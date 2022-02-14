الأرق والشوق ودقات القلب.. كيف يفسر العلم مباهج الحب وأوجاعه؟

"أعطِنا، يا حبّ، فَيْضَكَ كلَّه لنخوض حرب العاطفيين الشريفةَ، فالمناخ ملائم، والشمس تشحذ في الصباح سلاحنا، يا حبُّ! لا هدف لنا إلا الهزيمةَ في حروبك.. فانتصرْ أنت انتصرْ، واسمعْ مديحك من ضحاياكَ: انتصر! سَلِمَتْ يداك! وَعدْ إلينا خاسرين.. وسالما!". (محمود درويش)

ما الحب؟ هل هو سهم طائش يُلقيه كيوبيد كما اعتقد الرومان؟ أم أنه نظرة عين تكسر القلب إلى شظايا؟ ما سر دقات القلب المتسارعة عند رؤية المحبوب؟ ولماذا يرتجف الكف عند أول سلام باليد؟ ومن أين تأتي الفراشات التي تُرفرف حولنا عند سماع صوت الحبيب؟ لماذا يُجافينا النوم ويحرقنا الشوق؟ كلها أسئلة شغلت الفلاسفة والشعراء، والعلماء أيضا. لكن يبدو أن العلم أخيرا استطاع أن يجد تفسيرات لأمور بدت حتى وقت قريب أكثر ارتباطا بعالم الروح.

كيمياء الحب

واحدة من العبارات التي يستخدمها الكثير من الأشخاص حول العالم للتعبير عن الشعور الفوري بالأُلفة أو النفور هي وجود أو غياب "الكيمياء" بينهم وبين الطرف الآخر، ويبدو أن هذا التعبير لا يخلو من الوجاهة العلمية، حيث أثبتت الدراسات الحديثة وجود روابط قوية بين مشاعر الحب الرومانسي وكيمياء الدماغ.

في تجربة رائدة أُجريت في كلية لندن الجامعية عام 2007، استخدم كلٌّ من سمير زكي وأندرياس بارتلز تقنيات التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي (FMRI) لالتقاط صور لدماغ أشخاص واقعين في الحب، بعدما عُرِض على المشاركين في التجربة صور لأشخاص يحبونهم مع صور لأصدقاء محايدين من الجنس الآخر.

عند عرض صور المحبوبين، رصدت التجربة وجود نشاط في عدة مناطق من الدماغ، أبرزها الحصين، وما تحت المهاد، والقشرة الحزامية الأمامية، ويؤدي تنشيط هذه المناطق إلى تثبيط السلوك الدفاعي، وتقليل القلق. كما لوحظ وجود نقص في نشاط مناطق أخرى مثل اللوزة والقشرة الأمامية، مما يُقلِّل من احتمالية المشاعر السلبية أو الحكم على الشريك.

تتوافق هذه النتائج مع ما ذكرته هيلين فيشر، البروفيسورة بجامعة روتجرز نيوجيرسي، وإحدى أشهر الباحثات في هذا المجال. تشرح فيشر في كتابها "لماذا نحب؟ طبيعة الحب وكيمياؤه" كيف يؤثر هذا النشاط الدماغي علينا. طبقا لفيشر، يتضمَّن الحب الرومانسي ثلاث مراحل، تشمل كل مرحلة منها تفاعلات كيميائية مختلفة، وهي: الاشتهاء، والجاذبية، والتعلُّق.

لا يُشترط أن تأتي هذه المراحل متعاقبة بالترتيب نفسه، بل يحدث أن تسبق إحداها الأخرى، أو أن تتداخل معا، لكن كل مرحلة منها تتميز بمجموعة من التغييرات في الدماغ، وهو ما أثبتته الفحوصات السابق الإشارة إليها. (1)

مراحل الحب الثلاث

أولى مراحل كيمياء الحب وفق نظرية فيشر هي مرحلة الاشتهاء. يستند التفسير التطوري للحب إلى احتياجنا الأوَّلي والبدائي إلى التكاثر، وتمرير الجينات من جيل إلى آخر من أجل الحفاظ على النوع. هذه الحاجة تظهر في مرحلة الاشتهاء، حيث تحفز منطقة تحت المهاد إنتاج هرمونات التستوستيرون والإستروجين اللذين تؤثر مستوياتهما تأثيرا مباشرا على الرغبة الجنسية.

في المرحلة التالية، الجاذبية، تُحفَّز مراكز المكافأة الأساسية في الدماغ، ويزيد إفراز هرمون الدوبامين، الذي يفرزه الجسم عندما نقوم بأفعال مُرضية، ويُفسِّر هذا شعورنا الطاغي بالسعادة في حضرة المحبوب. كذلك ترتفع في هذه المرحلة مستويات النورابينفرين وتنخفض مستويات هرمون السيروتونين، وهو ما يُسبِّب لك أعراضا مثل التوتر وانخفاض الشهية والأرق (الذي عبَّرت عنه تقريبا جميع الأغاني العاطفية). ومن المثير للاهتمام أن الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الوسواس القهري لديهم أيضا مستويات منخفضة من السيروتونين، مما دفع العلماء إلى التكهُّن بأن هذا هو ما يكمن وراء الافتتان الشديد الذي يميز المراحل الأولى من الحب.

في الأخير تأتي مرحلة التعلُّق المميزة للعلاقات طويلة الأمد، والهرمونات التي تسيطر على هذه المرحلة هما هرمونا الأوكسيتوسين والفازوبريسين. وقد اتضح ذلك في تجارب أُجريت حول تأثير الأوكسيتوسين والفازوبريسين على فئران البراري، التي تتميز بارتباطها في علاقات أُحادية مدى الحياة، حيث وُجد أن لديها كثافة مرتفعة من مستقبلات الأوكسيتوسين والفازوبريسين، وفي إحدى التجارب، أُعطي ذكور فئران البراري دواء يُثبِّط تأثير الفازوبريسين، حيث لوحظ تدهور العلاقة مع شركائهم على الفور. (2)

يتشابه الأوكسيتوسين مع الدوبامين، حيث يُفرَز هو الآخر عن طريق منطقة ما تحت المهاد، وهو يُفرَز بكميات كبيرة أثناء ممارسة الجنس وكذلك أثناء الولادة وخلال الرضاعة الطبيعية. هل يمكنك التفكير في العامل المشترك بين هذه الأمور؟

نعم، إنها جميعا مقدمات للتعلُّق والارتباط. كما أن حب الأم والحب الرومانسي كليهما له وظيفة بيولوجية ذات أهمية تطورية ترتبط بإدامة النوع، ويعمل الاثنان على تنشيط مسارات المكافأة في الدماغ التي تتوافق مع المناطق الغنية بمستقبلات الأوكسيتوسين والفازوبريسين. ومن جهة أخرى يعمل كلاهما على تثبيط نشاط مجموعة من المناطق المرتبطة بالعواطف السلبية والحكم على الآخرين وتقييم نياتهم. (3)

إدمان الحبيب والدوبامين

هكذا يُفسِّر العلم وقوعنا في الحب. لكن ماذا عن الشوق الذي لا ينتهي للقاء الحبيب، وهذه الفجوة التي لا تلتئم إلا برؤيته؟ نار الشوق التي تغنَّى بها الشعراء، مَن المسؤول عنها؟ حسنا، إنه الدوبامين. لنفهم ما يحدث حقا دعونا نترك الأمور العاطفية قليلا ونتحدث عن الإدمان. وُجد أن إدمان المخدرات والسجائر والكحول وغيرها يؤدي إلى ارتفاع مستوى الدوبامين، وهو الهرمون المسؤول عن مسار المكافأة في الدماغ.

للمفارقة، أظهرت الفحوص أن المناطق نفسها في الدماغ التي يُحفِّزها الإدمان تتعرَّض للدرجة نفسها من التحفيز عندما نعتمد عاطفيا على شركائنا، وهكذا يؤدي غياب المحبوب إلى النتيجة نفسها التي تحدث مع أعراض الانسحاب لدى الأشخاص المدمنين. (4)

وهكذا يجعلنا الحب أشبه بالمدمنين حقيقة لا مجازا، ومن ناحية أخرى نجد أننا نتصرف بغباء أحيانا عند الوقوع في الحب، فتظهر سلوكيات غير معتادة مثل الغيرة، والسلوكيات غير العقلانية، والتقلبات المزاجية. وهذه الأمور أيضا يمكن أن يُفسِّرها العلم، فكما ذكرنا تتعطَّل تلك المناطق في دماغنا التي تُنظِّم التفكير النقدي والوعي الذاتي والسلوك العقلاني، بما في ذلك أجزاء من قشرة الفص الجبهي. (5)

لماذا نقع في حب شخص بعينه؟

"أقول لنفسي أخيرا: لعلَّ التي كنت أنتظر انتظَرتْني…

أو انتظرتْ رجلا آخرَ انتظرتنا ولم تتعرف عليه/عليَّ، وكانت تقول: أَنا هاهنا في انتظاركَ. ما لون عينيكَ؟ أَي نبيذٍ تحبّ؟ وما اسمكَ؟ كيف أناديكَ حين تمرّ أمامي". (محمود درويش)

حسنا، لعل ذلك كله يساعد في تفسير ما يُصيبنا حين نحب، لكن ما الذي يُفسِّر وقوعنا في حب شخص ما بعينه دون غيره؟ تقول الأسطورة اليونانية إن البشر خُلقوا في بداية الزمان بشكل مختلف، حيث كان لكلٍّ منهم أربع أذرع وأربع أرجل ورأس واحد بوجهين. ولما خاف الآلهة من سطوتهم جعلوا زيوس يقسم كل واحد إلى قسمين منفصلين، وحكم على كل نصف بالعيش في شقاء حتى يجد نصفه الآخر، ويُداوي جرح الانقسام. هكذا تُفسِّر الأسطورة سعينا الدائم للبحث عن الحب، وسبب وقوعنا في حب شخص بعينه. فكيف يُفسِّرها العلم؟

يعتمد طرح العلماء الذين يدرسون علم الجاذبية على نظرية التطور، وكون العقل الباطن هو المتحكم الرئيسي في اختيار الشريك الذي يملك أفضل الجينات من أجل نقلها إلى أطفالنا، الذين سينقلون بدورهم جيناتنا إلى أجيال قادمة. ويفترض العلم وجود عدد من الأسباب خلف انجذابنا لشخص بعينه.

أول هذه الأسباب هو الرائحة، أو ما يُعرف بالفرمونات. ظهر مصطلح "فرمون" للمرة الأولى عام 1959 على يد العالِمَيْن بيتر كارلسون ومارتن لوشير، والفرمونات ببساطة هي رسائل ومحفزات كيميائية تعمل على إثارة الاستجابة من أفراد آخرين من النوع نفسه، ويعتقد العلماء أنها تلعب دورا في انجذاب أشخاص معينين إلى بعض. (6)

ومع ذلك، تظل الأسباب الرئيسية التي تجذب الشركاء إلى بعضهم متعلقة بتلك التشابهات أو التوافقات الظاهرة في القيم والأفكار والمعتقدات. وأخيرا هناك المظهر الشكلي الذي يؤثر بشدة على الحب الرومانسي، فمثلا يُعتبر امتلاك ملامح سيمترية متوازنة واحدة من صفات الجاذبية التقليدية، في حين أن الوجه غير المتوازن سيمتريا بدرجة كبيرة قد يكون مؤشرا على ضعف الصحة أو تعاطي الكحول أو التدخين.

وجدت الدراسات كذلك أن شعورنا بالانجذاب تجاه شخص ما يتأثر بشدة بتجاربنا الحياتية السابقة. على سبيل المثال، وجود علاقة إيجابية مع شخص ما قد يجعلك دون وعي تقرن خصائص وجهه بسمات إيجابية، وبالتالي يصبح الأشخاص الذين يشبهونه أكثر جاذبية لك. (7) (8)

أوجاع الحب وإدمان الخسارة

يبدو الحب من الخارج ورديا تماما، لكن مَن اختبروه يعرفون أنه ليس كذلك. فبدلا من أن يغرقنا الحب في أنهار السعادة، يشهد كل مَن وقع في الحب بأن الأمور لا تسير دائما على الجانب المبهج. غالبا ما يكون الحب مصحوبا بمشاعر حزن، أو ما يُطلِق عليه الأدباء "الشجن". المثير في الأمر أن ذلك الشجن المرتبط بالحب لا يكون عارضا، بل يهيمن على صاحبه لفترة من الزمن، وقد أشارت دراسة إيطالية إلى ظهور بعض الأعراض المشابهة لأعراض الوسواس القهري على الأشخاص الذين وقعوا في الحب مؤخرا. وقد فسَّرت ذلك بالانخفاض الشديد في مستوى السيروتونين، وهو العرض المرتبط أيضا بالوسواس القهري وكذلك بالقلق والاكتئاب. (9)

كذلك في رحلة البحث عن الحب، وعن الشريك المثالي، عادة ما ندخل في سلسلة طالت أو قصرت من العلاقات العاطفية، ويحدث أن تتفكَّك العلاقات، ويفقد المحب حبيبه، وهي تجربة يستطيع أغلب الناس تخطيها والتأقلم معها، لكن نسبة قليلة يتطور الحزن المرتبط بالفقد لديهم إلى ما يشبه الفجيعة، وأمثال هؤلاء، مثل قيس بن الملوح، هم مَن تركوا لنا تراجيديات الحب الشهيرة. يُفسِّر العلم ذلك بنشاط الهرمونات التي تعمل على تنشيط مراكز المكافأة في الدماغ، مما ينتج عنه شكل من الشغف أو الإدمان، ويُقلِّل من قدرتهم على التعافي من الخسارة، فهم يُدمنون الألم تماما كما يُدمنون الحب. (10)

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