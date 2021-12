مغامرة جاك دورسي.. لماذا قرَّر مدير تويتر ترك منصته للتجارة في العملات المشفرة؟

قبل عقود من تحوُّل جاك دورسي إلى واحد من العمالقة في عالم التكنولوجيا وحيازته لاثنين من ألقاب الرئيس التنفيذي باسمه، إضافة إلى ثروة صافية مذهلة تبلغ 12 مليار دولار، كان الشاب ابن سانت لويس في ولاية ميزوري يعمل في عرض الأزياء، ويتطلَّع بالكاد أن يصبح مُصمِّما للأزياء، أو معالج تدليك. (1) الآن، بعد أن استقال دورسي، البالغ من العمر 45 عاما، من منصبه رئيسا تنفيذيا لتويتر، فإن الملياردير الملتحي، صاحب العادات الغربية الذي يميل إلى لبس حلقات الأنف والقمصان المصبوغة والمشي لمسافات طويلة والصيام المتشدد، سيكون لديه متسع من الوقت لمتابعة شغفه الجديد: تعدين البيتكوين.

لا يزال دورسي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة "سكوير" (Square Inc)، شركة المدفوعات المالية الناجحة للغاية التي شارك في تأسيسها عام 2010. في السنوات الأخيرة، استخدم دورسي منصته العامة الكبيرة للتبشير بمزايا العملات المشفرة، ولا سيما البيتكوين. كان دورسي من المعجبين بعملة البيتكوين منذ فترة طويلة، حيث عزا "شغفه" بأكبر عملة مشفرة في العالم إلى وظيفتها باعتبارها "تقنية إنترنت أساسية لا يتحكم فيها أو يتأثر بها أي فرد أو كيان". قال دورسي للجمهور في "بيتكوين 2021″، وهو مؤتمر ضخم اجتذب عشرات الآلاف من المهووسين بالعملة المشفرة إلى ميامي في يونيو/حزيران: "إذا لم أكن في سكوير أو تويتر كنت سأعمل على البيتكوين". (2)

not sure anyone has heard but,

مع تخلي دورسي الآن عن مسؤولياته في تويتر، يحرص الكثيرون على معرفة مهام التشفير التي ستختار "سكوير" القيام بها بعد ذلك. أطلقت الشركة تداول البيتكوين عام 2018 من خلال تطبيق "Cash App"، الذي يسمح للمستخدمين شراء البيتكوين وبيعه. في عام 2019، شكَّلت الشركة "Square Crypto"، وهو فريق مستقل مُكرَّس للمساهمة في عمل البيتكوين مفتوح المصدر، وفي العام الماضي فقط، أطلقت سكوير تحالف "Cryptocurrency Open Patent Alliance" أو "COPA"، وهي منظمة غير ربحية تهدف إلى تجميع براءات الاختراع لتشجيع التشفير.

بعد ذلك، أعلنت شركة "سكوير" في يوليو/تموز الماضي أنها في طريقها لإنشاء شركة جديدة مخصصة لبناء تطبيقات التمويل اللا مركزي (DeFi) لعملة البيتكوين، التي وصفها دورسي بأنها "منصة مطور مفتوحة بهدف وحيد هو تسهيل إنشاء خدمات مالية غير احترازية وبدون إذن ولا مركزية خدمات". في أكتوبر/تشرين الأول، عاد الرئيس التنفيذي لسكوير ليؤكد أن شركته قد تقفز إلى مجال تعدين البيتكوين، وفي وقت سابق من نوفمبر/تشرين الثاني، أصدرت الشركة ورقة توضِّح بالتفصيل خطط إطلاق "tbDEX"، وهي بورصة لا مركزية خاصة بها لبيع وشراء العملات المشفرة.

Square is creating a new business (joining Seller, Cash App, & Tidal) focused on building an open developer platform with the sole goal of making it easy to create non-custodial, permissionless, and decentralized financial services. Our primary focus is #Bitcoin. Its name is TBD.

— jack⚡️ (@jack) July 15, 2021