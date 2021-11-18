كنز ثمين.. لأن ألعابك الإلكترونية القديمة قد تساوي الملايين!

عندما بدأ روبرتو ديلون في جمع ألعاب الفيديو القديمة منذ أكثر من 12 عاما، بحث في مواقع المزادات وتواصل مع مجموعات متخصصة من الهواة لتجميع أرشيف شخصي يضم الآن مئات الأسماء القوية. لكن في ذلك الوقت، كان هناك إجماع بين هواة الألعاب على أن شراء الألعاب القديمة "نوع من الموضة"، فيما أوضح ديلون أن معظم هواة الجمع كانوا ببساطة "يشعرون بالحنين" إلى ألعاب طفولتهم.

"لم تكن هناك فكرة عن أن الألعاب يمكن أن تصبح قطعا أثرية من الماضي نريد الحفاظ عليها"، هكذا قال ديلون، لكن يبدو أن هذا يتغير. في أوائل أغسطس/آب الماضي، سجَّلت نسخة غير مفتوحة من لعبة "Super Mario Bros"، التي صدرت عام 1985، رقما قياسيا عالميا جديدا عندما بيعت بمبلغ مليونَيْ دولار على موقع "Rally" للمقتنيات، أُنتجت هذه النسخة من اللعبة لنظام "Nintendo Entertainment System" الأصلي (NES)، وكانت تلك هي المرة الثالثة التي يُحطم فيها الرقم القياسي لأغلى لعبة في العالم في أقل من شهر. (1)

يتطوَّر سوق الألعاب القديمة بسرعة، إلى درجة أن دور المزادات أصبحت تُقدِّم خدمات تصنيف الألعاب، كما تفعل شركة "Wata Games". أعطت الشركة لعبة ماريو التي حطمت الرقم القياسي درجة شبه مثالية بلغت 9.8 من أصل 10، بناء على حالة الصندوق والتغليف ودليل الاستخدام. يمكن لموافقة الخبراء الآن تحويل لعبة مثل "بوكيمون" إلى استثمار بمئات الآلاف من الدولارات. (2)

لكن تجميع الألعاب القديمة ليس مجرد هواية لـ "ديلون"، إنه أيضا جزء من وظيفته بصفته مؤسس وأمين متحف جامعة جيمس كوك لألعاب الفيديو والحاسوب في سنغافورة، الذي يرسم تطوُّر القطاع من خلال مجموعة تضم 400 شخصية من تذكارات الألعاب. يقول ديلون إن ألعاب الفيديو القديمة أصبحت نوعا من الآثار الحديثة ومتشابكة مع الحنين إلى الماضي وثقافة البوب ​​والتاريخ التكنولوجي، ويُضيف: "لقد أظهروا لنا حقا كيف تتطوَّر التكنولوجيا مع أنواع الأذواق التي كانت لدينا منذ سنوات في الألعاب".

ولكن قبل أن تشعر بالإثارة، عليك أن تعرف أن ليس كل مَن احتفظ بالألعاب القديمة من نينتندو أو سيجا سيحظى بثروة كبيرة. تُحدِّد العديد من العوامل قيمة لعبة الفيديو، مثل عدد الوحدات المنتجة، والمنطقة التي أُصدِرت اللعبة فيها، وما إذا كانت اللعبة تأتي في صندوقها الأصلي، مع سلامة جميع الأدلة. "الكنوز النادرة" غالبا ما تكون نسخا مبكرة غير مفتوحة من الألعاب الأكثر ندرة، إذا فُتحت اللعبة فإن قيمتها في بعض الأحيان تنخفض إلى النصف، إلى جانب ذلك فإن الإصدارات المحدودة والنسخ التي صدر منها عدد قليل جدا تجد نفسها في قائمة الأعلى مبيعا.

أدَّى ظهور الدرجات والتصنيف الاحترافي إلى تغيير في قواعد اللعبة في هذه المساحة، مما يُسهِّل على المشترين تقييم حالة مشترياتهم. وبينما كان جمع الألعاب، في الماضي، هواية تقتصر على "eBay" و"Reddit" وبعض مجموعات فيسبوك، فإن الاهتمام من دور المزادات رفيعة المستوى يساعد في زيادة الأسعار من خلال فتح السوق أمام هواة الجمع الجدد.

آثار خالدة

وفقا لإليانا بودنار-هورفاث، رئيس قسم التسويق في دار المزادات الفاخرة "Macey and Sons"، يعكس الاهتمام بألعاب الفيديو القديمة شهية المستثمرين عبر الإنترنت المتزايدة لـ "الأصول غير التقليدية"، مثل الأحذية الرياضية وبطاقات التداول والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs). تقول هورفاث إن السوق قد شهد مؤخرا زيادة في الطلبات الانتقائية من العملاء الذين يبحثون عن مقتنيات فريدة ونادرة، مُضيفة: "نعتقد أن الناس سيستثمرون دائما في الأصول التقليدية مثل الأسهم والعقارات، ولكن الأصول البديلة هي هذه الألعاب ومثيلاتها". (3)

وبخلاف الألعاب ذات الإنتاج المحدود، فإن العناوين الكلاسيكية من النسخ الأكثر شعبية هي التي تجذب أعلى العطاءات. هذا قد يرجع جزئيا إلى أن هواة الجمع الجدد أكثر استعدادا للاستثمار في الشخصيات المعروفة التي تروق لهم، لتغذية شعورهم بالحنين إلى الماضي، شخصيات مثل ماريو، وكلاود سترايف، وزيلدا، وغيرها.

في مبيعات شهر يوليو/تموز لعام 2021 في شركة "Heritage Auctions"، التي بلغت 8.4 ملايين دولار، سيطرت ألعاب ماريو على المراكز الأولى، جنبا إلى جنب مع الألعاب المبكرة من "فاينل فانتسي" و"تومب رايدر". فعلى الرغم من شيوع هذه الألعاب، فإن العثور على نسخ في غلافها البلاستيكي الأصلي غير المفتوح وصندوقها لا يُعَدُّ أمرا سهلا. وهناك عوامل أخرى يمكن أن تُعزِّز السعر المطلوب، فعلى سبيل المثال، جاءت علبة "NES Super Mario Bros" التي بلغت قيمتها مليونَيْ دولار في صندوق عرض خاص "Hangtab"، في حين أن لعبة "Legend of Zelda" التي قُيِّمت بـ 870 ألف دولار كانت نسخة إنتاج قديمة نادرة. (4) (5)

Punks, X-Men, Declarations, and some news… 🏆A NEW WORLD RECORD on Rally🏆 …w/ the $2,000,000 sale of our 1985 Super Mario Bros., marking the HIGHEST PRICE EVER PAID for a video game of any title. Read more in todays New York Times (cc: @nytimes): https://t.co/mJzEcVMXuQ pic.twitter.com/segsfw6Jw9 — Rally (@OnRallyRd) August 6, 2021

حالة عربية

"عندما شاهد الكثيرون مجموعتي الخاصة من الألعاب سألوني؛ كيف تمكَّنت من جمع كل هذه الألعاب؟ لكن ما لا يعلمه الكثيرون أني لم أدفع قرشا واحدا فيها"، هكذا افتتح كريم، هاوي تجميع الألعاب الإلكترونية، أحد الفيديوهات عن هوايته المفضلة تجميع الألعاب الإلكترونية على قناته "1st step gaming".

حسنا، إذا كنت أحد أولئك المهووسين بالألعاب الإلكترونية فستعرف على الفور كيف يمكن لهذه الهواية أن تجعل جيبك ينزف الكثير من المال، لكن كريم يمتلك إستراتيجية خاصة للتجميع، يقول عنها: "كنت أجمع الألعاب على مدار عشرين عاما، والأمر يتطلَّب بعض الصبر لأن هذه الهواية من أكثر الهوايات إرهاقا وشقاء. الأمر ممتع لكنه يتطلَّب بعض الإستراتيجيات. ما إستراتيجيتي؟ إنها تجارة الألعاب الإلكترونية". يتاجر كريم في الألعاب لكي لا تؤثر هوايته على بقية نواحي حياته.

"كنت أشتري الألعاب في مجموعات وليس بشكل فردي، حتى إن كانت مكررة ولدي منها نسخة في مجموعتي بالفعل، كنت أضع المميزة في مجموعتي، أما التي لا أحتاج إليها فأعرضها للبيع بزيادة ربحية طفيفة"، من هنا بدأ الأمر، ويُضيف: "هذا العائد كنت لا أصرفه على نفسي، بل أُوفِّره لشراء ما أريد لأوسِّع المجموعة".

عليك تقدير قيمة ما تملكه، هل هذه اللعبة نادرة؟ هل ستحتفظ بها أم ستبيعها؟ هل توفَّرت منها نسخ كثيرة عند إصدارها؟ وفقا لكريم، قد لا تمتلك أي لعبة حديثة قيمة الآن، لكن بعد سنوات ستتضاعف قيمتها المادية خصوصا لو كانت تحتفظ بغلافها (Factory Sealed)، وهنا يأتي دور عامل الصبر. للهواية أخلاقيات أيضا وفقا لكريم الذي يقول: "صاحِب الهواة الجامعين للألعاب ولا تقطع صِلتك بهم، وإن كان لديك لعبة زائدة عن حاجتك فبدِّلها معهم، كذلك لا تبخس أي شخص حقه عند شراء إحدى الألعاب، ولا تغتر بما تملك من ألعاب نادرة"، ويُضيف: "عليك أيضا أن تُخبر معارفك أنك تجمع الألعاب، فقد يمتلك أحدهم لعبة نادرة ويُهديها لك أو تشتريها منه". (9)

تغيير في قواعد اللعبة

مع تحرُّك صناعة الألعاب اليوم نحو المبيعات الرقمية فقط، إما عبر منصات الطرف الثالث مثل "Steam" وإما مباشرة من خلال "PlayStation Network" و"Nintendo Direct"، قد يصبح امتلاك الألعاب المادية في النهاية شيئا من الماضي. على مر السنين، تطوَّرت الألعاب ومجتمع الألعاب باطراد، لقد انتقلنا من الأقراص المرنة إلى الشبكة السحابية، ومن الروابط المحلية إلى اللعب المستمر عبر الإنترنت، وعليه تغيَّرت اهتمامات اللاعبين في التجميع والاحتفاظ بالألعاب.

أصبح التجميع الآن داخل اللعبة نفسها، مثل تجميع السيوف النادرة أو الأزياء الحصرية ثم بيعها بأعلى سعر. على سبيل المثال، هناك لعبة "Karambit Crimson Web Counter-Strike: Global Offensive" الشائعة على نطاق واسع، لذا ليس من المستغرب أن يدفع اللاعبون المال للحصول على عناصر مميزة داخل اللعبة. لكن المثير للدهشة هو أن شخصا ما أنفق 2000 دولار لشراء سلاح داخلها. (6)

سيتعرَّف كل لاعب "MMO" (لعبة فيديو جماعية قادرة على دعم مئات أو آلاف اللاعبين في الوقت نفسه) حالي أو سابق على اسم لعبة "Runescape"، لكن ما لن يعرفوه على الأرجح هو أن قبعات عيد الميلاد "Cracker" الخاصة بهم أصبحت أغلى عنصر في اللعبة، وللحصول على قبعة باللون الأزرق اليوم تحتاج إلى دفع ما لا يقل عن 2500 دولار. (7)

إذا كنت تتوق يوما إلى الابتعاد عن كل مشكلات حياتك في جزيرتك الخاصة، فسيكون من دواعي سرورنا أن تعرف أن شخصا ما فعل ذلك. في عام 2004، اشترى مطور عقارات افتراضي جزيرة في لعبة إنتروبيا مقابل أكثر من 26 ألف دولار.

لعبة إنتروبيا

هل أنت محب للحيوانات الأليفة؟ ماذا عن الحيوانات الأليفة الافتراضية؟ بغض النظر عن كونها حقيقية أم لا، من المحتمل أنك لست معجبا كبيرا بقدر أحد لاعبي "Dota 2". منذ سنوات، اشترى شخص ما حيوانا أليفا داخل اللعبة مقابل 38 ألف دولار! يقال إن خمسة حيوانات فقط موجودة منها، لذلك فهي نادرة للغاية.

إذا سبق لك زيارة أمستردام، فربما تتمنى أن تتمكَّن من شرائها. حسنا، لقد اشتراها شخص ما صاحب شعبية كبيرة في لعبة "Second Life" بتكلفة 50 ألف دولار واعتبرها أحد ممتلكاته الثمينة. أحد أكبر الأرقام التي دُفعت في قائمتنا كانت مقابل كريستال بالاس، محطة الفضاء الافتراضية والمحور السياحي الرقمي المهم في لعبة إنتروبيا، التي بيعت لأحد اللاعبين بأكثر من 300 ألف دولار. هل تريد زيارتها بنفسك؟ سوف تضطر إلى دفع دولار واحد رسوم الدخول.

العجائب في لعبة إنتروبيا لا تتوقف هنا، طُرح نادي "Entropia’s Club Never Die" للبيع منذ سنوات من قِبَل المالك جيم جاكوبس، ليشتريه أحد اللاعبين مقابل 635 ألف دولار. في الحياة الواقعية، يمكنك شراء النجوم وأجزاء من الكويكبات، على الأقل إذا كان لديك ما يكفي من المال، أما في لعبة إنتروبيا فيمكنك امتلاك كوكب بأكمله. كشفت شركة تُدعى "SEE Virtual Worlds" أنها عندما تفاوضت على صفقة لشراء كوكب كاليبسو، أكبر كواكب عالم إنتروبيا من "MindArk Studios"، كان السعر النهائي الذي حصلوا عليه أكثر من 6 ملايين دولار. (8)

هذه الحالة من الهوس تظهر في واحد من أشهر المسلسلات الأميركية وهو "Big Bang Theory"، في إحدى الحلقات، يحصل شيلدون بعد معركة مضنية على سيف أذيروس (Sword of Azeroth) من لعبة "Warcraft"، فور الحصول عليه يترك أصدقاءه في المعركة ليبيعه فورا على منصة "إيباي"، فيشتريه في اللحظة نفسها صديق يجلس بجانبه، في مشهد اجتذب ملايين من مهاويس هذه الألعاب حول العالم!

حسنا، مَن كان يلعب هذه الألعاب في الماضي، ربما يستيقظ ذات يوم على ثروة مهولة، البعض قد يُفضِّل حصدها والبعض الآخر قد يحتفظ بها ليورثها لأبنائه، ناقلا ميراثه من التحف الرقمية، سواء كانت سيفا أو كوكبا، لأبنائه وأحفاده، قد نرى قضايا نزاع على ميراث الكوكب كاليبسو في المستقبل. نعم، عالمنا يتغير إلى هذه الدرجة، ومعه تتغير مفاهيمنا عن كل شيء، دون أدنى مبالغة.

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المصادر