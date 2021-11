كنز ثمين.. لأن ألعابك الإلكترونية القديمة قد تساوي الملايين!

عندما بدأ روبرتو ديلون في جمع ألعاب الفيديو القديمة منذ أكثر من 12 عاما، بحث في مواقع المزادات وتواصل مع مجموعات متخصصة من الهواة لتجميع أرشيف شخصي يضم الآن مئات الأسماء القوية. لكن في ذلك الوقت، كان هناك إجماع بين هواة الألعاب على أن شراء الألعاب القديمة "نوع من الموضة"، فيما أوضح ديلون أن معظم هواة الجمع كانوا ببساطة "يشعرون بالحنين" إلى ألعاب طفولتهم.

"لم تكن هناك فكرة عن أن الألعاب يمكن أن تصبح قطعا أثرية من الماضي نريد الحفاظ عليها"، هكذا قال ديلون، لكن يبدو أن هذا يتغير. في أوائل أغسطس/آب الماضي، سجَّلت نسخة غير مفتوحة من لعبة "Super Mario Bros"، التي صدرت عام 1985، رقما قياسيا عالميا جديدا عندما بيعت بمبلغ مليونَيْ دولار على موقع "Rally" للمقتنيات، أُنتجت هذه النسخة من اللعبة لنظام "Nintendo Entertainment System" الأصلي (NES)، وكانت تلك هي المرة الثالثة التي يُحطم فيها الرقم القياسي لأغلى لعبة في العالم في أقل من شهر. (1)

يتطوَّر سوق الألعاب القديمة بسرعة، إلى درجة أن دور المزادات أصبحت تُقدِّم خدمات تصنيف الألعاب، كما تفعل شركة "Wata Games". أعطت الشركة لعبة ماريو التي حطمت الرقم القياسي درجة شبه مثالية بلغت 9.8 من أصل 10، بناء على حالة الصندوق والتغليف ودليل الاستخدام. يمكن لموافقة الخبراء الآن تحويل لعبة مثل "بوكيمون" إلى استثمار بمئات الآلاف من الدولارات. (2)

لكن تجميع الألعاب القديمة ليس مجرد هواية لـ "ديلون"، إنه أيضا جزء من وظيفته بصفته مؤسس وأمين متحف جامعة جيمس كوك لألعاب الفيديو والحاسوب في سنغافورة، الذي يرسم تطوُّر القطاع من خلال مجموعة تضم 400 شخصية من تذكارات الألعاب. يقول ديلون إن ألعاب الفيديو القديمة أصبحت نوعا من الآثار الحديثة ومتشابكة مع الحنين إلى الماضي وثقافة البوب ​​والتاريخ التكنولوجي، ويُضيف: "لقد أظهروا لنا حقا كيف تتطوَّر التكنولوجيا مع أنواع الأذواق التي كانت لدينا منذ سنوات في الألعاب".

ولكن قبل أن تشعر بالإثارة، عليك أن تعرف أن ليس كل مَن احتفظ بالألعاب القديمة من نينتندو أو سيجا سيحظى بثروة كبيرة. تُحدِّد العديد من العوامل قيمة لعبة الفيديو، مثل عدد الوحدات المنتجة، والمنطقة التي أُصدِرت اللعبة فيها، وما إذا كانت اللعبة تأتي في صندوقها الأصلي، مع سلامة جميع الأدلة. "الكنوز النادرة" غالبا ما تكون نسخا مبكرة غير مفتوحة من الألعاب الأكثر ندرة، إذا فُتحت اللعبة فإن قيمتها في بعض الأحيان تنخفض إلى النصف، إلى جانب ذلك فإن الإصدارات المحدودة والنسخ التي صدر منها عدد قليل جدا تجد نفسها في قائمة الأعلى مبيعا.

أدَّى ظهور الدرجات والتصنيف الاحترافي إلى تغيير في قواعد اللعبة في هذه المساحة، مما يُسهِّل على المشترين تقييم حالة مشترياتهم. وبينما كان جمع الألعاب، في الماضي، هواية تقتصر على "eBay" و"Reddit" وبعض مجموعات فيسبوك، فإن الاهتمام من دور المزادات رفيعة المستوى يساعد في زيادة الأسعار من خلال فتح السوق أمام هواة الجمع الجدد.

وفقا لإليانا بودنار-هورفاث، رئيس قسم التسويق في دار المزادات الفاخرة "Macey and Sons"، يعكس الاهتمام بألعاب الفيديو القديمة شهية المستثمرين عبر الإنترنت المتزايدة لـ "الأصول غير التقليدية"، مثل الأحذية الرياضية وبطاقات التداول والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs). تقول هورفاث إن السوق قد شهد مؤخرا زيادة في الطلبات الانتقائية من العملاء الذين يبحثون عن مقتنيات فريدة ونادرة، مُضيفة: "نعتقد أن الناس سيستثمرون دائما في الأصول التقليدية مثل الأسهم والعقارات، ولكن الأصول البديلة هي هذه الألعاب ومثيلاتها". (3)

وبخلاف الألعاب ذات الإنتاج المحدود، فإن العناوين الكلاسيكية من النسخ الأكثر شعبية هي التي تجذب أعلى العطاءات. هذا قد يرجع جزئيا إلى أن هواة الجمع الجدد أكثر استعدادا للاستثمار في الشخصيات المعروفة التي تروق لهم، لتغذية شعورهم بالحنين إلى الماضي، شخصيات مثل ماريو، وكلاود سترايف، وزيلدا، وغيرها.

في مبيعات شهر يوليو/تموز لعام 2021 في شركة "Heritage Auctions"، التي بلغت 8.4 ملايين دولار، سيطرت ألعاب ماريو على المراكز الأولى، جنبا إلى جنب مع الألعاب المبكرة من "فاينل فانتسي" و"تومب رايدر". فعلى الرغم من شيوع هذه الألعاب، فإن العثور على نسخ في غلافها البلاستيكي الأصلي غير المفتوح وصندوقها لا يُعَدُّ أمرا سهلا. وهناك عوامل أخرى يمكن أن تُعزِّز السعر المطلوب، فعلى سبيل المثال، جاءت علبة "NES Super Mario Bros" التي بلغت قيمتها مليونَيْ دولار في صندوق عرض خاص "Hangtab"، في حين أن لعبة "Legend of Zelda" التي قُيِّمت بـ 870 ألف دولار كانت نسخة إنتاج قديمة نادرة. (4) (5)

Punks, X-Men, Declarations, and some news…

🏆A NEW WORLD RECORD on Rally🏆

…w/ the $2,000,000 sale of our 1985 Super Mario Bros., marking the HIGHEST PRICE EVER PAID for a video game of any title.

Read more in todays New York Times (cc: @nytimes): https://t.co/mJzEcVMXuQ pic.twitter.com/segsfw6Jw9

— Rally (@OnRallyRd) August 6, 2021