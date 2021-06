الأكل سنة 2100.. كيف سيكون غذاؤنا في المستقبل؟

هل تخيَّلت يوما كيف سيكون شكل طعامنا في المستقبل؟ الحشرات المصنوعة في الفرن ستكون مقبلات، أما الطبق الرئيسي فسيكون من اللحم المزروع في المختبرات، والحلوى فطيرة جبن مصنوع من حليب غير حيواني. ليس ذلك مشهدا من أحد أفلام الخيال العلمي كما قد يتبادر إلى ذهنك، ولكنها تحوُّلات حقيقية بدأت منذ زمن، ويُتوقَّع أن نرى نتائجها بعد سنوات أو عقود قليلة في أسوأ الأحوال. نعم، لقد شهدت أنظمتنا الغذائية تحوُّلات عدة على مدار القرون الماضية، لكن ما ننتظره خلال السنوات القادمة غير مسبوق. الخبر الجيد أن العلماء يعتقدون أن الطعام سيصبح متوفرا للفقراء والأغنياء بأسعار مناسبة، وسيكون شهيا بل وصحيا أيضا، فلن يكون عليك مقاومة رغباتك لتحصل على اللياقة، أما الخبر السيئ فهو أنّك ربما لن تقبل تناول العديد من هذه الأطعمة إذا عُرضت عليك اليوم.

عادة ما يُنظر إلى الحميات الغذائية باعتبارها أنظمة شبه ثابتة وقابلة للتطبيق على جميع الأفراد، ولكن الدراسات الحديثة حول الاستجابات المتفاوتة للحميات تُثبت خطأ هذه النظرة. في هذا السياق، ترى دولوريس كوريلا، الباحثة بمعهد كارلوس الثالث (وهو معهد إسباني متخصص في دراسات التغذية والسمنة)، أن التوصية بحمية البحر المتوسط باعتبارها أفضل نظام صحي يمكن أن يتبعه كل الناس يشبه القول إن نوعا ما من كريمات الحماية من الشمس يحمي الجميع رغم تفاوت تأثير هذه الكريمات بحسب نوع البشرة، كذلك فإن حمية البحر الأبيض المتوسط ربما تكون مناسبة عموما، لكنها لا تناسب نحو 10% من السكان إما بسبب زيادة وإما نقص في بعض العناصر الغذائية. (1)

نعرف اليوم أن العوامل الوراثية تتسبَّب في اختلافات في عملية التمثيل الغذائي لدى كلٍّ منا، وأن المتطلبات الغذائية للأفراد لا تعتمد فقط على العمر أو الجنس، وهذا أحد أهداف علم تأثير التغذية الوراثي (Nutrigenomics)؛ الذي يُعنى بتحديد النظام الغذائي لكل فرد بناء على صفاته الوراثية، بحيث يمكن من خلال هذا النظام الوقاية من الأمراض المختلفة التي تُمثِّل خطورة لديه أكثر من غيرها. (2)

النصائح العامة في مجال الغذاء ليست مناسبة على الأغلب، فالحمض النووي البشري يُطلِع العلماء بشكل متزايد على الطفرات الجينية التي يمكن أن تحدث في المستقبل، وتؤدي إلى تطور بعض الأمراض أو تحمي منها، وبدراسة العوامل الوراثية لفرد ما يمكن معرفة نسبة خطورة تعرُّضه لأمراض السمنة والسكري وارتفاع الكوليسترول والسرطان، ومن ثم تحديد النظام الغذائي الذي يتفاعل مع العوامل الوراثية بحيث يساعدنا في تقليل أو منع احتمالات الإصابة بها. (3)

تُشير دراسة لجامعة ستانفورد مثلا إلى تباين استجابات الجسم الفسيولوجية للكربوهيدرات والدهون باختلاف الصفات الوراثية؛ هناك نمط وراثي منخفض الاستجابة للكربوهيدرات، وآخر يستجيب أكثر للدهون، بحيث لاحظ الباحثون فرقا بمقدار 3 أضعاف في فقدان الوزن بين مجموعة من النساء على مدى 12 شهرا مع ثبات الحمية، ما يعني أن إمكانية فقدان الوزن تزيد بتحديد نظام غذائي يناسب الاستعداد الوراثي للفرد. (4)

نحن نعلم الآن أن ارتفاع الكوليسترول قد يكون بسبب مُكوِّن وراثي، وتحديدا بروتين يُسمى "PCSK9″، وبدراسة الطفرات (وهي أي تغيُّر يحدث في المعلومات الوراثية) استنادا إلى علم الجينوم (أحد فروع علم الوراثة) وأيضا علم ما فوق الجينات (الذي يدرس ما يتخطى الأسس التقليدية لعلم الوراثة) يمكن مد الأمر للتعامل مع السمنة، وبالتالي قد نصل إلى مرحلة يمكن خلالها فقدان الوزن بسهولة، سيكون النظام فعَّالا بالتأكيد، وبفضل هذه الدقة يُعتقد أن الإنسان سيعيش نحو 120 سنة في المتوسط بحلول نهاية هذا القرن وفقا لتقديرات بعض الخبراء.

من المتوقَّع أن يتمكَّن الطبيب، يوما ما، من نصحك بما عليك تناوله بدقة تُناسب وضعك أنت فقط دون غيرك من البشر؛ هل تتناول الخس أم الطماطم، وما إذا كان طبقك يجب أن يحتوي على أحدهما بنسبة أكبر مثلا، هل عليك أن تطهو طعامك بزيت دوّار الشمس أم بالزبدة، وكيف ينبغي أن توزع وجباتك خلال اليوم؟ كل ذلك سيخضع لشيء واحد فقط، وهو ما تقوله جيناتك. (5)

هذا ليس بعيدا كما تظن، في السنوات القليلة الماضية ظهرت عشرات من شركات التغذية الشخصية، منها علامات تجارية معروفة مثل "WW" أو (Weight Watchers) وشركة "Lean Cuisine" التي قدَّمت للمستهلكين نظاما غذائيا قائما على الحمض النووي عام 2018. (6)

لكن ما سبق لا يكفي للإجابة عن سؤال مهم: كيف يمكن أن نُطْعِم مليارات البشر الذين سيسكنون الأرض بحلول عام 2050 مثلا؟ نتحدَّث هنا عن عدد يناهز 10 مليارات إنسان، وهو ما يتصوَّر العلماء أنه الرقم الذي ستستقر معه أعداد البشر لفترة، في تلك الحالة يجب أن يرتفع إنتاج الغذاء بنسبة 70%، لكن هناك مشكلة كبيرة هنا دعنا نُخصِّصها بالحديث عن نطاق واحد، فقطاع الثروة الحيوانية مسؤول أصلا عن 18% من غازات الاحتباس الحراري التي تنبعث كل عام، في الوقت الذي فقدت فيه منطقة الأمازون وحدها 70% من الغابات من أجل الرعي. (7)

لا تكمن المشكلة في ازدياد عدد السكان إذن بقدر ما تتلخَّص في توزيع الموارد وفي التأثيرات غير المتوقَّعة لصنع غذائنا التي يمكن أن تنتهي بكارثة، كما ترى لاورا جونثاليث، رئيسة قسم التغذية والصحة في شركة "نستله"، حيث تؤكِّد أنّ كل طعام نتناوله اليوم ندفع ثمنه من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي زيادة الاحتباس الحراري. تعطينا الأرقام إشارة أوضح، فإنتاج كيلوغرام من البطاطس يمكن أن يُسبِّب انبعاث نحو 200 غرام من ثاني أكسيد الكربون، بينما يتسبَّب إنتاج كيلوغرام من لحم الخنزير في انبعاث نحو 4 كيلوغرامات من هذا الغاز، وعلى الجانب الآخر فإن هكتارا واحدا من الأرض المزروعة بالبطاطس يمكن أن يُطعم 22 شخصا، بينما يكفي الهكتار نفسه لإطعام فرد واحد إذا استُخدِم في تربية الماشية. (8)

لهذا السبب فإن الإنسان حاليا في سباق مع الزمن لإنتاج بدائل لحوم أكثر صحة واستدامة، اليوم أصبح ممكنا إنتاج لحوم مستزرعة في المعامل، نحصل عليها من عينة من الأنسجة الحيوانية ونسمح لها بالتكاثر في بيئة بيولوجية يتحكَّم فيها البشر، بطريقة مماثلة للتكاثر في جسم الحيوان دون أي تعديل جيني، وهكذا يمكن إنتاج لحوم أكثر جودة.

تشرح مرسيدس فيلا، مدير التطوير التقني في شركة "Biotech Foods" (وهي إحدى الشركات الإسبانية الرائدة في هذا القطاع)، أن الخلايا المستخرجة من حيوان واحد قابل للذبح يمكنها إنتاج لحوم تعادل 400 ضِعْف سنويا بهذه الطريقة لن يمنحنا هذا وفرة غير مسبوقة في الغذاء الجيد فحسب، لكنه يساعد أيضا في تقليل الأثر البيئي لصناعة الثروة الحيوانية، إذ تتطلَّب اللحوم المستزرعة نسبة مياه أقل بنسبة 75%، وتحتاج إلى نصف مساحة الأرض تقريبا، كما تقل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 90% مقارنة بما تُولِّده تربية الماشية التقليدية حاليا. (9)

تُعتبر المأكولات البحرية مصدرا مهما للبروتين لنحو 3 مليارات شخص حول العالم اليوم، لكن ثلث المصايد البرية تتعرَّض للصيد الجائر، فيما تستنفد المصايد الأخرى أقصى طاقتها، وهو ما يُهدِّد بانهيار المخزونات السمكية، ورغم أن المأكولات البحرية المستزرعة أصبحت واحدة من أسرع الصناعات الغذائية نموا، إذ تتوسَّع بنحو 6% كل عام، فإن نفاياتها تتسبَّب في مشكلات بيئية كبيرة، بحيث يبدو أن علينا التخلي عن تناول الأسماك بوصفها أحد الخيارات لطعامنا في المستقبل.

مع زيادة عدد السكان وميل المستهلك إلى اللحوم أكثر من غيرها، فإن نسبة كبيرة من النباتات تُستخدم غذاءً للحيوانات، لكن الحل الأمثل يتبدَّى في التخلي عن ثقافة تناول اللحوم، والاتجاه للاعتماد على النباتات والاستثمار في المزارع الرأسية المحلية في جميع أنحاء العالم، وهي مزارع تعتمد على الزراعة في مبانٍ ضخمة في عدة طبقات رأسية، وتستخدم الأفكار الحديثة للتحكُّم في جميع العوامل البيئية.

ستوفِّر هذه الأطعمة النباتية التي تعتمد على التكنولوجيا الحيوية بدائل أفضل من اللحوم، بما تحتويه من قيمة غذائية أعلى، وقد عثر العلماء على طرق ذكية ليكون كل ما نتناوله لذيذا، فمن خلال تزويد جذور الخضراوات المزروعة بالأكسجين سيكون بوسعنا الحصول على طعام صحي بمذاق شهي، وبناء على سعره وآليات تصنيعه سيتوفَّر هذا الطعام للأثرياء والفقراء على السواء. (10)

وحتى فيما يتعلَّق بالنباتات نفسها، فإن الأطعمة التي نعرفها اليوم ونعتمد عليها اعتمادا أساسيا في غذائنا، كالقمح والذرة وفول الصويا والأرز، لن تكون هي الأساس في المستقبل، إذ تتطلَّب توفير تربة ومناخ قد لا يتوفران طويلا في السنوات القادمة، ستكون البدائل هي النباتات التي تنمو جيدا حتى في الظروف المختلفة، مثل الكينوا التي تتكيَّف مع المناخ الحار والمعتدل والبارد وتنمو في التربة الجيدة والتربة الفقيرة أيضا، وهي إلى جانب كل هذا صحية أكثر من الحبوب الأخرى، إذ تحتوي على المزيد من البروتين والمغذيات الدقيقة. (11)

من جانب آخر، ستكون الطحالب التي نراها على الشواطئ أو على الصخور أو في أحواض الأسماك حاضرة على مائدة طعامنا أيضا، اليوم يتناولها الملايين حول العالم بالفعل في اليابان وتشيلي وجنوب أفريقيا وإنجلترا، وفي الحقيقة فهي تُستخدم حتى دون أن نلاحظها، إذ تُستخرج منها مواد كيميائية تدخل في صناعة الحلويات ومنتجات اللحوم والمشروبات، هذه الأعشاب البحرية مغذية جدا، وتحتوي على الكثير من المعادن والفيتامينات، ومن السهل زراعتها، فهي لا تشغل مساحة على الأرض، إنها تُزرع في الماء، وتنمو بسرعة، وسوف تُستخدم الطحالب علفا للحيوانات وأسمدة للتربة أيضا، كما أنها قد تكون وقودا للسيارات والطائرات في المستقبل. (12)

على جانب آخر، ربما يكون الاشمئزاز فقط هو الذي يفصلنا عن اعتماد الحشرات غذاء كافيا جدا وغنيا بالبروتين، بل ويُسمى "غذاء خارقا"، أي إنه مرتفع القيمة الغذائية، وبالتالي يمكن أن يكون حلا متاحا لأزمة الجوع في العالم، حيث تتطلَّب تربية الحشرات موارد أقل بكثير من الماشية التقليدية، ولا تستهلك قدرا كبيرا من الطاقة، فضلا عن أن مخلفاتها تكاد تكون منعدمة، لكن حتى اليوم لا يبدو أن محاولات بعض الشركات لوضع الصراصير أو الديدان الصالحة للاستهلاك البشري على رفوف المتاجر تُثمر أي نتيجة في تغيير الاتجاهات الثقافية حول الأمر.

مع ذلك، تُراهن شركة "Insectfit" الإسبانية على أن الحشرات ستدخل ضمن نظامنا الغذائي قريبا، عبر إنتاج ألواح بروتين مصنوعة من دقيق الكريكيت (أحد أنواع الصراصير)، وتذكر في موقعها على الإنترنت أنه يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية، ويوفِّر ضِعْف ما يوفِّره لحم البقر من البروتين، وثلاثة أضعاف ما توفِّره السبانخ من الحديد، وضِعْف ما يوفِّره الحليب من الكالسيوم، وعشرة أضعاف ما يوفِّره سمك السلمون من فيتامين "ب 12″، يبدو الرهان محسوما إذن. (13)

في دراسة نشرتها مجلة "Frontiers in Sustainable Food Systems" عام 2019 حول استخدام أنسجة الحشرات مصدرا للغذاء، قالت الباحثة الرئيسية ناتالي روبيو إن لحم المستقبل سيكون نقانق مصنوعة من لحوم الحشرات، وستُعَدُّ بنكهات مألوفة ربما سيكون أسرعها وصولا إلينا نكهة القشريات، إذ هي الأقرب لطعم الحشرات، لكنها قالت إن الأمر سيستغرق وقتا طويلا، وإن لحوم الحشرات لا تزال غير جاهزة للاستهلاك رغم الجهود الكبيرة المبذولة لإنتاجها. (14)

يمكن للحشرات أيضا أن تدخل في طعامنا مبكرا دخولا غير مباشر، حيث يمكن استخدامها في تغذية الحيوانات، وهكذا يمكن توفير مساحات الأراضي التي تُزرع بالنباتات لغرض واحد فقط وهو تغذية الماشية.

