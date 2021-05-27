ستبدو أصغر سنا وأقل وزنا.. ماذا يحدث لأجسامنا حين نتوقف عن تناول السكر؟

إنه أكثر المواد استهلاكا في تاريخ الغذاء، وأكثر النكهات التي اجتمعت الأذواق على تفضيلها، وهو مع ذلك الأكثر خطورة على الصحة، حيث يُوفِّر السكر سعرات حرارية عالية للجسم دون أن يمدّه بالمغذيات، وبالتالي يرتبط دخوله في الجسم بزيادة الوزن وأمراض القلب والسمنة ومرض السكري من النوع الثاني، فما الذي يُحدثه السكر في أجسامنا؟ (1)

كشفت دراسة للمركز الوطني للبحث العلمي (CNRS) أن 90% من الفئران المعملية تُفضِّل الماء بالسكر أكثر من الكوكايين، الأمر يُفسِّر إدماننا الواضح على السكر، وبالتالي شعورنا بصعوبة الحدّ من تناوله، إذ يصاحب الإقلاع عن السكر أعراض انسحاب مثل التهيج والقلق والاكتئاب لمدة قد تصل إلى أسبوعين، وأظهرت دراسات عديدة أن زيادة السكر في الجسم يحدّ من قدرة الجسم على الحفاظ على مخزونات أعلى من الطاقة. (2)

توصي منظمة الصحة العالمية بألا تتجاوز نسبة السعرات الحرارية التي نحصل عليها من السكر يوميا 10% من السعرات التي تدخل أجسامنا، وهو ما يعني 25 جراما يوميا (أو ست ملاعق صغيرة)، لذا من الضروري مراقبة الصور الأخرى التي يدخل بها السكر إلى أجسامنا دون أن ندري، فهو لا يوجد فقط في الحلويات والسكاكر كما قد نعتقد؛ ولكنه مخبأ أيضا في الزبادي والحبوب والخبز والصلصة. (3)

علينا إذن قراءة مكونات المنتجات التي نتناولها، إن كوبا صغيرا من الزبادي بنكهة الفواكه يحتوي على ما يقرب من 6 ملاعق صغيرة من السكر المضاف، وهو القدر الذي تنصح جمعية القلب الأميركية باستهلاكه في يوم كامل، كما أن أطعمة مثل الكوكيز والزبدة والحساء هي أيضا مصادر شائعة للسكر. (4)

علينا أيضا توخي الحذر هنا، فبعض التشريعات الخاصة بالأغذية تسمح بألا تتضمَّن المكونات المكتوبة على العبوة عنصر السكر مباشرة، فتُكتَب مواد مثل السكروز وسكر الفواكه وشراب الفركتوز وشراب الذرة وسكر العنب ودبس السكر والعسل، وهي كلها مفردات أخرى تعادل كلمة السكر.

هناك طريقة أخرى أبسط لاكتشاف دخول عنصر السكر في غذائنا تتمثَّل في مراقبة الجدول الغذائي للمنتج، وهي تتطلَّب قدرا من المعلومات لديك حول قدر السكر الذي يحتويه كل نوع من الطعام، بحيث تتابع النسبة المئوية للسكريات في الجدول الغذائي المدوَّن على العبوة، وبهذا يمكنك معرفة هل هي النسبة الطبيعية الموجودة فيه أم أنها تفوق هذه النسبة وهو ما يعني إضافة السكر؟ على سبيل المثال، اللبن الزبادي الطبيعي عادة ما يحتوي على نسبة لا تزيد على 4% من السكر (فهو أحد مكونات اللبن)، وبالتالي فإذا كان الزبادي يحتوي على 13% من السكر فهذا يعني وجود سكر مضاف وإن لم يُكتَب بين المكونات. (5)

يؤكد خبراء التغذية أن السكر ليس من المغذيات الأساسية التي يجب تناولها مباشرة. في الظروف العادية تكون أجسامنا قادرة على تنظيم نسبة الجلوكوز في الدم، لذا يُنصَح بالبدء بالتقليل من معدل استهلاك السكر شيئا فشيئا، وأن نستبدل به الأطعمة التي تحتوي على الصور الأكثر تعقيدا من السكريات مثل النشويات المعقدة أو حتى البقوليات وغيرها، فما الذي يحدث في جسمك حين تتوقف تماما عن تناول السكر الأبيض؟ (6)

ستبدو أصغر سِنًّا

الكولاجين والإيلاستين هما البروتينان الرئيسيان اللذان يمنحان بشرتنا مظهر الشباب، لذا نرغب في الحفاظ عليهما قدر الإمكان، وكما يقول أنتوني يون، جرَّاح التجميل في ولاية ميشيغان، فإن السكر يتسبب في تدمير جزيئات الكولاجين والإيلاستين في البشرة وبالتالي زحف الشيخوخة إليها بسرعة.

ستصبح أكثر سعادة

رغم أن تناول قطعة من الشوكولاتة الغنية بالسكر تمنحنا شعورا بالسعادة فإنه شعور مؤقت، وما يحدث فعلا هو أن زيادة معدلات السكر في الدم يزيد شعورنا بالكآبة، كما يقول ميغان غيلمور خبير التغذية في مدينة كانساس، حيث يؤكد: "قد يُسبِّب السكر التهابا مزمنا يؤثر في وظائف الدماغ، وإذا قلَّلت كمية السكريات التي تتناولها فستلاحظ تحسُّنا في قدرتك على التركيز وتحسُّنا في المزاج بعد أسبوع أو أسبوعين". (7)

سيقل وزنك

وفقا لبيانات كلية هارفارد للصحة العامة في بوسطن فإن نحو 22 ملعقة سكر مضاف تدخل أجسامنا يوميا، وهو ما يعني 350 سعرا حراريا، ومع تناول هذه الكمية من السكر يتوقَّف الجسم عن الشعور بالاكتفاء، ويطلب المزيد، أما حين تستبدل الأطعمة المغذية بالسكر فسيعرف جسمك متى يتوقف ويرسل إلى الدماغ إشارات بأنه حصل على ما يكفي من الطعام، وبالتالي يقل الوزن تدريجيا دون أن تبذل جهدا.

ستزيد المناعة

ستصبح أقل عُرضة لنزلات البرد، وستقل أعراض الحساسية والربو لديك، فالتوقُّف عن تناول السكر يمنح جهاز المناعة قوة أكبر، وقد وجدت دراسة نشرتها المجلة الأميركية للتغذية السريرية أن تناول 100 جرام من السكر يُقلِّل قدرة كرات الدم البيضاء على قتل البكتيريا بنسبة تصل إلى 50%، وأن هذا التأثير قد يستمر حتى 5 ساعات. (8)