قطار فائق السرعة.. لماذا يلازمنا الشعور بأن الوقت لا يكفي؟

في عام 1930، تنبَّأ الاقتصادي الإنجليزي جون ماينارد كينز بأن النمو الاقتصادي خلال القرن التالي سيؤدي إلى تقلُّص ساعات العمل لتصبح نحو 15 ساعة فقط أسبوعيا، ليكون أمام البشرية تحدٍّ مختلف هو كيفية شغل الساعات الفارغة. ساعتها، بدا الأمر منطقيا بالفعل، في وقت كانت التقنيات تتطوَّر فيه لتوفِّر الأوقات التي يستهلكها البشر في كل ممارسات الحياة، ولكن رغم ذلك، فإن ما تنبَّأ به الاقتصادي الإنجليزي لم يحدث أبدا.

رغم أن متوسط أعمارنا أصبح أطول من الأجيال السابقة، ورغم انتشار التقنيات من حولنا، ظل الشعور بضيق الوقت يُلازمنا، تمضي وتيرة أيامنا بسرعة مُذهلة، وتتضاعف ضغوط الوقت بالقدر نفسه، وتتغير الطريقة التي نُدركه بها. في الماضي، كان إيقاع اليوم ثابتا بشكل كبير؛ مواعيد للعمل، ومواعيد لمشاهدة التلفاز، وأخرى محددة لتناول الوجبات، كان اليوم يبدو طويلا ولدينا الكثير من وقت الفراغ، أما اليوم، ورغم أنه صار بوسعنا -من الناحية النظرية- إنجاز المزيد في وقت أسرع وبجهد أقل بفضل التكنولوجيا، فإننا عمليا صرنا أكثر تشتُّتا وأقل سكينة، فلماذا يتسلل الوقت من بين أيدينا ولا نكاد نلاحقه؟ (1)

المهام تتمدد فعلا

في عام 1957، شرح المؤرخ البريطاني سيريل نورثكوت باركنسون، في سياق انتقاده للبيروقراطية، كيف يتمدَّد العمل ليملأ الوقت المتاح لإنجازه، وكيف تزيد المصروفات لتغطي كل الدخل، وهو قانون ينسحب على إدارتنا لأوقاتنا الشخصية حتى يومنا هذا، فنحن بالفعل نميل إلى شغل كل ساعة متاحة بعمل ما. إنها الظاهرة ذاتها التي يُطلق عليها "رعب فاكوي"، وهو تعبير لاتيني يمكن ترجمته إلى "الرعب من الفراغ"، وقد ظهر في الفن في بعض العصور مثل عصر الباروك، حيث كان الفنانون يميلون لشغل كل المساحات الموجودة في لوحاتهم، وهو ما يبدو أننا نفعله اليوم؛ نملأ كل الوقت، بحيث يمكن القول إن هذا الانشغال الدائم يُريحنا.

تقول كريستينا بينيتو في كتابها "الوعي بالوقت: تحكَّم في وقتك لتعيش أكثر رخاء وإبداعا" إن تلك الرغبة في شغل كل لحظات يومنا تعود إلى ثلاثة أسباب: الأول هو أننا نركِّز على الإنتاجية بشكل خاطئ، إننا -مثل فناني الباروك- نشعر أن شغل كل الوقت هو ما يُضيف لنا القيمة، ونغفل أهمية الفراغ في إلهامنا بأفكار جديدة. أما السبب الثاني فهو شعورنا بالالتزام بإرضاء الآخرين، ما يدفعنا لشغل أوقاتنا بطلباتهم، نذهب إلى حفل حتى حين لا نشعر بالرغبة في فعل ذلك بدلا من البقاء في المنزل لقراءة كتاب أو المشي. نحن نمتثل لإرادة الآخرين خوفا من فقدانهم، وندفع ثمن هذا الخوف بالعُملة الوحيدة التي لا يمكننا استبدالها؛ وهي الوقت. أما السبب الثالث فهو الخوف من الانفراد بالنفس، لهذا السبب نشغل أوقاتنا بالتزامات العمل بحيث لا يصبح لدينا الوقت للتفكير، فنتحرَّر من طرح أسئلة تُزعجنا، لعل أكثرها إزعاجا هو سؤال: هل هذه هي الحياة التي أريد أن أحياها؟ وهكذا نهرب من واقعنا بشغل أنفسنا بالعمل وضجيج شبكات التواصل الاجتماعي لنتجنَّب التحدي.(2)

الانشغال يُربكنا.. فهل زادت إنتاجيتنا؟

لكن ذلك الشعور بالانشغال الدائم لا يعني زيادة الإنتاجية في الحقيقة، فالقيام بعدة مهام في الوقت نفسه يستغرق وقتا أطول بنسبة 30%، ويتسبَّب في ارتكاب أخطاء تصل إلى الضِّعْف، الأسوأ أنك إذا حاولت القيام بعشر مهام مثلا في الوقت نفسه، وارتكبت خطأً في أحدها، فستتلاحق الأخطاء في المهام الأخرى، ما يعني ضياع المزيد من الوقت لا توفيره كما تظن.

حسنا، أنت تعرف أن تلك المقاطعات التي تتسبَّب فيها إشعارات الهاتف الذكي تستنزف وقتا كبيرا، فضلا عن الطاقة العقلية الضخمة التي تبذلها في محاولات إعادة التركيز في العمل بعد المقاطعة، لذلك تكون المُحصِّلة أننا نعمل لساعات أطول ونحظى بفترات راحة أقل لا تكون صافية، إذ يتخللها التحقق من رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل في الغالب، حتى لو كان ذلك في الليل، وهكذا نُحرَم من لحظات الفراغ التي ربما تمضي ببطء وتبدو مُملة، لكنها تدعم الدافع للعمل والقدرة على الإبداع، وهكذا تدور دائرة الشعور بضيق الوقت.(3)

وفي استجابة لضغوط الوقت، نلجأ إلى اللهث حتى نكون أكثر كفاءة، حتى عندما يفشل ذلك في تحقيق الراحة والحد من التوتر، يشغلنا اليوم تحقيق أقصى استفادة ممكنة من وقتنا المحدود، لدينا من أجل هذا الهدف آلاف التطبيقات الخاصة بالإنتاجية؛ يمكنك مضاعفة سرعة الكتب الصوتية والفيديوهات والرسائل الصوتية، ولديك محرر نصوص يحذف الكلمات التي كتبتها إذا لم تكتب بالسرعة الكافية ليُشجِّعك على الإنجاز، وبرنامج لمحاكاة الضوضاء المحيطة في المقهى لتساعدك في التركيز في العمل، كل هذا ليكون الوقت في يديك، لكنك لا تكاد تقبض عليه أبدا.

ما يبدو أنه حدث هو أن كثرة التقنيات المُصمَّمة لتعزيز إنتاجية الفرد أدَّت إلى تفاقم المخاوف من ضياع الوقت لا تهدئتها (4). بخلاف ذلك، أتاحت لنا التكنولوجيا فرصا لا متناهية للخلط بين العمل والحياة الأسرية مثلا، يمكن من خلال الهاتف إرسال بريد إلكتروني يخص العمل أو إرسال رسالة إلى أحد الأصدقاء، فصار الاختيار متروكا لتفضيلات كلٍّ منا، وهكذا صار البعض يشعر بضيق الوقت لا بسبب التكنولوجيا وإنما بسبب طريقة استخدامها. (5)

البحث عن احتياجات جديدة.. لشغل كل الوقت

تُخبرنا الكتابات التاريخية أننا لسنا أول مَن يواجه مشكلة في إدارة الوقت، الأجيال السابقة تنبَّهت لذلك مبكرا جدا، كما تُشير كتابات الفيلسوف الروماني لوكيوس سينيكا في القرن الأول الميلادي، التي يوضِّح فيها كيف أن هذه الحياة التي مُنحت لنا تمضي بسرعة كبيرة، حتى إن القليلين فقط هم مَن يعرفون كيف يعيشونها، وينصح الفيلسوف الروماني الناس في ذلك العصر بعدم الانشغال بما لا فائدة فيه و"خبز أجسامهم في الشمس".

هناك سبب مهم لذلك الشعور بأن الوقت لا يكفي؛ وهو أن الطاقة العقلية التي تُمكِّننا من إنجاز مهامنا لا تكون في المستوى نفسه طوال اليوم.

مع تقدُّم المجتمع كان من المفترض أن تتحسَّن مشكلة ضغط الوقت لا أن تزداد سوءا، ولا يزال الاقتصاديون يبحثون عن السبب الذي جعل الأمور تمضي على هذا النحو، وتبدو الإجابة الأبسط هي "الرأسمالية" كما يقول الاقتصادي الإنجليزي كينز، فبمجرد أن تمكَّن العمل من تلبية احتياجاتنا الأساسية وبعض الرغبات الأخرى، واصلنا البحث عن احتياجات جديدة بحيث أصبح من المستحيل أن تُخفَّض ساعات العمل لنحصل على مزيد من وقت الفراغ.

فكِّر فيما حدث عندما انتشرت الأجهزة، كيف تغيَّرت حياة ربات البيوت وعاملي المنازل. لقد وفَّرت التكنولوجيا جهدا كبيرا ووقتا، فصار بالإمكان غسل الملابس دون الحاجة إلى قضاء يوم كامل في العمل، وأمكن تنظيف السجاد في دقائق، والطبخ في وقت أقل بعد أن صار بالإمكان تجميد الطعام والحصول على الخضراوات الجاهزة للطهو مباشرة، ناهيك بآلات صنع القهوة السريعة.

لكن كما أوضحت المؤرخة الأميركية روث كوان في كتابها "عمل أكثر للأم" (More Work For Mother) الصادر عام 1983، فإن النتيجة في القرن العشرين لم تكن زيادة وقت الفراغ لدى ربات البيوت كما يبدو بديهيا، بل زادت معايير النظافة ليكون علينا العمل أكثر مما مضى، وحين ظل بعض الوقت متوفرا، صرنا نُخصِّصه للرد على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل مثلا، لِمَ لا وكل شيء أصبح نظيفا وجاهزا، هكذا وقعنا في الفخ؛ ظل كل الوقت مشغولا ولم نتخلَّص من الشعور بأننا نركض لنُنهي مهامنا اليومية، كما أخبرنا باركنسون بالضبط.(6)

هناك سبب مهم آخر لذلك الشعور بأن الوقت لا يكفي؛ وهو أن الطاقة العقلية التي تُمكِّننا من إنجاز مهامنا لا تكون في المستوى نفسه طوال اليوم، عندما تكون طاقتنا العقلية في أعلى مستوياتها، نجد سهولة في التركيز في المهام ونتمكَّن من حل المشكلات بشكل أسرع، ويعمل دماغنا برشاقة وفعالية، بينما على النقيض يتشتَّت انتباهنا حين تكون طاقتنا منخفضة، ويصعب علينا التقدُّم في إنجاز المهام، فنعمل بثقل ونستغرق وقتا أطول من اللازم فيقل إنتاجنا بالتبعية.

لدى كلٍّ منا مستويات مختلفة من الطاقة العقلية على مدار اليوم، ويعرف أغلبنا أن هناك أشخاصا نهاريين يزداد نشاطهم خلال ساعات النهار، وآخرين تتألق قدراتهم العقلية خلال الليل، ولكن الخبر الجيد أن هذا يمنحنا مفتاحا للقبض على زمام الوقت ولو قليلا. يمكن تقسيم مستويات الطاقة العقلية خلال ساعات اليوم إلى منخفضة ومتوسطة وعالية، وتقسيم المهام اليومية بحسب الطاقة التي تحتاج إليها. نحن نقع في الفخ حين نُنجز المهام السهلة في الأوقات التي تكون مستويات الطاقة العقلية عالية، ثم نحاول القيام بالمهام الأصعب فيما مستويات الطاقة العقلية لدينا منخفضة، ما يجعلنا نستغرق وقتا أطول، ويراودنا الشعور بأن الوقت لا يكفي.

يمتلك الإنسان نحو 3.5 ساعات من الطاقة العقلية العالية يوميا، وحين نحاول القيام بمهام صعبة تتجاوز ذلك، فإن ما يحدث هو أننا نتعثر في إنجازها في الساعة الرابعة مثلا أو الخامسة، فنستغرق ساعتين في مهمة يمكن القيام بها في ساعة واحدة، بسبب الإرهاق والتشتت أثناء محاولة العقل البحث عن لحظات من الراحة للهروب من العمل. (7)

في كتابها "مضغوط في الوقت: تسارع الحياة في الرأسمالية الرقمية" (Pressed for Time The Acceleration of Life in Digital Capitalism)، توضِّح جودي واجكمان، أستاذة علم الاجتماع في كلية لندن للاقتصاد، تلك المفارقة؛ أننا نمتلك وقتَ فراغٍ أكثر من أي عصر سبق، ولكننا نعاني في الوقت نفسه من قلة الوقت أكثر من أي وقت مضى، تقول واجكمان إننا في سباقنا للتوصُّل إلى البرامج التكنولوجية والأدوات فائقة السرعة لإنجاز مهامنا، وفي سعينا لالتهام المقالات والكتب حول العادات وإدارة الوقت وزيادة الإنتاجية، فاتنا التفاهم مع أهم ما سيساعدنا في ذلك كله؛ دماغنا.

إننا ندرك الوقت من خلال عقولنا، ونعتقد أنه لا يكفي من خلالها أيضا، وتؤكِّد واجكمان أن التوتر والقلق يفعلان الكثير في إدراكنا لمحدودية الوقت، كما تُشير إلى تأثير المفهوم السائد بيننا بأن الركض في أداء المهام والانشغال الدائم يدعو للفخر. (8)

لكن في الحقيقة نحن نرتكب خطأ كبيرا حين نُطيل يوم عملنا، ونُضحِّي ببعض الرفاهية في نهاية اليوم، مثل ممارسة التمارين، أو قضاء الوقت مع الأصدقاء، أو حتى بعض الساعات الإضافية من النوم، حيث يؤثر ذلك على إنتاجية اليوم التالي، وهنا نشعر بأن الوقت لا يكفي، لذلك، حين تُفكِّر في نهاية أحد الأيام لتعرف أين تسلَّل الوقت ولماذا لم تُنجز الكثير كما توقَّعت، تذكَّر أن الأمر بدأ في اليوم السابق غالبا، وأنه يتعلَّق بالتخطيط الجيد وتحديد الأولويات. (9)

