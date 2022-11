إيلون ماسك يقيل موظفيه برسالة.. هكذا جعل التواصل الإلكتروني سوق العمل أكثر قسوة

خلال أحداث فيلم "You’ve Got Mail"، الذي أُنتج عام 1998، من بطولة "توم هانكس" و"ميغ رايان"؛ كانت نغمة تنبيه الرسائل الإلكترونية تحمل للبطلين الكثير من الراحة، لأنهما يعرفان أنهما سيقرآن كلمات مؤنسة رائقة من المرسل. ولكن على عكس ما أظهرته مشاهد الفيلم الرومانسي، قد تحمل نغمة تنبيه الرسائل الإلكترونية في الحياة الواقعية خبرا مفاجئا سيئا لم تتوقعه. هذا ما حدث لموظفي شركة تويتر خلال الشهر الجاري.

موظف يعمل منذ سنوات في مكان ما، في طريقه اليومي للعمل يسمع من هاتفه تنبيها ينبئه باستلام رسالة بريد إلكتروني، يُمرر عينيه سريعا على الرسالة الصادمة التي تخبره أن الشركة التي يعمل فيها تمر بـ"عملية صعبة متمثلة في تقليص القوى العاملة العالمية، وهو ما سيؤثر على عدد من الأفراد الذين قدموا مساهمات قيمة في الشركة"، وأن عليه أن يتفقد بريده الإلكتروني مجددا في وقت لاحق محدد ليعرف إذا ما كان سيستمر في عمله أم أنه سيتم فصله.

كان هذا هو ما حدث بالفعل مع موظفي تويتر بعد سيطرة الملياردير إيلون ماسك على الموقع، وفقا لما نشرته واشنطن بوست. بعد استلام البريد الإلكتروني، فقَدَ بعض العمال بالفعل وصولهم إلى الأنظمة الداخلية مثل خدمة البريد الإلكتروني وتطبيق سلاك لتبادل الرسائل، قال أحد العاملين في الشركة للصحيفة الأميركية، إنه خلال الساعات التالية لاستلام الرسالة بدأت أعداد الموظفين تتضاءل في قنوات سلاك، الناس كانوا يسقطون مثل الذباب(1).

Looks like I’m unemployed y’all. Just got remotely logged out of my work laptop and removed from Slack. #OneTeam forever. Loved you all so much.

So sad it had to end this way 💔

— simon balmain (@SBkcrn) November 4, 2022