غذاؤنا في 2022.. كيف غيرت الجائحة نظرة العالم إلى الطعام؟

من المؤكَّد أن ذكريات شتاء العام الماضي ما زالت حاضرة في أذهاننا، حين أجبرتنا الجائحة على التزام منازلنا، وكيف تصاعدت روائح المخبوزات من بيوتنا، فكانت حديثنا من خلف الشاشات إبان فترة الإغلاق. على مدار العامين الماضيين، كان الوباء هو العامل الرئيسي الذي يتحكم في سلوكيات المستهلكين واختياراتهم في الغذاء، فكان عام 2020 هو عام المعجنات والمخبوزات، خاصة في الشهور الأولى، ولكن مع انتشار الوباء في دوائر أكبر، اتجه المستهلكون نحو الأغذية الصحية التي ثبتت فوائدها في دعم المناعة، وهو الاتجاه الذي يبدو أنه سيصبح أكثر وضوحا في عام 2022 أيضا، وفق ما تخبرنا به تقارير شركات الأغذية العالمية الكبرى. فكيف تبدو ملامح غذائنا في العام المقبل؟

تكشف التقارير الصادرة عن شركات الأغذية التي تتوقع ميول المستهلكين خلال العام القادم أن الوباء سيواصل فرض ظلاله الثقيلة على اختيارات وسلوكيات المستهلكين، وهو ما يخلق حالة من عدم اليقين تُشوِّش على القدرة على التنبؤ بالمستقبل. يؤكد تقرير "فرايزلاند كامبينا" (FrieslandCampina)، وهي شركة هولندية متعددة الجنسيات لمنتجات الألبان، أن المستهلكين صاروا يستمعون أكثر لذلك الصوت الداخلي الذي يدعوهم إلى اتخاذ خيارات صحية، ويحاولون الحفاظ على العادات الصحية التي اكتسبوها أثناء الوباء، فضلا عن تطور "ضمير اجتماعي" أقوى يدفع الناس لرعاية مَن حولهم أيضا.(1)

عالميا، يبدو أن الوباء أحدث تغييرات إيجابية على الطريقة التي يتعامل بها الناس مع صحتهم، ودفعهم للتفكير، أكثر من أي وقت مضى، في كيفية تأثير اختياراتهم اليومية على جودة حياتهم على المدى الطويل. وتعكس اتجاهاتنا للعام المقبل كيف ترتبط هذه القرارات ببعضها بعضا بشكل معقد لتشكيل قناعات جديدة حول رفاهيتنا.

كان الدرس المستفاد من عام 2020 أن "الحالات المرضية المتزامنة" (comorbidities)، التي يتأثر الكثير منها بالعادات الغذائية والصحية الخاطئة، تزيد من احتمالية تعرُّضنا لخطر الإصابة بمضاعفات الأمراض الحادة مثل الفيروسات. ومع انتقالنا إلى عام 2021، برز بقوة الاتجاه نحو الاهتمام بالصحة وتحسينها، فاتسع الاهتمام بأمور مثل جودة النوم والغذاء الصحي وممارسة الرياضة، من ثم بدأ الاهتمام بقيمة الغذاء بوصفه "دواء مستمرا" يمكنه تحسين النتائج الصحية.(2) (3)

نحن نعلم أن الإصابة بالمرض أمر لا مفر منه، لكننا صرنا أكثر وعيا بأن دعم نظام المناعة سابقا يجعلنا أكثر استعدادا للأمراض المحتملة، فتكون الأعراض أقل حِدَّة، ومدة المرض أقصر، وهو ما يُطلِق عليه الخبراء اليوم اسم "المرونة المناعية".

تتعلق المرونة المناعية بتدريب الجهاز المناعي ليكون دائما في ذروة أدائه تماما مثل بناء العضلات للحصول على اللياقة. طوال فترة الوباء، رأينا الدور الذي تلعبه الأمراض المصاحبة في شدة المرض، وكيف عانى الأشخاص المصابون بأمراض الكبد وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري ومتلازمة التمثيل الغذائي من مضاعفات أسوأ. يتوقع خبراء معهد كيري للصحة والتغذية أن تكون المناعة والطاقة وصحة الجهاز الهضمي من أكثر الفوائد الصحية التي يبحث عنها الناس في الأغذية في العام المقبل، وأن تُحقِّق العناصر الغذائية مثل "فيتامين د" و"الزنك" و"فيتامين سي" شعبية أكبر لدورها في دعم المناعة. (4)

أصبحت المكونات مثل خميرة بيتا جلوكان والبروبيوتيك أكثر شيوعا في الأطعمة والمشروبات لفوائدها المناعية. ووفقا لدراسة أجرتها عام 2020 شركة "Innova Market Insights"، وهي شركة معلومات حول السوق العالمية للسلع المعبأة، قال 54% من المستهلكين حول العالم إنهم أمضوا وقتا في تثقيف أنفسهم بشأن المكونات التي يمكن أن تدعم صحة المناعة، مع ذلك تكشف توقعات معهد كيري للصحة والتغذية أنه مع وجود العديد من الأسئلة حول المناعة فقد يكون من السهل انتشار معلومات مضللة.(5)

في السياق ذاته، تؤكد شركة "ناتشورال جروسرز" (Natural Grocers) المتخصصة في المنتجات العضوية المعتمدة من وزارة الزراعة الأميركية، التي تحرص على توفير برامج تعليم تغذية مجانية لمستهلكيها لمساعدتهم في اتخاذ خيارات صحية، في تقريرها أيضا أن اتجاهات العام المقبل تشمل الحصول على المنتجات الطازجة والأطعمة التي تدعم جهاز المناعة.

ويوضح تقرير الشركة أن اتجاهات المستهلكين تكشف وعيا متزايدا بأهمية التمتع بصحة جيدة، وهو ما ظهر في حرصهم على اتباع نظام غذائي ونمط حياة يدعم الصحة مبكرا جدا، وليس في منتصف العمر أو فقط عند ظهور مشكلات صحية. يشمل ذلك اتباع أنظمة تقلل معدلات الالتهاب وتدعم التوازن الصحي للسكر في الدم، وتقلل الجذور الحرة (Free radicals)، وتحافظ على صحة الكبد، الذي يعتبر حجر الزاوية الرئيسي الذي يُتجاهَل في الغالب.(6)

على الجانب الآخر، وفي تقريرها السنوي لاتجاهات المستهلكين العالمية، تتوقع "ADM"، وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال التغذية، أن أولويات المستهلكين في العام الجديد ستتمحور حول دعم عقولهم وأجسادهم من خلال اتباع نهج متوازن في النظام الغذائي ونمط الحياة، إلى جانب زيادة الوعي بأهمية الميكروبيوم باعتباره عنصرا أساسيا في الصحة، إذ تُشير بيانات الشركة إلى أن 58% من المستهلكين حول العالم يدركون الفوائد المحتملة لبكتيريا في الجهاز الهضمي وتأثيرها في الصحة العامة.

يبحث المستهلكون اليوم عن الأطعمة والمشروبات والمكملات الغذائية التي تدعم صحة الأمعاء والجهاز الهضمي عموما، بعدما صار الغذاء مرتبطا لدى المستهلكين بالمناعة والصحة الأيضية والشعور بالحيوية، ويتطور وعي المستهلكين بضرورة دعم صحة الأمعاء ليس فقط بالبحث عن أطعمة تُخفِّف الاضطراب، بل باستباق ذلك والبحث عن الدور الوقائي للغذاء لتحقيق أكبر قدر من الرفاهية.

يُشير تقرير "ADM" أيضا إلى أن المزاج والصحة العقلية يحتلان مكانا مُتقدِّما في أولويات المستهلكين، وهو ما يظهر أيضا في تقارير معهد كيري. أضفى الوباء اهتماما متزايدا بين المستهلكين بدعم الرفاهية والصحة العقلية، ودفعهم للبحث عن أكثر الطرق فاعلية للتعامل مع التوتر والقلق، وتُعَدُّ التغذية الصحية أحد هذه الطرق المهمة في هذا الصدد. (7)

لهذا السبب تحديدا، يلحظ الخبراء نموا واضحا في سوق الأعشاب والمشروبات التي تساعد في تقوية المناعة وتخفيف التوتر والقلق وتحسين النوم. ويُشير تقرير صادر عن شركة "ماركت إنتليكس" (Market Intellix)، المتخصصة في استشارات أبحاث السوق العالمية، إلى أن هذا النمو سيزداد بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.2% في السنوات الخمس المقبلة، وسيكون البابونج والشاي الأصفر والشاي الصيني الأسود والشاي الأبيض والماتشا وشاي إيرل جراي من أكثر الأعشاب انتشارا.(8)

بالمثل، ستكون منتجات مثل الكركم، والجنسنغ، وعشبة الجنكة، وفيتامينات ب، وإل-ثيانين (وهو حمض أميني موجود في الشاي)، ضمن خيارات المستهلكين، وستكون كلمات مثل "منشط الذهن" والتداوي بالأعشاب (Adaptogens) حاضرة عند الحديث عن الحالة المزاجية. وكما يؤكد خبراء معهد كيري، فإن هناك هالة قوية تحيط اليوم بالأعشاب فيما يتعلق بفائدتها الصحية للمزاج، رغم أن الأدلة العلمية على تأثير العناصر الغذائية على الحالة المزاجية لا تزال قيد البحث. ومع ذلك، فإن العديد من شركات الأغذية تستبق الأمر وتُسوِّق لهذه المنتجات التي باتت تحظى بقبول واسع لدى المستهلكين. (9)

ينمو بين المستهلكين اتجاه آخر سيكون أكثر وضوحا في العام المقبل، وهو الوعي بالعلاقة بين صحة الإنسان وصحة الكوكب، خاصة مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة عالميا ومخاطر حدوث مجاعات بسبب تأثير الحرارة على المحاصيل. لذلك ليس مستغربا أن يكون الحفاظ على الكوكب هو أحد الاتجاهات التي أشار إليها أيضا تقرير "فرايزلاند كامبينا" السابق الإشارة إليه.

في السياق ذاته، يوضِّح تقرير "ADM" أن اتباع أنماط الحياة الصحية والصديقة للبيئة سيكون بين أبرز الاتجاهات، ومن المتوقع أن تُمثِّل البروتينات البديلة 11% من إجمالي سوق البروتين عام 2035. وتعمل العلامات التجارية للأغذية والمشروبات على توسيع نطاق الخيارات القائمة على النباتات كثيفة المغذيات للمستهلكين، بهدف تلبية طلبهم المتزايد على المنتجات المستدامة والموجهة نحو الصحة والعافية. (10) كذلك تكشف بيانات شركة "Innova Market Insights" أن صحة الكوكب باتت أكثر ما يُقلق المستهلكين في الولايات المتحدة اليوم، بدلا من "صحة السكان/الشعب" في عام 2020، لذلك فإنهم باتوا يبحثون عن المنتجات والخدمات الغذائية التي تُقدِّمها الشركات التي تمتلك قدرا من المسؤولية البيئية. (11)

Would you choose what food to buy based on an eco-score label?

I discussed this in my @WhichUK investigation recently & it's good to see @marksandspencer & @CostaCoffee are piloting on some own-brand products from Sept. @Unilever piloting carbon footprint labels this year too. pic.twitter.com/EPOaUUwgSF

— Greg Foot (@gregfoot) July 15, 2021