وظائف عبثية.. كيف تحرق وظيفة الألفية الجديدة أعمارنا؟

العمل الذي كان يرتبط بالحِرفة والصنعة فيما مضى، حيث تُنتج السّلع المفيدة والضروريّة، وحيث ينتهي العاملُ إلى إنتاج أشياء ملموسة تضيف إلى إحساسه بالأهميّة والقيمة في محيطه وحياته، أضحى مع الألفيّة الجديدة سلسلة من المهامّ العبثيّة الرتيبة التي ترمي إلى تعزيز إحساس السيطرة لدى المديرين، وتأتينا مصحوبة بسؤال الجدوى، جدوى ما نفعله، جدوى ما نعيش من أجله، وجدوى كل شيء، وفي التقرير التالي، تفصيل أكبر لمفهوم العمل وتفريغه من المعنى في القرن الحادي والعشرين.

في كتابه "ما بعد المجتمع الصناعي" الصادر عام 1969، يُعرِّف آلان تورين المجتمع ما بعد الصناعي بوصفه مجتمعا يُولِّد فيه قطاع الخدمات ثروة تفوق الثروة التي يُولِّدها قطاع التصنيع، ومعظم البلدان المتطورة تتألف من هذا المجتمع سلفا في حين تتجه معظم البلدان الأخرى إليه حثيثا. يكتنفُ هذا الانتقال من المجتمع الصناعيّ إلى ما بعد الصناعيّ على عدد من المزايا والعيوب، فمن بين مزاياه انخفاض منسوب التلوث، ويقال أيضا إن المعرفة في المجتمع ما بعد الصناعي ستصبح أثمن مورد وشكل لرأس المال.

حيث سيصبح إنتاج الأفكار الطريقة الرئيسية لتنمية الاقتصاد، ذلك أن المجتمعات ما بعد الصناعية تستثمر في الإبداع، كما أنها تُكِنُّ تقديرا لأعمال المبدعين كالعلماء والمصممين، لكن من عيوب هذا المجتمع استفحال الإقصاء الاجتماعي، وهو الأمر الذي أشار إليه دانييل بيل سابقا، عام 1973 في كتابه "بزوغ المجتمع ما بعد الصناعي". لكن في السنوات الأخيرة، طفت على السطح مشكلة أخرى، أودّ تناولها هنا، فقد ولّد المجتمع ما بعد الصناعي ثقافة حيث العمل فيها منسلخ أو "مغترب" -"entfremdet" بألمانية ماركس-، وذلك ليس لأنه يتّبع نمط الحقبة الصناعية، كما قال ماركس ذات مرة، ولكن لأنه فاقد للمُثل التي قامت عليها تلك الحقبة. بما أنه لا يرتبط بإنتاج أي شيء، فإن كثيرا من العمل في المجتمعات ما بعد الصناعية يفتقد إلى الفعالية والتأثير، ويحمل طابعا نرجسيا، كما أنه مفرط وزائد عن الحاجة، وأقصد هنا نوع العمل الذي يتناوله الأنثروبولوجي ديفيد غريبر في كتابه "وظائف عبثية" الصادر عام 2018.

يقول غريبر إن الوظائف العبثية هي بصورة رئيسية وظائف أبناء شريحة الياقات البيضاء*، محللا مهام مستشاري الموارد البشرية، ومنسقي الاتصالات، والباحثين في العلاقات العامّة، وواضعي الإستراتيجيات الماليّة، ومحامي الشركات الضخمة، وغيرها، فمع تقلص شريحة الياقات الزرقاء، استُدعي إلى الدرجات العلويّة موظّفون لا حاجة إليهم في أدوار إداريّة ظهرت حديثا.

العديد من الوظائف في المجتمعات ما بعد الصناعية عبثي، إذ وجد استطلاع أُجري في هولندا أن 40% من الناس يعتبرون أن وظائفهم عبثية (ص 5). ومع ذلك، فإننا لا نعمل بصورة أقلّ في هذه المجتمعات وإنما بصورة أكبر، حيث يتم اختراع المزيد فالمزيدِ من المهامّ العبثيّة: "إن كانت التكنولوجيا مصممة لأجل أي شيء، فسيكون ذلك هو دفعنا جميعا للعمل بشكل أكبر. ومن أجل تحقيق ذلك، كان ينبغي للوظائف التي تُخلق أن تكون عبثيّة بشكل صارخ" (ص 16)، إذن فنحن نعيش ظروف المجتمع الصناعي لكن في مجتمع ما بعد صناعيّ، لكن هل هذه الظروف هي الشكل السليم من المجتمع الصناعي؟

كان يُعتقد فيما مضى أن الحقبة الصناعية قد ولّت الأدبار، وأن كل مشكلاتها ستُصبح في طيّ النسيان أيضا، لكن واقع الحال أمر آخر، فنحن نُعيد إنتاج أكبر مشكلات الحقبة الصناعية، ونزيد الطين بلة باقتلاع المجتمع من تربته الإنتاجية، فالعملُ حاليا أكثر عبثية وتغريبا مما كان عليه في أي وقت مضى، إذ يُبقي المديرون على بيئة عمل تُشغِلُنا كما لو أننا لا نزال نعيش في مجتمع صناعي، على الرغم من أننا لا نفعل ذلك. فينخرطُ موظفو الياقات البيضاء في تسلسلية لا تنتهي من طقوس تحقيق المهام المطلوبة التي تتمحور حول أهداف تُوضع بوتيرة شهرية، حيث خلق النظام ما بعد الصناعي عالم عمل يقوم على النشاط المفرط العقيم (التقييمات، القياس الكمي، السيطرة، وضع المعايير) المفروض في أغلب الأحيان من قِبل المديرين.

يقضي الناس جُلَّ وقتهم في التعامل مع أرقام عقيمة يُفترض أن تمنحهم وهم السيطرة، أمّا الخدمات فيمكنها أن تتضاعف بمقدار ما يقوم مزوّدو الخدمات باقتناء الخدمات من مزوّدي خدمات آخرين، والنتيجة المنطقية ها هنا هي ازدياد الوظائف العبثية التي لا يتم فيها إنتاج أي سلعة أو معرفة، والمفارقة أنَّ ثقافة العمل هذه كانت لتكون غير مقبولة من قِبل الرأسماليين الأوائل. يدّعي المديرون في العصر ما بعد الصناعي أنهم وثبوا عن العالم الصناعي للوصول إلى عالم ما بعد صناعي أفضل، وأنّ المُرادَ لأساليب التقييم والمعايير التي يعظون الناس بها أن تكون إنسانية، وأن تكفل المساواة الاجتماعية، لكن ثمة مشكلة تتمثَّل في الزيف المختبئ خلف هذه الواجهة، فالصورة الإيجابية عن المجتمع ما بعد الصناعي هشة ومتآكلة.

من بين الكتب الأخيرة التي تحمل في عنوانها كلمة "عبثي" كتاب بي جي مندلسون "عبثية وسائل التواصل الاجتماعي" الصادر عام 2012، وترتبط وسائل التواصل الاجتماعي على نحو وثيق بالمجتمع ما بعد الصناعي، فالمجتمعُ ما بعد الصناعي مجتمع معلوماتي، ومعالجة المعلومات، أكانت مفيدة أم لا، قد أصبحت مهنة كل شخص تقريبا، من شركات الإعلام الضخمة إلى المحللين في فيسبوك.

تزدهر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل جيد تحديدا في المجتمعات ما بعد الصناعية، ذلك أن العاملين في العصر ما بعد الصناعي لديهم الوقت الذي يمكنهم قضاؤه في الدردشة عبر الشبكة بطريقة لم يكن ليحلم بها أسلافهم الفورديّون (نسبة إلى عُمّال التصنيع في شركة فورد في القرن العشرين). بهذه الطريقة، تتعالقُ الوظائف العبثية ووسائل التواصل الاجتماعي العبثية ببعضهما في حلقة مفرغة، فثمة محاولة لتعويض ضياع حياة العمل المُجدي من خلال الاستخدام المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي، لكن "المعنى" الموجود في أنشطة وسائل التواصل الاجتماعي هو على القدر نفسه من زيف "المعنى" الذي تُولِّده الوظائف العبثية. تستفيد الوظائف العبثية ووسائل التواصل الاجتماعي العبثية بأوهام المكانة والتقدير التي تُعزِّزانها من فكرة الـ "كما لو أن" -كما لو أن شيئا يُنجَزُ أو يتغير-، لكنهما في الواقع لا يوفّران أي أهداف منطقية في العمل أو الحياة.

من أين جاءت كل تلك الكتب التي تحتوي على كلمة "عبثي" في عناوينها؟ إنها على الأرجح جناية فيلسوف برينستون هاري فرانكفورت، الذي حوّل كلمة "عبثي" إلى مصطلح فلسفي في كتابه المقتضب والأفضل مبيعا "في العبث" الصادر عام 2005. وقد عرّف "العبث" على أنه صنف مختلف عن الكذب، لأنه على عكس الكذاب، فالعابثُ لا يحاول أن يخدعك، إنه عوض ذلك جاهل بحقيقة أو زيف ما يقوله (ص. 6-7). إن العابث "يُدلِّس لكنه لا يكذب، والعبثُ ليس مُجانبةً للصواب، لكنه مجرد خداع وزيف" (ص. 47). في الوظائف العبثية، يُولِّدُ "القيام بشيء كما لو أنه" نوعا جديدا من العبث، حيث يحاول الرؤساء النيوليبراليون، بالإضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي النرجسية، يحاولون تأسيس حقيقة بديلة هي ليست مخطئة لكنها خداع وزيف محض.

هل المجتمع ما بعد الصناعيّ مجتمعُ معرفة؟ إن كانت النيّة هي حقا تأسيس مجتمع معرفة، فسيكون علينا عندئذ مراجعة الأساليب الصناعية وتفعيلها وفق مقتضيات القيم والتوظيف الجديدة، بما أن "المعرفة" بدون القيم والتوظيف ستكون عبثية، لكن بدلا من ذلك فإن ما تنتجه "معرفة" المجتمع ما بعد الصناعي هي معلومات مصنّعة بأسوأ قالب صناعيّ ممكن لكي تُباع كخدمات لاحقا، ولأنّ الخدمات الأساسية في المجتمع ما بعد الصناعي تقتني الخدمات بدورها، فإن كمية المعلومات العبثية سرعان ما ستكون مهولة.

كان عُمّال القرن التاسع عشر يجدون أن عملهم عبثي ومغترب نعم، لكنهم كانوا على الأقلّ يُنتجون شيئا ما، أما الاقتصاد ما بعد الصناعي فلم يقم بإعادة تشكيل الإنتاج الصناعي بهدف ترسيخ مزيد من المعنى وجعل العمل أقلّ تغريبا، لكنه بدلا من ذلك تبنّى أسوأ عناصر الحقبة الصناعية، هذا على الرغم من تبجُّحه بأنه قد تخطى أنماط العمل الصناعي البائدة. لكن المجتمع الصناعيّ وبـ "تخطيه" العصر الصناعي بشكل خاطئ قد حرم نفسه من أكثر المثل جوهريّة في العصر الصناعي، ألا وهي إنتاج شيء قيّم، ومفيد، وحقيقي.

الشيء الوحيد الذي قد تم تخطيه حقا هو فكرة الفعالية؛ إذ كان من المأمول في السابق أننا مع تطور التكنولوجيا سنجد كثيرا من العمل الفارغ الذي نراه في إنتاج المصانع وقد انتهى. لكن النقيض هو السائد، إن الأمر يستمر في الوظائف العبثية، ونجده يتكرّر، على سبيل المثال، في الاستخدام المفرط الأهوج للهواتف الذكية. إذن، أي مشكلات العصر الصناعي تلك التي جرى إصلاحها حقا؟ لقد قلّ منسوب التلوث إلى درجة ما، لكن اللا مساواة في ارتفاع، وظروف العمل في صناعات مثل صناعات الأغذية قد أمست أسوأ من السابق بكثير.

إن الوظائف العبثية ووسائل التواصل الاجتماعي العبثية تُبقينا في انشغال لكنها تمنعنا من إنتاج شيء ذي قيمة. لقد جرى انتزاع فكرة مضللة عن الفعالية من العصر الصناعي، لكنها مبتورة من المعنى إذ ليس هناك ما يتمُّ إنتاجه، وعوضا عن ذلك تتم إعادة إصدار الاتجاهات "المثال" (Ideal) على شكل اتجاهات "تفوق" (Excellence)، التي من المرجّح أن تكون مدفوعة ببرنامج سياسي ما.

قال جاك إيلول إنه ينبغي لنا تشخيص مجتمع ما من خلال القيم الجوهرية التي أسّسها لنفسه (إيلول، 2008، ص. 174-175)، لكن المجتمع ما بعد الصناعي لم يُؤسِّس قيما على الإطلاق، بعيدا عن المثل الضبابية للمعرفة، وهي ازدياد المعلومات، والتفوق، أي أن يكون المرء الأفضل في أي ميدان كان. ومع أن الحقبة الصناعية كانت فترة ثورات، غير أن الشعوب المنهمكة بالعمل المفرط ووسائل التواصل الاجتماعي لديها وقت أقل للثورة، لتكون النتيجة هي متلازمة النحلة المنهمكة بإنتاجية خادعة، وهذا الأمر منتشر حاليا في كل أشكال مهن الياقات البيضاء.

يغلبُ أن يُنظر إلى المجتمع الصناعي كطور أوسط بين المجتمع الزراعي والمجتمع ما بعد الصناعي، وتأتي هذه الفكرة من جان فورستييه، تفاؤلي التكنولوجيا الكبير، الذي ابتكر "نموذج القطاعات الثلاث"، حيث تقول الرومانسية البيئية إن عيوب العالم ما بعد الصناعي يُمكن أن تُحل عبر البحث عن الإلهام في القطاع الأول، ألا وهو المجتمع الزراعي. لا أحد يبحث عن الفضائل في المجتمع الصناعي، فقد تم الحطّ منه كليا: "الصناعة" تعني التلوث، المكننة، الإنتاج الضخم الرديء واللا مساواة. وقد تعرّض عالم صناعي كامل -الاتحاد السوفييتي- للانهيار، إذن فلا بد من أن الانتقال الحثيث إلى عالم ما بعد صناعي طوباوي سيكون الخيار الأكثر منطقية عندئذ، وإن تمكّنّا من استيراد بعض العناصر من الحقبة ما قبل الصناعية، ألن نحظى منطقيا عندئذ بحياة جيدة؟

لكن ثمة بعض الفضائل القيّمة التي يمكن للصناعة أن توفرها لنا، كالإنتاجيّة، والفعالية، والعمل الجماعي الأمثل، وقد تخلّى المجتمع ما بعد الصناعي عن هذه الفضائل. علاوة على ذلك كله، فنحن لم نقم بتصحيح أخطاء المجتمع الصناعي، ظنًّا منا بأننا فارقنا ذلك العصر دونما رجعة. غير أنّ الأخطاء ستتكرّر على مستوى آخر، وبهذا المعنى، يكون العصر ما بعد الصناعي استكمالا للعصر الصناعي. وبدلا من تحسين المجتمع الصناعي عبر التعلُّم من أخطائه، نقوم بتقديم فضائل عشوائية من الفترة الزراعية ما قبل الصناعية، كالأفكارِ البيئية والأعمال التجارية المصغّرة. بالنظر عن كثب، فإن ما اعتقد الناس أنّه سيكون مجتمعا ما بعد صناعي مثاليا كان سيبدو إلى حدٍّ كبير مجتمعا صناعيا بقليل من التحسينات، لكن هذا المجتمع لم يرَ النور أبدا.

الفيلسوف الفرنسي هنري دو سيمون

صكّ هنري دو سيمون الفيلسوف الفرنسي من بدايات القرن التاسع عشر مصطلح "الصناعويّة" أو "النزوع الصناعي"، وقصد به وضعا صناعيا يقوم على تحقيق التفوق الاقتصادي والسياسي. كان يُفترض بالوضع الصناعي الجديد أن يؤدي إلى استبدالِ الطبقة غير المنتجة، ألا وهي الطبقة الأرستقراطية، وكانت رؤية سان سيمون متفائلة بقدر ما كانت توصيفات دانييل بيل اللاحقة للمجتمع ما بعد الصناعي.

متهكّما، يضع جريبر "الإقطاعية الإدارية" في طليعة أكثر الأنماط جوهرية لوظائف قطاع الخدمات الجديد، لأن هذه الوظائف لم تنشأ بمقتضى حاجات اقتصادية بل بمقتضى حاجة الرؤساء والمديرين إلى مرؤوسين. علاوة على ذلك، فإن الإقطاعية الإدارية هي مزيج مما سمّاه كريستوفر لاش "النرجسية الإدارية"، ذلك أنها تخلق ثقافة عمل عبثية تقوم على الكدح الكاذب، وهكذا ينتهي بنا المطاف وقد جمعنا أسوأ العناصر في كلتا الحقبتين الصناعية وما قبل الصناعية.

أهلا بكم إلى القرن الحادي والعشرين.

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هوامش:

*عمال الياقات البيضاء (White-collar Workers) هو مصطلح غربي يطلق على أولئك الناس الذين يقومون بعمل "ذهني" مكتبي مثل المديرين والمتخصصين، وهم بذلك يتميزون عن أصحاب الياقات الزرقاء (Blue-collar Workers) الذين يقومون بعمل يدوي ميداني كالعُمّال، كما يطلق مصطلح آخر وهو أصحاب الياقات الوردية (pink-collar worker) على العمال الذين يعملون في أعمال خدمة الزبائن.

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هذا التقرير مترجم عن مجلة Philosophy Now وهو لا يعبر بالضرورة عن موقع ميدان.