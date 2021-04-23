الطعام الطبيعي ليس آمنا تماما.. هكذا يمكن لوجبتك الصحية أن تقتلك

"احذروا البطنة، فإن أكثر العلل إنما تتولّد من فضول الطعام". (ابن سينا)

لا يقتصر دور الطعام على سد الجوع وإمدادنا باحتياجاتنا الغذائية فقط، بل يمتد دوره ليشمل عدة جوانب في حياتنا. يلعب الطعام دورا مهما في احتفالاتنا، فتُقام الموائد وتمتلئ بالصخب والألوان والنكهات المتنوعة، ويداوي الطعام آلامنا، ويجبر كسر نفوسنا الحزينة. وعندما نبحث عن فوائد أطعمة معينة فقد نجد خبراء الأغذية يُسرفون في وصفها، فهذا الطعام صيدلية متكاملة، وذاك الطعام "غذاء سحري"، وهو ما قد يدفع البعض للمبالغة والإسراف في تناول بعض أنواع الطعام دون أن يلتفتوا ﻷضرارها، وأنها قد تكون "قاتلة" حرفيا. يأتي الموت في أشكال كثيرة، ويختبئ في كل ركن، ربما في رصاصة طائشة، أو سيارة متهورة، وربما في بناية متهالكة، لكن هل تتوقَّع أن طبقك المُتخم بالمكونات الصحية قد يحتوي على الموت مختبئا دون أن تدري؟

واحد من أشهر التوابل الرئيسية في عدد من المطابخ العالمية والعربية، وهي نواة ثمرة جوزة الطيب التي تنمو في المناطق الاستوائية وإندونيسيا. تُستخدم جوزة الطيب بوصفها توابل أو "بهارات" في عدد كبير من المطابخ العالمية والعربية، كما عُرفت في الطب الشعبي باستخدامها لعلاج اضطرابات المعدة والروماتيزم. استُخدمت أيضا في علاج اضطرابات النوم وتحفيز الرغبة الجنسية، وتُعرف بتأثيراتها النفسية في تحفيز القلق والهلوسة، وشاع استخدامها مادة مُسْكِرة (بجرعات عالية) مما أثار الجدل حولها خاصة في الدول الإسلامية بين التحريم والتحليل.

ورغم كل فوائد جوزة الطيب فإن استخدامها بجرعات كبيرة (أكبر من 5 جم) يؤدي إلى أعراض جانبية مثل زيادة معدل ضربات القلب، والتعرُّق الزائد، وزغللة العين، وجفاف الفم. تظهر الآثار الجانبية بعد تناولها بنحو من 20 دقيقة إلى 3 ساعات، وتستمر ليوم أو اثنين. وقد شاع استخدامها عقارا مُخدِّرا لما تُحدِثه من تأثير، وعلى الرغم من تأثير النشوة القصير الذي تُحدِثه، فإن هذه النشوة تأتي مصحوبة بتأثيرات غير مُستحبة، مثل الإصابة بنوبات ذهانية قد تؤدي إلى سلوكيات خارجة عن السيطرة. (1)(2)

من الثمار رخيصة الثمن التي تدخل في صناعة الكثير من الأطباق. لكن هل خطر لك أن البطاطس قد تتسبَّب في حدوث التسمم؟ يُنصح بتجنُّب تناول البطاطس خضراء اللون، وكذلك التبرعمات النابتة على ثمار البطاطس، حيث يعني اللون الأخضر وجود مادة السولانين السامة، التي توجد أيضا في التبرعمات النابتة على جوانب الثمرة وفي الأجزاء خضراء اللون. يمكن أن يُسبِّب تناول هذه المادة الصداع والقيء والإسهال، بل وقد يصل الأمر إلى الشلل إذا استُهلكت بكميات كبيرة. لتجنُّب هذه الأعراض عليك أن تتفادى شراء البطاطس المحتوية على أجزاء خضراء، واحرص على تخزين البطاطس في مكان بارد ومُظلم. وقبل طهو البطاطس، احرص على غسلها جيدا وفحصها وملاحظة أي بقع خضراء أو تبرعمات، وقشِّر البطاطس بالعُمق الكافي ﻹزالة أي تبرعمات أو أنسجة خضراء موجودة. (3)(4) هل تساءلت يوما لماذا نحتاج إلى نقع البقول قبل إعدادها؟ تحتوي أنواع عديدة من البقول على نوع من البروتينات السكرية تُعرف بـ "اللكتينات"، توجد بأعلى نسبة في الفاصوليا الحمراء، كما توجد أيضا بنِسَب أقل في أنواع البقول الأخرى. يؤثر اللكتين على الأيض الخلوي، فيُحفِّز الانقسام ويؤثِّر على الأغشية الخلوية، ويؤدي إلى تكتُّل خلايا الدم الحمراء في الثدييات. ونتيجة لذلك، يمكنك أن تصاب بالتسمم عند تناول الفاصوليا الحمراء النيئة. ولمنع هذا التأثير تحتاج إلى نقع البقول لمدة 12 ساعة ثم غليها لمدة 30 دقيقة على الأقل على درجة حرارة 100 درجة مئوية. العديد من حالات التسمم تنتج عند استخدام إناء الطهي البطيء الذي تصل درجة حرارته بالكاد إلى 75 درجة مئوية، وهي غير كافية للتخلُّص من أثر اللكتين. قد تحدث أعراض التسمم من تناول كمية قليلة جدا (نحو 4 حبّات غير مطهوة) وتتمثَّل الأعراض في الغثيان والقيء والإسهال الشديد. ملحوظة: الفاصوليا المُعلَّبة الجاهزة للأكل خضعت بالفعل لهذه المعالجات، لذلك بإمكانك تناولها دون قلق. (5) (6)

على الرغم من فوائد فطر عش الغراب الغذائية، فإن 5% من أنواعه تتميز بالسُّمية، وبينما يسهل تمييز بعض أنواع الفطر السامة من خلال شكلها وألوانها الزاهية، فالبعض الآخر يبدو بريئا ولا يمكن تمييزه عن الفطر العادي. ما لم تكن خبيرا في أنواع عش الغراب فلا تتناول الفطر البري دون تأكد. تشمل أعراض التسمم الناتجة عن تناول فطر عش الغراب الإسهال والقيء والغثيان. (7) عسل النحل من المواد الغذائية فائقة القيمة، والغنية بالعديد من الفوائد الصحية التي ينصح العديد من خبراء التغذية بتناولها، كما ينصح بعضهم باستخدامه بديلا أكثر أمنا للسكر الأبيض، وقديما شاع استخدامه لتحلية طعام الرضع. لكن هل العسل آمن تماما؟ قد يحتوي العسل غير المُبستر على مادة قلويدات بيروليزيدين، وهي مادة خطرة من الممكن أن تؤدي إلى تليف الكبد والسرطان، وتُستخدم عملية البسترة للتخلُّص من هذه المادة. بالإضافة إلى ذلك فقد يؤدي تناول العسل للأطفال الرضع الأقل من سنة إلى الإصابة بالتسمم السجقي (الغذائي) نتيجة لاحتوائه على "الكلوستريديوم بوتولينيوم"، وهي بكتيريا خطيرة موجودة في العسل بجرعات صغيرة يمكن للأصحاء البالغين التعامل معها وكذلك الأطفال الذين يزيد عمرهم على سنة، إذ تمنع الكائنات الدقيقة الموجودة في الأمعاء هذه البكتيريا من النمو، بينما لا يمكن لمعدة الرُّضع التعامل معها. أعراض التسمم السجقي: الإمساك، ضعف العضلات، صعوبة البلع والمص، البكاء والخمول. (8)(9) منذ فترة انتشرت رسالة نصية يمكن أن تصادفها على مجموعات "واتساب" أو في منشورات "فيسبوك" تنصح بتناول بذور المشمش للوقاية من السرطان. الحقيقة أنه لا وجود ﻷي دليل علمي على فاعلية بذور المشمش في مقاومة السرطان، وطبقا للمعهد الأميركي القومي للسرطان فقد استُخدمت مادة الأميجدالين الموجودة في المشمش علاجا للسرطان في روسيا عام 1845 وفي الولايات المتحدة في عشرينيات القرن الماضي، لكن دون جدوى. في المقابل، يمكن لبذور المشمش أن تقتلك، لأن مادة "أميجدالين" تتحوَّل بعد هضمها إلى مُركَّب سيانيد الهيدروجين السام. وقد أظهر الأميجدالين "نشاطا بسيطا مضادا للسرطان" في الدراسات على الحيوانات، بينما لم يُظهِر أي نشاط مضاد للسرطان على الإنسان. وعلى الجانب المقابل، فإن تناول الأميجدالين يمكن أن يؤدي إلى تسمم السيانيد، وتشمل آثاره تلف الكبد، وتلف الأعصاب، والحمى، والغيبوبة. (10)

هل تتذكَّر محاولات زوجة الأب الشريرة لقتل سنو وايت بالتفاحة المسمومة؟ ربما لا يكون التفاح مُسمَّما، لكن مرة أخرى البذور هنا هي المُتهمة، فبذور التفاح تحتوي على مادة الأميجدالين التي يمكن أن تؤدي إلى التسمم بالسيانيد، وهو ما يجعلنا نتجنَّب تناول قلب التفاح. لكن لا تجزع إذا انزلقت بعض البذور إلى فمك دون قصد، إذ تحتاج للوصول إلى نسبة السُّمية إلى أن تتناول ما يُقدَّر بـ 0.5 إلى 3.5 ملليغرام لكل كيلوغرام من وزنك من الأميجدالين، وهو ما يعني أنك تحتاج إلى تناول بذور نحو 18 تفاحة لتُصاب بالتسمم. أما المشكلة الأكثر خطورة المتعلقة بالتفاح فهي المبيدات الحشرية السامة التي تلتصق بقشرة التفاح وتظل ملتصقة به بسبب تشميعه لحفظه، وهو ما يعني صعوبة إزالتها بالماء، لذلك يُنصح بتقشير التفاح قبل تناوله. (11) منذ فترة انتشر على الإنترنت تحدي القرفة، وقد بدا أمرا مضحكا اشترك به العديد من صغار السن، لكنه للأسف أدَّى إلى وقوع العديد من الحوادث المأساوية. فاستهلاك كميات كبيرة من مسحوق القرفة دون سائل يصحبها يؤدي إلى الاختناق وتهيج المجاري الهوائية، وقد يؤدي إلى الإصابة بالالتهاب الرئوي. خلال عام 2012، وفي ذروة انتشار تحدي القرفة، نشرت مراكز السموم الأميركية تحذيرات للآباء بشأن هذا الأمر، خاصة بعد وفاة طفل يبلغ من العمر 4 سنوات. (12)

هذه الحلوى السوداء التي إما أن تحبها وإما أن تكرهها من الممكن أن يتسبَّب استهلاكها بكميات كبيرة في انخفاض معدلات البوتاسيوم بالجسم مما يؤدي إلى اختلال عمل القلب، وارتفاع ضغط الدم، وأحيانا الفشل القلبي. يرتفع معدل الخطورة في الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 40 وخاصة ممّن يعانون من تاريخ سابق مع أمراض القلب. (13)(14) طبق الفوجو من الأطباق اليابانية التقليدية، يُعَدُّ من سمكة القراض أو "النفيخة"، وهي من الأسماك السامة، فهي تحتوي على مادة سامة تحتوي السمكة الواحدة على كمية منها تكفي لقتل 30 شخصا، وتتركَّز خاصة في الكبد والجلد. تحتاج إزالة هذه المادة وطهو السمكة بطريقة صحيحة إلى خبرة خاصة، لذلك يستغرق الطاهي في اليابان للحصول على رخصة إعداد الفوجو فترة تدريب تمتد من سنتين إلى ثلاث سنوات. (15)