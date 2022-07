من طفل يتعرض للتنمر إلى أغنى رجل في العالم.. أهم المحطات في حياة إيلون ماسك

في الثامن والعشرين من يونيو/حزيران من هذا العام، أتم إيلون ماسك 51 عاما من عمره، ودخل عامه الثاني والخمسين، وهو رائد الأعمال الشهير الذي يحمل جنسية ثلاثية أميركية وكندية وجنوب أفريقية، وأغنى رجل في العالم بثروة تُقدَّر بنحو 250 مليار دولار، والملياردير الأكثر إثارة للجدل في عصرنا سواء بإنجازاته المُدهشة أو تصريحاته الأكثر دهشة، أو حتى مقدار الهجوم عليه.

هو مؤسس "سبيس إكس" الفضائية، والمدير التنفيذي لشركة "تسلا" للسيارات الكهربائية، ومؤسس شريك سابق لـ "باي بال" لأنظمة الدفع، وشريك مستثمر وعضو مجلس إدارة في ثماني شركات جميعها تعمل في ابتكار اختراقات تقنية غير مسبوقة. في يوم عيد ميلاده، نطرح سؤالا مهما: كيف كانت طفولة هذا الشخص؟ ما الذي كان يفعله بالضبط أثناء مراهقته وشبابه؟ وكيف وصل إلى هذه المكانة العالمية؟ (1، 2)

في مدينة بريتوريا، ثالث أكبر مدن جنوب أفريقيا، وُلد إيلون ماسك يوم 28 يونيو/حزيران سنة 1971. الأم هي "ماي ماسك"، عارضة أزياء متخصصة في التغذية كندية الجنسية، بينما الأب مهندس كهروميكانيك جنوب أفريقي أبيض البشرة، من أصول بريطانية هولندية، وكان يعمل طيارا وبحَّارا وصاحب منجم للتعدين في دولة زامبيا. والدة ماسك ستظهر معه لاحقا كثيرا باعتبارها الأقرب إلى قلبه، بينما والده لن تكون علاقته به جيدة لفترة طويلة.

إيلون هو أكبر إخوته، وبعده بعام واحد وُلد أخوه كيمبال، ثم أخته الصغرى توسكا التي وُلدت عام 1974. في طفولته، أجرى ماسك عملية جراحية لإزالة الزائدة الأنفية، لأن أطباءه شعروا بالشك أنها تؤثر على قدرته على السمع، ولكن والدته أكَّدت لهم لاحقا أن الأمر لا علاقة له بالزائدة الأنفية، وأن ولدها "يعيش في عالم آخر"، وهو ما تأكَّد لاحقا بتشخيصه بمتلازمة "أسبرجر"، أحد اضطرابات التوحد الذي تظهر معه صعوبة في التفاعل الاجتماعي.

في مراحل طفولته المبكرة، أظهر ماسك اهتماما مُبكرا بالقراءة، خصوصا لكاتب الخيال العلمي الشهير إسحق عظيموف. كما أبدى أيضا اهتماما كبيرا بالحاسب الآلي، الذي كان جهازا حديثا في السبعينيات. في طفولته المتأخرة، تعرَّض الطفل إيلون ماسك للعديد من حوادث التنمر، ونُقل في إحدى المرات إلى المستشفى عقب تعرضه للضرب من مجموعة من أصدقائه وإلقائه من درجات السُّلم، كما ذُكر أنه تعرض للضرب بعد أن طُرِح أرضا حتى فقد الوعي.

1989 stories in my book:

January: ⁦@kimbal⁩ ⁦⁦@ToscaMusk⁩ ⁦@elonmusk⁩ #Johannesburg

May: Elon (17) leaves for #Canada

October: Tosca (15) sells my home

December: We move to #Toronto #AWomanMakesAPlan link:https://t.co/LvptB4fjM3 pic.twitter.com/oLVd8stKOW

— Maye Musk (@mayemusk) June 11, 2020