حينما تكون الأزمة بداخلك.. لماذا افترست الوحدة حياة الكثيرين؟

لم يتجاوز عمر "دانيال فورنيس"، الشاب البريطاني، الرابعة والثلاثين عندما قرّر إنهاء حياته إثر عزلته الشديدة في ظل التزام الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، كان "دانيال" يعاني من الشعور بالوحدة بسبب العزلة الذاتية للدرجة التي جعلته يُقدم على الانتحار، كانت أسرته معتادة على التواصل معه عن طريق مكالمات الفيديو، وعندما انقطع اتصاله بهم أصابهم القلق، وفي يوم 27 مارس/آذار أبلغت الأسرة الشرطة التي وجدته ميتا في منزله الذي يعيش فيه وحيدا. كان "دانيال" يُعاني من اضطراب ثنائي القطب، وكان يعاني أيضا من كونه بمفرده بعد أن كان مُعتادا على الخروج كل يوم.

"دانيال" أيضا كان مُصابا بمرض السكري من النوع الأول، مما أرغمه على الانصياع التام للحجر ولزوم المنزل، فقد وضعه مرض السكري في خطر أكبر للإصابة بعدوى كورونا المُستجد، لذلك اضطر أن يلتزم العزلة الذاتية التامة، وخلال هذا الوقت كان يُشارك بعض الأشياء على صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي حول شعوره بأنه سيواجه مشكلة في التغلب على الوحدة والعزلة.

تقول أخته عنه: "كان لديه الطاقة لجلب الفرح والابتسامات للناس من حوله، وكان قادرا على تبادل الحديث مع أي شخص، لا يهم مَن هو، لقد كان مُشرقا للغاية، وكان دائما يرتدي ألوانا مشرقة وجريئة، لكني لم أكن أتوقع أن يصل به الأمر إلى حد الانتحار على الإطلاق، خاصة أنني أعلم أن الجميع في الوقت الحالي يعاني من صعوبات الوحدة والعزلة".(1)

RIP DANIEL: A man, 34, who suffered bipolar disorder has taken his own life after being unable to cope with self-isolation during the #COVID19 pandemic. Daniel Furniss died last week after struggling with the lockdown. #coronavirus #corona #coronavirusuk https://t.co/b43nMH4xew

