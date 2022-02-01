سحر الإضاءة وفن الفراغات.. كيف تُصمِّم مساحتك الداخلية لتزيد قدرتك على الإبداع؟

في منتصف خمسينيات القرن الماضي، كان عالِم الفيروسات جوناس سالك يقبع في مختبر سفلي بأحد مباني جامعة بتسبرغ في بنسلفانيا، يُجري في إضاءة خافتة تجاربه لتطوير لقاح ضد شلل الأطفال، لكنه لم يكن قد حقَّق تقدُّما ملموسا، بعد فترة طويلة، قرَّر السفر إلى إيطاليا في إجازة.

أقام سالك في دير وسط الطبيعة يعود بناؤه إلى القرن الثالث عشر، وهناك أمام المناظر الطبيعية الخلابة والهندسة المعمارية التاريخية، وكما يحكي بنفسه، تغيَّرت حالته النفسية للأفضل، واستطاع تخيُّل طريقة مختلفة لإنتاج اللقاح، وهكذا عاد سالك إلى الولايات المتحدة ومعه طريقة إنتاج أول لقاح آمن وفعال ضد شلل الأطفال.

العمارة العصبية

لم ينسَ عالِم الفيروسات ما أحدثته بداخله الإقامة في الدير، فكان من أوائل مَن أدركوا تأثير الاندماج بين الهندسة المعمارية وعلم الأعصاب، وهو ما صار يُعرف اليوم بمجال العمارة العصبية، فكَّر سالك في بناء معهد أبحاث لتطبيق هذا المفهوم، فدعا المهندس المعماري لويس كان إلى تطوير وبناء "معهد سالك" في كاليفورنيا عام 1960، الذي أصبح مركز أبحاث رائدا ونموذجا في العمارة العصبية. (1)

كانت هذه هي بداية قصة الاندماج بين تخصُّصَيْ الهندسة المعمارية وعلم الأعصاب، الذي أحدث نقلة نوعية كبيرة في بيئاتنا الداخلية في العقود الأخيرة، مستفيدا من التنوع الكبير للمشاعر التي تؤثر فيها البيئات الداخلية، وموظِّفا تقنيات الهندسة المعمارية لتلبية احتياجاتنا النفسية والعقلية.

لكن لحُسن الحظ، لا يقتصر هذا التأثير الإبداعي على العمارة، وإنما يمتد إلى الطبيعة أيضا. تُشعرنا المساحات الخضراء في المدن بالأمان والمتعة، وهي ملاذ لكبار السن خاصة، إذ يجدون فيها فرصة للتواصل الاجتماعي فيتحسَّن مزاجهم. وكما تُشير الدراسات، فإن مستويات الإجهاد تنخفض بنسبة 20% في المناطق القريبة من المساحات الخضراء، بحيث يمكن الوصول إليها بقطع نحو 250-300 متر فقط. (2)

لا تقف الآثار الإيجابية للطبيعة عند هذا الحد، فمن خلال تحقيق استمر ثماني سنوات في ثمانينيات القرن الماضي، كشف المهندس المعماري السويدي روجر أولريش أن تأثير المنظر الجميل في غرفة المستشفى يمكن أن يُسرِّع من تعافي المريض بعد الجراحة. هذا عن أثر تخطيط المدن والشوارع، فماذا عن تأثير التصميم الداخلي لمنازلنا؟ (3)

في المساحات الصغيرة

مع الثورة الصناعية، انتقلت أعداد هائلة من الناس إلى المدن، وصار ضروريا أن يتكدس الناس في مساحات صغيرة تستوعب هذا التدفُّق الكبير، لكن المدن لم تكن مهيَّأة لهذا العدد الكبير من السكان، وهكذا تم تخطيط المنازل لاستيعاب أكبر عدد ممكن من القادمين الجدد، لكن مشكلات أخرى بدأت في الظهور ليدخل البُعد النفسي في الأمر. (4)

هذا ما تدرسه العمارة العصبية أيضا؛ تأثير عوامل مثل الضوء والفراغ وتخطيط الغرف على الصحة البدنية والنفسية، وکيف تؤثر کل سمة من سمات البيئة المعمارية المحيطة في عمليات الدماغ المرتبطة بالتوتر والعاطفة والذاکرة، وكيف تؤثر العمارة والمباني على مختلف أشكال الاستجابة البشرية. (5)

حسنا، لنخبرك بوضوح، الأمر يتعدَّى بكثير ذلك الشعور الفطري بالراحة الذي يغمرنا في الأماكن الجميلة، فالألوان والأصوات والروائح التي تُحيط بك في المنزل وفي كل الأماكن المغلقة التي تقضي فيها أغلب أوقاتك تؤثر في عقلك وسلوكك أحيانا، يمكنها أن تُشعرك بالأمان والحماية والاسترخاء، أو تُحفِّز عقلك وتطلق الإمكانات الإبداعية والفكرية لديك، كما يمكن لبعضها أن يفعل العكس. المُثير أن معظم هذه التأثيرات في سلوكنا أو مزاجنا تكون غير ملموسة، لكننا محاصرون بها دوما في تلك الفضاءات الصغيرة التي نحيا فيها. (6) (7)

كيف يؤثر فينا تصميم البيئات الداخلية؟

كتاب "التصميم الداخلي العظيم"

تستكشف إميلي أنثيس في كتابها "التصميم الداخلي العظيم" (The Great indoors) كيف يؤثر تصميم وتوزيع المساحات الداخلية في الكثير من جوانب حياتنا، تُخبرنا عن تلك الاستجابات البيولوجية والعصبية المرتبطة بما يحيط بنا، وكيف أن ما تراه من خلال نافذتك يؤثر في مستوى التوتر لديك وفي قدرتك على التركيز، إلى درجة أن الطريقة التي تُنظِّم بها مكتبك تؤثر في تفاعلك مع العمل والزملاء في بيئته الداخلية. (8)

نحن نتأثر بنوع الإضاءة، ووجود النباتات، وكلاهما يؤثر على جودة النوم، كما أن رائحة الحمضيات وغيرها من العطور الطبيعية التي تعبق بها الأجواء تسهم في تقليل التوتر، وتُشعرنا المنحنيات في الأركان بالاسترخاء، هذه الأنماط من التأثيرات حفَّزت علماء الأعصاب ليتتبَّعوا الأمر ويكتشفوا أنماطا شائعة من السلوك في مواجهة محفزات معينة. (9)

كانت النتائج العامة لهذه الدراسات مثيرة، فقد عرفنا أن الضوء يساعد الجسم في تنظيم إنتاج هرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم الساعة البيولوجية، وهو ما يؤثر في عملية الهضم وأنماط النوم، كما يُحفِّز إنتاج الجسم للسيروتونين، وهو الناقل العصبي الذي يُقلِّل أعراض الاكتئاب. (10) (11) تتفاعل الإضاءة والألوان والصوت وخامات المواد الموجودة والنسبة بين أحجامها مع حواسنا، فتولِّد لدينا طيفا متنوعا من المشاعر والتجارب، تُثير مشاعر الدفء والأمان والرفاهية، وتخلق بيئات عمل إيجابية وفعالة، فينعكس ذلك على سلوكنا في المجمل.

الاتساع، على الجانب الآخر، يرتبط بالهدوء والراحة، كما يمكن أن يرتبط كل لون بنوع من المشاعر، الأسود مثلا يرتبط بالتشاؤم والعدوانية، بينما يرتبط الأبيض بالنقاء، والأصفر بالسعادة، والأخضر بالانسجام والأمل والسلام.

ربما ينبغي أن نخبرك هنا أن هذا المجال لا يعتمد على حقائق علمية جامدة. في الحقيقة فإن علم النفس البيئي، النطاق الذي يدرس العلاقات والسلوكيات البشرية في البيئات المبنية ويبحث في التأثير المباشر للفضاء المحيط على العقل الباطن والصحة والمزاج، لا يعتمد على الأدلة دائما، حيث إن بعض المحفزات البيئية لا يمكن رؤيتها أو لمسها، لكن تأثيرها المباشر في سلوكنا أو حالتنا الذهنية يبقى مسيطرا، ففي حين تُقوِّي بعض الأماكن شعورك بالقلق، يمكن أن يمنحك بعضها الآخر شعورا بالراحة دون سبب واضح يمكنك تحديده. (12) (13)

أحِط نفسك بهذه العناصر

حين تكون البيئة المحيطة بك غنية بالمحفزات تتولَّد اتصالات عصبية جديدة، إذا أحاطت بك الصور أو العبارات الملهمة، فأنت تُقدِّم لعقلك ما يُبقيه رشيقا ونشيطا، وحين تُضيف قطعة أثاث أو وسادة ربما لمنزلك كل موسم فإنك تُقدِّم حافزا مهما لعقلك.

إذا لم يكن لديك منظر طبيعي من نافذتك فإن محاولة "جلب" الطبيعة إلى المنزل، بوضع المزيد من النباتات أو حتى صور لها، توفر لك فوائد عدة.

إحاطة أنفسنا بالصور تُذكِّرنا بالأوقات السعيدة وتمنحنا شعورا بالرفاهية، وبالمثل تؤثر سائر عناصر البيئة على إنتاج الهرمونات والناقلات العصبية، وبالتبعية على الأفكار. يبدو أن حوارا يدور بين الدماغ وعناصر منزلك يجعلك أفضل -أو أسوأ- من عدة نواحٍ.

كذلك تُنشِّط الحواف والزوايا الحادة في الأعمدة أو الجدران أو الأثاث عمل الدماغ فتُمثِّل عنصرا عدوانيا، وتنشط منطقة اللوزة الدماغية ويبقى الدماغ يقظا في مواجهة هذا الخطر، وفي المقابل تمنحنا الأشكال المنحنية والمستديرة الهدوء والاطمئنان.

إذا لم يكن لديك منظر طبيعي من نافذتك فإن محاولة "جلب" الطبيعة إلى المنزل، بوضع المزيد من النباتات أو حتى صور لها، توفر لك فوائد عدة، الأمر ذاته ينطبق على الضوء الطبيعي والهواء النقي الذي يساعد على تقليل التوتر، ويُعزِّز قدراتنا المعرفية والتعليمية، ويؤثر إيجابيا على أدائنا. القُرب من الطبيعة أو مجرد القدرة على تأمُّلها يمكن أن يساعدنا في تجديد قدرتنا العقلية والانتباه، ويسمح للدماغ ببعض الاسترخاء، وهكذا نشعر بمزيد من الراحة والانتعاش عندما نستأنف نشاطنا. (14)

قد يساعدنا علم النفس البيئي في إنشاء مساحات تزيد من الإنتاجية، وربما في تصميم أسواق تُحقِّق مبيعات أعلى، ومستشفيات تُحقِّق رعاية صحية أفضل، لكن تجسيد النتائج النظرية للعمارة العصبية لا يزال يعتمد -إلى حدٍّ كبير- على الحساسية والإبداع والفهم لدى المصمم، فمعظم الأعمال المتعلقة بالموضوع هي أعمال نفسية أو سلوكية لا يمكن ترجمتها بسهولة إلى توصيات محددة في مجال التصميم.

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