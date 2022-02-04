شهادة مريضة سرطان.. كيف تمكنت من الصمود لمدة 20 عاما؟

مقدمة للترجمة:

في اليوم العالمي للسرطان، دعنا نقول إنه من بين كل النصائح والخرافات الخطيرة التي يتبناها مرضى السرطان اليائسون في بداية طريقهم مع العلاج، تبقى كلمات مثل "كن إيجابيا" أو "تحَلَّ بالتفاؤل" هي الأكثر مراوغة، فرغم أن هذه الجمل تدعو في ظاهرها إلى الحياة والمقاومة، فإنها في كثير من الأحيان تزيد من بؤس المريض الذي يبذل كل الجهد كي يحيا ويكون إيجابيا ومتفائلا، لكنه لا يتمكن من ذلك. في هذه المادة تحكي لنا الكاتبة "كاتلين فلانغن"، التي عانت لعقدين من الزمن مع السرطان، عن كارثة "كن إيجابيا".

نص الترجمة:

إذا كنت شخصا يهتم بالآراء المتطفلة من الغرباء والمعارف، فالإصابة بالسرطان هي أفضل مثال يوضح لك إلى أي مدى يمكن لآراء الناس أن تتغلغل في حياتك. بمجرد أن تتسلم نتائج تحاليلك، ستنهال عليك النصائح من كل حَدَبٍ وصوب. وكما يقولون: اضحك وسيضحك العالم معك، امرض بالسرطان ولن يكف العالم ألسنته عنك.

ستكون مُحاطا طوال الوقت بنصائح على غرار: توقف عن تناول السكر، انتبه لوزنك وما تتناوله من مشروبات. ينبغي لك الاستماع إلى الراديو بدلا من قراءة الأخبار في الصحف. مارس الرياضة، ولكن انتبه لكي لا يتملكك الحماس فتبذل جهدا مُفرِطا، تمرن بنشاط ومثابرة على نهج "لانس آرمسترونج"، الرياضي الأميركي الذي يُعدّ من أشهر محترفي رياضة سباق الدراجات. انضم إلى مجموعة دعم، وكوّن معهم ذكريات والتقط صورا. هل تقطن بالقرب من طريق سريع؟ هل تشرب ماء الصنبور أو تأكل طعاما في أطباق بلاستيكية تُسخنها في جهاز الميكروويف؟ هذا هو السبب إذن في إصابتك بالسرطان. هل فكرت يوما في رفع دعوى قضائية ضد الجهات المتسببة في ذلك؟ هل تساءلت يوما إن كان يمكن للسرطان أن يختفي من تلقاء نفسه بمرور الوقت؟

قبل أن أُصَاب بالسرطان، اعتقدتُ أنني فهمت آلية عمل الكون، كيف يسير العالم من حولي، أو على الأقل كنت أفهم الأجزاء التي أحتاج إلى معرفتها، لكن عندما أُصبت بالسرطان، انهار جسدي انهيارا كارثيا لدرجة أنني فقدت الثقة بكل ما أؤمن به. وبسبب التيه الذي كان يغمرني، شعرت بأنه عليّ الرضوخ إلى نصائح الآخرين علّها تكون السبيل إلى نجاتي. لكن، مع الأسف، كانت معظمها تبعث في نفسي الحيرة وتزيد من قلقي واضطرابي.

توصلتُ في النهاية إلى تجاهل الناس لأن نصائحهم متناقضة، ورغم ذلك لم أستطع الفرار قط من تحذير واحد ظل يُمطرني به الجميع كل يوم تقريبا، وأحيانا مرتين أو ثلاثا يوميا: لا بد أن أظل متفائلة ومفعمة بالإيجابية، باعتبار أن هذا هو الحد الفاصل بين الناجين الذين تبنوا موقفا إيجابيا، ومن فارقوا الحياة. فضلا عن الكتب التي تحاول مساعدتك على تبني موقف إيجابي تجاه السرطان، وشرائط الفيديو التي تحوي جلسات تأمل تساعدك على تخيل أورامك وهي تذوب تدريجيا إلى أن تتلاشى. ظل الأصدقاء والمعارف يرسلون لي أنا وزوجي هذه الكتب وأشرطة الفيديو بغرض المساندة. كنا منهكَين ومتعبَين للحد الذي جعلنا على استعداد لفعل ما في وسعنا للنجاة.

هبط علينا التشخيص هبوطا مدويا تاركا أثرا مريعا في أنفسنا، أجريتُ بعد ذلك عملية جراحية باءت بالفشل، بعدها أخرى تُوجت بالنجاح، ثم بدأت العلاج الكيماوي. وبعد كل هذا التعب، لم يتبقَّ لي ذرة طاقة واحدة تسمح لي بالشعور بالتفاؤل والإيجابية. وفي خضم هذه المعاناة، كان زوجي يطلب مني بلطف في نهاية اليوم الجلوس في غرفة المعيشة حتى أتمكن من التأمل والتفكير بإيجابية.

لكن في وقتٍ كهذا، لا يسع المرء إلا أن يشعر بالغثيان من الأدوية التي تناولها، فضلا عن الشعور بالتعب والرعب جرّاء التفكير في مغادرة هذا العالم تاركة أطفالي بلا أم. أحسست برغبة هائلة تدفع بي إلى الفرار بعيدا بتناول الأدوية التي تحفز على النوم، وتعالج الغثيان والقيء واضطرابات القلق لأنام سريعا، لكني لم أستطع فعل ذلك، فما تلبث الأفكار التي كانت تحوم على غير هدى في رأسي أن تتراكم من جديد لتذكِّرني بضرورة تغيير موقفي إزاء هذا المرض، وأنني إن لم أفعل فسألقى حتفي عاجلا أم آجلا.

يستقبل الناس خبر تشخيصهم بالمرض بصورة مختلفة، ففيما يملك البعض تاريخا عائليا ويتابعون مع الأطباء لسنوات عديدة، وبينما يعاني البعض الآخر من أعراض لفترات طويلة لدرجة أن التشخيص النهائي يُعد تأكيدا على هذا الخبر المريع أكثر من كونه صدمة، فإن هناك أشخاصا مثلي يَمضون في حياتهم المعتادة، تشغلهم دوامة الحياة إلى أن يأتي اليوم الذي يزورون فيه مبنى طبيا مألوفا لإجراء فحوصاتهم الروتينية، وإذا بالخبر يقع عليهم وقوع الصاعقة، فيشعرون في هذه اللحظة كأنهم سقطوا في الهاوية.

بعد ظهر أحد الأيام في عام 2003، اكتشفت أنني مصابة بنوع شديد العدوانية من سرطان الثدي، كان أطفالي حينها في سن الخامسة تقريبا، وكل ما شغل تفكيري هو إجراء التصوير الشعاعي بأسرع ما يمكن، لأتمكن من الذهاب إلى البقالة وشراء بعض الطلبات قبل أن تغادر جليسة الأطفال. ارتديت ثوب المشفى لإجراء الفحص الروتيني المعتاد وأنا أفكّر في العشاء، وفجأة تتغير الأمور وتنقلب الموازين؛ طلب الطبيب إعادة الفحص من جديد، وإعادة صور الأشعة مرة أخرى، وانتهى بي المطاف تحت وطأة الشعور بوخز إبرة حادة.

أتذكر أنني في اللحظات الأخيرة قبل فقداني الوعي سألت الطبيب إن كان يتعين عليه أخذ عينة من جسدي لفحصها، سألته بهدف أن يطمئنني بأن كل شيء على ما يرام وأن الورم حميد، ولكي يرى كم أرعبتني هذه التغيرات التي حدثت فجأة. لكن، مع الأسف، ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، فقد قال لي: "هذا ما نفعله الآن، نأخذ عينة بالفعل لفحصها". تساءلت فيما بعد لماذا لم يطلب الطبيب إذني قبل أخذ العينة يا تُرى؟ ولم أنتبه حينها أنني تخطيت منذ زمن الحدود الفاصلة بين الأصحاء والمرضى، وأنه عليّ خوض رحلة مبهمة الملامح مع الطب والعلاج.

استطاع الطبيب أن يرى كم كنت مصدومة، وبدا هو الآخر مضطربا، وكان حديثه ينذر بعاصفة كريهة. رأى أنه من الضروري أن يتصل بزوجي، وأنني لا بد أن أُعدّ نفسي جيدا للأيام القادمة لأن الورم من النوع "العدواني". لكني لم أرغب في أن يتصل بزوجي، ما رغبت فيه بشدة في هذه اللحظة هو نزع ثوب المشفى والخروج من فوري دون أن أرى مرة أخرى ذلك الطبيب أو مكتبه أو حتى الشارع الذي يقع فيه المبنى، كانت تستبد بي رغبة حارقة في الخروج من هذا المكان اللعين. ثمة لحظات تغمر الإنسان بدفقات من المشاعر السلبية، وتفتح عينيه على قسوة الحياة، وكانت هذه إحدى هذه اللحظات. كان وقع الخبر علينا عنيفا وسيئا للغاية، وما لبث الأمر أن ازداد سوءا. تملكتني حالة من التيه والأفكار المشوشة، ولم تفارق ذهني صورة أطفالي الذين لا يزالون صغارا للغاية وفي حاجة إليّ.

بعد ثلاثة أسابيع، ذهبت إلى مركز الأورام لأخذ جرعة من العلاج الكيميائي. بعدها بحثت في جوجل عن أسوأ وأعنف دواء في قائمة العلاجات الكيميائية، ووجدته "الدوكسوروبيسين" (الذي يعمل على إبطاء نمو الخلايا السرطانية أو وقفها)، كان هذا هو النوع الذي حُقنت به مع أدوية أخرى لها آثار ضارة. امتلأ جسدي أنا وزملائي المرضى بالكثير من السموم لدرجة أن اللافتة الموجودة على دورات المياه تُنبّهنا إلى ضرورة تنظيف المرحاض مرتين للتأكد من أن كل أثر قد اختفى قبل أن يتمكن أي شخص سليم -سواء ممرضة أو أحد أفراد الأسرة- من استخدام المرحاض. لم يكن مسموحا لي أن أحتضن أطفالي قبل مرور 24 ساعة بعد العلاج، وفي خضم هذا الجحيم المطلق -الذي شعرت خلاله بأنني في قاع بئر سحيق مُحاطة بالسموم والبكاء والحزن والرعب- كان عليَّ أن أتبنى موقفا إيجابيا إزاء ما يحدث.

وهم النظرة الإيجابية

حصلنا على عدة نسخ من كتاب بعنوان "الحب والطب ومعجزات الشفاء" لجراح أطفال أميركي اسمه "بيرني سيجل". نُشر هذا الكتاب لأول مرة عام 1986، وأعيد إصداره عدة مرات منذ ذلك الحين. يبدو أن كاتبه كرس جهوده واهتمامه حول "المرضى الاستثنائيين" أكثر من التقدم العلمي نفسه، فيقول: لكي تكون استثنائيا، عليك أن تخبر جسدك بأنك ترغب في الاستمرار في الحياة، عليك أن تعترض على كلام أي طبيب يخبرك بأنك مصاب بمرض مميت، وأخبره أن ذلك مستحيل. لا بد أن تحب ذاتك تماما، وتذكّر أن "الحقيقة البسيطة هي أن السعداء عموما لا يمرضون". واحذر من نوبات الغضب التي لم تُنفِّس عنها، أو خيبات الأمل المكبوتة، لأنها يمكن أن تتحول إلى سرطان. أنت بحاجة إلى التخلص من تلك المشاعر وإلا ستقتلك.

في عام 1989، نشر ديفيد شبيجل، الطبيب النفسي من جامعة ستانفورد الأميركية، دراسة عن نساء مصابات بسرطان الثدي النقيلي (وهو سرطان في مرحلة متقدمة، قد لا يمكن علاجه بالكامل أو الشفاء منه تماما). أتى بمجموعتين من النساء، زوّد الأولى بمجموعة دعم وعلمهن التنويم المغناطيسي، في حين لم تحصل المجموعة الثانية على دعم اجتماعي إضافي. توصل شبيجل إلى نتائج مذهلة تفيد بأن نسبة نجاة النساء اللواتي تلقين دعما وصلت إلى الضعف مقارنة بالمجموعة الأخرى.

كان لهذه الدراسة تأثير كبير في المعتقدات الحديثة حول التأمل والنجاة من السرطان. ذُكر كل ذلك في الكتب التي قرأها لي زوجي، والتي امتلأت بقصص أخرى عن معجزات الشفاء، وعن مرضى يتحدون الصعاب من خلال الدعم العاطفي. لكن المشكلة أنني كنت أبعد ما يكون عن كل هذه الإيجابيات، لم أكف عن البكاء منذ البداية، وبدأت أعتقد أن حالتي ميؤوس منها، وألا سبيل إلى نجاتي أبدا. لذا احتجت إلى المساعدة، وتذكرت امرأة تحدثت معها أنا وزوجي في الأسبوع الأول بعد تشخيصي.

اعتبرت هذه المحادثة حبل نجاتي والسبيل الوحيد إلى استعادة الهدوء والطمأنينة. كانت هذه السيدة هي الطبيبة النفسية "آن كوزكاريللي"، مؤسِّسة لمركز مختص بمساعدة مرضى السرطان وعائلاتهم في التعامل مع الصدمة. تواصلنا معها في البداية لمحاولة فهم تشخيصي، ثم احتجت إليها فيما بعد لأمور أبعد من ذلك بكثير. خلال النصف ساعة الأولى في مكتبها، تحدثنا عن مدى شعوري بالمرض وإلى أي درجة يقتحمني الخوف، وبنبرة توتر واضحة اعترفتُ لها أنني "لم أتبنَّ موقفا إيجابيا، ولم أملك نظرة تفاؤلية".

سألتني الطبيبة بنبرة محايدة: "لمَ عليكِ أن تكوني إيجابية؟"، ورغم اعتقادي بأن السبب واضح، فقد أجبتها بأنني لا أرغب في الموت، لكنها أكملت بنفس نبرتها المحايدة مؤكدة أنه "لا يوجد دليل علمي واحد يفيد بأن السلوك الإيجابي يساعد في عملية الشفاء من السرطان، وأن جميع الدراسات أثبتت أن وجهة النظر هذه لا أساس لها من الصحة".

لم يتمكن ديفيد شبيجل من تكرار النتائج التي توصل إليها حول سرطان الثدي النقيلي، في حين تُقرّ الجمعية الأميركية للسرطان والمركز الوطني للصحة التكميلية (وهو وكالة تابعة لحكومة الولايات المتحدة) اليوم بعدم وجود دليل على أن التأمل أو مجموعات الدعم تزيد من فرص النجاة، لكن بدلا من ذلك يمكنهما المساهمة في نتائج رائعة أخرى مثل تقليل التوتر والسماح لك بأن تحيا هذه اللحظة وتنفض عنك القلق بشأن الفحص القادم. ولذا تعلمت بعض اليوغا لتساعدني أثناء نوبات الخوف التي تجتاحني، فالجلوس لفترات طويلة وعيناي مغمضتان لممارسة اليوغا يصيبني بالملل، وشعوري بالملل معناه أنني لم أعد خائفة، لذلك أفتح عيني مرة أخرى، لكن هذا لا يعني أنني على قيد الحياة اليوم بسبب عمليات التنفس العميقة هذه.

لحظة التحرر

عندما بدأت أفهم أن النظرة الإيجابية لا علاقة لها بالنجاة، شعرت أخيرا وكأنني أتحرر من هذه البئر السحيقة وبإمكاني التنفس أخيرا. تملكّتني راحة بمجرد إدراكي حقيقة أن موقفي السلبي لم يكن السبب في مرضي، وأنني حتى لو تبنيت موقفا إيجابيا فلن يكون السبب في نجاتي. أخبرتني حينها طبيبتي النفسية "كوزكاريللي" الحقيقة ببساطة، وهي أن السرطان يحدث عندما تنقسم مجموعة من الخلايا انقساما سريعا وغير طبيعي، وتنجح العلاجات إذا أعاقت هذه العملية، وهذا كل ما في الأمر.

علينا أن ندرك جيدا أن كل شخص أُصيب بالسرطان مرّ بتجارب مختلفة، ومن ثم تَبنّى معتقدات مختلفة حول ما قد يساعده في رحلة المرض هذه، وكل ما علينا فعله هو احترام هذه المعتقدات، بما في ذلك مشاعر المرضى الذين قرروا عدم تلقي أي علاج على الإطلاق، فمن السادية أن تفرض على شخص ما مصاب بمرضٍ خطير مجموعة من الافتراضات غير المثبتة علميا، خاصة تلك التي تُلقي باللائمة على المريض في المقام الأول.

مر على اجتماعي بطبيبتي النفسية 18 عاما، ومنذ ذلك الحين لم يساورني القلق قط من أن الموقف الذي أتبناه ربما يقتلني. ورغم أن المرض عاودني عدة مرات، وفي كل مرة كانت انتكاستي خطيرة، فإنني ما زلت هنا، أحيا في هذا العالم وأمارس حياتي المعتادة، أكتب ما أريده وأشرب ما يحلو لي، وفي الوقت ذاته لا تعتريني سعادة غامرة، أو تفاؤل جامح. وقبل أن أغادر ذلك الاجتماع، طرحت على الطبيبة سؤالا أخيرا: "صحيح أنني لم أتوصل إلى سبيل للتغلب على هذا المرض، لكن أليس مهما أن يظل المرء محافظا على نقاء قلبه وصفاته الجيدة في هذا العالم بقدر استطاعته؟ ألن يشفع له ذلك ولو قليلا فيزيد من فرصة نجاته؟".

أخبرتني الطبيبة أنه على مر السنين ترددت عليها الكثير من النساء الرائعات والنبيلات، ورغم ذلك سرعان ما فارق بعضهن الحياة. في حين زارها العديد من النساء الدنيئات اللواتي استطعن في النهاية هزيمة المرض. شعرت بأن تفكيري حينها لم يكن ناضجا بسبب هذه المقارنات السخيفة، وفهمت أن الأمر لا يتوقف على صفات الإنسان الجيدة أو السيئة، ولا على تفكيره الإيجابي أو السلبي، وطالما أن الأمر كذلك، فأعتقد أنه يمكنني هزيمة هذا الشيء.

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هذا المقال مترجم عن The Atlantic ولا يعبر بالضرورة عن موقع ميدان.

ترجمة: سمية زاهر.