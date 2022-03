فاعل خير أم مهووس بالشهرة.. هل تحتاج أوكرانيا إلى إنترنت إيلون ماسك حقا؟

بعد الغزو الروسي، خشي الكثيرون من انقطاع الوصول إلى الإنترنت في أوكرانيا، سواء بسبب الهجمات الإلكترونية أو تدمير البنية التحتية للإنترنت، أو كليهما. وعلى الرغم من حدوث بعض الانقطاعات المؤقتة والهجمات على مواقع الويب الحكومية، لم يكن هناك انقطاع كامل للإنترنت حتى الآن. ومع ذلك، بعد أن وجَّه ميخايلو فيدوروف، نائب رئيس الوزراء الأوكراني، نداء إلى إيلون ماسك عبر تويتر لتوفير خدمة الإنترنت الفضائي، أرسل الملياردير المساعدة.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، ظهرت في أوكرانيا حمولة شاحنة من أطباق الأقمار الصناعية من ستارلينك، والمعروفة باسم "ديشيز" (Dishys). كما شغَّل إيلون ماسك خدمة ستارلينك للإنترنت الفضائي في الدولة، مما أدى إلى جولة من العناوين الإيجابية حول كرمه في إنقاذ العالم. ليس من الواضح ما إذا كانت أوكرانيا ستحتاج إلى خدمة إنترنت بديلة أم لا، ولكن الحصول على الدعم العلني من أغنى رجل في العالم لا يمكن أن يضر. لكن البعض قلق من أن الدعم قد يجلب معه مخاطر إضافية إذا قرَّرت روسيا تعقُّب إشارات الأقمار الصناعية، واستهداف كل مَن يستخدمها، وهي مخاوف سيتردَّد صداها من قِبَل ماسك نفسه بعد عدة أيام.

كيف يعمل ستارلينك؟ قم بتوصيل الطبق -أو الجهاز كما يُطلق عليه رسميا- وسيقوم تلقائيا بتوصيل نفسه بأقرب قمر ستارلينك صناعي في السماء، الذي يوجد منه أكثر من 2000 وحدة تُحلِّق في الفضاء في الوقت الراهن. بعد ذلك، يتصل القمر الصناعي بأقرب محطة أرضية أو بوابة تزود للإنترنت. توجد هذه البوابات في جميع أنحاء العالم، ولكن لا يمكن أن تكون بعيدة جدا عن المكان الذي يتوفر فيه اتصال بالإنترنت.

لحُسن حظ أوكرانيا، توجد بوابة في بولندا المجاورة، وينتقل اتصال الإنترنت من البوابة إلى القمر الصناعي ثم إلى المحطة الطرفية. يقوم المستخدمون ببساطة بتوصيل جهاز التوجيه الخاص بهم في المحطة الطرفية، وتعتني التقنية بالباقي. يُعَدُّ التأخير إحدى المشكلات الرئيسية مع الإصدارات السابقة للإنترنت عبر الأقمار الصناعية، لكن كوكبة ستارلينك من الأقمار الصناعية هي تقنية جديدة نسبيا، فهي تعمل في مدار أرضي منخفض، لذلك يُقاس التأخير بالميلي ثانية بدلا من الثواني، ولكن عادة ما يأتي هذا بتكلفة.

في المملكة المتحدة، سيُكلِّفك الأمر 495 جنيها إسترلينيا للطبق (بما في ذلك الشحن)، ثم اشتراكا بقيمة 89 جنيها إسترلينيا شهريا، هذه الرسوم لن تُفرض على الأوكرانيين في الوقت الحالي بالطبع. تقنيا، تحتاج الأجهزة إلى رؤية واضحة للسماء لكي تعمل، وهناك تطبيق لمساعدة المستخدمين في العثور على مكان مناسب لوضعها. الاعتبارات العادية هي الأشجار المتدلية والعوائق الأخرى، ولكن في أوكرانيا، سيتعيَّن على المستخدمين التفكير في السلامة وإمكانية ظهورها للقوات الروسية. بمجرد الإعداد، تختلف السرعة التي يحصل المُستخدمون عليها، لكنَّ مستخدما واحدا كان لديه بالفعل وصول إلى محطة طرفية غرَّد يوم الاثنين أنه وصل إلى سرعات تزيد على 200 ميغابت في الثانية لفترة من الوقت.

لم يكن ماسك هو قطب التكنولوجيا الوحيد الذي ناشده فيدوروف للمساعدة خلال الغزو. فخلال الأيام العديدة الماضية، غرَّد أحيانا مناشدا شركة آبل وتيم كوك لمنع الوصول إلى آب ستور في روسيا، ووجَّه رسائل إلى غوغل ومديرها التنفيذي سوندار بيتشاي، وكذلك إلى الرئيسة التنفيذية لموقع يوتيوب لتقييد الوصول إلى وسائل الإعلام الحكومية الروسية، كما ناشد "كلاود فلير" ورئيسها التنفيذي ماثيو برنس لمنع وصول روسيا إلى خدماتها، ومارك زوكربيرغ وشركته "ميتا" لمنع الوصول إلى فيسبوك وإنستغرام. غرَّد فيدروف أيضا حول بورصات العملات المشفرة داعيا إياها لوقف التعامل مع روسيا، كما دعا "المتخصصين السيبرانيين" للانضمام إلى "جيش تكنولوجيا المعلومات".

In 2022 modern technologies are one of the best response to tanks, rockets and missiles. I’ve addressed to the biggest tech giants to support the sanctions for Russian Federation. We asked them to help us stop this outrageous aggression on our people!

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 26, 2022