العمل العميق.. كيف يمكن لساعة ذهبية واحدة أن تغير مستقبلك المهني؟

بينما أنت في مكتبك مُستغرق في إنجاز عمل ما يتطلَّب التركيز، تمر لحظات من الهدوء وأنت تُفكِّر بعمق، تتدفَّق الأفكار التي تراها رائعة، وحين تكاد الفكرة تتضح في ذهنك تحدث المفاجأة؛ أحد الزملاء يقاطعك، يخبرك بأمر هو في الغالب غير مهم، أو كان بالإمكان تأجيله، ليتوقَّف التدفُّق وتنفصل تماما عما كنت تفعله.

عندما تحاول العودة إلى العمل يستغرق الأمر نحو 15-20 دقيقة لتستعيد لحظات التركيز. يمكنك أن تُدرك مدى ارتفاع تكلفة التشتُّت المستمر بحساب عدد المقاطعات اليومية، وبالنظر أيضا إلى مصادر التشتُّت المتعددة التي تلوح لك بشكل متواصل، مثل الإشعارات، والاجتماعات، حتى لو كانت عبر تطبيق "زووم"، ورسائل البريد الإلكتروني، والمكالمات.

توفر تصميمات المكاتب الحديثة، وحتى ساحات العمل الافتراضية، الكثير من المزايا، فهي تجعلنا على اتصال بالزملاء، وتُسهِّل تبادل الأحاديث والاجتماعات والعصف الذهني، لكن هل هذا فقط هو كل ما نحتاج إليه؟ (1)

كل هذا التشتت

ربما قرَّرت ذات يوم أن تصطحب معك إلى المنزل عملا ما لا يمكنك التركيز فيه في المكتب، ولست وحدك في ذلك، حيث يبذل العديد من الموظفين جهدا كبيرا ليتمكَّنوا من التركيز في أماكن العمل، فيما يقضي كثيرون منهم معظم وقتهم في المكتب فقط لمجرد إثبات الحضور والقيام بالمهام الروتينية مثل الرد على رسائل البريد الإلكتروني وحضور الاجتماعات، وغيرها من الأمور التي تمنحهم شعورا زائفا بالإنتاجية.

في الحقيقة، إن السماح للالتزامات السطحية بالسيطرة على حياتنا المهنية أسهل من التركيز في مهام تُضيف قيمة حقيقية إلى العمل، فتلك الأخيرة تتطلَّب وقتا وجهدا أكبر. لكن المشكلة أن مكاتب العمل صُمِّمت في الأغلب لهذا العمل السطحي، مع تحسين بيئة التواصل وتشجيع العمل الجماعي وعقد الاجتماعات، وهي أمور ضرورية بالطبع لكنها جزء فقط من الحياة المهنية، ومع وجود الكثير من عوامل التشتيت سيكون من الصعب تطوير الأفكار والإبداع والابتكار.

ليست أماكن العمل فقط هي ما يجعل التركيز صعبا، ففي عصر التكنولوجيا، أصبح لدينا في كل صوت وكل ومضة ضوء وكل اهتزاز دعوة للتشتُّت، حتى خلال العمل على الحاسوب هناك ملايين النقرات المُغرية التي يمكن أن تضيع معها الساعات. (2)

وفق تقرير "هوتسويت" (Hootsuite)، المنصة المُتخصِّصة في إدارة مواقع التواصل الاجتماعي، لعام 2019، فإننا ننظر إلى الهاتف نحو 100 مرة في اليوم، وبخصم متوسط ساعات النوم، فهذا يعني أننا نقطع ما نفعله كل عشر دقائق للنظر في الهاتف. (3) النتائج ذاتها تظهر في مسح أجرته منصة "يوديمي" (Udemy) عام 2018، حيث أكَّد أكثر من 70% من العاملين أنهم يتعرَّضون لتشتُّت الانتباه أثناء العمل، فيما ذكر 16% منهم أنهم يشعرون دائما بعدم القدرة على التركيز. وذكر التقرير أن هذا العمل الضائع يُكلِّف الشركات الأميركية ما يزيد على 650 مليار دولار سنويا، إلى جانب ما يتسبَّب فيه من حلقات مُفرَغة تبدأ باستياء الموظفين، ومن ثم ضعف قدرتهم على الإنجاز، واضطرارهم إلى قضاء ساعات أطول في العمل، ما يزيد من توترهم ويُصيبهم بالإحباط. (4)

من الواضح إذن أن وجود الموظفين في بيئة تُشجِّع على التركيز لا يضمن فقط جودة العمل، ولكن أيضا رفاهية العاملين. في دراسة أجرتها شركة الاستشارات الدولية "KRC for Microsoft" على 500 عامل و100 رئيس لشركات كبيرة من 15 دولة، ذكر الموظفون أن 52% من الوقت الذي يقضونه في العمل هو وقت ضائع، ونسبة مثل هذه تؤثر مباشرة في سعادة العمال، ففي الشركات التي يجد الموظفون فيها صعوبة في التركيز تصل نسبة العمال غير السعداء إلى 81%، وعلى العكس، تنخفض النسبة ​​إلى 33% في الشركات التي يمتلك فيها الموظفون الموارد التي يحتاجون إليها للتركيز. (5)

يُخبرنا مسح "يوديمي" السابق الإشارة إليه أن الموظف العادي يتلقى 304 بريد إلكتروني يتعلَّق بالعمل كل أسبوع، ويستغرق نحو 16 دقيقة بعد الرد على كل رسالة ليستعيد الانتباه، أما عن الاجتماعات فيقضي الشخص في المتوسط ​31 ساعة شهريا في حضورها. (6) هذه الأوقات الطويلة المُهدَرة دون إنتاجية فعلية دفعت براد كيلينجر، الرئيس التنفيذي لشركة "Sapience Analytics"، إلى نصح الشركات بتطبيق أسلوب "الساعة الذهبية"، وهي ساعة واحدة تُخصِّصها بيئات العمل للتركيز، وتوصي العاملين خلالها بحظر التطبيقات والإشعارات ووقف استخدام الهاتف وتجنُّب متابعة البريد الإلكتروني. يؤكِّد كيلينجر أن ساعة واحدة كتلك يوميا يمكن أن تُضيف أكثر من 400 مليون دولار سنويا إلى شركة يبلغ عدد العاملين بها 5000 عامل. (7)

العمل العميق.. ما لن يفعله الروبوت

كان أقصى طموحات كيلينجر هو الوصول إلى ساعة واحدة من العمل الخالص يوميا، وهي مهمة ليست سهلة على ما يبدو. في عام 2016، كان كال نيوبورت، أستاذ علوم الحاسوب في جامعة جورج تاون في واشنطن، يبلور فكرته عن العمل في عصر أصبحت المشتتات سمة أساسية فيه، تناول نيوبورت مفاتيح عدم التشتُّت في كتابه الأول: "العمل العميق: قواعد للنجاح المركَّز في عالم مشتت للانتباه" الذي صدر عام 2017 وأصبح بين أكثر الكتب مبيعا عبر المحيط الأطلسي.

كما يوضِّح نيوبورت فإن "العمل العميق" هو كل نشاط يُنفَّذ باهتمام بينما يكون العقل خاليا مما يُشتِّته، فيصل إلى أعلى مستوى ممكن من التركيز ونستخدم فيه كل قدراتنا المعرفية. التكنولوجيا بما تُمثِّله من مصادر تشتُّت ضرورية بالطبع، لكن نيوبورت يُخبرنا في كتابه أن الروبوتات ستتولى قريبا القيام بمعظم المهام "الضحلة"، وسيكون العمل الوحيد الذي لن تتمكَّن من القيام به هو ما يتعلَّق بالإبداع والمعرفة، والطريقة الوحيدة لفعل ذلك هي الوصول إلى أكبر قدر ممكن من التركيز. (8)

يؤكِّد نيوبورت أن الاعتقاد بأن المتفوقين حقَّقوا النجاح لأن لديهم موهبة فطرية اعتقاد خاطئ، ففي الواقع يتمتع هؤلاء بقدرة أكبر على التركيز في العمل، الذي يعتبره العامل الأكثر قيمة وندرة في اقتصادنا المُعاصر.

تختلف طبيعة الأعمال، ولهذا يُفرِّق نيوبورت بين طرق العمل العميق، الكاتب مثلا والفنان يمكنهم اتباع الفلسفة الرهبانية التي تعتمد على التخلُّص من كل أشكال العمل الضحل والانعزال للعمل العميق في مكان مُخصَّص بالسفر إلى بلد آخر أحيانا. على جانب آخر، فإن الأعمال التي ترتبط بدوام تتطلَّب استخدام فلسفة مختلفة، بتحديد أوقات محددة للعمل العميق وأخرى للعمل الضحل، وتجنُّب تغوُّل الأخير على أوقات الأول. (9)

المهام غير المكتملة تلاحقنا

يتحدَّث نيوبورت في مفهومه حول "العمل العميق" عن التركيز في مهمة واحدة فقط، وهو ما يتناقض مع المفهوم الشائع حول ميزة "تعدُّد المهام". في دراسة نشرتها مجلة "Organizational Behavior and Human Decision Processes" عام 2009 على الموظفين الذين تتطلَّب طبيعة عملهم إدارة مشروعات أو مهام متعددة في الوقت نفسه، بحيث يُقسَّم يوم العمل بالتبادل بينها، تكشف النتائج أن العمل على هذا النحو يُقلِّص الأداء الفردي من خلال تضييع الكثير من الوقت في تحويل الانتباه من مهمة إلى أخرى. تُشير النتائج كذلك إلى صعوبة تحويل انتباه الموظفين بعيدا عن مهمة غير مكتملة، وأن أداء مهمتهم الأخرى يتأثر بمدى إنجازهم في المهمة السابقة. (10)

يكشف نيوبورت أمرا آخر قد لا يكون متوقَّعا؛ ذلك القدر الضخم من المعلومات غير الضرورية الذي تُتيحه منصات تويتر وفيسبوك وغيرها من مواقع الإنترنت لا يتوقَّف تأثيره عند إغلاق هذه التطبيقات أو المواقع، فهناك ما يظل عالقا برؤوسنا، ويُضعف قدرتنا على التركيز تدريجيا ويستمر طويلا، يسميه نيوبورت "رواسب الانتباه"، وهو تشتُّت ناتج عن الأفكار التي تَعلَق برؤسنا بوعي أو دون وعي.

أثناء التنقُّل من مهمة إلى أخرى (حتى إن كانت المهمة هنا هي قضاء بضع دقائق في تصفُّح مواقع التواصل)، يظل جزء من انتباهك مشغولا بالمهمة السابقة، يستمر العقل في التفكير فيما فعلته أو قرأته أو شاهدته للتو، تماما مثلما يحدث في الهاتف المحمول حين تظل التطبيقات المفتوحة في الخلفية تستهلك طاقة البطارية، حتى إن لم تكن تعمل فعليا.

حين تعمل إذن على إعداد مقترح مشروع ما، وتُقرِّر مطالعة فيسبوك لعدة دقائق ثم تعود لمواصلة العمل، فإن جزءا من دماغك سيظل مشغولا بما كنت تقرؤه، وسيستغرق الأمر نحو 30 دقيقة لتستعيد تركيزك كاملا مرة أخرى. أما خلال الدقائق الثلاثين، فمن المُرجَّح أنك ستعمل بقدرة معرفية منخفضة. (11)

رحِّب بالملل

يدعوك نيوبورت لأن تُقسِّم الوقت بين العمل العميق وذلك "الضحل" الذي لا يتطلَّب الكثير من التركيز أو الجهد، لكنه يُحذِّر من الانتقال إليه عند الشعور بالملل أو مواجهة الصعوبات المعرفية، في العمل العميق هناك قيمة كبيرة تُضيفها، لكن عليك أن تقوم به بالقليل من التحفيز، بينما في الأنشطة الأخرى -مثل الرد على رسائل البريد الإلكتروني- تظل القيمة منخفضة، لكن هناك حوافز فورية أكبر (أحدهم ينتظر ردك على سبيل المثال).

الملل سيكون رفيقك خلال العمل العميق، هذا هو الشعور الذي نفتقده بصحبة الهواتف الذكية، وسيكون عليك تقبُّله لكي تتمكَّن من مواصلة العمل، ولكي تكتسب هذه المهارة يمكنك البدء بمقاومة الرغبة المتواصلة في إخراج هاتفك لقطع بعض أوقات الانتظار في طابور المتجر مثلا، لتسمح لبعض الملل أن يستغرق وقته، فاعتيادك الملل سيُمكِّنك من مقاومة إغراء هاتفك خلال العمل. (12) (13)

ولكن مهما بلغت قوة إرادة بعض العاملين لمقاومة التشتُّت في أماكن العمل فسيظل لها حدودها، الحل الأمثل إذن هو خلق مساحة تُشجِّع على التركيز والعمل العميق في المكاتب، يذكر نيوبورت في كتابه المهندس المعماري الأميركي ديفيد ديوان، مبتكر "آلة السعادة"، وهو مفهوم تصميم يعتمد على إنشاء عدة غرف مُخصَّصة للعمل العميق مفصولة بجدران عازلة للصوت للانغماس في العمل دون انقطاع.

مع ذلك، لا تزال هناك أفكار أقل تكلفة؛ شركة "Justworks"، وهي منصة أميركية مُتخصِّصة في إدارة الموارد البشرية، حدَّدت يوما لا تُنظِّم فيه أي اجتماعات، كما تُبدِّل بعض الشركات بين الأنشطة الفردية والجماعية، وتُخصِّص فترات للعمل السطحي وأخرى للعمل العميق، بحيث لا يُسمح بالمقاطعات في فترات العمل العميق.

في المكاتب المشتركة يجب أن يكون الموظفون الذين يؤدون مهمة تحتاج إلى التركيز قادرين على تجنُّب مقاطعات الزملاء، وغالبا ما تكون سماعات الرأس العازلة هي الحل الأقرب في هذه الحالة. وأخيرا، إذا لم يكن المكتب يوفر إمكانية العمل العميق، فربما يكون العمل من المنزل للبعض فرصة جيدة للتركيز، هكذا سيكون وجود العاملين في المكتب مُخصَّصا للعمل الضحل، على أن تُنجَز المهام التي تتطلَّب التركيز في ساعات مُخصَّصة لذلك من المنزل. (14)

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المصادر