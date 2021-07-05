معرض الكتاب.. 15 كتابا مفيدا ومسليا للمراهقين واليافعين

تفتح كتب الطفولة أبواب العالم، أما كتب المراهقة فهي التي تمنحه ألوانه، وتُشكِّل أفكار القارئ اليافع المبكرة، وتمنحه الرفقة التي يحتاج إليها في أوقات صعبة يمر فيها بالعديد من التغيرات النفسية والتقلبات المزاجية، بما في ذلك الرغبة الجامحة في الاستقلال، والميل للتفكير التجريدي، وكلها أمور مرتبطة ارتباطا أساسيا بمرحلة البلوغ.

وبينما يتسع مفهوم القراءة اليوم ليشمل القراءة الرقمية التي قد تأتي في صورة كتب إلكترونية أو مقالات عبر الإنترنت أو حتى أحدث الأخبار المتاحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تتراجع مكانة الكتب الورقية في حياة أبنائنا يوما بعد يوم، مما يجعل من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية فرصة لتجديد علاقة اليافعين والمراهقين بالكتب. ولأن الترشيحات لنطاق المراهقين واليافعين نادرة، فإننا في "ميدان" قرَّرنا أن نفتح الباب في هذا النطاق بأكثر من 15 ترشيحا متنوعا.

"ما أريده هو الحقائق، لا تُعلِّم هؤلاء الصبية والفتيات شيئا سوى الحقائق. الحقائق وحدها هي ما نريده في الحياة. لا تزرع شيئا آخر، واقتلع كل ما عداها. يمكنك تكوين عقول الحيوانات العاقلة بناء على الحقائق، أي شيء آخر ليس ذا فائدة لهم".

بهذه العبارة على لسان توماس جرادجرايند افتتح تشارلز ديكنز روايته الشهيرة "أوقات عصيبة"، توماس ناظر المدرسة الذي وصفه تشارلز ديكنز على صفحات الرواية بأنه يبدو مثل مدفع ضخم محشو بالحقائق متأهبا لإطلاقها على الأطفال في طلقة واحدة.

يقع بعض أولياء الأمور والمعلمين في خطأ السيد توماس جرادجرايند عند اختيار الكتب للمراهقين، فيقتصرون على الكتب التي تُقدِّم لهم المعلومات و"الحقائق"، أو ما يمكن ضمه تحت مظلة الكتب غير الروائية (nonfiction)، متجاهلين كتب القصص والروايات (fiction) باعتبارها غير مفيدة، أو مضيعة للوقت، وهو ما يجعل عملية القراءة مهمة ثقيلة بالنسبة للطفل أو المراهق، ويحجب عنه جانبا كبيرا من المتعة والاندماج الذي توفِّره له قراءة الأدب أو القصص الخيالية عموما.

إذا كنت تعتقد أن الكتب التي تدور أحداثها في عوالم السحر والغموض مجرد تسلية غير مفيدة فربما تحتاج إلى مراجعة هذا المعتقد، فهذه النوعية من الكتب تُمثِّل بوابة لعوالم جديدة ومختلفة، وتُقدِّم لقارئها تجارب شائقة. يحب القُرَّاء في هذا العمر أن يتخيَّلوا أنفسهم في مكان الأبطال، وهم يتواصلون عبر القراءة مع كفاح الشخصيات في مواجهة صعوبات الحياة التي يواجهونها، ويُطوِّرون شعورا بالفهم والتعاطف، مما يُعزِّز ثقتهم بأنفسهم ويُقدِّم لهم المتعة والإفادة.

يحتاج الأطفال والمراهقون إلى أن تُقدِّم لهم الأبواب المختلفة والفرص الجديدة المتنوعة، بين رواية مصورة (كوميك)، أو مسرحية، أو قصيدة، أو مقال علمي، أو رواية طويلة، ليدرك القُرَّاء الصغار أن هناك أشياء مثيرة للاهتمام تنتظرهم عندما يستغرقون وقتهم في القراءة. لذلك اخترنا هذه المجموعة من الخيارات المختلفة للقراء اليافعين والمراهقين بالعمر من 11-18 سنة، يمكنكم الحصول عليها، أو على بعضها، من معرض الكتاب.

هل يمكن أن تخلو مثل هذه القائمة من هاري بوتر؟ لا نظن. لقد حقَّقت السلسلة نجاحا هائلا منذ صدور الجزء الأول منها "هاري بوتر وحجر الفلاسفة" عام 1998، وتُرجمت إلى معظم لغات العالم الحية ومنها اللغة العربية، لتتربَّع السلسلة على عرش الأعلى مبيعا حول العالم، حيث بيع من الكتاب السابع "هاري بوتر ومقدسات الموت" ثمانية ملايين نسخة في الولايات المتحدة الأميركية وحدها عشية صدوره عام 2007، كما أُنتج من هذه السلسلة 8 أفلام.

المكان: دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع

وفي إطار عوالم السحر والغموض أيضا تأتينا سلسلة سبتيموس هيب، للمؤلف الإنجليزي إنجي ساج، التي تأتي في 7 أجزاء مترجمة للعربية. تدور الأحداث حول مغامرات سبتيموس هيب الذي يتمتع، بصفته الابن السابع للابن السابع، بقوى سحرية غير عادية، وتقع مغامراته في سياق دفء عائلته وقوتها، جنبا إلى جنب مع مغامرات جينا، أخته بالتبني.

المكان: دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع

"أنا الدكتور رفعت إسماعيل، أستاذ أمراض الدم المتقاعد وخبير الأشباح وعوالم ما وراء الطبيعة، ما زال كثيرون لا يعرفون ما يعتقدونه بصددي، نصاب أم عالم أم شخص مسلٍّ لا أكثر.. لا أعرف". (ما وراء الطبيعة: العدد 80، أسطورة الأساطير ج1)

وما دمنا نتحدث عن عوالم الغموض والمغامرة، فلا بد أن نذكر السلاسل المكتوبة لمؤلفين عرب في هذا الإطار، ولعل أشهرها سلسلة "ما وراء الطبيعة" للكاتب أحمد خالد توفيق، التي تدور حول طبيب أمراض الدم المتقاعد رفعت إسماعيل وذكرياته حول الحوادث الخارقة التي تعرَّض لها أو سمع عنها، ويحمل بعضها طابع قصص الرعب. بدأت السلسلة عام 1993 وصدر منها 80 عددا، وتتميز أعداد السلسلة بلغتها الجميلة والبسيطة في الوقت نفسه، كما أنها تُقدِّم في الهوامش الكثير من المعلومات العلمية التي تُشجِّع القارئ الصغير على البحث حولها.

المكان: المؤسسة العربية الحديثة للطبع والنشر

سلسلة أخرى للكاتب نفسه لكنها تدور حول مغامرات طبية في الكاميرون بطلها د. علاء عبد العظيم. بدأ إصدارها عام 1996 وصدر منها 53 عددا. وسط الاضطرابات السياسية يواجه بطل السلسلة علاء عبد العظيم الطبيب الشاب أغرب الأمراض والأخطار الميتافيزيقية في أدغال الكاميرون. السلسلة كسابقتها تتميز بوجود العديد من الهوامش العلمية والطبية التي تفتح العديد من الآفاق المعرفية أمام الناشئة.

المكان: المؤسسة العربية الحديثة للطبع والنشر

من السلاسل التي لاقت إقبالا عالميا. نُشرت أولى قصصها عام 1905، واستُلهم العديد منها في أفلام سينمائية ومسلسلات من بينها مسلسلات كرتونية للأطفال. أرسين لوبين أو اللص الظريف لا يهدف من وراء مغامراته إلى كسب المال والانتقام من خصومه، إنما يُكرِّس حياته للكشف عن الجريمة وتعقُّب الجناة وتقديمهم للعدالة.

المكان: دار الرواق للنشر والتوزيع

تُصوِّر "حكايات القط الشقي" مغامرات فتاتَين صغيرتَين مع حيوانات المزرعة، من أبقار وثيران وخرفان وبط وقطط وكلاب وغيرها، التي تتواطأ مع الطفلتَين في مواجهة عالم الراشدين، وخاصة الأبوين. وفق مارسيل إيميه، فقد كتب هذا الكتاب "للأطفال من أربع سنوات إلى خمس وسبعين سنة"، ويطرح فيه العديد من الأفكار الفلسفية حول العدالة والاختلاف والمساواة ومعنى الحياة في إطار من المرح والخفة.

الكتاب الأول يحتوي على 7 حكايات: قائمة القط، البقرات، الكلب، علبتا التلوين، الثوران، المسألة، الطاووس، أما الكتاب الثاني فيحتوي على 8 حكايات : الذئب، الأيل والكلب، الفيل، البط والفهدة، الأوز السيئ، الحمار والحصان، الخروف، طيور البجع.

المكان: المركز الثقافي العربي

واحدة من أشهر الكلاسيكيات، ورغم أنها مُوجَّهة للأطفال فإنها تصلح لليافعين وللكبار أيضا. كتبها ‏ عالم الرياضيات الإنجليزي تشارلز لوتويدج دودسون سنة 1865 باسم مستعار هو لويس كارول، وتدور حول أليس التي تسقط من خلال جحر أرنب إلى عالم خيالي تسكنه مخلوقات غريبة. تتلاعب الحكاية بالمنطق، وهو ما منحها هذه الشعبية الواسعة، وتنطلق في عالم مذهل من الخيال غير المحدود. تُرجمت الرواية إلى أكثر من 170 لغة وصدرت العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية المُستلهمة منها.

المكان: عصير الكتب

ما دمنا نتحدَّث عن الكلاسيكيات فلا بد إذن أن نتوقَّف عند "الأمير الصغير"، وهي رواية فلسفية، تُرجمت إلى أكثر من 230 لغة ولهجة، وبيع منها أكثر من 80 مليون نسخة حول العالم. تبدأ بحكاية عن طيار فشل في أن يصبح رساما، تسقط طائرته في الصحراء، حيث يقابل طفلا صغيرا، ويكتشف الطيار أن الصبي أتى من كوكب آخر صغير جدا وأنه الأمير والساكن الوحيد لهذا الكوكب. يحكي الأمير الصغير للطيار عن رحلاته بين الكواكب، ليكتشف كلٌّ منهما منظور الآخر حول ما هو مهم حقا في هذه الحياة.

المكان: منشورات الجمل، المركز الثقافي العربي، دار الكرمة، مع ترجمة مختلفة لكل دار، وبالعامية المصرية في الهيئة العامة للمطابع الأميرية

إذا أردنا أن ندخل بشكل أعمق إلى الفلسفة، فلا يوجد أفضل من هذه الرواية لتقديم الفلسفة وتاريخها للمراهقين، وهي تصلح بداية من عمر 14 عاما. نُشرت الرواية للمرة الأولى عام 1991 باللغة النرويجية، وتُرجمت ﻷكثر من ثلاث وخمسين لغة، وبيع منها أكثر من 30 مليون نسخة حول العالم.

تُركِّز الرواية بشكل أساسي على الحوارات والرسائل المتبادلة بين صوفي أمندسن، وهي صبية في الرابعة عشرة من العمر ورجل غامض اسمه ألبرتو كونكس. يبدأ الأمر بوصول رسائل غامضة إلى صوفي تحمل أسئلة مثل "مَن أنت؟ ومَن أين جاء العالم؟"، ثم تستقبل مغلفا يحتوي على مجموعة أوراق تجد فيها دروسا في الفلسفة. وهكذا بالأسلوب الغامض نفسه تتوالى دروس ألبرتو كنوكس لصوفي حول الفلسفة، بداية من الفلسفة اليونانية قبل السقراطية، وبمرور الصفحات تدمج الرواية بين الدروس الفلسفية والأحداث التي تحدث مع صوفي، وعائلتها وعلاقتها بالشخص الغامض "ألبرت" الذي يتدخل في حياتها بشكل خارق.

المكان: دار المنى

كتاب آخر لمؤلف "عالم صوفي" جوستاين غاردر، حول الطفل جو الذي ينتظر وصول أخيه المولود الجديد، حينما يرى شهابا يسقط من السماء، ليُفاجأ في الحديقة بصبي صغير يتدلَّى من الشجرة، وهو "ميكا" الكائن الفضائي الذي هبط من السماء، ومن خلال محاورات جو وميكا نتمكَّن من رؤية العالم من منظور جديد. يناقش الكتاب مفاهيم متنوعة مثل التطور والسنوات الضوئية والكون.

المكان: دار الشروق



صدرت الرواية عام 2013 لتصبح أحد أنجح الكتب للصغار والبالغين، وأُدرجت في المنهج الدراسي للصف الخامس في الولايات المتحدة الأميركية، كما أُنتج فيلم سينمائي مقتبس منها في عام 2017 بعنوان "Wonder".

تدور الرواية حول المصاعب التي يواجهها طفل صغير ولد بمشكلات خلقية في وجهه جعلته مصدرا للسخرية أو الدهشة من قِبَل الآخرين، وتُروى الأحداث على لسانه ولسان من حوله لعرضها من عدة منظورات مختلفة، حيث تتناول قلق عائلته حول فكرة التحاقه بالمدرسة، وما يتعرَّض له من مواقف وتحديات تجعله أكثر انعزالا عن الآخرين، كما تتناول علاقات الأطفال بعضهم ببعض وضغوط الأقران، ومشاعر الطفل نفسه تجاه ما يتعرَّض له من ضغوط.

المكان: دار بلومزبري – مؤسسة قطر للنشر

يمكنك تحميل نسخة قانونية مجانا من هنا. تدور الرواية حول سارة كرو، فتاة يتيمة الأم قدمت من الهند إلى إنجلترا مع والدها كابتن رالف كرو، الذي يُلحقها بمدرسة الآنسة منشن. تنقلب حياة سارة كرو بوفاة والدها، لتتحوَّل إلى خادمة بالمدرسة، ولا يؤازرها في وحدتها سوى دميتها إيميلي وجارتها بيكي، وفأر صغير كان يقتات على الفتات الذي تتركه له سارة. ألهمت الرواية عددا من الأعمال السينمائية، كما تحوَّلت إلى مسلسل أنمي شهير عُرِض مدبلجا بالعربية بعنوان "سالي".

المكان: كلمات عربية للترجمة والنشر

تعكس الحكايات الخُرافية أو الشعبية صورة حقيقية عن الوعي الجمعي للشعوب، وتُعطي ما هو أكثر من لمحة عن معتقداتهم وقيمهم الأخلاقية، وعادة ما يحبها الجميع صغارا وكبارا، مما يجعل هذه الحكايات الشعبية مناسبة للكبار والصغار على حدٍّ سواء.

المكان: كتوبيا للنشر والتوزيع

لمحبي القصص المصورة، هذه السلسلة تُعَدُّ واحدة من أنجح سلاسل المانجا اليابانية الشهيرة، وهي مستوحاة من السيرة الذاتية للكاتب ناكازوا كيجي الذي كان عمره سبع سنوات فقط عندما ضربت القنبلة الذرية مسقط رأسه "هيروشيما"، وتدور حول الأيام الأخيرة للحرب العالمية الثانية بعد الهجوم الذري مباشرة. تُروى الحكاية على لسان "جِن"، البطل ذي الأعوام الستة، في عشرة أجزاء.

المكان: مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

يمكنك تحميل نسخة قانونية من هنا، وهي رحلة خيالية رائعة يصحبنا فيها المؤلِّف "روبرت جيلمور" في جولة داخل عالم فيزياء الكَم، بما فيه من نظريات غريبة عن طبيعة الجسيمات دون الذرية التي تُستخدم لوصف العالم المادي اليوم. تذهبُ "أليس" إلى بلاد الكَم، وهي نسخة جديدة من بلاد العجائب حجمها أصغر من ذرة، وهناك تقابل عددا من الشخصيات الاستثنائية، تتعرَّف من خلالهم على مبدأ عدم اليقين، والدوال الموجية، ومبدأ باولي، وغيرها من المفاهيم في فيزياء الكم.

المكان: مؤسسة هنداوي

إن كانت الصورة تُغني عن ألف كلمة، فإن سلسلة "العقول الذكية" من كتب "كيف تعمل الأشياء؟" هي تجسيد كامل لتلك العبارة، ففي كل إصدار منها تتعرَّف على عوالم مذهلة من الحقائق العلمية الغريبة والإنجازات التكنولوجية الإبداعية، وتعرض عليك روائع الطبيعة مصحوبة بمجموعة رائعة من الصور والأشكال التوضيحية. من بين إصداراتها التي يُفضَّل أن تتأملها أيضا: جسم الإنسان، الفلك، الروبوتات، الأرض المذهلة، المدن الضائعة.