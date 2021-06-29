سرطان الروح.. كيف يدمر القلق والضغط النفسي حياتنا؟

في صباح كلّ يوم يستيقظ أحمد من نومه فزعا على صوت المنبّه الذي يشبه صاعقا كهربائيّا، لكي يصل عمله في الموعد دون تأخير وإنذارات. في الليلة الماضية لم يتمكن من الخلود إلى النوم بسهولة أبدا، وبالرغم من أنّه يعاني من الأرق منذ سنوات إلا أنّه في هذه الليلة كان يفكّر في المقابلة التي طلبها مديره في العمل بعد تسبّبه في فشل المشروع الأخير للشركة وخسارتها أمام شركة منافسة. إذ عندما بدأ أحمد مع الشّركة كان عمله مبهرا، كان متّقدا وممتلئا بالحياة والحيوية، لكنّه في السنوات الأخيرة بدأ يعاني من القلق المتواصل.

لقد تضاعفت مسؤوليّاته في الشّركة، في الوقت الذي تعاني شركته تهديدات حقيقة بشأن وضعها المالي. الكثير من أصدقائه الذين يعملون في المجال نفسه لا يجدون عملا بعدما أغلقت شركاتهم أبوابها بسبب الأزمة الاقتصادية. تلاحظ زوجته منذ فترة طويلة شروده المستمر، وانعزاله ومزاجه الاكتئابي، لقد أصبح ينسى كثيرا، لم يعد يتذكّر الأشياء التي تطلبها منه كما كان يفعل في بداية زواجهما، كما أنّه أصبح يتناول أدوية ضغط الدم المرتفع الذي كان يعتقد أنه مرض لا يصيب سوى كبار السن. قبل بداية المشروع الأخير كان يشعر أنّه غير قادر على العمل فتقدّم بطلب إجازة من الشّركة لكنّ طلبه رفض بسبب حاجة الشركة لكلّ موظفيها في هذا الوقت الصعب، مما زاد الأمر سوءا.

كان يتردّد في ذلك الوقت على عدد من الأطباء الذين أجمعوا على أنه يعاني من "الضغط والقلق المزمن" والذي قد يتطوّر إلى مرض الاكتئاب أو حتى الزهايمر إذا لم يتمكن من السيطرة عليه. حالة أحمد ليست فريدة، فجميعنا يعرف ما الذي يعنيه القلق جيّدا، يقول فرويد: "لست في حاجة إلى تقديم القلق لكم فكلّ منّا قد ابتلي بهذا الشعور". قد يكون هذا الشعور مفيدا في أوقات الامتحانات والمسابقات مثلا، فهو يساعدنا على الإنجاز لكنه يتحول لوحش مدمّر يعمل ببطء عندما يستمرّ لفترات طويلة دون أن نتمكّن من كبح جماحه".