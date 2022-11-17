ستحضر مباريات كأس العالم 2022؟ دعنا نصحبك في جولة لأهم المعالم الثقافية في قطر

تنطلق صافرة الحكم يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني مُعلنة بداية مسابقة كأس العالم 2022، ومعها تتوجه أنظار مئات الملايين من المشجعين حول العالم إلى دولة قطر التي تستضيف البطولة على أراضيها، بوصفها أول دولة عربية إسلامية شرق أوسطية تستقبل الحدث الرياضي الأكبر الذي يُعقد كل أربع سنوات.

ورغم كون المونديال مسابقة رياضية في المقام الأول، فإنه في حقيقته مسابقة سياحية عالمية، حيث من المتوقع توافد نحو مليون ونصف سائح إلى قطر خلال فترة المسابقة من جميع جنسيات العالم. بالتأكيد ليس الجميع مهووسا بكرة القدم وصافرات الإنذار، والكثير من الزوار يكون لديهم هوس آخر باكتشاف ثقافة المكان وزيارة معالم وآثار البلاد والتعرف على ثقافتها عن قُرب. (1)

ومن بين مئات الأماكن الترفيهية والسياحية في قطر التي جُهِّزت وجُدِّدت لاستقبال مئات الآلاف من السائحين أثناء فترة انعقاد المسابقة، نصحبك في هذا التقرير عبر جولة سريعة نركز فيها بالتحديد على أهم الأماكن ذات الطابع الثقافي والتاريخي والتراثي في الدولة الخليجية التي يتردد اسمها طوال الوقت مع استضافتها لأهم حدث رياضي في العالم. بالتأكيد زيارتك لهذه الأماكن سوف تمنحك المتعة والذكريات التي سوف تستحضرها بعد سنوات من انقضاء البطولة.

متحف قطر الوطني.. وردة الصحراء

إذا كنت مهتما بالثقافة، فإن متحف "وردة الصحراء" سيكون محطتك الأولى في جولتك الثقافية في قطر. الاسم الرسمي للمتحف هو "متحف قطر الوطني الجديد"، ولُقب بمتحف وردة الصحراء بسبب تصميمه المعماري المُدهش الذي يشبه زهور الصحراء في الخليج، من تصميم المهندس المعماري الفرنسي الشهير "جان نوفيل"، وهو أيضا مصمم متحف اللوفر أبو ظبي بالمناسبة، واستغرق بناؤه عدة سنوات حتى افتتاحه في مارس/آذار 2019، بتكلفة إجمالية قُدِّرت بنحو 434 مليون دولار.

المتحف الذي يحكي "قصة أهل قطر" منذ العصور المبكرة حتى يومنا هذا، يضم سلسلة من الغرف تعرض جدرانها منحوتات ومشاهد تصويرية جذابة وقطعا أثرية تعكس الجيولوجيا الخاصة بقطر، ويسرد تاريخها سواء على المستوى الجغرافي والطبيعي أو على المستوى الشعبي والاجتماعي، حيث يحتوي المتحف على لوحات وآثار وعروض مرئية ومسموعة مدهشة للمعارك القبلية وظروف إنشاء دولة قطر ومراحل تطورها.

يقع المتحف على مساحة 52 ألف متر مربع، ويطل على كورنيش الدوحة، وعلى مدخله 114 نافورة منحوتة، وبُني سقفه باستخدام آلاف الصفائح المتداخلة. ويضم المتحف نحو 8 آلاف قطعة أثرية وعناصر معمارية من الثقافة البدوية تعود إلى قرون مختلفة، بدءا من سجادة من القرن 19 مزيَّنة بأكثر من مليون لؤلؤة، وليس انتهاء بأقدم مُصحف عُثر عليه في قطر. (2)

مكتبة قطر الوطنية

بتصميمها المعماري الفريد الذي يشبه ورقتين مطوّيتين فوق بعضهما من الزوايا ومسحوبتين إلى أعلى، صُنِّفت مكتبة قطر الوطنية الموجودة في المدينة التعليمية بالدوحة بوصفها واحدة من أفضل 10 مبانٍ في عام 2018 في مسابقة أجراها موقع "ديزين" البريطاني للهندسة المعمارية. المكتبة تمتد على مساحة 45 ألف متر مربع، وتُعَدُّ من أهم المعالم الثقافية في دولة قطر، وتستضيف العديد من الأنشطة الثقافية والفنية والفكرية المحلية والإقليمية والعالمية.

تضم المكتبة رفوفا ضخمة تحمل مجموعات هائلة من الكتب والمراجع القيّمة تتجاوز المليون كتاب في جميع التخصصات، مع أكثر من 500 ألف نسخة رقمية، فضلا عن مكتبة تراثية كبيرة تضم مجموعة من أندر الكتب والصحف والخرائط والمجلات والمخطوطات العربية والعالمية، ما يجعلها المكتبة الأكبر في الخليج. هذا العدد الكبير من الكتب نُظِّم باستخدام تقنيات مبتكرة تُسهِّل على الزائرين التنقل بين أرففها والوصول إلى أي منطقة، سواء في المجموعات الرئيسية أو الفرعية للكتب، عبر نظام تعريفي يتضمن إعادة الكتب المُستعارة ذاتيا إلى أماكنها بعد فرزها وأرشفتها.

وإلى جانب أنشطتها الثقافية المتنوعة، تضم المكتبة أقساما متخصصة في صيانة الكتب والمخطوطات النادرة ومحتوى الأطفال، وتنظم ورشا تعليمية وتثقيفية مختلفة، وتستضيف مؤتمرات محلية وإقليمية وعالمية ذات طابع ثقافي وفني وأدبي واجتماعي، لكن التصميم المعماري الفريد للمكتبة يُضفي عليها الطابع السياحي أيضا، حيث صُممت لكي تكون صالتها الرئيسية الداخلية مُضاءة بواسطة ضوء النهار في اتصال دائم مع العالم الخارجي. كما صُمِّمت أرفف المكتبة بوصفها جزءا متداخلا مع طبيعة المبنى نفسه وليست تجهيزات خارجية مُضافة إليه، ما يجعلها واحدة من أكثر المباني الجاذبة للأنظار في قطر. (3، 4)

حي كتارا الثقافي

نحن هنا نتحدث عن واحد من أهم المشروعات الثقافية في قطر والخليج والمنطقة كلها، لا يمكن لأحد لديه اهتمامات ثقافية وتُتاح له زيارة العاصمة القطرية الدوحة إلا ويكون حي كتارا الثقافي الأولوية القصوى لزيارته، باعتباره أساس الأنشطة الثقافية في الدولة ومركز مهرجاناتها ومعارضها وفعالياتها الثقافية والفنية والحضارية والتراثية.

تأسس الحي عام 2008، واستمد تسميته "كتارا" من أول اسم تاريخي لشبه الجزيرة القطرية ظهر في الخرائط الجغرافية القديمة منذ عام 150 قبل الميلاد. لاحقا، وفي العصور الحديثة، ظهر الاسم في رسومات الخرائط الفرنسية لساحل شبه الجزيرة العربية، حيث كُتب باسم "Katara"، وهي التسمية التي ظل الجغرافيون والرحالة يستخدمونها على مر التاريخ.

على مساحة مليون متر مربع، يقع حي كتارا الثقافي شمال شرق الدوحة بين لؤلؤة قطر ومنطقة أبراج الدفنة، حيث يقدم الحي مشهدا ثقافيا متكاملا يبحث عنه محبو الفن والتاريخ والثقافة، بدءا من العمارة التقليدية التي تجسدها أبراج الحمام في مدخل الحي، مرورا بالمسارح والمطاعم الشرقية والغربية، وليس انتهاء بالمباني التي تستلهم التراث العالمي مثل شارع شكسبير الذي يُعَدُّ أشهر شوارع الحي.

أثناء تجوالك في كتارا، ستجد أمامك مسجد كتارا المبني بتصميم مزيج بين الفارسي والتركي، ثم المسجد الذهبي الذي اشتق اسمه من ظهوره الذهبي تحت أشعة الشمس. أما المسرح الروماني فهو ما يُسمّيه البعض "جوهرة كتارا"، حيث صُمِّم بمزيج مدهش من الهندسة المعمارية الإسلامية والرومانية، ما جعله واحدا من أكثر المباني التي تعكس فسيفساء الثقافة العالمية في قطر. المسرح شُيِّد على مساحة 3275 مترا مربعا، ويُعَدُّ أكبر مسارح الشرق الأوسط، وافتُتح عام 2011 ويستوعب نحو 4 آلاف متفرج.

يعج حي كتارا الثقافي بالكثير من المعالم السياحية الثقافية، مثل المسرح المكشوف، وأستوديوهات كتارا للفن، وأكاديمية قطر للموسيقى، كما يشمل المركز الثقافي للطفولة، ومركز الفنون البصرية، وأيضا مؤسسة الدوحة للأفلام، ومجلس الشعراء، والجمعية القطرية للفنون التشكيلية، إلى جانب مسجد كتارا الكبير، وغيرها من المراكز والمنشآت التي تجعله ملتقى شاملا للمثقفين والفنانين من جميع الجنسيات والاهتمامات. (5، 6)

الأوبرا وقبة الثريا

نبقى في كتارا، التي تضم واحدا من أهم المزارات التي حتما ستلفت نظرك وتود تجربتها، وهي "قبة الثريا الفلكية"، أول قبة فلكية ثابتة في قطر والأكبر والأحدث على مستوى المنطقة العربية. شاشة القبة تمتد لـ 22 مترا وتتسع صالتها إلى 200 زائر، ومزودة بأحدث أجهزة العرض الرقمية التي تقدم عروضا فضائية تعليمية وترفيهية ثنائية وثلاثية الأبعاد، بما يقدم أكبر استفادة للزوار سواء كانوا بالغين أو أطفالا.

بجانب أدوات الرصد التقنية المتطورة التي تتيح لزوّار القبة السفر إلى الكون البعيد، تحتوي القبة على برامج تعليمية تحكي قصة المجموعة الشمسية بالواقع الافتراضي، وأيضا أهم النجوم والكواكب التي يمكن رصدها في سماء قطر. وتحتوي القبة أيضا على متحف يضم أهم وسائل الرصد الفلكي التي استخدمها الإنسان في عصور مختلفة، بما فيها أدوات الرصد التي استخدمها علماء الفلك المسلمون، وتسجيل لأهم الإنجازات الإنسانية في استكشاف الفضاء. (7)

أما دار الأوبرا في كتارا فهي تُعَدُّ قِبلة صالات الأوبرا في الشرق الأوسط منذ تأسيسها، حيث يضم مدرجها الضخم نحو 550 مقعدا بلون أحمر فاخر، ومصممة بزخارف بديعة وأسقف مليئة باللمسات الفنية، وهي مقر أوركسترا قطر الفلهارمونية التي تجمع مجموعة من كبار الفنانين والموسيقيين حول العالم.

الأوركسترا تضم 101 فنان وموسيقي بشكل ثابت، يؤدون معزوفات عربية وعالمية، وتقوم سنويا بتأدية أكثر من 40 برنامجا لجمهورها من الحاضرين، أو المتابعين للحفلات من مختلف الأماكن الثقافية في قطر، مثل مكتبة قطر الوطنية ومركز المؤتمرات وغيرها. (8)

المعالم الإسلامية

عندما يأتي الحديث إلى المعالم الإسلامية في قطر، فنحن نتحدث عن مجموعة من أهم المعالم الثقافية والسياحية في البلاد، إلى درجة أن البعض يعُدونها جوهرة التاج بالنسبة للدولة المستضيفة لمسابقة كأس العالم، وعلى رأسها يأتي "متحف الفن الإسلامي" الذي صممه المهندس المعماري الصيني الشهير "I.M.Pei" مُستلهما الفن الإسلامي بعد أن قام بجولة في المساجد الإسلامية العريقة في قرطبة ودمشق والقاهرة.

المتحف الذي يقع على مساحة 45 ألف متر مربع على حافة ميناء الدوحة يتألف من 5 طوابق، وافتُتح عام 2008 ليعرض أمام الآلاف من الزوار مجموعة نادرة من قطع التراث الإسلامي، تبدأ منذ القرن السابع الميلادي زمن البعثة النبوية وتنتهي بالقرن التاسع عشر. المعروضات تشمل أعمالا معدنية وخشبية وزجاجية، وآثارا من العصور الأموية والعباسية، يصل عددها إلى 1000 قطعة فنية جُمعت بعناية على مدار 15 عاما من جميع أنحاء العالم، توثق 14 قرنا من التاريخ الإسلامي. (9)

أما مسجد محمد بن عبد الوهاب، أكبر مساجد قطر على الإطلاق وأكثرها تميزا في التصميم المعماري، فيُعَدُّ من أشهر المعالم الاسلامية التي تفتح أبوابها للمصلين وطلبة العلم والزوار الأجانب بغض النظر عن الانتماء الديني ما داموا ملتزمين بقواعد قدسية المكان واحترامه. ويستوحي المسجد معالمه الخارجية من جامع القبيب الذي بناه مؤسس قطر الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني قبل 130 عاما، ويُعرف باسم "المسجد الكبير".

افتُتح المسجد عام 2011 بتصميم معماري خاطف للأنظار يعتمد على العمارة الإسلامية، حيث يتألف من 93 قبة، وأرضيات رخامية ملوّنة تبرِّد جو المسجد أثناء الصيف، وتُضفي الإضاءة الليلة مظهرا بديعا على المسجد المبني من الحجارة الرملية. يتسع المسجد لنحو 30 ألف مُصلٍّ ويحتوي ثلاثة مكتبات وقاعات للدروس وحفظ القرآن الكريم، ويقدم برامج اجتماعية وتعليمية وتربوية. (10)

سوق واقف

نختم هذه الجولة الثقافية في الدوحة بزيارة واحد من أهم معالمها التاريخية والشعبية، وهو سوق واقف، السوق الذي يجمع كل عناصر الأصالة القطرية التي تتجسد في المباني البسيطة المكسوّة بالطين والأزقة المتعرجة القديمة، وفي الوقت نفسه يُرى من خلاله أفق الدوحة بناطحات سحابها العملاقة وطرقها الحديثة، مما يجعل الوجود فيه يبدو مفارقة عجيبة تجمع بين الماضي والحاضر.

يضم سوق واقف كل شيء يخطر على البال له علاقة بالتراث الشعبي القطري، يعج بعشرات المطاعم الشعبية متنوعة المأكولات، والمقاهي متعددة المشروبات. يمكنك مشاهدة عروض احتفالية مسرحية تُقام في الشوارع مُستلهمة من التراث القطري والعربي والإقليمي، والتوقف أمام مهرجانات الصقور والنسور العربية، وأيضا مشاهدة سباقات الخيول والإبل. يعج السوق بعشرات محال الذهب واللؤلؤ، ومتاجر المنحوتات والهدايا التي تناسب جميع الأذواق، وعادة ما تكون محط اهتمام الزائرين سواء المواطنين والمقيمين والسياح الوافدين. (11)

في النهاية، بالطبع لا يمكن حصر كل الأماكن والمزارات الثقافية التي يهمك التجول خلالها في قطر أثناء حضورك لمسابقة كأس العالم، ما بين متاحف ومكتبات وقلاع وأسواق ومسارح، لكن الأمر الذي ستلاحظه جليا أثناء جولتك الثقافية هو أن قطر قد صبغت كل شيء تقريبا بجذورها العربية الإسلامية المُرحبة بالثقافة العالمية بكل اختلافاتها، بشكل يجعلها تجربة ثقافية وفكرية وإنسانية ثرية لا تقل متعة عن مباريات كأس العالم نفسها.

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المصادر:

1 – أكبر من مجرد حدث رياضي.. كيف استعدت قطر لكأس العالم؟ وما الذي تأمل تحقيقه؟

2 – متحف قطر.. وردة الصحراء تتفتق بخيال مهندس فرنسي

3 – مبنى مكتبة قطر الوطنية من أفضل 10 مبان في العالم

4 – مكتبة قطر الوطنية.. تواصل ثقافي مستمر في زمن الحصار

5 – المسرح المكشوف كتارا

6 – "كتارا".. حي الدوحة يجمع ثقافات العالم

7 – كتارا تفتتح أول قبة فلكية ثابتة في قطر

8 – دار الأوبرا

9 – أكثر من ألف قطعة فنية.. متحف الفن الإسلامي بقطر في حلة جديدة

10 – جامع محمد بن عبد الوهاب.. أكبر مساجد قطر

11- تجربة لا تفوّت في سوق واقف

12- المصدر السابق.