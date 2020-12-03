ودع سيارتك.. دليلك الكامل لاختيار الدراجة الهوائية

"إن أكثر ما أُفضِّله في حياتي هو المكتبات والدراجات، فكلاهما يدفعان بالناس إلى الأمام، ويومي المثالي هو اليوم الذي أقود فيه دراجتي إلى المكتبة". (بيتر جولكين)

يبدو ركوب وسائل المواصلات الآن أشبه بمغامرة في مواجهة عدو لا تراه بالعين المجردة يتربَّص بك في كل ركن، وهو ما دفع إيطاليا في إطار خطة التعايش مع الوباء إلى إدراج الدراجة والسكوتر بديلا للسيارات للحد من التزاحم في وسائل المواصلات وتحقيق المسافة الآمنة، وقامت الحكومة الإيطالية بتخصيص منح تصل إلى 60% من سعر الدراجة للمواطنين لمساعدتهم على شرائها. ولم يقتصر الأمر على إيطاليا فقط، ففي الأردن مثلا تدافع المواطنون لشراء الدراجات الهوائية للتمكُّن من التحرُّك دون خرق الحظر على المركبات.

سواء كنت تقود سيارتك الخاصة أو تستخدم المواصلات، فهناك ساعات طويلة تضيع في الانتظار ويستنزفها الزحام والتكدس المروري، وتأكلها الإشارات والانتظار الطويل على مقاعد المحطات، وكل تغيُّر في أسعار الوقود يعني المزيد من الثقوب التي تبتلع ميزانيتك. ومن السيارة تنتقل إلى مكتبك لتقضي ساعات طويلة جالسا، وتعود إلى البيت متعبا مما يجعل الذهاب إلى صالة التمارين الرياضية ترفا لا تقدر حتى على التفكير فيه، لذا ربما حان الوقت لتُفكِّر في شراء دراجة.

أفضل للبيئة: لم يعد الحديث عن حماية البيئة رفاهية أو مجرد شعارات مُنمَّقة، فآثار التلوث البيئي وتبعاته والتغيرات المناخية التي تنتج عنه صرنا نلمس آثارها في حياتنا اليومية.

الجانب الاقتصادي: استخدام الدراجة يساعد على توفير المال، حيث لا تضطر لاستخدام الوقود أو المواصلات العامة، وبطبيعة الحال سعر الدراجة أقل من سعر السيارة، كما أن الدراجة ستُغنيك عن مصروفات الصيانة والتأمين والترخيصات المرتفعة.

لن تواجه مشكلات صفّ السيارة: يعاني العديد من سائقي السيارة من صعوبة إيجاد مكان للانتظار، لكنك لن تواجه هذه المعاناة، فمكان سيارة واحدة يتسع لنحو عشر دراجات، بل إن بعض الدراجات بها إمكانية الطي، وهو ما يعني إمكانية طيّها وتعليقها في أي مكان.(1)

أفضل للصحة العقلية: أظهرت الدراسات أن التمرن على الدراجة يُعزِّز القدرات العقلية ويساعد على الوقاية من الإصابة بالألزهايمر عند كبار السن، كما يظهر تأثيره على الأطفال ويساهم بشكل ملحوظ في السيطرة على مشكلات مثل اضطراب نقص الانتباه، كما أن التجوُّل بالخارج على الدراجة واستكشاف طرق وأماكن جديدة يساعد على تحسُّن الحالة النفسية.(2) (3)

الوقاية من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية: مثل ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية والسكتات الدماغية وتقوية عضلة القلب وخفض مستويات الدهون في الدم.

تمرين مثالي للمصابين بهشاشة العظام: رغم أنه لا يُساعدهم بشكل مباشر فإنه لا يضع ضغطا كبيرا على المفاصل.

رياضة سهلة: لا تحتاج ممارستها إلى مهارات فائقة، ويمكن أن يمارسها معظم الناس من جميع الأعمار، ولا تتطلّب مستوى مرتفعا من اللياقة البدنية.(4)

ستجعلك أكثر ثقة: تساعد الرياضة بشكل عام على تحسين المزاج ورفع مستوى الثقة بالنفس، فالتمرين بانتظام يُحفِّز إفراز الجسم لهرمونات الأندروفين والأدرينالين، كما أن ركوب الدراجة بانتظام يمنحك نجاحات وتطوُّرا ملحوظا في كل مرة تقود الدراجة لمسافة أطول أو تُنهي سباقا أو تكسر أرقامك السابقة.

رفع مستوى لياقتك البدنية: يُمرِّن ركوب الدراجة جميع المجموعات العضلية الرئيسية في جسدك، ويعمل على زيادة مرونة العضلات وتقويتها وتحسين التناسق العضلي.

رفع مستوى لياقتك الاجتماعية أيضا: يمنحك الانضمام لمجموعات ركوب الدراجات الفرصة لتوسعة دوائرك الاجتماعية.

لمَن لا يملكون فائضا من الوقت: هل تتذرّع بعدم وجود وقت للذهاب إلى صالة التمارين؟ حسنا لا تحتاج إلى استقطاع وقت معين من جدولك، بل يمكنك استخدام الدراجة وسيلة مواصلات أيضا.

خفض الوزن والوقاية من خطر السمنة: يساعد ركوب الدراجة على حرق من 400 إلى 1000 سعر حراري في الساعة.(5)

وهكذا، تتنوَّع الفوائد والمزايا التي تعود عليك من استخدام الدراجة سواء تلك الصحية أو البيئية، لكن هناك أمر آخر ربما لا يمكن قياسه بالأرقام، إذ تمنحك تجربة الانتقال بالدراجة مساحة من التأمل والحميمية والاتصال بالمدينة ربما لا تسمح بها السيارات، فما تمر به مسرعا وتلمحه عبر نافذة سيارتك يركض إلى الخلف يمكنك أن تتأمله بروية من على مقعد دراجتك. تمنحك الدراجة مساحة أكبر من الحرية والخفة، ومساحة أعمق لفهم المكان من حولك والتواصل معه، مع الأرض والسماء والتشكيلات المعمارية من حولك، تُحرِّر لفات البدال جسدك وتُحرِّر عقلك معه.

"إن مَن يسير على قدميه أو يقود دراجته أو يركب على ظهر حصانه لمسافة ميل واحد يرى ويشعر ويستمتع أكثر من ذلك الذي يقود سياراته لمئات الأميال". (إدوارد إبي)

هناك عدة معايير تحتاج إلى وضعها في اعتبارك، ومجموعة من الأسئلة التي يجب أن تطرحها على نفسك؛ ما نوع الطرق التي ستسير فيها؟ هل تحتاج إلى الدراجة لممارسة الرياضة في طرق غير ممهدة أو جبلية؟ أم ستكتفي بركوبها في طرق ممهدة داخل المدينة؟ أم تنوي المشاركة في سباق للدراجات وتحتاج إلى دراجة سريعة؟ ما درجة خبرتك؟ ولماذا تريد استخدام الدراجة؟ لتحسين لياقتك أم للمتعة أم للتمرين الجدي أم للانتقال من مكان ﻵخر؟ كم تبلغ ميزانيتك؟

يختلف الأمر بالطبع بحسب احتياجاتك، فما يحتاج إليه المبتدئ يختلف عن حاجة راكب الدراجة المحترف، وبإمكانك شراء دراجة مستعملة لتوفير بعض المال، وهناك الكثير من المتاجر التي تُوفِّر إمكانية تقسيط سعر الدراجة على مدى عدة أشهر.(6)

لقد ظهرت في الآونة الأخيرة العديد من أنواع الدراجات، لكنها في الغالب تندرج تحت ثلاثة تصنيفات رئيسية يمكنك الاختيار بينها تبعا لاحتياجاتك كما سبق وأشرنا، والأنواع الثلاثة هي:

دراجة جبلية: تحتوي على مساعد أمامي لتقليل وامتصاص الصدمات ومقاومة المطبات، مخصصة للطرق الوعرة الجبلية والترابية غير الممهدة، لكنها ثقيلة الوزن نوعا ما بسبب المساعدين والفرامل. تُصنع من الحديد وعجلاتها عريضة، المقود غير ملتوٍ يسمح بقيادة مريحة دون انحناء، وتتمتع بالمتانة وتتحمل الوزن الثقيل، لكن قيادتها على الطرق المُعبَّدة قد تحتاج إلى بذل المزيد من الجهد.

دراجة الطريق: لا يوجد بها مساعدان، خفيفة الوزن، وهيكلها خفيف مصنوع من الألمونيوم أو الكربون فايبر أو مزيج منهما، بإطارات نحيفة صغيرة الحجم وقاعدة عجلات قصيرة مما يُقلِّل المقاومة مع الطريق ويمنحك سرعة عالية، لكنه يجعل جسمك منحنيا أثناء القيادة، وتحتاج إلى لياقة بدنية عالية، كما أن هيكلها يناسب الطرق الأسفلتية المُمهَّدة فقط.

الدراجة الهجين: مزيج بين خصائص النوعين السابقين وينصح بها للمبتدئين، فهي تأتي بمقود مريح كالدراجة الجبلية، وإطاراتها أعرض من دراجة الطريق لكنها أقل حجما من الدراجات الجبلية. لا تُناسب المسافات الطويلة لكنها مناسبة لعمل التمارين.

"عندما تنخفض المعنويات، ويبدو النهار مُعتِما، عندما يصبح العمل رتيبا، ولا شيء يستحق الأمل، اركب دراجتك وانطلق بها في رحلة على الطريق، ولا تفكر بشيء سوى هذه الرحلة". (آرثر كونان دويل)

بعد التأكد من اختيارك لنوع الدراجة المناسب لاحتياجاتك، ستنتقل إلى اختيار مقاس الدراجة، وعليك أن تتأكد من حصولك على دراجة ذات مقاس مناسب، فعندما يكون مقاس الدراجة صغيرا فإن هذا يُشكِّل ضغطا على ساقيك وجذعك، أما إذا كان أكبر من اللازم فهذا يعني أنك لن تتمكّن من تحقيق دوران الساق المطلوب للتبديل في السرعات العالية.

يُعتبر حجم الإطار وهيكل الدراجة من العوامل الأساسية في اختيار مقاس الدراجة. ستحتاج إلى شريط قياس وآلة حاسبة، ثم قِف مباعدا ما بين ساقيك بمسافة 15 إلى 20 سم، وقِس المسافة من العانة إلى قدمك على الأرض (وهو ما يُعرف بالانسيم "inseam")، ثم احسب مقاس الدراجة بناء على المعادلات التالية:

دراجة الطريق: inseam x 0.70

الدراجة الجبلية: inseam x 0.66

الدراجة الهجين: inseam x 0.685

أو يمكنك استخدام حاسبة قياس الدراجة الموجودة على هذا الرابط.

أفضل طريقة للتأكد من مناسبة مقاس الدراجة لك أن تقف وقدماك على الأرض، والتأكد من وجود مسافة نحو بوصة بين هيكل الدراجة ومنطقة العانة.(7) إضافة إلى كل ما سبق، يُفضَّل قبل شراء الدراجة أن تُجرِّب عدة دراجات وتتأكد من كونها مريحة، على سبيل المثال: تأكد من راحة يديك ومرفقيك على المقود، وتأكد من تمكُّنك من الوصول إلى الغيارات والفرامل بسهولة، ولا تنسَ عند التجربة أن تُجرِّب عدة قياسات، القياس المطابق لحساباتك وقياس أصغر منه وآخر أكبر، فالأهم من انضباط القياسات هو راحتك.

ارتفاع المقعد:

صورة ميدان

بعد تأكُّدك من الحصول على دراجة بالقياس الصحيح ستحتاج إلى ضبط ارتفاع المقعد. كي لا تتأذى ركبتاك تأكد أن بإمكانك وضع قدميك مرتاحتين على البدالة، وعند مد الساقين فإنه من المفترض أن تصل قدماك بأكملهما للأرض تقريبا دون أن تحتاج إلى الميل بفخذك. إذا كانت الدراجة مضبوطة فستتمكّن من ركوبها دون مشكلات لفترة تتراوح بين ساعة وحتى ساعتين، لكن في حالة الشعور بألم قبل هذه الفترة فهذا يعني وجود خطأ في ضبطها.

ارتفاع المقود:

أغلب الدراجات تسمح لك بتعديل ارتفاع المقود (الجادون). تأكد من ضبطه بشكل يناسبك، فانحناء الجسم كثيرا نحو الأمام يزيد الضغط على أعصاب اليدين، ومد اليدين بشكل زائد قد يؤدي لزيادة استطالة أعصاب اليدين والضغط عليها.(8)

الإكسسوارات:

الخوذة: من الإكسسوارات الأساسية التي لا غنى عنها، للوقاية من إصابات الرأس في حالة السقوط أو الحوادث لا قدر الله، كما أن بعض الدول تفرض قوانينها ارتداء خوذة الرأس على راكب الدراجة. تُصنع الخوذة من البلاستيك أو ألياف الكربون لتحمُّل أكبر ووزن أخف، وبالداخل توجد حشوة داخلية لامتصاص الصدمات. وهناك قواعد مهمة عند اختيار خوذة الأمان، فمن المهم أن يكون مقاسها مناسبا للرأس، وأن تكون ذات حشوة داخلية يسهل إزالتها لغسلها منفصلة لتنظيفها، وأن تحتوي على فتحات تهوية.

من الإكسسوارات الأساسية التي لا غنى عنها، للوقاية من إصابات الرأس في حالة السقوط أو الحوادث لا قدر الله، كما أن بعض الدول تفرض قوانينها ارتداء خوذة الرأس على راكب الدراجة. تُصنع الخوذة من البلاستيك أو ألياف الكربون لتحمُّل أكبر ووزن أخف، وبالداخل توجد حشوة داخلية لامتصاص الصدمات. وهناك قواعد مهمة عند اختيار خوذة الأمان، فمن المهم أن يكون مقاسها مناسبا للرأس، وأن تكون ذات حشوة داخلية يسهل إزالتها لغسلها منفصلة لتنظيفها، وأن تحتوي على فتحات تهوية. الأنوار الأمامية والخلفية: تساعدك الأنوار الأمامية على كشف الطريق أمامك عند القيادة في الليل، أما الخلفية فهي تجعلك واضحا أمام السيارات.

تساعدك الأنوار الأمامية على كشف الطريق أمامك عند القيادة في الليل، أما الخلفية فهي تجعلك واضحا أمام السيارات. القفازات: ستحتاج إليها إذا كنت تنوي قيادة الدراجة لفترة طويلة للتأكد من راحة يديك.

ستحتاج إليها إذا كنت تنوي قيادة الدراجة لفترة طويلة للتأكد من راحة يديك. زجاجة المياه والحامل الخاص بها: من الضروري أن تحرص على تناول المياه وترطيب جسدك أثناء ركوب الدراجة، احرص على اصطحاب زجاجة مياه بحجم مناسب من مادة تحتفظ بالبرودة، ويساعدك الحامل على تثبيتها بالدراجة.(9)

لا تضغط على نفسك في البداية: واحد من الأخطاء التي يقع فيها أغلب المبتدئين هو القيادة لمسافات طويلة وبسرعات كبيرة في البداية دون أن يحصلوا على التدريب الكافي. امنح جسدك الفرصة للتعود وبناء اللياقة اللازمة بالتدريج.

لا تُنفق كل أموالك على إكسسوارات الدراجة: بالتأكيد لا يوجد جدال بشأن عدة الأمان والخوذة، لكن فيما يخص بقية الإكسسوارات فليس عليك أن تتعجّل.

تأكد من ضبط ارتفاع مقعدك ومناسبة مقاس الدراجة لك: هل تعاني من آلام في الركبة بعد قيادة الدراجة؟ قد يعني هذا أنك لم تضبط المقعد على ارتفاع مناسب.

الاهتمام بالصيانة الدورية للدراجة: لا يتطلب الأمر الكثير من الخبرة لكن تحتاج إلى تعلُّم أمور بسيطة مثل تشحيم سير الدراجة، ونفخ العجلات. تحتاج إلى تشحيم سير الدراجة كل 100 ميل، وبمعدل أكبر في الأجواء الرطبة أو المُمطرة.

تعرَّف على أسلوبك المفضل في ركوب الدراجة: هل تُفضِّل الركوب في رحلتك اليومية إلى العمل؟ أم تُفضِّل الركوب في مجموعات من الدارجين؟ أم تُفضِّل الاشتراك في السباقات وما تُشعله من روح المنافسة؟ أم تُفضِّل الركوب بمفردك؟ التجربة دائما هي خير دليل.

إيجاد مجموعة لتنضم إليها: رغم أنها رياضة فردية، فركوب الدراجات قد يكون أكثر متعة حين تُمارسه في جماعة. ابحث عن جماعات راكبي الدراجات في مدينتك، وانضم إليهم، عادة ما يُخصِّصون موعدا أسبوعيا أو شهريا للجولات.

احرِص على أن تمد جسدك بالماء والغذاء اللازمين كي تتجنب الإصابة بالإعياء أو الجفاف: إذا كنت تنوي ركوب الدراجة لساعة واحدة فستحتاج إلى شرب الماء فقط، أما إذا كنت تنوي الركوب لساعتين أو أكثر فلا تنسَ إحضار وجبة خفيفة معك. ابدأ في تناول الطعام بعد مرور 45 دقيقة إلى ساعة، ثم تناول كميات قليلة كل ربع ساعة، واحرص على شرب الماء بانتظام.

احرِص على البقاء آمنا: لا تركب الدراجة أبدا دون استخدام خوذة مناسبة، واحرص على اتباع قوانين وإرشادات المرور المحلية. امنح كامل انتباهك للطريق من حولك، ولا تستخدم سماعات الأذن أثناء الركوب. احرص على أن يكون معك دائما هوية شخصية وهاتف محمول لاستدعاء المساعدة في حالات الطوارئ.(10) (11)

ملحوظة: إذا كنت تعاني من وجود مشكلات في العمود الفقري أو الأعصاب أو تعاني من أمراض السكري أو القلب أو الضغط فعليك أن تستشير طبيبك قبل اﻹقدام على خطوة شراء الدراجة.

"ركوب الدراجة ليس فقط مسألة توازن، لكنه يتعلق بالإيمان. فلِتبقى مستقيما عليك أن تمضي قُدما، وعليك أن تُبقي عينيك على هدفك لا على الأرض من تحتك. هذا ما يمكن أن أُطلق عليه فلسفة راكب الدراجة في الحياة". (سوزان فريلاند)

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المصادر