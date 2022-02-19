"ريان وفواز".. كيف تتصرف عندما تغزو مآسي العالم شاشتك؟

في مقابل كل تقدم تكنولوجي تحرزه البشرية، فإننا ندفع ثمنا من صحتنا البدنية أو النفسية بشكل أو بآخر. هذا المستوى الجديد من معايشة الأحداث الصادمة لحظة بلحظة، والجلوس في ترقب انتظارا للفرج، هو أمر غير مسبوق، ولم يتعرض له العقل البشري إلا في السنوات الأخيرة من وجوده بعدما أصبح الجميع يحملون هواتف محمولة ذات كاميرات، تصوّر أي شيء وكل شيء، وتنشره بلا حساب في جميع الأوقات.

كل مواطن على ظهر البسيطة أصبح مراسلا صحفيا هاويا. هل شاهدت الطفل السوري المُختطف "فواز" وهو يتعرض للضرب المبرح ويصرخ "مشان الله لا تضربوني"؟ هل تجد نفسك تسمع صوته المتوسل يتكرر داخل رأسك مرارا وتكرارا؟ هل تشعر بقلبك يعتصر ألما من هول الموقف وعجزك عن المساعدة؟ أنت الآن في حالة استنفار طارئ وقد تصاب بالصدمة.

مشاهدة فيديو حقيقي يحتوي على مشاهد صادمة وعنيفة، يختلف إلى حد كبير عن مشاهدة فيلم مليء بالعنف. أنت تعلم في قرارة نفسك أن هذا مجرد فيلم، وهؤلاء مجرد ممثلين، وهذه الدماء مزيفة، ولم يمت أحد في الحقيقة، إلا أن الفيديوهات الصادمة التي تطل علينا من مواقع التواصل الاجتماعي تدور حول أحداث حقيقية وواقعية تماما. "فواز" يتعرض للضرب حقا، ويتألم حقا، و"ريان" خرج من البئر جثة هامدة، بينما أمه تنتظره في أمل، قد يؤثر ذلك بك إلى حد لا تتصوّره.

ما بعد الصدمة

لفهم هذا التأثير، دعنا نلج إلى مخك سريعا. يمتلك المخ جزءا واعيا حكيما يسمى بالقشرة المخية، وهذا الجزء يتخذ القرارات بروية وتفكّر في العواقب على مهل، ولكن على الجانب الآخر، هناك جزء حدسي وبدائي في مخنا يتصرف بسرعة وبلا تفكير في حالات الخطر. عندما يكتشف عقلك وجود خطر (بدني أو نفسي) فإن اللوزة (Amygdala)، وهي عضو صغير بالمخ مسؤول عن الشعور بالخوف، تطلق جرس إنذار، ويستجيب عقلك البدائي بطريقة من ثلاث: الهروب أو القتال أو التجمد. في هذه الأثناء، تُفرَز هرمونات الضغط العصبي مثل الكورتيزول والأدرينالين بغزارة في الجسم، لجعله متأهبا للهروب أو الدفاع عن نفسه، فتزداد ضربات القلب ومعدل التنفس، ويندفع الدم نحو العضلات، ويتسع بؤبؤَا العينين، وتتوقف كل العمليات الحيوية غير الضرورية للنجاة.

يُعتقد أن السبب في حدوث اضطراب ما بعد الصدمة هو استمرار هرمونات الضغط العصبي هذه في العمل حتى بعد انتهاء الحدث، وإن كانت الجينات والعوامل البيئية وتوافر الدعم من عدمه تلعب دورا لا بأس به أيضا في تطور الحالة. هنا علينا أن نفرق بين اضطراب ما بعد الصدمة الشهير بـ"PTSD"، الذي يستمر لمدة تفوق الشهر على الأقل، وبين اضطراب الصدمة الحاد (Acute stress reaction)، الذي يحدث بعد الصدمة مباشرة، ولكن يستمر لفترة أقل. تتشابه الأعراض في كلا الاضطرابين، من ذكريات تقتحم عقلك مرارا كأنما تعيد عرض الحدث الأليم مرة بعد مرة، وكوابيس تراها في المنام، أو استرجاع تفصيلي للأحداث كما لو كنت تعيش الحدث الصادم من جديد(1).

نتيجة لذلك، تجد المصاب بالصدمة يحاول تجنب كل ما قد يذكره بالحدث الصادم، ويتجنب الحديث عنه أو محاولة تذكره، مع عدة أعراض نفسية أخرى تشمل اضطراب الذاكرة، والشعور باليأس من المستقبل، والانفصال عن العائلة والأصدقاء، والشعور بالخدر، أو عدم القدرة على اختبار المشاعر، السعيدة منها والحزينة على حد سواء(2). قد تبدو هذه الأعراض مبالغا فيها في بعض الحالات، وربما لا تلاحظها في نفسك أو في من حولك، وهنا تلعب الجينات والاستعداد الوراثي دورا مهما، باﻹضافة إلى البيئة المحيطة بالفرد.

إذا كان الفرد المعرض للحدث الصادم يعيش بالأساس في بيئة ضاغطة، مع غياب نظام الدعم الكافي للتعامل مع صعوبات الحياة، فإن فرص الإصابة باضطراب الصدمة الحاد ترتفع. بعد ذلك، فإن ما يقرب من 50% من المصابين باضطراب الصدمة الحاد يكونون عرضة للإصابة باضطراب ما بعد الصدمة، ما يعني أن معاناتهم تستمر لفترات أطول.

صدمات عن بُعد

المفاجأة أن هذا هو أيضا ما يحدث في أدمغتنا عندما نشاهد مقاطع فيديو تصور بدقة معاناة الآخرين. شاهد العالم كله، والوطن العربي على وجه الخصوص، محاولات استعادة الطفل المغربي "ريان" لحظة بلحظة، في بث حي يذاع عبر التلفاز ومواقع التواصل الاجتماعي، التي امتلأت في الوقت ذاته بصرخات الاستنجاد والصلوات والدعوات من أجل الطفل. لو كنت تعتقد أن هذه الأحداث عابرة، تعال نشاهد ما حدث لاثنين من العاملين على مراقبة مقاطع فيديو الإساءة للأطفال ومحوها والإبلاغ عنها في شركة "مايكروسوفت (Microsoft)" الشهيرة.

في عام 2017، رفع الموظفان قضية ضد الشركة بسبب الاضطرابات النفسية التي أصابتهما نتيجة طبيعة عملهما. تلك الفيديوهات التي شاهدها الموظفان لساعات، باعتبار ذلك جزءا من عملهما، حوت على عمليات قتل واغتصاب وعنف ضد أطفال صغار، وعلى الرغم من مساعدتهما في القبض على الكثير من المجرمين المختلّين، فإن هذا لم يمنعهما من الإصابة باضطراب ما بعد الصدمة، والعجز عن النوم، ورؤية الكوابيس(3).

اضطراب ما بعد الصدمة ليس مرضا خاصا بالجنود الذين عاصروا أهوال الحرب، أو الناجين من الحوادث والكوارث، بل حتى المراقب الصامت من بعيد يمكن أن يتأثر بشدة بمشاهدة العنف الواقعي.

نعم، اضطراب ما بعد الصدمة ليس مرضا خاصا بالجنود الذين عاصروا أهوال الحرب، أو الناجين من الحوادث والكوارث الطبيعية، بل حتى المراقب الصامت من بعيد يمكن أن يتأثر بشدة بمشاهدة العنف الواقعي. أحد الموظفَين المذكورَين صار يخشى من رؤية أي طفل، حتى ابنه، لكي لا يتذكر البشاعات التي شاهدها، وأصبح يشعر بالخوف الشديد على ابنه من أن يناله مصير مشابه لمصير الأطفال في المقاطع. ترك الموظفان وظيفتهما بالطبع، لأن دخول المكان كان محفزا للذكريات الأليمة، وأصبح الاستمرار في هذه الوظيفة مستحيلا، وقد رفعا القضية ضد الشركة لعدم تحذيرِهما من مخاطر هذا العمل قبل أن يتولّياه، مع عدم تقديم الدعم النفسي الكافي خلال فترة العمل.

في السياق ذاته، أجرت جامعة "جونز هوبكنز (Johns Hopkins University)" دراسة حول تأثير مشاهدة الأخبار الخاصة بحادث تفجير برجي التجارة العالميين في نيويورك عام 2001 على الحالة النفسية للمواطنين. وجدت الدراسة أن من تابعوا الأخبار بكثافة في الأيام السبعة الأولى من الحادث كانوا أكثر عرضة للإصابة باضطراب ما بعد الصدمة. لا نتحدث هنا عن الضحايا، أو أهاليهم أو حتى الناجين من التفجير، بل عن أولئك الذين لم يكونوا قرب المكان من الأساس، ولكن تابعوا الأخبار لحظة بلحظة عبر شاشات التلفاز(4).

أكدت هذا التأثير دراسة أخرى راجعت العديد من الأوراق البحثية الصادرة في نطاق فحص تأثير مشاهدة المقاطع العنيفة والمؤلمة، ووجدت أن هناك ارتباطا وثيقا بين التعرض للأخبار الصادمة من خلال التلفاز (بوصفه وسيطا مرئيا ومسموعا) وبين أعراض اضطراب ما بعد الصدمة(5). لا تقف الأمور عند هذا الحد، فهناك تبعات نفسية أخرى للتعرض المستمر للأخبار الصادمة، ليس أقلها الاكتئاب والقلق والأرق واضطراب الوسواس القهري(6).

الوجه الآخر للتعاطف

ينشأ إرهاق التعاطف كما يراه عالم النفس "تشارلز فيجلى (Charles Figley)" نتيجة رغبتك في مساعدة الجميع مع استحالة ذلك.

هل أنت من الشخصيات التي تتعاطف بشدة مع الآخرين، ويشعر أصدقاؤك بالراحة دوما في الحديث معك عن مآسي حياتهم؟ هذه القدرة الرائعة على استيعاب آلام الناس وهمومهم تجعل منك قِبلة لكل المُتعَبين والمُعذبين، ولكن ماذا عنك أنت؟ هل فكّرت في تأثير هذا كله عليك؟

يُصاب العاملون في القطاعات الخدمية، مثل قطاع الصحة ونجدة الطفل وما شابهها من وظائف تتطلب قدرا عاليا من التعاطف والحساسية، بما يسمى بـ"إرهاق التعاطف (Compassion fatigue)"، المصطلح الذي ظهر للمرة الأولى عام 1992. يُطلق على هذه الحالة أيضا "الصدمة غير المباشرة (Vicarious trauma)"، أي الصدمة التي تُصيبك جراء مشاهدة صدمات الآخرين ومشكلاتهم والتعاطف معها. لا يجب أن تكون طبيبا نفسيا يتعرض للقِصص المأساوية يوميا حتى تُصاب بهذا العَرَض، فالتعرّض لأخبار الحرب والقتل والخطف عبر شاشات التلفاز ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي بشكل شبه مستمر قد يقودك إلى هذا النوع من الاحتراق(7).

إرهاق التعاطف كما يراه عالم النفس "تشارلز فيجلى (Charles Figley)" ينشأ بالأساس نتيجة رغبتك في مساعدة الجميع مع استحالة ذلك(8). هل تابعت الجهود المضنية المستمرة على مدار عدة أيام لإنقاذ "ريان" من قاع البئر؟ هل تمنيت لو كنت هناك لتساعدهم في الحفر سريعا حتى تنقذه؟ ماذا عن "فواز" الذي كان يصرخ ألما وأنت عاجز عن مد يدك لمساعدته؟ هاتان القصتان تحديدا نالتَا اهتماما إعلاميا فائقا في الآونة الأخيرة، وكما أثارتَا التعاطف في وجدان البشر فقد زرعتَا إحساسا بالعجز في قلوب الكثيرين.

التقمّص المستمر لكل أحزان العالم لا بد أن ينعكس عليك سلبا في مرحلة ما.

الأسوأ من هذا كله أن التعرض المستمر ﻷهوال العالم يُفقدك تعاطفك رويدا رويدا، حتى تُصاب بالخدر العاطفي تجاه أي أخبار مؤلمة تأتي بعد ذلك، فقد صار كل هذا قديما ومحفوظا. ليس هذا فحسب، بل إن الأمر يمتد لفقدك التعاطف نحو أحبائك، والانعزال عنهم، وزيادة الضغوطات داخل المنزل، ما يخلق مشكلات أسريّة جمة. يتأثر أداؤك في عملك أيضا بهذه الضغوطات، وتزداد أيام الغياب، وتُصبح أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب واضطراب القلق(9).

لا شك أن التعاطف مع أحزان الآخرين صفة إيجابية وداعمة، وتجعلك مُستمعا أفضل، وشريكا أفضل، ولكن التقمّص المستمر لكل أحزان العالم لا بد أن ينعكس عليك سلبا في مرحلة ما. قد لا تتمكن من التوقف عن متابعة الأخبار بالكلية، أو انتقاء الأخبار التي تظهر لك على شاشة هاتفك، ولكن يمكنك تقنين عدد صفحات الأخبار التي تتابعها، والاكتفاء بعدد قليل تثق به، حتى لا تتعرض لجرعات مكثفة من الأخبار المؤلمة.

يمكنك أيضا التحدث مع صديق عن القلق الذي تشعر به جرّاء مشاهدة خبر ما. في معظم الأحيان، لن تستطيع مد يد المساعدة للضحايا الذين تتعاطف معهم من خلال الأخبار، لذا عليك تذكير نفسك دائما بأن الأمر خارج عن سيطرتك، ثم أَشغِل نفسك بنشاط تحبه يزيل عنك القلق.

______________________________

المصادر: