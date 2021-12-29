غذاؤنا في 2022.. كيف غيرت الجائحة نظرة العالم إلى الطعام؟

من المؤكَّد أن ذكريات شتاء العام الماضي ما زالت حاضرة في أذهاننا، حين أجبرتنا الجائحة على التزام منازلنا، وكيف تصاعدت روائح المخبوزات من بيوتنا، فكانت حديثنا من خلف الشاشات إبان فترة الإغلاق. على مدار العامين الماضيين، كان الوباء هو العامل الرئيسي الذي يتحكم في سلوكيات المستهلكين واختياراتهم في الغذاء، فكان عام 2020 هو عام المعجنات والمخبوزات، خاصة في الشهور الأولى، ولكن مع انتشار الوباء في دوائر أكبر، اتجه المستهلكون نحو الأغذية الصحية التي ثبتت فوائدها في دعم المناعة، وهو الاتجاه الذي يبدو أنه سيصبح أكثر وضوحا في عام 2022 أيضا، وفق ما تخبرنا به تقارير شركات الأغذية العالمية الكبرى. فكيف تبدو ملامح غذائنا في العام المقبل؟

الوباء سيبقى حاضرا.. وبقوة

تكشف التقارير الصادرة عن شركات الأغذية التي تتوقع ميول المستهلكين خلال العام القادم أن الوباء سيواصل فرض ظلاله الثقيلة على اختيارات وسلوكيات المستهلكين، وهو ما يخلق حالة من عدم اليقين تُشوِّش على القدرة على التنبؤ بالمستقبل. يؤكد تقرير "فرايزلاند كامبينا" (FrieslandCampina)، وهي شركة هولندية متعددة الجنسيات لمنتجات الألبان، أن المستهلكين صاروا يستمعون أكثر لذلك الصوت الداخلي الذي يدعوهم إلى اتخاذ خيارات صحية، ويحاولون الحفاظ على العادات الصحية التي اكتسبوها أثناء الوباء، فضلا عن تطور "ضمير اجتماعي" أقوى يدفع الناس لرعاية مَن حولهم أيضا.(1)

عالميا، يبدو أن الوباء أحدث تغييرات إيجابية على الطريقة التي يتعامل بها الناس مع صحتهم، ودفعهم للتفكير، أكثر من أي وقت مضى، في كيفية تأثير اختياراتهم اليومية على جودة حياتهم على المدى الطويل. وتعكس اتجاهاتنا للعام المقبل كيف ترتبط هذه القرارات ببعضها بعضا بشكل معقد لتشكيل قناعات جديدة حول رفاهيتنا.

كان الدرس المستفاد من عام 2020 أن "الحالات المرضية المتزامنة" (comorbidities)، التي يتأثر الكثير منها بالعادات الغذائية والصحية الخاطئة، تزيد من احتمالية تعرُّضنا لخطر الإصابة بمضاعفات الأمراض الحادة مثل الفيروسات. ومع انتقالنا إلى عام 2021، برز بقوة الاتجاه نحو الاهتمام بالصحة وتحسينها، فاتسع الاهتمام بأمور مثل جودة النوم والغذاء الصحي وممارسة الرياضة، من ثم بدأ الاهتمام بقيمة الغذاء بوصفه "دواء مستمرا" يمكنه تحسين النتائج الصحية.(2) (3)

أن يكون الجهاز المناعي مستعدا

نحن نعلم أن الإصابة بالمرض أمر لا مفر منه، لكننا صرنا أكثر وعيا بأن دعم نظام المناعة سابقا يجعلنا أكثر استعدادا للأمراض المحتملة، فتكون الأعراض أقل حِدَّة، ومدة المرض أقصر، وهو ما يُطلِق عليه الخبراء اليوم اسم "المرونة المناعية".

تتعلق المرونة المناعية بتدريب الجهاز المناعي ليكون دائما في ذروة أدائه تماما مثل بناء العضلات للحصول على اللياقة. طوال فترة الوباء، رأينا الدور الذي تلعبه الأمراض المصاحبة في شدة المرض، وكيف عانى الأشخاص المصابون بأمراض الكبد وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري ومتلازمة التمثيل الغذائي من مضاعفات أسوأ. يتوقع خبراء معهد كيري للصحة والتغذية أن تكون المناعة والطاقة وصحة الجهاز الهضمي من أكثر الفوائد الصحية التي يبحث عنها الناس في الأغذية في العام المقبل، وأن تُحقِّق العناصر الغذائية مثل "فيتامين د" و"الزنك" و"فيتامين سي" شعبية أكبر لدورها في دعم المناعة. (4)

أصبحت المكونات مثل خميرة بيتا جلوكان والبروبيوتيك أكثر شيوعا في الأطعمة والمشروبات لفوائدها المناعية. ووفقا لدراسة أجرتها عام 2020 شركة "Innova Market Insights"، وهي شركة معلومات حول السوق العالمية للسلع المعبأة، قال 54% من المستهلكين حول العالم إنهم أمضوا وقتا في تثقيف أنفسهم بشأن المكونات التي يمكن أن تدعم صحة المناعة، مع ذلك تكشف توقعات معهد كيري للصحة والتغذية أنه مع وجود العديد من الأسئلة حول المناعة فقد يكون من السهل انتشار معلومات مضللة.(5)

في السياق ذاته، تؤكد شركة "ناتشورال جروسرز" (Natural Grocers) المتخصصة في المنتجات العضوية المعتمدة من وزارة الزراعة الأميركية، التي تحرص على توفير برامج تعليم تغذية مجانية لمستهلكيها لمساعدتهم في اتخاذ خيارات صحية، في تقريرها أيضا أن اتجاهات العام المقبل تشمل الحصول على المنتجات الطازجة والأطعمة التي تدعم جهاز المناعة.

ويوضح تقرير الشركة أن اتجاهات المستهلكين تكشف وعيا متزايدا بأهمية التمتع بصحة جيدة، وهو ما ظهر في حرصهم على اتباع نظام غذائي ونمط حياة يدعم الصحة مبكرا جدا، وليس في منتصف العمر أو فقط عند ظهور مشكلات صحية. يشمل ذلك اتباع أنظمة تقلل معدلات الالتهاب وتدعم التوازن الصحي للسكر في الدم، وتقلل الجذور الحرة (Free radicals)، وتحافظ على صحة الكبد، الذي يعتبر حجر الزاوية الرئيسي الذي يُتجاهَل في الغالب.(6)

غذاء يخفف التوتر

في السنوات الخمس المقبلة، سيكون البابونج والشاي الأصفر والشاي الصيني الأسود والشاي الأبيض والماتشا وشاي إيرل جراي من أكثر الأعشاب انتشارا.

على الجانب الآخر، وفي تقريرها السنوي لاتجاهات المستهلكين العالمية، تتوقع "ADM"، وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال التغذية، أن أولويات المستهلكين في العام الجديد ستتمحور حول دعم عقولهم وأجسادهم من خلال اتباع نهج متوازن في النظام الغذائي ونمط الحياة، إلى جانب زيادة الوعي بأهمية الميكروبيوم باعتباره عنصرا أساسيا في الصحة، إذ تُشير بيانات الشركة إلى أن 58% من المستهلكين حول العالم يدركون الفوائد المحتملة لبكتيريا في الجهاز الهضمي وتأثيرها في الصحة العامة.

يبحث المستهلكون اليوم عن الأطعمة والمشروبات والمكملات الغذائية التي تدعم صحة الأمعاء والجهاز الهضمي عموما، بعدما صار الغذاء مرتبطا لدى المستهلكين بالمناعة والصحة الأيضية والشعور بالحيوية، ويتطور وعي المستهلكين بضرورة دعم صحة الأمعاء ليس فقط بالبحث عن أطعمة تُخفِّف الاضطراب، بل باستباق ذلك والبحث عن الدور الوقائي للغذاء لتحقيق أكبر قدر من الرفاهية.

يُشير تقرير "ADM" أيضا إلى أن المزاج والصحة العقلية يحتلان مكانا مُتقدِّما في أولويات المستهلكين، وهو ما يظهر أيضا في تقارير معهد كيري. أضفى الوباء اهتماما متزايدا بين المستهلكين بدعم الرفاهية والصحة العقلية، ودفعهم للبحث عن أكثر الطرق فاعلية للتعامل مع التوتر والقلق، وتُعَدُّ التغذية الصحية أحد هذه الطرق المهمة في هذا الصدد. (7)

لهذا السبب تحديدا، يلحظ الخبراء نموا واضحا في سوق الأعشاب والمشروبات التي تساعد في تقوية المناعة وتخفيف التوتر والقلق وتحسين النوم. ويُشير تقرير صادر عن شركة "ماركت إنتليكس" (Market Intellix)، المتخصصة في استشارات أبحاث السوق العالمية، إلى أن هذا النمو سيزداد بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.2% في السنوات الخمس المقبلة، وسيكون البابونج والشاي الأصفر والشاي الصيني الأسود والشاي الأبيض والماتشا وشاي إيرل جراي من أكثر الأعشاب انتشارا.(8)

بالمثل، ستكون منتجات مثل الكركم، والجنسنغ، وعشبة الجنكة، وفيتامينات ب، وإل-ثيانين (وهو حمض أميني موجود في الشاي)، ضمن خيارات المستهلكين، وستكون كلمات مثل "منشط الذهن" والتداوي بالأعشاب (Adaptogens) حاضرة عند الحديث عن الحالة المزاجية. وكما يؤكد خبراء معهد كيري، فإن هناك هالة قوية تحيط اليوم بالأعشاب فيما يتعلق بفائدتها الصحية للمزاج، رغم أن الأدلة العلمية على تأثير العناصر الغذائية على الحالة المزاجية لا تزال قيد البحث. ومع ذلك، فإن العديد من شركات الأغذية تستبق الأمر وتُسوِّق لهذه المنتجات التي باتت تحظى بقبول واسع لدى المستهلكين. (9)

حماية الكوكب.. لا تترك بصمتك

ينمو بين المستهلكين اتجاه آخر سيكون أكثر وضوحا في العام المقبل، وهو الوعي بالعلاقة بين صحة الإنسان وصحة الكوكب، خاصة مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة عالميا ومخاطر حدوث مجاعات بسبب تأثير الحرارة على المحاصيل. لذلك ليس مستغربا أن يكون الحفاظ على الكوكب هو أحد الاتجاهات التي أشار إليها أيضا تقرير "فرايزلاند كامبينا" السابق الإشارة إليه.

في السياق ذاته، يوضِّح تقرير "ADM" أن اتباع أنماط الحياة الصحية والصديقة للبيئة سيكون بين أبرز الاتجاهات، ومن المتوقع أن تُمثِّل البروتينات البديلة 11% من إجمالي سوق البروتين عام 2035. وتعمل العلامات التجارية للأغذية والمشروبات على توسيع نطاق الخيارات القائمة على النباتات كثيفة المغذيات للمستهلكين، بهدف تلبية طلبهم المتزايد على المنتجات المستدامة والموجهة نحو الصحة والعافية. (10) كذلك تكشف بيانات شركة "Innova Market Insights" أن صحة الكوكب باتت أكثر ما يُقلق المستهلكين في الولايات المتحدة اليوم، بدلا من "صحة السكان/الشعب" في عام 2020، لذلك فإنهم باتوا يبحثون عن المنتجات والخدمات الغذائية التي تُقدِّمها الشركات التي تمتلك قدرا من المسؤولية البيئية. (11)

Would you choose what food to buy based on an eco-score label? I discussed this in my @WhichUK investigation recently & it's good to see @marksandspencer & @CostaCoffee are piloting on some own-brand products from Sept. @Unilever piloting carbon footprint labels this year too. pic.twitter.com/EPOaUUwgSF — Greg Foot (@gregfoot) July 15, 2021

يبحث المستهلكون بدأب عن علامة "Eco Score" العالمية التي تنقل المعلومات الغذائية والتأثير البيئي للمنتج أو ما يعرف بـ"البصمة البيئية"، وهو يفيدهم في التقليل من استهلاك المنتجات التي تحتوي على مكونات تُسبِّب مشكلات بيئية.

تحتوي علامة "Eco Score" على مقياس يتدرج من A (تأثير منخفض جدا على البيئة) إلى E (تأثير كبير جدا على البيئة)، وتتحدد الدرجة التي يحصل عليها كل منتج بناء على تحليل دورة حياته وإجراء تقييم بيئي متعدد المراحل لخطوات الإنتاج، بداية من الزراعة ومرورا بالمعالجة والتعبئة والنقل والتوزيع وأخيرا الاستهلاك. وتُشير العلامة إلى 15 تأثيرا بيئيا مختلفا تشمل تغير المناخ والبصمة الكربونية والتأثير في طبقة الأوزون وتلوث الهواء والمياه.(12)

أيقظ جينات النحافة

أحد أحدث اتجاهات النظام الغذائي هو نظام "سيرفود" (Sirtfood) الغذائي، وهو نظام طوَّره خبيرا التغذية آيدن جوجينز وجلين ماتن. يعتمد النظام على فكرة مفادها تفعيل "الجين النحيف" داخل كلٍّ منا بتناول أغذية معينة تكون قادرة على دعم عمل بروتينات سيروتين (sirtuin) وزيادتها، التي يتمثل دورها في تنظيم صحة الخلايا وحمايتها من الالتهاب والتلف وتنظيم التمثيل الغذائي وإبطاء عملية الشيخوخة وإنقاص الوزن، مع الحفاظ على العضلات، وحتى الوقاية من بعض الأمراض.

يركز هذا النظام الغذائي على تناول بعض الأطعمة النباتية التي تسمى منشطات السيرتوين، وهو يجمع بين تناول هذه الأطعمة وبين تقييد السعرات الحرارية التي يحصل عليها الجسم، وكلاهما -كما يشير الخبيران- يُحفِّز الجسم على إنتاج مستويات أعلى من بروتينات السيرتوين، ما يؤدي إلى فقدان الوزن بسرعة والحماية من الأمراض المزمنة.

العديد من هذه الأطعمة لها خصائص صحية بالطبع، لكن الانتقادات التي تُوجَّه لهذا النظام هي ما تطول أغلب الانظمة الغذائية التي لم تُجرَ بشأنها دراسات علمية كافية وطويلة المدى حتى يمكن تأكيد فوائدها الصحية والتعرف إلى أضرارها.(13) (14)

على رفوف المتاجر

ستكون شجيرة الكركديه، المعروفة جميع أنحاء العالم لعدة قرون والغنية بنسبة عالية من فيتامين C، ستكون على رأس الأغذية في العام القادم.

وفقا لـ "هول فودز ماركت" (Whole Foods Market)، وهي سلسلة متاجر أميركية متعددة الجنسيات، فإن اتجاهات الطعام في العام المقبل تميل إلى الكركديه وبذور عباد الشمس والمشروبات المعززة بالبروبايوتيك، وفقا للتقرير، وستكون شجيرة الكركديه، المعروفة جميع أنحاء العالم لعدة قرون والغنية بنسبة عالية من فيتامين C، ستكون على رأس الأغذية في العام القادم، وسوف نعثر عليها في الكثير من الأطعمة والمشروبات، ممزوجة بالزنجبيل أو المانجو. أما بذور عباد الشمس التي وجدت طريقها نحو الشطائر من خلال زبدة بذور عباد الشمس، فإنها ستشق طريقها إلى منتجات أخرى مثل البسكويت والآيس كريم والجبن.(15)

النقانق وقطع الدجاج بدورها تتجه لأن يكون لها شكل آخر. ففي الوقت الذي يبحث فيه الجميع عن اللحوم البديلة مثل قطع الدجاج المصنوعة من فول الصويا أو غلوتين القمح، من المرجح أن يزداد الإقبال على هذه المنتجات ويتطور إنتاجها بإدخال نباتات أخرى مثل البازلاء بين المكونات. ووفق بيانات المجلس الدولي للمعلومات الغذائي (IFIC)، يتناول ثلثا الأميركيين اليوم بدائل اللحوم النباتية، ويتعاملون بمرونة في هذا الصدد. (16)

لن يقتصر الأمر على اللحوم، وفق تقرير أصدرته شركة "ويتروز" (Waitrose) فسيكون الحليب المشتق من البطاطس أحد أكبر اتجاهات الغذاء في عام 2022، وسيصبح بديلا نباتيا شائعا. ففي حين يقبل ثلث البريطانيين على تناول الحليب النباتي، خاصة حليب الشوفان الأكثر شعبية إلى اليوم، تتوقع "ويتروز" أن حليب البطاطس سيُهيمن على المبيعات نظرا لاحتوائه على نسبة منخفضة من السكر والدهون المشبعة.(17)

أخيرا.. هل تعرف كيف تتشكل اتجاهات التغذية؟

حسنا، من المهم أن نختم تقريرنا بالإجابة عن هذا السؤال. في الحقيقة لا تُشير اتجاهات التغذية إلى اختياراتنا فقط؛ هل تذكر كيف تعرفنا مثلا إلى ثمرة الأفوكادو؟ في عام 1995، بدأت وكالة العلاقات العامة في لندن "ريتشموند آند تاورز" عملها لصالح رابطة مزارعي الأفوكادو في جنوب أفريقيا، فانتقل الصحفيون إلى جنوب أفريقيا واستعانت الوكالة بالطهاة وسفراء الصحة لتعزيز صورة هذه الفاكهة وإدخالها إلى المتاجر وكتيبات وصفات الطعام. لعقدين من الزمن، كان عمل الوكالة يتركز حول تعليم العالم عن هذه الفاكهة وكيفية استخدامها في وصفات مختلفة.

وهكذا، بعد حملة استمرت نحو 18 عاما وتكلَّفت نحو 2.5 مليون جنيه إسترليني، ارتفعت مبيعات الأفوكادو في المملكة المتحدة مثلا من 13 مليون جنيه إسترليني سنويا، لتبلغ 150 مليون جنيه إسترليني بحلول عام 2016. وفي حين يتجه العالم اليوم نحو الغذاء الصحي، فإن الشركات ستسعى للاستفادة من هذا التوجُّه، وتتعلق المخاوف هنا بتضارب المصالح وإمكانية ترويج فوائد مبالغ فيها لمنتجات معينة خدمة للمصالح التجارية. (18)

حاليا، نحن في عالم يتحوَّل إلى الأخضر، ما يخدم البيئة سيصبح منتجا تُروِّج له الشركات، ما يخدم صحتنا كذلك سيصبح فرصة للترويج، لكن الشركات لا يمكنها أن تروج لكل شيء، لذلك يبقى تأثير البروباغندا دوما حاضرا في المشهد. تذكَّر أن ثمرة الأفوكادو تحتوي على فوائد صحية، لكنها ليست بذلك السحر الذي يخبروننا به، وأنه ليس عليك أن ترهق نفسك وميزانيتك في تتبع التوجهات الجديدة من أجل أن تنعم بحياة صحية.

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