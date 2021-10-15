الحياة كمأساة.. إليك أسباب المعاناة في حياتنا وكيف يمكننا التعامل معها

يقول طبيب النفس النمساوي الشهير سيغموند فرويد إن الهدف من "العلاج النفسي هو مساعدة الشخص على التغلب على البؤس العصابي حتى يتمكن من التعامل مع التعاسة البشرية الطبيعية"، هل يبدو فرويد متشائما في هذا القول أم أن الحياة بطبيعتها حقا تشتمل على المعاناة والبؤس؟(1)

لا شك أنه لا أحد يحب أن يعاني لأي سبب، لكن الحياة -بحكم طبيعتها- تشتمل على ما عبر عنه فرويد بقوله "التعاسة البشرية الطبيعية"، والتي تشمل أمورا مثل الأوجاع والآلام والقلق والمخاوف والمرض والفشل والخسارة والإحباط واستحالة الكمال، تلك الأشياء التي تأتي مع أحداث حياتنا المعتادة.

لذلك، حينما نحاول بطريقة ما أن نمتلك القدرة على منع هذه المعاناة الفطرية، فإننا نسعى لتحقيق هدف مستحيل، ومن المحتمل أن تزيد المعاناة خلال هذه المحاولة. الأمر ليس من قبيل المُبالغة، فعندما نرفض أن نُعاني فإننا نرفض الحياة بشروط الحياة؛ ما يُهدد علاقتنا بالواقع من حولنا.

المعاناة جزء من طبيعة الحياة

تأمل مَن حولك، على اختلاف مستوياتهم الاجتماعية والتعليمية والمادية والثقافية، ستجد أن هناك شيئا واحدا مشتركا، وهو أن الجميع يُعانون، بأشكال مختلفة وبدرجات متفاوتة، قد يُعاني الفقير من الاحتياج إلى المال، وقد يُعاني الغني من الخوف من ضياع المال أو الرغبة المُلحّة في زيادته، يختلف الحال بين الاثنين، لكنهما يتفقان في وجود المعاناة.

إذن، هل المعاناة حتمية؟ حسنا، لا يمكن تجنب بعض المعاناة في الحياة، بدءا من اصطدام إصبع القدم بالخطأ وصولا إلى فراق أحبائنا، فهي جزء أساسي من طبيعة الحياة البشرية. قد نتمكن من تجنب مشاعرنا تجاه هذه التجارب من خلال الإنكار، لكن في النهاية المعاناة والألم يحدثان، مهما حاولنا إنكارهما.

لكن بخلاف المعاناة التي هي جزء من طبيعة الحياة، هناك أيضا المعاناة غير الضرورية التي نخلقها بأنفسنا. ومن المفارقات، أن إحدى الطرق الرئيسة التي نُضيف بها معاناة غير ضرورية إلى حياتنا هي من خلال الطرق التي نحاول بها تجنب المعاناة الطبيعية. فمثلا، إذا كان هناك شخص ما يستخدم المخدرات أو الكحول لتخدير نفسه حتى يستطيع نسيان ألم خسارة أو فقدان شيء ما، فإنه يخلق معاناة إضافية وضررا جديدا في محاولة لتجنب المعاناة الأساسية والأضرار التي لا مفر منها التي خلقتها الحياة.(2)

محاولات علم النفس لفهم طبيعة المعاناة

في كتابه "طبيعة المعاناة وأهداف الطب"، يقول إريك أكسيل، وهو طبيب باطني ومدير إكلينيكي لبرنامج دراسة الأخلاق والقيم الطبية في جامعة كورنيل، إنّ الأطباء لديهم فهم ضعيف للمعاناة. يعلّم التدريب الطبي الأطباء تشريح المرضى، وهذا مفيد في "فهم" الألم، لكن من أجل فهم المعاناة، يجب التركيز على تجربة الفرد، والكيفية التي يُدرك بها الشخص معاناته الخاصة، وكيف تؤثر المعتقدات الثقافية على تجربة الفرد في المعاناة.(3)

منذ عام 1980، يعتبر الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية (DSM) هو الكتاب الأساسي للطبيب النفسي، يتعامل الدليل مع كل مريض على أنه شخصية كيميائية عصبية، حيث تنشأ المعاناة من حالة غير طبيعية في كيمياء الدماغ تُحدث مجموعة بعينها من الأعراض تجعل الشخص المصاب مختلفا عن الأشخاص العاديين. أشار كاسيل إلى أن العدسة التي يرى الأطباء من خلالها المعاناة ضيقة جدا بحيث لا يمكنها التقاط التأثيرات النفسية والثقافية التي تحدد المعاناة.(4)(5)

على الجانب الآخر، أكد فيكتور فرانكل، وهو طبيب نفسي نمساوي، وأحد مؤسسي "العلاج بالمعنى"، أنه خلال المعاناة يُمنَح الفرد الفرصة لإدراك حريته الأساسية في اختيار معنى لتلك المعاناة، فضلا عن معنى حياته كلها. ما يعنيه فرانكل هنا أن الحياة البشرية لا تتحقق فقط بالسعادة والاستمتاع، ولكن أيضا بالمعاناة.(6)

حتى في المرضى الذين يُعانون من أمراض جسدية شديدة مثل السرطان، فإن طلب القتل الرحيم غالبا ما يكون مدفوعا بأسباب عقلية، فهم يعتبرون أن حياتهم لم يعد لها معنى، ويخافون من المعاناة في المستقبل أو أن يكونوا عبئا على أسرهم، لذلك غالبا ما يظهر طلب القتل الرحيم في مرضى السرطان المعزولين أو المصابين بالاكتئاب.(7)

تبدو نظريات فيكتور فرانكل نقطة انطلاق جيدة، بالنظر إلى أنّ الرجل كرّس حياته المهنية بأكملها للبحث التجريبي حول معنى الحياة. طُوِّرت مدرسة العلاج الخاصة بفرانكل جزئيا في ظروف خاصة من المعاناة الشديدة التي كابدها شخصيا أثناء ترحيله إلى أوشفيتز، وهو أحد المعسكرات النازية سيئة السمعة. خلال إقامته الموحشة في المعسكر، تساءل فرانكل مرارا: "لماذا لا أنتحر؟!"، قبل أن يطور منظوره الخاص للمعنى الذي يدفع البشر للاستمرار في الحياة على الرغم من المعاناة الشديدة.(8)

يُشير علماء النفس الآن بشكل روتيني إلى أن المعاناة تزيد من نضجنا نحن الأفراد. ففي مقدمة كتاب "الوهن والمعاناة والرذيلة: الازدهار في وجه القيود البشرية"، كتب العلماء فاورز وريتشاردسون وسلايف: "تتمثل الرسالة الرئيسة لهذا الكتاب في أنه ليس من الضروري ولا من المرغوب فيه القضاء على النضالات والضعف البشري من أجل متابعة حياة مزدهرة. في الواقع، نهدف إلى إظهار أن الاستجابات المناسبة للتجارب البشرية المؤلمة هي في الواقع أفضل طريق لحياة بشرية مزدهرة. يُعدّ التعلم والنمو بعد التعرّض للصعوبات طريقا حيويا للازدهار الذي قد يبدو غير مباشر أكثر من المسار المباشر الأكثر شيوعا للحياة المزدهرة، ولكنه أكثر شمولا للتجربة البشرية".(9)

يرصد العلماء الثلاثة ردود فعل أساسية تجاه المعاناة. أحد تلك الخيارات هو الانغماس في المعاناة وعدم إيجاد معنى لها والوقوع فريسة للبؤس، بينما الاختيارات الأخرى مثل تحفيز الحاجة إلى تطوير علاقات حقيقية مع الآخرين، والتشارك الإنساني من خلال الانضمام إلى الأشخاص الذين يعانون، والتعامل بفعالية مع مشاعر ما بعد الصدمة (10)، ستؤدي إلى حياة أفضل.

الأسباب الأكثر شيوعا للمعاناة وكيفية التعامل معها

لنكن صرحاء، نحن نعتقد أننا بحاجة إلى أن تعطينا الحياة ما نريد تماما حتى لا نشعر بالمعاناة، نريد أن نبني مستقبلا مثاليا أو نسترجع الماضي المثالي بالحنين، ونعتقد خطأً أن هذا سيجعلنا سعداء، لكن يمكننا جميعا أن نرى أنه حتى أولئك الذين تمتعوا بظروف حياة مثالية يعانون، حتى لو كنا أغنياء وجميلي الشكل وأذكياء ونتمتع بصحة تامة ولدينا عائلات وصداقات رائعة، فإن هذه الأشياء في وقت ما تنهار وتُدمَّر وتتغير، إما بموت أحد الأحباء، أو بالشيخوخة وتأثيراتها الصحية، أو بالموت في نهاية المطاف. على مستوى ما، نحن نعلم أن هذا هو حال الحياة.(11)

قد يقودك للشعور بالمعاناة عدم قبولك لفكرة أن كل شيء مؤقت، تتحرك الحياة في دورات لتولد حياة جديدة، ولن يوقف أي شيء تلك الحركة. قبول أن كل ما هو موجود مؤقت فقط يسمح لك بالتخلص من ارتباطك بالأشياء والأشخاص، وبهذه الطريقة يُمكنك الاستمرار في التعلم والتطور.(12)

قد يكون من الأسباب الرئيسة للمعاناة -كذلك- هو أنك تُركز بشكل مبالغ فيه على نفسك. عندما لا يحصل الناس على ما يعتقدون أنهم يستحقونه، فإنهم يجعلون من أنفسهم ضحايا، ويفترضون أن الآخرين كانوا أكثر حظا منهم أو انتزعوا منهم حقوقهم التي كانوا يستحقونها؛ فتصبح الحياة مجموعة متنوعة من الشكاوى اليومية. هنا يجب معرفة أنه كلما قللتَ الشكوى تَعلَّمتَ أكثر واستطعت تحقيق النجاح والتقدم.

يقودنا هذا إلى سبب آخر للمعاناة، وهو لعب دور الضحية، في كل مرة تلعب فيها هذا الدور أو تلوم شخصا ما أو أي شيء آخر على معاناتك، فإنك بهذه الطريقة تسلب نفسك أي سلطة أو وكالة على حياتك، وتبني الاستياء والخوف والغضب الذي يستنزف طاقتك ويحدّ من إمكانياتك. عندما تستعيد تمكين نفسك، وتتحمل المسؤولية بدلا من تحميل الآخرين إياها، سيكون هذا السبيل للنمو وتقليل المعاناة.

قد لا يحب الكثيرون تحمل المسؤولية؛ لأنهم يُفضلون البحث عن الراحة، لكنك في مرحلة ما تصبح أسيرا لراحتك وللأشياء التي تجلب لك هذه الراحة، والتي بدونها ستشعر بالمعاناة. لتقليل الشعور بالمعاناة، يجب أخذ القرار باختيار الحرية وتحمل المسؤولية.

من أسباب المعاناة -أيضا- العيش في الماضي أو المستقبل، فالحياة ليست سوى سلسلة من اللحظات الحالية. الماضي هو مجموع كل اللحظات الحاضرة التي مرت، المستقبل عبارة عن مجموع كل اللحظات الحالية التي تنتظر حدوثها. اللحظة الحالية -بدورها- ليست سوى سلسلة من أفكارنا وأفعالنا، وهكذا، فإن الحياة هي سلسلة من أفعالنا. نحن نندم على أفعالنا الماضية ونقلق بشأن أفعالنا المستقبلية، وقد لا نُركز أثناء هذا على صنع أفعال حالية جيدة.(13) من الأفضل الاستسلام للحظة الحالية بدلا من مقاومتها. تقبل الظروف، خذ نفسا عميقا، ثم اسأل نفسك: "ماذا عليَّ أن أفعل الآن؟". راقب أفكارك دُون حُكم، حدد الإجراءات التي ستدفعك إلى الأمام، ثم افعلها.

لماذا يُعاني بعض الناس أكثر من غيرهم؟

وهناك قد يطرح البعض على نفسه سؤالا: لماذا لا يتساوى الجميع في المعاناة؟ لماذا البعض عليل والبعض الآخر صحيح؟ لماذا البعض فقير والآخرون أغنياء؟ ما الهدف من كل هذا التفاوت؟ هذه أسئلة ابتُلِي بها البشر منذ فجر التاريخ، لكن، إذا توقفت قليلا وفكّرت فسترى أن السبب الرئيس لمعاناة الإنسان ليس الإعاقة الجسدية أو الفقر، سبب معاناة الإنسان نابع من داخله، نابع من مدى مناعته النفسية التي تجعله مرنا في التعامل مع صدمات الحياة وأزماتها أو جامدا وقابلا للكسر أمامها.(14)

في كتابه "صدمة الميلاد"، الصادر عام 1924، كتب المحلل النفسي أوتو رانك، أحد أقرب المُحللين لفرويد، أن جميع البشر يعانون من الصدمة بسبب ولادتهم.(15) كان فرويد قد أطلق على الولادة لقب "أول تجربة للقلق"، فقال: "فعل الولادة هو أول تجربة للقلق، ومن ثَم المصدر والنموذج الأوليّ لتأثير القلق".(16)

بدوره، يعتقد المُحلل النفسي البريطاني "ويلفريد بيون" أن تجربة الولادة إما أن تظل مصدرا للألم والمعاناة أو تصبح قابلة للإدارة النفسية، يتوقف هذا على مستوى الارتباط بوالدتنا. قال إننا لا نحتاج فقط إلى حماية جسدية، بل نحتاج إلى أمهاتنا "لاحتواء" أولى حالاتنا العاطفية، نحن بحاجة إلى الشعور بأن صدماتنا يمكن النجاة منها. يعتقد بيون أن هذا يحدث عندما تحتوي طفلها بطريقة مناسبة. فمن خلال التعلق الآمن، نستطيع التعامل مع معاناتنا.

بوصفنا بالغين، يبدو أن البعض منا يتأقلم ويتعايش مع المعاناة، فيما يجد آخرون صعوبة في ذلك. وفي هذا الصدد، يؤدي الارتباط والتعلق الآمن المبكر دورا بالغا في تشكيل مرونتنا العاطفية في وقت لاحق من الحياة عند التعامل مع الصدمات.(17) بعد عقود من التقليل من آثار الأحداث السلبية في الطفولة، أثبت الباحثون أن مجموعة واسعة من الأحداث السلبية في مرحلة الطفولة هي عوامل خطر للإصابة بالكثير من الأمراض العقلية.

تُظهر دراسات تجارب الطفولة أيضا أن صدمة الأطفال وإهمالهم تظهر ليس فقط في الأزمات العقلية، ولكن أيضا على شكل التهاب مزمن واستجابات مناعية ضعيفة في الجسم، فأجسادنا تتألم عندما تتألم عقولنا.(18)

الطريقة المُثلى للتعامل مع المعاناة

يقودنا هذا كله إلى النقطة الأهم. وبما أن المعاناة واحدة من قواعد الحياة التي لا استثناء لها، يصبح لزاما علينا تعلم الطريقة المُثلى للتعامل معها، والتي تتمثل ببساطة في "قبولها"، نعم، قبول المعاناة. لنفترض أنك طُردت من وظيفتك، هذا بلا شك حدث مرهق ومؤلم نفسيا، لكن المعاناة ستكون مُبالغا فيها إلى حد كبير إذا رفضت قبول ما حدث باعتباره الواقع الحالي.

تقول شيري فان ديك، معالجة الصحة العقلية في شارون، أونتاريو، كندا، في كتابها "تهدئة العاصفة العاطفية": "نحن نخلق المعاناة بعدم قبول الواقع. على سبيل المثال، نقول أشياء مثل (هذا ليس عدلا) أو (لماذا أنا؟) أو (ما كان يجب أن يحدث هذا) أو (لا يمكنني تحمل ذلك) أو (هذه ليست هي الطريقة التي ينبغي أن تسير بها الأمور)، هذا الرفض هو ما يُسبب لنا المزيد من المعاناة.(19)

النقطة الحاسمة هنا هي أن القبول لا يعني الاستسلام ولا الامتثال للمعاناة، فسيظل علينا العمل لتغيير ظروف حياتنا، لكن لن يكون بمقدورك فعل ذلك حتى تقبل حقيقة ما هو أمامك مباشرة. هذا سيُمكنك من التصرف بشكل جيد وفعّال، وستكون المُعاناة هنا نقطة نمو وانطلاق لبداية جديدة. القبول قوة في ذاته، بمجرد أن نقبل الواقع يميل غضبنا إلى الانخفاض.(20) على النقيض، فإن الرفض وعدم الرضا يتسببان في تدهورٍ في وعينا، ويدفعاننا إلى التصرف بطرق تؤدي إلى تفاقم ألمنا بدلا من تخفيفه.

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