بميزانية محدودة.. كيف تحصل على أفضل الكتب من معرض الكتاب؟

يأتي معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام في دورته الثالثة والخمسين كعيد طال انتظاره لمحبي القراءة وعشاق الكتب، بعد أن تعطَّلت دورة العام الماضي وأُقيمت دورة استثنائية في موسم الصيف في غير الموعد المعتاد بسبب ظروف الجائحة، لكن تلك الدورة الاستثنائية لم تشهد الإقبال المنتظر من القُرَّاء.

لكن في ظل الارتفاع المتزايد في أسعار كل شيء، من رغيف الخبز وحتى تكاليف الورق والطباعة، تشهد الكتب بالتبعية ارتفاعا ملحوظا في أسعارها، جعل رواد المعرض، خاصة من الطلبة، يتساءلون عن أفضل الطرق للحصول على الكتب بأسعار أقل.

فيما يلي سنرسم لكم خريطة واضحة للحصول على أفضل الكتب من معرض الكتاب في مختلف المجالات بميزانية محدودة. النصيحة الرئيسية هنا أن تبحث عن الكتب في الدور والهيئات الحكومية التي تُقدِّم إصدارات مميزة بميزانية معقولة وخصومات رائعة. تبدأ أسعار الكتب في هذه الدور من جنيه واحد فقط، وربما أقل في بعض الأحيان.

الهيئة المصرية العامة للكتاب – (صالة 1 جناح B)

أيًّا كان مجال القراءة أو المعرفة الذي تهتم به فسوف تجد ما يسرك في جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب، الذي يُعَدُّ أفضل نقطة انطلاق لمحبي القراءة من ذوي الميزانية المحدودة. هناك، ستجد مجموعة رائعة من العناوين بأسعار مناسبة لميزانيتك، سواء في الأدب أو العلوم أو التاريخ أو حتى الفلسفة وعلم النفس. وقد شهدت إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب انتعاشا ملحوظا مؤخرا بعد انخفاض ومحدودية استمرا لسنوات (يمكنك الاطلاع عبر هذا الرابط على القائمة نصف السنوية لإصدارات الهيئة العامة للكتاب الخاصة بالعام الماضي). وبخلاف الإصدارات الجديدة، ستجد أيضا في جناح الهيئة العديد من الخيارات من إصدارات الأعوام السابقة، وهناك أيضا بالمعرض جناح خاص بعنوان كنوز هيئة الكتاب يوفر مجموعة من النسخ القديمة الخاصة بإصدارات الأعوام السابقة بأسعار رمزية بعضها لا يتجاوز جنيها مصريا واحدا.

ومن بين أحدث إصدارات الهيئة هذا العام كتاب "أزهار الفرعون" لفرانك نيجل هيبر، وترجمة نادر أنيس، ورواية "بغداد وقد انتصف الليل فيها" لحياة الرايس، وكتاب "الأقباط في السودان" للدكتور مصطفى كامل عبده، ومسرحية "فوانيس الليل" للكاتب أبو خنيجر، وغيرها.

أما المهتمون بالأدب المُترجَم فلا غنى لهم عن المرور بمجموعة إصدارات سلسلة الجوائز، وهي واحدة من أهم سلاسل الهيئة العامة، حيث يمكنك أن تجد بها العديد من الأعمال الأدبية العالمية الرائعة. نُرشِّح لك من بين العناوين الصادرة في سلسلة الجوائز: "مسيرة الفيل: جوزيه ساراماغو"، و"أين نذهب يا بابا: جون لوي فورنييه"، و"كتاب الزنوج: لورانس هيل".

ولا ننسى بالطبع أن نُشير إلى مكتبة الأسرة، وهي مشروع تابع للهيئة العامة للكتاب، حيث يمكنك أن تجد العديد من روائع الأدب العربي والمُترجَم، إضافة إلى مجموعة من العناوين المهمة في مختلف المجالات بأسعار لا تتجاوز عادة عشرة جنيهات. ومن الإصدارات الحديثة لمكتبة الأسرة نُرشِّح لكم: "عناقيد الغضب: جون شتاينبك – ترجمة: سعد زهران"، و"يوتوبيا: توماس مور – ترجمة: د. أنجيل بطرس سمعان"، و"جاتسبي العظيم: سكوت فيتزجيرالد – ترجمة: محمد مستجير مصطفى"، و"الباحث عن الذهب: جان ماري لوكليزيو – ترجمة: فتحي العشري"، و"الفن وتطور الثقافة الإنسانية: شاكر عبد الحميد"، و"نجيب محفوظ من الجمالية إلى نوبل: د. غالي شكري"، وأخيرا "عندما شاهدت الأفلام: مصطفى محرم".

وللأطفال بدورهم نصيب كبير في جناح مكتبة الأسرة، حيث يتوافر به عدد من السلاسل الرائعة المخصَّصة لهم والمُقدَّمة بأسعار زهيدة تبدأ من 3 جنيهات، من بين العناوين التي نُرشِّحها لكم: "ألبرت أينشتاين: لويس كوجوتا"، وسلسلة "المادة" من تأليف جيري بيلي، وتأتي في أربعة أجزاء هي "المادة التي يتكوَّن منها جسمك"، و"المادة التي تتكوَّن منها عائلتك"، و"المادة التي يتكوَّن منها الكون"، و"المادة التي يتكوَّن منها مخك". إلى جانب العديد من الكتب القصصية مثل "كيف أتعامل مع مصروفي الصغير"، و"لا تخافي من قول لا"، و"بجانب والدي".

الهيئة العامة المصرية لقصور الثقافة – (صالة 1 – جناح B126)

فرصة أخرى لزوار المعرض لاقتناص العديد من العناوين الرائعة في مختلف المجالات، حيث يوفر لهم جناح الهيئة العامة المصرية لقصور الثقافة مجموعة كبيرة من العناوين المميزة والمترجمة بأسعار مدعومة. وفيما يلي مجموعة من أحدث إصدارات هيئة قصور الثقافة التي نُرشِّحها لكم هذا العام.

من السلسلة العلمية نُرشِّح لكم "الفيزياء في عصورها الأولى: جورج جامو – ترجمة: د. إبراهيم فوزي"، و"فيروس كورونا وعالم الفيروسات وجهازك المناعي: د. منير علي الجنزوري". ومن سلسلة آفاق عالمية هناك "رسائل ياكوبو أورتيس الأخيرة: للشاعر والروائي الإيطالي أوجو فوسكولو – ترجمة شيماء حسن". ومن سلسلة عالم الموسيقى نُرشِّح "شوقيات الغناء: أحمد عنتر مصطفى"، ومن سلسلة آفاق الفن التشكيلي هناك "الترميم والتذوق الفني للآثار: إبراهيم الوشاحي".

إصدارات المركز القومي للترجمة

يُقدِّم جناح المركز القومي للترجمة مجموعة متنوعة وثرية من الأعمال المُترجَمة في مختلف المجالات. ويُعَدُّ معرض الكتاب فرصة رائعة لاقتناص الكتب التي تحتاج إليها، حيث تصل التخفيضات على إصدارات المركز خلال فترة المعرض إلى 70% على الإصدارات القديمة، أما الإصدارات الحديثة فتصل التخفيضات عليها إلى 50% للطلبة والباحثين والصحفيين والأطباء، و30% للجمهور.

ومن أحدث إصدارات المركز القومي للترجمة التي نُرشِّحها لكم هذا العام: "رحلة الأسابيع الستة فوق النيل: أحمد إحسان – ترجمة أحمد عبد الله نجم"، و"عقولنا تتحدث.. لماذا يُعَدُّ الاتصال البشري مختلفا وكيف تطورت اللغة لتجعله متميزا؟: توم سكوت فيليبس – ترجمة إبراهيم عبد التواب ويوسف محمد"، و"سيرة عبد القادر الجزائري سلطان عرب الجزائر: العقيد تشرشل – ترجمة صبري محمد حسن"، وأخيرا "شكسبير.. ابتكار الشخصية الإنسانية: هارولد بلوم – ترجمة الدكتور محمد عناني".

دار الهلال – (صالة 4 جناح 54)

تشارك مؤسسة دار الهلال بجناح متميز يضم العديد من العناوين البارزة الأصلية والمترجَمة التي تأتي بأسعار مناسبة جدا، حيث تُقدِّم خصومات تتراوح بين 20-50% على جميع إصداراتها. ومن أبرز العناوين التي نُرشِّحها لكم من دار الهلال أعمال أدبية عربية مثل "لبن العصفور: يوسف القعيد"، و"خزانة الكلام: جميل عطية إبراهيم"، و"أنا الذي رأى: محمود سعيد"، و"شرفة الهذيان :إبراهيم نصر الله"، و"كتب وناس: خيري شلبي"، وأخيرا "العجوزان: جار النبي الحلو".

ومن العناوين المُترجَمة: "كل شيء هادئ في الميدان الغربي: إيريك مايا"، و"وصل القطار في موعده: هاينريش بول". وإذا كنت من محبي القصص المصورة ومجلات الأطفال القديمة فسوف تجد مجلدات مجلات سمير وتان تان أيضا بأسعار رخيصة.

نهضة مصر – (صالة 1 – جناح B38)، (صالة 2 – جناح B86)

تُقدِّم نهضة مصر مفاجأة لزوارها هذا العام، حيث تُقدِّم للمرة الأولى في معرض الكتاب تقنية هولوجرام للكاتب الكبير يحيى حقي في عرض تفاعلي لزوار المعرض، ويمكنكم أيضا الحصول على الأعمال الكاملة له بسعر مميز. في العموم، تمتاز نهضة مصر بتقديمها لمجموعة رائعة من العناوين المميزة بطبعات أنيقة ممتازة، للكبار والأطفال واليافعين أيضا بخصم يصل إلى 40% على الأعمال الحديثة، وأكثر من ذلك على الإصدارات القديمة الموجودة في الجناح المخفض.

تمتاز إصدارات نهضة مصر بوضوح التصنيف العمري لكل كتاب، خاصة في المراحل السنية الصغيرة. نُرشِّح لكم من إصدارات نهضة مصر رواية "القطائع.. ثلاثية ابن طولون – ريم بسيوني"، و"اسمي بولا.. نادية لطفي تحكي – أيمن الحكيم"، و"مقهى ريش.. عين على مصر – ميسون صقر".

دار المعارف

دار المعارف أيضا واحدة من أهم وأقدم الدور المصرية، حيث يمكنك إيجاد مؤلفات الدكتور محمد حسين هيكل، وعميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، وغيرها من الأعمال القيمة التي تُقدِّمها الدار بخصومات تصل إلى 50% وأسعار تبدأ من ثلاثة جنيهات فقط. نُرشِّح لكم: "عظماء في طفولتهم: محمد المنسي قنديل"، و"الأيام الأخيرة في حياة هؤلاء: حنفي المحلاوي"، و"الأيام: طه حسين"، و"مع الآخرين: أنيس منصور"، و"موسوعة الأمثال الشعبية: إبراهيم أحمد شعلان". أما بالنسبة لليافعين والأطفال، فبإمكانك أن تمنح أبناءك إطلالة على كتب طفولتك، وسوف تجد أعداد سلسلة "المغامرون الخمسة" وسلسلة قصص المكتبة الخضراء. والخبر الجيد لمَن لا يستطيع الذهاب إلى المعرض هذا العام أن خصومات دار المعارف متاحة في جميع فروع الدار طوال فترة المعرض.

دار الكتب والوثائق القومية

وللباحثين عن كتب التراث وأمهات الكتب، والباحثين في التاريخ وعلم الاجتماع، تُقدِّم دار الكتب والوثائق القومية مجموعة مميزة من العناوين، وقد انفردت في الدورة السابقة من معرض الكتاب بتقديم "ألف ليلة وليلة" في 12 مجلدا فاخرا.

وتطرح الدار أيضا مجموعة كبيرة من العناوين بأسعار مخفضة تتراوح بين 5-20 جنيها. ومن أهم إصداراتها: "نهاية الإقدام في علم الكلام – للشهرستاني"، و"شرح التائية الكبرى لابن الفارض: للتلمساني"، و"مدارج السالكين – لابن القيم الجوزية".

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

أما المهتمون بالعلوم، فننصحهم بالتوجُّه إلى جناح مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، حيث سيجدون العديد من الإصدارات بأسعار مدعومة، وبطبعات فاخرة، بالإضافة إلى كتب الأطفال المميزة جدا لمراحل عمرية مختلفة. نُرشِّح لكم من إصدارات مؤسسة الكويت: "نسيج الكون: برايان جرين"، و"الأكسجين الجزيء الذي صنع العالم: نك لين"، و"آلات الحياة: ديفيد س. جودسيل"، بالإضافة إلى أعداد مجموعة من المجلات العلمية المهمة مثل: مجلة "مدار"، ومجلة "العلوم"، ومجلة "كيف تعمل الأشياء".

وللأطفال، تمتاز مؤسسة الكويت بوجود مجموعة من الكتب الرائعة في مجال العلوم والموجَّهة للأطفال في مختلف الأعمار بأسعار مميزة، نُرشِّح لكم من بينها "موسوعة كتاب المعرفة.. دليل لكل شيء طالما رغبت بمعرفته: مايلز كيلي"، و"كتاب الحياة.. الدليل إلى كل ما يعيش على كوكبنا – للمؤلف نفسه".

جناح أكاديمية الفنون

يضم مجموعة مميزة من الإصدارات في شتى مجالات الفنون المختلفة للمتخصصين والباحثين بأسعار تبدأ من 5 جنيهات أو أقل، ولا تتجاوز في الغالب 20 جنيها.

المركز القومي لثقافة الطفل

للباحثين عن كتب الأطفال بأسعار مدعومة، يشارك المركز القومي لثقافة الطفل بمجموعة واسعة من الإصدارات المخصَّصة للأطفال، من بينها 18 مسرحية من سلسلة "مسرح الطفل" نُرشِّح لكم منها: "الأراجوز الكسلان – السيد فهيم"، و"حبة الرمان – فاطمة المعدول"، و"شهاب الدين والأميرة نسرين – سمير فوزي".

سور الأزبكية

ولأفضل الأسعار بالطبع لا يمكننا تجاوز جناح سور الأزبكية، أقدم سوق للكتب المستعملة في مصر، حيث ستجد آلاف العناوين الرائعة بأسعار زهيدة، وخاصة الكتب الأجنبية التي تتوافر بأسعار تصل أحيانا إلى 10% من سعرها الأصلي. ننصحك في سور الأزبكية بالتجوُّل والبحث عن أفضل سعر للكتاب، والتفاوض مع البائع لتخفيض السعر.

مبادرة ثقافتك.. كتابك

جدَّدت وزارة الثقافة كذلك مبادرة "ثقافتك كتابك" التي تضم مئات العناوين من دور النشر وقطاعات الوزارة، على ألا يتجاوز سعر الكتاب فيها 20 جنيها، وهي المبادرة التي أُطلقت في الدورة الماضية من معرض القاهرة الدولي للكتاب. تضم المبادرة مئات العناوين من دور النشر وقطاعات الوزارة، كما تشارك فيها العديد من دور النشر الخاصة.

وأخيرا، ننصحك بمتابعة مجموعات القراءة والكتب على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يُقدِّم بعضها قسائم تخفيضات خاصة لأعضائها خلال المعرض. كذلك إذا كنت طالبا أو باحثا أو عضوا في إحدى النقابات الطبية، فاحرص على اصطحاب البطاقة الخاصة بك، حيث تُقدِّم بعض الجهات خصومات خاصة للمنتمين إلى هذه الجهات. لا تنسَ أيضا الاطلاع على خريطة المعرض لتحديد الأماكن التي ترغب في التوجُّه إليها، ويمكنك كذلك الاطلاع على ترشيحاتنا السابقة للكتب.