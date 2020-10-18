كيف تطور قدرات دماغك على التعلم؟

"تخيَّل مهاجرين يأتون إلى دولة جديدة يستطيعون استيعاب لغتها الجديدة بسهولة وبدون لكنة مختلفة، في غضون بضعة أشهر فقط، وتخيّل كيف ستتحول حياة الناس الأكبر سِنًّا الذين سُرِّحوا من وظائفهم إذا أصبحوا قادرين على تعلُّم مهارة جديدة بالنشاط نفسه الذي كان لديهم في الطفولة" (1)

لا يبدو هذا التخيُّل ضربا من الخيال في رأي بعض الباحثين الذين اعتقدوا أن عقولنا تمتلك أكثر بكثير مما نستغله بالفعل في بناء قدراتنا، فتتبعوا قدرات الدماغ المذهلة، واكتشفوا كثيرا من أسراره، وربما يصبح أحد إنجازات علماء الأعصاب أن نمتلك القدرة على التعلُّم مثل تلك التي امتلكناها في الطفولة، وبالسهولة نفسها، ونُطوِّر باستمرار قدرات عقولنا على التعلُّم لنستغل أكبر ما يمكن منها.

لا يتوقف دماغنا عن التغيير، في الفترة الحرجة من النمو، وهي مرحلة بناء يكون الجهاز العصبي فيها حساسا بشكل خاص لبعض المحفزات البيئية، تكون قشرة الدماغ لدنة جدا بحيث تتغير بنيتها بسهولة بمجرد تعريضها لمنبهات جديدة، وهذا هو ما يُتيح للرُّضَّع والأطفال الصغار جدا تطوير اللغة في فترة وجيزة، وتعلُّم الكلمات بمجرد سماعها من آبائهم، بعد الفترة الحرجة يمكن للراشدين تعلُّم لغات أخرى لكن يكون عليهم بذل جهد أكبر لينتبهوا.

الفرق بين لدونة الدماغ في الفترة الحرجة ولدونة الراشدين، كما يخبرنا نورمان دويدج في كتابه "الدماغ وكيف يُطوِّر بنيته وأداءه"، هو أن خرائط الدماغ في الفترة الحرجة يمكن تغييرها بمجرد تعريضها للعالم، لأن آلية التعلُّم مستمرة بلا انقطاع، فالرُّضَّع لا يعرفون ما سيكون مهما بالنسبة لهم وما لن يكون مهما، ولذلك فهم ينتبهون لكل شيء.

يكون التعلُّم في الفترة الحرجة سهلا لأن النواة القاعدية تكون دائما في حالة عمل، وما فعله ميرزنيتش أبرز اختصاصيي اللدونة العصبية وزميله هو تجربة قاما فيها بتشغيل النواة القاعدية لجرذان بالغة بشكل اصطناعي، ليُلاحظا توسُّعا هائلا في خريطة الدماغ لديهم، وعملا يُشبه عمل الدماغ في الفترة الحرجة، وبهذا استطاعا إيجاد طريقة لإعادة فتح الفترة الحرجة لدى البالغين، من خلال قطب كهربي أو الحقن المجهري لمواد كيميائية معينة أو من خلال العقاقير، وهكذا يصبح بالإمكان أن يتعلَّم الناس حقائق العلوم أو التاريخ والحِرَف بمجرد التعرُّض لها لفترة وجيزة.

هكذا يُخبرنا ميرزنيتش الذي يتحدث عنه نورمان دويدج مؤلف كتاب "الدماغ وكيف يُطو؟ِر بنيته وأداءه"، مستعرضا براءات اختراع الرجل لتقنيات تَعِدُ بإتاحة الفرصة للراشدين لتعلُّم مهارات اللغة دون استذكار مجهد، ومؤكدا أن ممارسة مهارة جديدة يمكن أن يُغيِّر الملايين وربما المليارات من الاتصالات بين الخلايا العصبية في خرائط الدماغ، إن ما يؤكده ميرزيتش أن الدماغ يُكيِّف نفسه وفقا لما نقوم به، ودائما "يتعلَّم كيف يتعلَّم". (2)

تسمح اللدونة العصبيّة بتجدُّد الدماغ، وتدعم قدراته على التذكُّر وإعادة التركيب، وتحدُّ من تأثير الاختلالات التركيبيّة التي تؤدّي إليها أمراض مثل التصلُّب المتعدّد، باركنسون، والزهايمر واضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط وغيرها.

اللدونة هي المطاوعة والقابلية للتغيير والتعديل، وهو مصطلح يُشير إلى ليونة الخلايا العصبية في أدمغتنا وأجهزتنا العصبية وقابليتها للتغيير، لقد أظهر العلماء أن القدرات العقلية التي نولد بها ليست ثابتة، وأن الدماغ التالف يستطيع أن يُميِّز نفسه بحيث يحل جزء مكان آخر إذا فشل هذا الجزء في أداء وظيفته.

إن فكرة أن الدماغ يمكن أن يُغيِّر تركيبه من خلال التفكير والنشاط هي إحدى الثورات ذات التأثيرات العميقة التي ستزيد فهم البشر للحب والحزن والعلاقات والتعلُّم والإدمان والثقافة والتكنولوجيا، بل وسيمتد الأثر ليشمل جميع العلوم الاجتماعية والإنسانية والفيزيائية. (3) – (4)

إننا كوننا بالغين نعيش حالة من الاستقرار بعد أن توقَّفت أجسادنا عن التغيُّر في فترة المراهقة، وصرنا مَهَرَة في عملنا، نعتقد أننا لا نزال قادرين على التعلُّم، لكن الحقيقة على الأرجح هي أننا نواصل العمل لسنوات عديدة في أعمال لم تعد تتطلَّب انتباهنا بعد أن صرنا نُتقنها، ونتحدَّث بلغتنا الأم وكأننا نُعيد استخدام مهارات تعلَّمناها، ولا نتعلَّم جديدا، لنكتشف في سن السبعين أننا ربما لم نُشغِّل الأنظمة التي تُنظِّم اللدونة منذ خمسين سنة تقريبا.

إن إهمالنا للتعلُّم مع تقدُّمنا في السن هو ما يُضعف أنظمة الدماغ التي تعدل اللدونة وتضبطها، وقد استطاع علماء الأعصاب تطوير تمارين دماغية لعلاج الانحدار المعرفي المرتبط بتقدُّم العمر.

"تمارين الدماغ تكون مفيدة بقدر العقاقير لمعالجة أمراض وخيمة مثل الفصام، واللدونة موجودة من المهد إلى اللحد، والتحسُّن الجذري في الوظيفة المعرفية -كيف نتعلَّم وكيف نُفكِّر ونفهم ونتذكَّر- ممكن حتى لدى المسنين".

يُخبرنا ميرزنيتش أن تعلُّم نشاطات تتطلَّب التركيز أو حل ألغاز تنطوي على تحدٍّ لعقولنا، أو تغيير مهنتنا بما يتطلَّب إتقان مهارات جديدة يُنبِّه جهاز التحكم في اللدونة ليواصل عمله، وهو يؤكد أن كل شيء يمكن للدماغ الشاب أن يفعله يمكن أن يحدث في الدماغ الأكبر سِنًّا، شرط أن ينال الشخص من المكافأة أو العقاب ما يكفي ليًثير انتباهه ويُجنِّبه الملل. (5)

يعني التعلُّم الفائق استمرار التدريب على المهارة بعد تحقيق مستوى معياري في الإنجاز، فمثلا حين يكون المعيار هو 10 رميات حرة ناجحة في كرة السلة خلال 10 محاولات، فإن استمرار اللاعب في التمرين حتى وصوله إلى تحقيق 15 رمية ناجحة خلال 15 محاولة يعني تحقيقه لـ (50%) من التعلُّم الفائق.

وفي آراء آخرين فإن المصطلح يُشير أحيانا إلى استمرار اللعب في التمرين على المهارة بصرف النظر عن حدوث تحسُّن في النتيجة من عدمه، فيصل مثلا إلى الكفاءة المطلوبة وهي 10 رميات ناجحة خلال 10 محاولات، ولكنه مع ذلك يستمر في التدريب الإضافي على المهارة لتعزيز التعلُّم، وجعل المهارة أقل عُرضة للنسيان، وإمكانية أدائها بسهولة مهما كانت معقدة. (6)

المهم هنا هو ملاحظة أن زيادة التحسُّن في الأداء تقلّ تدريجيا وبوضوح كلما وصل الشخص إلى حدٍّ معين، فهناك حدود للإنجاز يمكن الوصول إليها، وتبدأ درجة التعلُّم في التناقص كلما وصلت كفاءة الشخص إلى المستوى الأعلى، أي إنه كلما أصبح أكثر كفاءة في المهارة التي يتعلَّمها يكون مجال تحسُّنه وتقدُّمه أقل، ويستغرق وقتا أطول لدفع حدود الإنجاز، فمثلا إذ استمر في التدريب بحيث استطاع أن يُحقِّق مستوى كفاءة 20 من 20 رمية حرة ناجحة، فالتدريب التالي لن يزيد تقدُّمه، أو قدرته على الاحتفاظ بالأداء، بما يتناسب مع الوقت المستغرق في التدريب الإضافي.

وبمرور الوقت تكون قدرة الإنسان على دفع هذا الحد للإنجاز أقل، ويبدأ غيره في تحقيق إنجاز أفضل فيكسر الرقم الذي لا يستطيع هو أن يُحقِّقه، لهذا يفقد الناس رغبتهم في التعلُّم الفائق لأسباب منها أن عملية التعلُّم تُصبح مُملة، وأن الاستمرار لا يؤدي إلى تحسُّن ملحوظ.

يُرجِّح بعض الباحثين أن التعلُّم الفائق يُفيدنا أكثر في تعلُّم المهارات الحركية السريعة مثل لعبة كرة السلة أو الباليه، أما بالنسبة للمهارات الأخرى التي نعتمد فيها عادة على الذاكرة، مثل تعلُّم اللغات أو الحقائق، فلم يُختبَر التعلُّم الفائق فيها بدقة، إذ تستخدم معالجة معلومات أقل تخصصا داخل الدماغ. (7)-(8)

كان عالم الأعصاب ماركوس رايشل هو مَن اكتشف الطاقة الفريدة في دماغنا عام 1990 أثناء إجرائه سلسلة من التجارب باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي ليُراقب شخصا في فترة الراحة أو جالسا دون فعل أي شيء أو ربما مستغرقا في أحلام اليقظة، وقد أظهر الدماغ حياة خاصة ووظائف مذهلة يقوم بها في هذه اللحظات.

حتى في تلك اللحظات التي لا نقوم فيها بأي شيء أو نفكر فيها، يكون دماغنا لا يزال منغمسا في أنشطته شديدة التعقيد، تنشط ما تُسمى بالشبكة العصبية الافتراضية في هذه اللحظات من الخمول الإدراكي الظاهري، حين ننفصل عن العالم، نقوم بتنشيط هذا الجزء من الدماغ والسماح له بالقيام بعمله، بحيث يقوم الدماغ بأنشطة لا نهاية لها. (9)-(10)

تُشير الأبحاث إلى أهمية النوم في ترسيخ الذكريات، وتحقيق نتائج لدعم التعلُّم الحركي بالطريقة نفسها التي يُحقِّقها التعلُّم الفائق في تحسين التعلُّم البصري، فقد استطاع المشاركون في التجربة الذين حصلوا على قيلولة مدتها 90 دقيقة بين جلسات التدريب تحقيق نتائج مشابهة لما يُحقِّقه التعلُّم الفائق، ومع أنه لا يمكن للغالبية الحصول على قيلولة لمدة 90 دقيقة في كل مرة يتعلّمون فيها شيئا، فقد يكون المزج بين النوم والتعلُّم الفائق خطة جيدة للتعلُّم وحفظ الذاكرة.

إذا لم تتمكّن من ممارسة التعلُّم الفائق، وكان عليك أن تتعلَّم أكثر من مهارة في الوقت نفسه، فإن أهم ما ينصحك به المتخصصون هو أن تتجنَّب التنافس بين المهارات لكي تتمكّن من الحفاظ عليها كلها. (11) وأخيرا فإن بعض أيسر التمارين والحِيَل التي يمكن بها تحفيز العقل ليصل إلى أقصى قدراته، وتحسين المرونة العصبية لدماغنا، هي:

رؤية أشياء جديدة، مثل القراءة والاستماع إلى الصوتيات التي تحتوي على معلومات لم نعرفها من قبل، والذهاب إلى معرض، أو الوجود مع أشخاص يخبروننا بأشياء جديدة. باختصار؛ أن تُقابل عقولنا أمورا جديدة، كل هذا يستلزم تنشيط الدوائر العصبية وأنماط عمل الدماغ وبالتالي يزيد المرونة العصبية لديك.

ممارسة الرياضة

المرونة العصبية أمر يمكن اكتسابه باستمرار، وليس هناك سِنٌّ يمكننا القول عنده إننا لن نتمكّن من تدارك الأمر، فدماغنا يستطيع توليد روابط جديدة، في دراسة أُجريت على أشخاص تتراوح أعمارهم بين السبعين والثمانين أُجريت مقارنة بين استجابتهم لألعاب المهارات العقلية مثل السودوكو الكلمات المتقاطعة، والتمارين البدنية مثل المشي، والمدهش أن ما جعل هؤلاء الأشخاص أكثر ذكاء وحفَّز نمو مناطق معينة من الدماغ هو الذهاب في نزهة على الأقدام أكثر من التمارين العقلية.

اكتشف مسارات جديدة

إحدى الحِيَل البسيطة جدا لتحسين مرونة دماغنا هي السير في مسارات أو طرق جديدة. لدينا هذا الميل دائما للذهاب من الطريق نفسه إلى العمل وصالة الألعاب الرياضية، لكن السير في طريق آخر، أو على الأقل عبور الشارع يُشعرنا بعدم الراحة وبعض التحدي بسبب الخوف من المجهول، بالتالي يُحفِّز عقولنا. (12)

استمع إلى الموسيقى

________________________________________________________________________________________

المصادر