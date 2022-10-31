على خُطى القتلة.. هل يمكن أن يكون القتل مُعديا؟

في منطقة نائية شمال سان فرانسيسكو قُتل شابان رميا بالرصاص بالقُرب من سيارتهما في عام 1968، وبعد مرور عام من هذه الحادثة، تعرَّض زوجان آخران للهجوم في ظروف مماثلة، لكن الزوج تمكَّن من النجاة. بعد الحادثة الثانية، اتصل القاتل بالشرطة لتنبيههم إلى الجريمة التالية وتحمُّل المسؤولية عن الجرائم السابقة. في وقت لاحق من ذلك العام، هاجم القاتل زوجين شابين آخرين، وتمكَّن الزوج من النجاة في هذه الحادثة أيضا. لم يكن القاتل يكتفي بتنفيذ جرائم القتل المتكررة، بل كان يُرسل أيضا رسائل ساخرة إلى الصحف تحتوي تفاصيل جرائمه أطلق على نفسه فيها اسم "قاتل الأبراج"، مُشيرا إلى كونه يختار ضحاياه بناء على أبراجهم الفلكية، مع رسائل أخرى كُتبت بطريقة مشفرة معقدة.

لفترة طويلة، عجز المحققون عن فهم الشفرات في رسائل القاتل الذي أُطلق عليه اسم "زودياك"، ولكن في النهاية، تمكَّن زوجان من المواطنين العاديين من فك شفرات بعض الرسائل جزئيا، وجاء في إحداها: "أحب قتل الناس لأنه ممتع للغاية"، بينما جاء في رسالة أخرى: "أتمنى أن تستمتع كثيرا بمحاولة الإمساك بي". مَثَّلت هذه القضية إلهاما للسينما التي جسَّدتها في فيلم "Dirty Harry"، الذي أُنتِج عام 1971، وقام ببطولته كلينت إيستوود.(1)

على خطى السفاح

لم تكن قصة زودياك السفاح مُلهمة للسينما فقط، بل كانت مُلهمة لـ"إيدي سيدا"، الشاب البالغ من العمر 23 عاما، الذي نفَّذ عددا من الجرائم في الفترة ما بين مارس/آذار 1990 إلى أكتوبر/تشرين الأول 1993. أُلقي القبض على سيدا في 18 يونيو/حزيران عام 1996، بعد قتل ثلاثة أشخاص وإصابة ستة آخرين(2)، ليُقِر أنه كان مهووسا بزودياك السفاح، وما زاد من إعجابه به أن الشرطة لم تتمكن أبدا من إلقاء القبض عليه أو تحديد هويته. (تمكَّن فريق من المحققين أخيرا من اكتشاف هوية زودياك السفاح عام 2021، وقالوا إنه شخص يُدعى جاي فرانسيس بوت توفي عام 2018).

ما قام به سيدا خلال جرائمه هو تقليد للقاتل زودياك، من حيث اختيار الضحايا بناء على أبراجهم الفلكية، وإرسال رسائل مشفرة إلى شرطة مدينة نيويورك في نوفمبر/تشرين الثاني 1989، تماما كما فعل زودياك في الستينيات والسبعينيات. خلال رسائله، كتب سيدا أنه سيقتل الناس بناء على الأبراج التي ينتمون إليها، وأنه يُخطط لقتل شخص واحد مقابل كل علامة فلكية.

وقعت جريمة سيدا الأولى في 8 مارس/آذار 1990، عندما أطلق النار على ماريو أوروسكو، الذي كان ينتمي إلى برج العقرب، في ظهره. لكن سيدا كان أقل كفاءة من زودياك، لذا تمكَّن أوروسكو من النجاة. في 29 من الشهر نفسه، أطلق سيدا النار على شخص ينتمي إلى برج الجوزاء، لكن الضحية تمكَّنت هذه المرة من النجاة أيضا. بعد يومين فقط، أطلق سيدا النار على شخص ينتمي إلى برج الثور، وفي هذه المرة توفي الضحية بعد ثلاثة أسابيع. عُثِر على ملاحظة ورقية احتوت على علامات الأبراج للضحايا الثلاثة الأوائل مع رسالة تقول: "زودياك – حان وقت الموت!".(3)

لم يكن زودياك وسيدا حالة فريدة من نوعها، فالقتل قد يكون مُلهما بالنسبة للبعض، إلى الحد الذي يجعلهم راغبين في تكرار الجرائم بتفاصيلها نفسها. المرعب أن الأمر لا يقف عند حد "الرغبة" فقط، بل قد يدخل حيز التنفيذ، فتجد جريمة واحدة لديها القدرة على فتح الباب للعديد من الجرائم المُشابهة، التي رُبما لم تكن لتحدث لولا الإلهام الذي سبَّبته الجريمة الأولى.

الأمثلة على ذلك ليست بعيدة عن واقعنا كثيرا، دعنا ننظر في جرائم قتل الفتيات خلال عام 2022، التي بدأت بحادثة قتل طالبة جامعة المنصورة في مصر، نيرة أشرف، على يد زميلها، الذي طعنها وذبحها بالسكين، في شهر يونيو/حزيران من العام الجاري. بعد هذه الحادثة بأيام فقط، أقدم شاب على إطلاق أعيرة نارية على طالبة أردنية تُدعى إيمان إرشيد داخل إحدى الجامعات الخاصة بالأردن، وقد تداول عدد من زميلات وزملاء الطالبة عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة تُفيد بأنّ الشاب الجاني كان قد توعَّد الطالبة الراحلة بقتلها بالطريقة نفسها التي توفيت بها الطالبة المصرية.(4) بعد الحادثتين السابقتين بنحو شهرين فقط، قُتلت "سلمى" وهي طالبة أخرى على يد زميلها طعنا بسكين في محافظة الشرقية شمالي مصر. كان الرابط في الحوادث الثلاث هو طالب يدّعي محبة زميلته التي ترفضه، ما جعله يُقْدِم على قتلها.(5)

حوادث متكررة في مترو الأنفاق

ربما لا تزال تظن أن ذلك مجرد مصادفة، لذلك دعنا نحكي لك قصة أخرى مشابهة. في مدينة نيويورك الأميركية، وبينما يقف أحدهم على رصيف مترو الأنفاق ينتظر القطار القادم، يشعر بإحساس مؤلم للغاية في خده الأيسر. يضع يده على وجهه وحين يخفضها يراها مُلطخة بدمائه، ليدرك أن شخصا ما هاجمه بحركة سريعة من الخلف دون أن يعرف مَن هو أو لماذا فعل هذا.

بهذا المشهد يبدأ تقرير بحثي حول الجرائم "المُقلَّدة"، رصد أنه خلال خمسة أشهر فقط، وتحديدا منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول 2015 وحتى منتصف مايو/أيار 2016، كان هناك ما يقرب من عشرين عملية مهاجمة من هذا النوع في مدينة نيويورك بالقُرب من محطات مترو الأنفاق. تكهَّنت وسائل الإعلام بأن هذه الجرائم مُقلَّدة بطبيعتها، مما يعني أن عمليات المهاجمة اللاحقة كانت مستوحاة من الجرائم الأولية في ديسمبر/كانون الأول.(6)

الجريمة المُقلَّدة هي فعل إجرامي تكوَّنت وتشكَّلت تفاصيله على غرار جريمة سابقة، قد تكون الجريمة الأولى واقعية، أي حدثت بالفعل ونشرت وسائل الإعلام تفاصيلها، وقد تكون خيالية وعُرضت فقط في فيلم سينمائي أو عمل تلفزيوني. بعض الجرائم المُقلَّدة هي نسخ طبق الأصل للجريمة التي ألهمتها، لكن الكثير منها تكون متشابهة مع الجريمة الأولى في بعض التفاصيل فقط، بينما قد يختلف الدافع والتقنية وطريقة الإعداد عن الجريمة الأصلية. الطريقة الوحيدة لتحديد ما إذا كانت الجريمة هي جريمة مُقلَّدة أم لا على وجه اليقين هي القبض على المجرم ومعرفة سبب ارتكابه للجريمة.

لتحديد ما إذا كانت جريمة ما مُقلَّدة، فإن الأمر يرتبط بثلاثة معايير: إثبات أن شخصا أو أشخاصا مختلفين مسؤولون بالفعل عن جرائم متماثلة، والتمييز بين زيادة الإبلاغ والزيادة الفعلية في السلوك الإجرامي، أما المعيار الثالث فيتعلق بتحديد ما إذا كان الجناة على علم بالجريمة الأصلية أم لا.(7) يقول ريموند سوريت، عالم الجريمة في جامعة سنترال فلوريدا: "لقد أعطى علم الإجرام تقليديا مصداقية للجريمة المُقلَّدة. خلال الجريمة المُقلَّدة يُقلِّد شخص ما جريمة شخص آخر، ولا تعني أن شخصا ما يُكرر الجريمة ذاتها عدّة مرات، لأنه من الناحية الإجرامية لا يمكنك تقليد نفسك".

فكرة أن "التقليد" يمكن أن يلعب دورا في نشأة الجريمة هي فكرة قديمة تعود إلى كتابات نُشرت في أواخر القرن التاسع عشر لعالم الجريمة الفرنسي غابرييل تارد. كتب أحد معاصري تارد عن نظريات تارد الاجتماعية في مجلة العلوم السياسية الفصلية في عام 1897: "اقترح تارد أن يُعرَّف التقليد على أنه تأثير دماغ على دماغ آخر. هذا التأثير له مرحلتان: المرحلة الأولى هي النمذجة والنسخ، وخلال هذه المرحلة تكون هناك فكرة يمكن وصفها بأنها مُلهمة أو تميل إلى إعادة إنتاج نفسها، أما المرحلة الثانية فهي مرحلة التقليد، التي يحدث خلالها تكرار الجريمة.(6) فعل التقليد هو ما أدى إلى تسمية الجريمة المُقلَّدة بهذا الاسم".

هل الجرائم مُعدية؟

في عام 2018، ظهرت أزمة كبيرة في السلامة الغذائية في أستراليا وهي أزمة "تلوث الفراولة"، ولم تكن الفراولة حينها مُلوثة بسبب المبيدات أو غيرها من العناصر الداخلة في زراعة الفراولة أو نقلها وتوزيعها، بل كانت علب الفراولة مُلوثة بـ"إبر الخياطة" التي يغرزها البعض في الفراولة! بدأ الأمر بوصفه حادثا فرديا منعزلا نسبيا، غير أنه انتشر تدريجيا، مما أثَّر على ستة أنواع من الفاكهة التي شملت الفراولة والتفاح والموز والمانجو، وأُبلِغ عن أكثر من 100 حالة تُشير إلى وجود إبر أو دبابيس في الفاكهة في ست ولايات قضائية أسترالية.

على الرغم من الدمار الذي سبَّبه هذا السلوك، لجأ البعض إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتفاخر بتلويث ثمار الفاكهة، بما في ذلك، ووفقا لموقع "sydney criminal lawyers"، امرأة تبلغ من العمر 62 عاما في شمال كوينزلاند، زعمت أنها أدخلت إبرة في موزة، كما انتشرت تقارير أخرى عن فتاة في الثانية عشرة من عمرها أدخلت إبرة في الفراولة في مدرستها. من خلال هذا الواقعة قد تبدو الجريمة وكأنها "عدوى" يبدأ بفعلها شخص ما، ثم تنتشر في المجتمع وكأنها تنتقل بواسطة الهواء، ولا ينجو منها كبير أو صغير.(8)

لكن مفهوم التقليد يختلف بوضوح عن العدوى، ومن المهم التفرقة بينهما. يعني مصطلح "العدوى الإجرامية" أن الجريمة مثل "الميكروب" الذي قد ينتقل إليك لأنك اقتربت أكثر من اللازم فالتقطته، فيما يحرص العديد من المنظِّرين العاملين في مجال "علم الجريمة" على ملاحظة أنه على الرغم من إمكانية تكرار جريمة سابقة بالتفصيل، فإنه من غير المرجح أن تكون الجريمة السابقة في ذاتها "مُعدية" ومُسببة للإجرام. بعبارة أخرى، فإن الشخص الذي لم يكن لديه الدافع بالفعل لارتكاب جريمة لن يصبح فجأة متحفزا لفعل ذلك لمجرد أنه رأى أو قرأ عن جريمة ما في إحدى الصحف أو في وسائل الإعلام، لذلك فإن تأثير العدوى نادر. أيضا قد يكون لوسائل الإعلام تأثير "تقليد" ولكنه ليس مُعديا.

قد يُشبه تكرار وتقليد الجرائم تكرار حالات الانتحار. نعم، قد ينتحر أحدهم تأثرا -وبطريقة مُشابهة- تماما لحادثة انتحار قرأ عنها، وباستخدام وسائل مماثلة. فمثلا، وبالعودة إلى الوراء، تحديدا في عام 1774، نشر يوهان فولفجانج فون جوته البالغ من العمر 24 عاما كتابه الذي يُشبه السيرة الذاتية "أحزان الشاب فيرتر" (The Sorrows of Young Werther)(9). استطاع الكتاب تحقيق نجاح فوري وانتشار واسع، واعتُبر جزءا مهما من الحركة الأدبية الرومانسية الأولية الألمانية.

تدور أحداث الكتاب حول محنة فنان شاب، حساس وعاطفي اسمه فيرتر، يقع في حب فتاة جميلة تُدعى شارلوت. لكن الفتاة كانت مخطوبة لرجل آخر اسمه ألبرت، وهو الوضع الذي لم يستطع فيرتر احتماله. غادر الشاب المدينة في محاولة للهروب من يأسه وحزنه، لكنه واصل الاتصال بشارلوت. خلال لقائهما الأخير شعرت شارلوت أن شخصا ما يجب أن يموت لتصحيح هذا الوضع، فيُقرر فيرتر أن يقتل نفسه بإطلاق النيران على رأسه. قُدِّمت القصة السابقة كمجموعة من الرسائل التي كتبها فيرتر إلى صديقه فيلهلم.

أدَّت هذه الرواية إلى عواقب وخيمة، فقد بدأ الشباب في جميع أنحاء أوروبا ينتحرون بطريقة مشابهة لفيرتر، يرتدون ملابس مماثلة ويستخدمون مسدسات مماثلة، وغالبا ما عُثِر على نسخة من الكتاب بين أغراضهم. وقد حُظِرت الرواية في النهاية في ألمانيا وإيطاليا والدنمارك.(10) في سبعينيات القرن الماضي، صاغ الباحث ديفيد فيليبس مصطلح "تأثير فيرتر" لوصف ظاهرة الانتحار المُقلَّد، حيث يتبع الانتحار المعلن عنه ارتفاع في حالات الانتحار بين عامة السكان.

لكن من ناحية أخرى، يُجادل البعض في أن تكرار حوادث الانتحار لا يمكن أن يُعزى فقط إلى التأثير المُقلَّد، فيرى بعض الباحثين أنه لا بد من الوجود المُسبق للنزعة الانتحارية بالفعل لحدوث هذا، فلن ينتحر شخص ليس لديه ميول انتحارية سابقة لمُجرد أنه رأى أو سمع عن حالة انتحار وعرف تفاصيلها والأدوات المستخدمة بها.(11)

جُلساء الحافة

ولأن تأثير التقليد على الجريمة بات أكبر من أن يمكن تجاهله، أجرى فريق من الباحثين في عام 1981 مسحا على نحو 574 سجينا وسجينة وُجِّهت لهم بعض الأسئلة حول سلوكهم الإجرامي. معظم هؤلاء السجناء كان لديهم أكثر من 5 اعتقالات، و8% فقط كانوا في السجن لقضاء عقوبة أول تهمة لهم. طرح الباحثون على السجناء أسئلة تتعلق بتعرُّضهم السابق للجرائم بشكل واقعي أو من خلال وسائل الإعلام. أقرَّ 22% من السجناء بارتكابهم جريمة مُقلَّدة، كان الرجال أكثر عُرضة من النساء لتقليد جريمة شخص آخر، وكان من المرجح أن يفعلوا ذلك في بدء حياتهم الإجرامية.

كشف المسح أيضا أن ما يقرب من 20% من السجناء رأوا في وسائل الإعلام موردا قيّما لتعلُّم كيفية ارتكاب جريمة، وذكر واحد من كل ستة سجناء أنهم انجذبوا إلى القصص المتعلقة بالجريمة المُذاعة عبر وسائل الإعلام، وقد كان هؤلاء السجناء أنفسهم أكثر عُرضة بشكل ملحوظ لارتكاب جريمة مُقلَّدة.(12) (13)

في هذا السياق، تقول جاكلين هيلفجوت، أستاذة العدالة الجنائية في جامعة سياتل، إن بعض الأبحاث تُشير إلى أن المجرمين قد يحصلون على أفكارهم عن جرائمهم من وسائل الإعلام، وتضيف قائلة: "اهتمام وسائل الإعلام المفرط بنوع معين من الجرائم يمكن أن يكون عامل خطر للسلوك الإجرامي". لكنها توضح أن ارتكاب الجرائم لا يعتمد بالكامل على مجرد رؤيتها في وسائل الإعلام، مُشيرة إلى أن هناك مجموعة فرعية من السكان تُعرف باسم "جلساء الحافة"، وهم الأشخاص الذين يجلسون على "الحافة" بين السلوك الطبيعي والإجرامي. هناك الكثير من الأشياء التي يمكن أن تستفز هؤلاء الأشخاص وتُلهمهم للقيام بسلوك إجرامي، الأمر الذي يزيد من احتمالية ارتكابهم للجرائم. إذا رأى جلساء الحافة تقريرا عن جريمة مُعينة في وسائل الإعلام، فقد يكون هذا التقرير مصدر إلهام لهم لتنفيذ جريمة أخرى مُشابهة.(14)

تشرح جوني إي جونستون، وهي طبيبة نفسية سريرية ومحققة خاصة في العمل الجنائي والمدني، من خلال مقال نُشر على موقع "سايكولوجي توداي" (psychologytoday) النقطة ذاتها، قائلة: "يخبرنا البحث أنه لا يوجد قدر من التغطية المثيرة للجريمة يدفع مواطنا سعيدا ومتكيفا بشكل جيد لارتكاب جريمة ما. ومع ذلك، فبالنسبة للأفراد المعرضين لارتكاب العنف، يمكن للإعلام المرتبط بالجريمة أن يؤجج نيران العنف لديهم بطريقتين. أولا، من خلال السماح لهذا الشخص بإنشاء مسافة نفسية بينه وبين ما هو على وشك القيام به، فيتقمص شخصية شخص آخر مؤقتا، وينفصل نفسيا عن الجريمة التي يقوم بها".

الطريقة الثانية هي أن وسائل الإعلام يمكن أن تكون أداة تعليمية قوية للمجرمين الجدد. إذا كان المرء موجَّها "بطبيعته" نحو العنف، فيمكن لوسائل الإعلام العنيفة أن تُرشد هذا الشخص إلى كيفية القيام بالخطوة الأولى، وماذا عليه أن يفعل بالضبط وكيف ينجح. كذلك فإن الشهرة والدعاية والاهتمام الذي يتلقاه أول مُنفذ للجريمة يمكن أن تصبح حافزا قويا للأفراد الذين يسعون إلى الحصول على المستوى نفسه من الاهتمام.(15)

يمكن أيضا القول إن أولئك الذين يشاهدون الأفلام العنيفة في التلفاز أو يلعبون ألعاب الفيديو العنيفة، إذا كانوا من النوع القابل لارتكاب الجرائم، هم أكثر عُرضة لتعلم تقنيات محددة للعنف، وتطوير مواقف داعمة للسلوك العدواني. يُشير تراكم الروايات عن جرائم التقليد إلى أن الثقافة الشعبية تلعب دورا مهما في بعض حالات وجوانب السلوك الإجرامي، لكن ما زالت هناك حاجة إلى المزيد من الأبحاث التجريبية حول دور وأهمية هذه الثقافة في تحفيز ارتكاب الجرائم. (16)

———————————————————————————–

المصادر:

1- Zodiac killer

2- Heriberto SEDA

3- Heriberto Seda – Copycat of the Zodiac Killer

4- هقتلك زي المصري.. تفاصيل مقتل طالبة في جامعة بالأردن

5- على طريقة قتل نيرة أشرف.. شاب ينهي حياة طالبة جامعية شمالي مصر

6- The Sociological Theories of Gabriel Tarde

7- Strawberry sabotage: what are copycat crimes and who commits them?

8- The Influence of the Media on Copycat Crimes

9- The Sorrows of Young Werther

10- The Sorrows of Young Werther: that which must not be read – psychiatry in literature

11- Criminal Contagion and Criminal Imitation

12- Measuring copycat crime

13- Pathways to copycat crime.

14- The Psychology of Copycat Crime

15- The Psychology of "Copycat Killers"

16- Criminal behavior and the copycat effect: Literature review and theoretical framework for empirical investigation