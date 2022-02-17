بين الرغبة والخوف.. لماذا اختار هؤلاء المؤلفون الكتابة بأسماء مستعارة؟

"نحن لا نحب أحدا أبدا. ما نحبه فقط هو فكرتنا عمَّن نتوهم أننا نحبهم، ما نحبه هو مفهومنا عن ذواتنا". (فرناندو بيسوا)

ماذا تفعل إذا وقع بين يديك كتاب ملهم فبحثت على غلافه ولم تجد اسم المؤلف؟ بالتأكيد سيُصيبك الفضول، وتبدأ في البحث هنا وهناك عن اسم هذا المؤلف الخفي الذي استطاع إثارة إعجابك. قد يكون حدوث ذلك أمرا نادرا، لكن ما قد يحدث حقا أن يكون الاسم المطبوع على الغلاف مجرد قناع، أو هوية زائفة تُخفي هوية الكاتب الحقيقية.

فرناندو بيسوا

لعل "فرناندو بيسوا" هو المثال الأشهر والأكثر تطرُّفا، فلم يكتفِ باسم مستعار واحد، بل لجأ إلى الكتابة بـ72 اسما مختلفا. ولم تكن مجرد أسماء، بل منح لكلٍّ منها شخصيته المميزة وآراءه السياسية والدينية، وكوَّن لكلٍّ منها ما يشبه سيرة حياة كاملة. ومن أشهر هذه الأسماء كان عالم الاجتماع والفيلسوف أنطونيو مورا، وتوماس كروز الناقد والأكاديمي المتخصص في أدب ألبرتو كاييرو دا سيلفا، الذي كان هو الآخر اسما آخر من أسماء بيسوا، وليس نهاية بالشاعر ريكاردو رييس. وقد أتاحت كل هذه الشخصيات مساحات شاسعة من الحرية لبيسوا للكتابة في موضوعات مختلفة (1).

فرناندو بيسوا

لعل حرية التجربة بالفعل هي أحد أهم العوامل التي دفعت عددا من المؤلفين إلى إخفاء هوياتهم، رغبة منهم في تجربة واختبار أنواع أدبية وأساليب فنية مختلفة دون مواجهة التحيز السابق من القراء عند تلقيها، ومن أشهر الحالات هي حالة كاتبة الغموض والجريمة الأشهر "أجاثا كريستي" التي اختبأت خلف اسم "ماري ويستماكوت" لاستكشاف تجربة كتابة روايات رومانسية.

لم تكن هذه هي الحالة الوحيدة، فبعد الشهرة الواسعة التي حقَّقتها سلسلة كتب مغامرات "هاري بوتر"، اختارت الكاتبة "جي كي رولينغ" الاختباء خلف اسم مستعار هو "روبرت جالبريث"، مدفوعة بالفضول لمعرفة مقدار النجاح الذي ستُحقِّقه روايتها الجديدة "نداء الكوكو" دون الاعتماد على النجاح السابق لسلسلة كتبها الأشهر "هاري بوتر". في البداية حظيت رواية "نداء الكوكو" بنجاح محدود ومبيعات متواضعة، لكن ما إن تسرَّبت الهوية الحقيقية للكاتبة إلى الصحافة حتى قفزت مبيعات الرواية من 1500 إلى 140 ألف نسخة.

جي. كي. رولينغ

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تتخفَّى فيها رولينغ، فقد كان خيار كتابة الأحرف الأولى من اسمها، (ج. ك) بدلا من اسمها الحقيقي "جوان رولينغ" على أغلفة روايتها في البداية بمنزلة تخفٍّ آخر فرضته عليها دار النشر، التي خشيت من تأثُّر مبيعات الكتاب بسبب كون المؤلفة امرأة، وهو أمر ظنوا أنه قد لا يشجع آباء المراهقين واليافعين الموجَّهة لهم الكتب على الشراء (2).

فتش عن المرأة

يدفعنا الحديث عن إخفاء جنس رولينغ إلى الحديث عن نماذج كثيرة، سواء في الأدب العربي أو الأجنبي، اضطرت فيها النساء للتخفي كي يستطعن اقتحام عوالم النشر، ومن بين أشهر هذه النماذج "الأخوات برونتي"؛ شارلوت وإيميل وآن، وهن ثلاث شقيقات كاتبات موهوبات، اضطررن لنشر قصائدهنّ ورواياتهنّ تحت أسماء ذكور مستعارة هي كورير، وإليس، وأكتون بيل، خوفا من ألا تؤخذ مؤلفاتهن على محمل الجد لكونهن نساء. وهناك أيضا "ماري آن إيفانز" التي اختارت أن تنشر رواياتها تحت اسم "جورج إليوت" لتجنُّب تصنيفها في خانة الروايات الرومانسية الخفيفة، ولكي يُحكَم على كتاباتها بعدل واستقلال عن عملها السابق محررة وناقدة (3).

مي زيادة

واجهت النساء وضعا مماثلا في العالم العربي حين بدأن في اقتحام مجال الكتابة، فكتبت "مي زيادة" تحت عدد من الأسماء المستعارة من بينها "عائدة" و"إيزيس كوبيا"، واستخدمت الكاتبة عائشة عبد الرحمن لقب "بنت الشاطئ" لرفض أسرتها المحافظة ظهور اسمها في الصحف. كذلك الحال بالنسبة إلى الكاتبة السورية "مقبولة الشلق"، التي كانت أوّل امرأة سوريّة حازت على الإجازة في الحقوق، ونشرت قصصها ومقالاتها باسم "فتاة قاسيون" (4).

قد تعتقد أن هذه الفجوة بين الجنسين قد اختفت، لكن الواقع يقول غير ذلك، ففي عام 2015 أرسلت الكاتبة الأميركية كاثرين نيكولز مخطوطاتها إلى 50 عميلا ولم تتلقَّ سوى ردين، وهو ما دفعها إلى إرسال المخطوطات نفسها باسم "جورج" إلى 50 عميلا آخرين لتتلقى 17 ردا (5).

أسباب تتعلق بالنشر

أما ستيفن كينغ، كاتب الرعب والإثارة الأشهر على الإطلاق، فقد كانت له أسباب مختلفة دفعته للاختباء خلف اسم ريتشارد باكمان. كان كينغ كاتبا غزير الإنتاج، وكان ناشره في ذلك الوقت قلقا من إصدار أكثر من كتاب واحد له سنويا. كما أراد كينغ أيضا اختبار مبيعات كتبه الجديدة بعيدا عن أثر النجاح والمبيعات الضخمة التي حقَّقتها أعماله السابقة. وبالفعل أقنعه الناشر بإصدار الكتب تحت اسم مستعار هو ريتشارد باكمان، وخُلقت سيرة ذاتية زائفة لهذا الاسم، فهو من مواليد نيويورك، وقضى في الخدمة العسكرية أربعة أعوام، كما أنه متزوج ويعيش في منزل ريفي يقع في نيو همبشاير.

ستيفن كينغ

نشر كينغ، تحت اسم ريتشارد باكمان، خمس روايات بداية من عام 1977، لكنه اضطر للإعلان عن نهاية باكمان الفنية بعد أن كشف عامل في إحدى مكتبات نيويورك التشابه بين أسلوبيهما، وقال ستيفن كينغ وقتها إن باكمان مات بما سمَّاه "سرطان الاسم المستعار" (6).

بالمثل، كان الناشر أيضا السبب في صدور كتاب "الصراع الطبقي في مصر" عام 1969، الذي نُشر بالفرنسية أولا ثم تُرجم إلى العربية، باسم محمود حسين، ولم يكن في الحقيقة شخصا واحدا، بل كانا شخصين هما بهجت النادي وعادل رفعت، التقيا في معتقلات عبد الناصر وسافرا إلى فرنسا، وعندما طرحا كتابهما المشترك للنشر، رفض الناشر الذي اعتقد أن الكتاب لن يُباع، واقترح أن يحمل اسم مؤلف واحد ليختارا الاسم المستعار "محمود حسين" (7).

فوبيا الشهرة

لويس كارول

وبينما يبحث الكثير من المؤلفين عن الشهرة والتحقق، كان لتشارلز لوتويدج دودجسون الذي عمل في تدريس الرياضيات بجامعة أوكسفورد رأي آخر. دودجسون الذي ربما يعرفه أغلب القراء باسم لويس كارول، صاحب أشهر كتاب أطفال "مغامرات أليس في بلاد العجائب"، طالما اعتُقد أن الدافع وراء اختياره للاسم المستعار هو الخوف على مكانته العلمية.

غير أن رسالة كتبها "دودجسون" بخط يده عام 1891 إلى صديقته السيدة سيموندز كشفت عن خوف آخر لديه من الظهور العام، فقد كتب: "كل هذا النوع من الدعاية والشهرة سيقود الغرباء لمعرفة اسمي الحقيقي من خلال اتصالهم مع كتبي، وستُعرَف شخصيتي وسيبدأ الناس بالتحديق إليّ كلما رأوني، وسأُعامل معاملة الأسد من قِبَل هؤلاء الغرباء، وأنا أكره كل هذا بشدة لدرجة أني أتمنى في بعض الأحيان لو لم أكتب أي كتاب على الإطلاق. هنالك الكثير من الناس الذين تستميلهم فكرة أن يُحدِّق فيهم الناس وأن يكونوا من المشاهير، والعديد من الناس لا يفهمون نفوري الشديد من أن أكون محط أنظار الآخرين وأن تلاحقني العيون حيثما أذهب" (8).

وعلى الجانب الآخر، اضطر إريك آرثر بلير، مؤلف رواية الديستوبيا الأشهر "1984"، والمعروف باسم جورج أورويل، إلى الاختفاء خلف هذا الاسم عندما نشر كتابه الأول "متشرد في باريس ولندن" خوفا من أن يُسبِّب الإساءة لسمعة عائلته بحديثه عن سنوات التسكع والفقر (9).

الخوف من السلطة

سواء في العالم العربي أو خارجه، كان القمع السياسي دائما واحدا من الأسباب التي دفعت العديد من الكُتَّاب إلى التخفي خلف هويات مستعارة هربا من بطش السلطة وحماية لحرياتهم وسلامتهم الجسدية، بل ولحماية حياتهم في كثير من الأحيان.

غلاف رواية "عالم صدام حسين"

مهدي عامل هو الاسم المستعار الذي نشر تحته "حسن عبد الله حمدان"، المناضل الشيوعي اللبناني، مؤلفاته. ولكن يبدو أن الاسم المستعار لم يكن كافيا، فقد اغتيل مهدي عامل عام 1987 في بيروت وهو في طريقه إلى الجامعة اللبنانية حيث كان يدرس فيها مواد الفلسفة والسياسة والمنهجيات. وعلى إثر اغتيال مهدي عامل، أُعلن يوم التاسع عشر من مايو/أيار من كل عام "يوم الانتصار لحرية الكلمة والبحث العلمي" (10).

مهدي آخر خفي ولا تزال هويته مجهولة حتى اليوم هو مهدي حيدر، صاحب رواية "عالم صدام حسين" المنشورة عام 2003 التي تتناول تتبع مسيرة الرئيس العراقي الراحل. وعلى الرغم من كثرة التكهنات حول اسم صاحبها فإنه لا يزال مجهولا حتى اليوم (11).

أما "باندي"، وتعني "اليراعة" بالكورية، فهو الاسم المستعار الذي اتخذه أحد كُتَّاب كوريا الشمالية، واستطاع أن يُهرِّب مجموعة قصصية حملت عنوان "الاتهام" إلى خارج الحدود المنيعة لكوريا الشمالية، دون كشف النقاب حتى اليوم عن هويته (12).

غلاف كتاب "الاتهام" – باندي

الاختباء من السلطة السياسية لا يعني فقط أن تكون ضدها، في بعض الأحيان يستلزم الوجود في صفوف السلطة السياسية الاختفاء، وهو ما اضطر الكثير من السياسيين العرب إلى الكتابة بأسماء مستعارة، من بينهم: محمد بشير أحمد، الدبلوماسي السابق في وزارة الخارجية السودانية، الذي اختبأ خلف اسم عبد العزيز حسين الصاوي طوال ربع قرن من الكتابة حول القضايا الفكرية والسياسية.

بالمثل، اختار بعض أمراء الأسرة المالكة السعودية كتابة الشعر تحت أسماء مستعارة، لعل أشهرهم: الأمير عبد الله الفيصل، والأمير خالد الفيصل، والأمير سعود بن سعود، والأميرة مشاعل بنت عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود، والأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن، والأمير عبد العزيز بن سعود بن محمد، والأمير نواف بن فيصل بن فهد، وغيرهم.

الاختيار الحر والميلاد الجديد

أدونيس

في بعض الأحيان يكون اختيار اسمك بإرادتك بمنزلة ميلاد جديد للهوية، وهو ما دفع الشاعر والمفكر علي أحمد سعيد إلى اختيار اسم "أدونيس"، إله النهر والقطعان والسهول عند الإغريق، على الرغم من إعلانه لهويته الحقيقية، وهو الاسم الذي اختار الكتابة به منذ عمر السابعة عشرة (13).

وبينما تكشَّفت العديد من الهويات المستعارة للكثير من المؤلفين، لا تزال حالة الكاتبة الإيطالية إيلينا فيرانتي واحدة من أكثر الحالات إثارة للجدل، خاصة عقب عرض فيلم "الابنة الضائعة" في أواخر العام الماضي، وهو الفيلم المأخوذ عن رواية للكاتبة تحمل الاسم نفسه. جدير بالذكر أنه ليس أول عمل لإيلينا فيرانتي ينتقل إلى الشاشات، فقد سبقته رباعية نابولي الشهيرة التي تحوَّلت إلى مسلسل تلفزيوني ناجح من إنتاج شبكة "إتش بي" بعنوان "صديقتي المذهلة"، كما يُنتظَر إصدار روايتها "حياة البالغين الكاذبة" في مسلسل تلفزيوني خلال العام الحالي.

حقَّقت إلينا فيرانتي نجاحا كبيرا في إيطاليا وخارجها، وقد تُرجمت رواياتها إلى العديد من اللغات من بينها العربية، ورغم ذلك لا يعلم أحد مَن هي حقا إيلينا فيرانتي. وقد سبق أن نشرت العديد من المقالات التي حاولت فحص الهوية الحقيقية لفيرانتي، بعضها أشار إلى كُتَّاب آخرين مثل مارسيلا مارمو، وأنيتا راجا، ودومينيكو ستارنوني، لكن جميع هؤلاء قد نفوا ذلك. لتظل فيرانتي الكاتبة الأشهر والأكثر اختباء في يومنا هذا.

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