فلاحون غاضبون: جذور هيمنة الريف على المدينة في المشرق العربي

في عالم مختلف نسبيا عن العالم الذي كتب فيه "برهان غليون" و"نزيه الأيوبي" أشهر كتبهما، كتب "عصام الخفاجي" سِفره الأساسي "ولادات متعسرة.. العبور إلى الحداثة في المشرق العربي". كانت المقولة الاستشراقية عن الاستثناء العربي قد فقدت جاذبيتها، كما تقوَّضت أغلب مقولاتها العنصرية والثقافوية، وحل محلها تفسيرات لاتجاهات أخرى في التحليل التاريخي الاقتصادي والاجتماعي، أبرزها مدرسة التبعية، وهي بتعبير الخفاجي ترد على الاستشراق والتحليلات الثقافية العنصرية بإزاحة مسؤولية التخلف عن كواهلنا، وتحميله للاستعمار "الذي أبقانا مصدِّرين للمواد الأولية ولم يسمح بتوسيع الأسواق المحلية ونشوء اقتصادات صناعية"؛ ما عطَّل العبور من وضع المستعمَرات المصدِّرة للتبغ والقطن والمواد الأولية إلى وضع البلدان الصناعية الديمقراطية والمتقدمة.

شرع الخفاجي في تأليف كتابه مطلع الألفية الجديدة تقريبا، لكن رحلة الكتاب نفسها امتدت عقدين منذ نشأت فكرة الكتاب في صدر الخفاجي وعقله، وهي فترة قضاها في استيعاب جميع الأطروحات التي حاولت تحليل أزمة المشرق، وعلى رأسها نظريات التخلف والتنمية، إلا أن ذلك لم يمنعه من القول صراحة إن تلك النظريات غدت عتيقة، مثلها مثل النظريات الأقدم منها عن الاستثناء العربي. وفي المقابل، حاول الكاتب اقتراح أفق آخر للتفكير بجرأة نقدية إزاء الإنتاج الفكري السياسي والنظري حول التشكيلة الاجتماعية والاقتصادية لمجتمعات العالم الثالث، وبالتحديد الشرق الأوسط: مصر والشام والعراق وإيران وتركيا. إلى أي حد إذن استطاع الخفاجي طرح وجهة نظر مغايرة عمَّا هو سائد في قراءة التشكيلة الاجتماعية-الاقتصادية للشرق؟ وما جذور أزمة المشرق العربي التي أبحر فيها الرجل على مدار عشرين عاما؟

عالم لا يتجه نحو الرأسمالية

تبرز المقولات الرئيسة للكتاب في أولى صفحاته. فلم يكن الشغل الشاغل للخفاجي هو تأثير الاستعمار على التطور الاجتماعي-الاقتصادي والتشكيلات الاجتماعية في الشرق الأوسط، بل إن السؤال الرئيس الذي اجتهد للإجابة عنه هو ماهية تلك التشكيلات الاجتماعية والمنطق الداخلي الذي يحكمها وأفق تطوراتها والممكنات التي قد تصل إليها.

تحدث الخفاجي في الفصل الأول عن مرحلة البُنى قبل الرأسمالية في دول المشرق العربي (مصر وسوريا والعراق ولبنان) في الفترة من منتصف القرن التاسع عشر وحتى النصف الثاني من القرن العشرين، وهي ما يمكن تسميتها بمرحلة الهيمنة الأرستقراطية لكبار مُلاك الأراضي على السُلطة السياسية. والنقطة الأساسية التي حاول المؤلف إثباتها عبر مسح ما توافر من معلومات عن تحوّلات بُنَى الملكية العقارية في القرن التاسع عشر، هي أن الأرستقراطية الزراعية في المشرق مثَّلت تشكيلة اجتماعية مختلفة تماما عن نظيرتها الإقطاعية في الغرب الأوروبي؛ لأنها لم تحمل بذور الرأسمالية داخلها.

يرى الخفاجي أن "العلاقات الطبقية لا التجارة هي ما يفسر أصول التطور الرأسمالي؛ لأن السوق العالمية لا تحدد ما ينتج، بل العكس هو الصحيح، أي أن مستوى التطور في أنماط الإنتاج والتشكيلات الاجتماعية الموازية له هي الّتي تحدد موقع البلد في السوق العالمية". ولهذا، فإن الكثير من ظواهر الريع العيني أو النقدي، وشتى أشكال التجارة والمقايضة التي اعتمدتها اقتصادات المنطقة، لم تجعل من المجتمع الزراعي مجتمعا رأسماليا يهيمن فيه كبار الملاك مع بقاء الفلاحين (عُمال المستقبل) مُحاصرين في أراضي الملاك بأساليب دفع الريع. كذلك فإن السمات الاجتماعية المرتبطة بالعلاقات الإنتاجية لمجتمعاتنا الزراعية هي الّتي حددت طبيعة النظام الاجتماعي-الاقتصادي، ولا علاقة لأي قوة سياسية محلية أو أجنبية بزرع أنماط إنتاج معينة، ما يعني أنه لم يحدث تطور تلقائي في المشرق تجاه الحداثة والرأسمالية عطلته القوى الاستعمارية كما تدعي مدرسة التبعية والتخلف.

يشرح الخفاجي أكثر موضحا أن نظام ملكية الأرض في القرن التاسع عشر في مصر والشام والعراق قام على شكل من أشكال المحاصصة، أي أن مالك الأرض له حصة معينة من الناتج أو من القيمة الخارجة من الأرض، ومن ثَم يكون عمل الفلاحين ومهاراتهم غير مؤثرة على ما يحققه من ثروات وأرباح. والأمر ذاته مرتبط بالفلاحين أنفسهم، فحصتهم من القيمة القادمة من عملهم الزراعي في الأرض حصة محددة سلفا، مهما زاد عددهم أو قل، ما يعني أن قوة العمل -بوصفها سلعة يمكن التفاوض عليها- لم تكن موجودة في نمط الإنتاج الزراعي المشرقي. "وهنا بالضبط في الشكل المحدد لاستخلاص الفائض والبنية الطبقية الّتي تشترط تلك العملية، يكمن الفارق الرئيس مع الرأسمالية في الغرب والسبب الرئيس لعدم قيام الرأسمالية في المشرق".

بنهاية القرن التاسع عشر، كان الفلاحون في المشرق العربي قد حوصروا تماما بعدما جرى تقنين منظومة الاستغلال الأرستقراطية الزراعية التي سيطرت على الحياة السياسية.

يضيف الخفاجي أنه لم يكن بوسع الفلاحين التفاوض وزيادة حصتهم من القيمة نظير مساهمتهم الإنتاجية؛ لأن عدم استغلال كل الموارد تسبب في مستويات مرتفعة من البطالة مع تدني الفرص والبديلة. ويؤكد: "كان هذا الوضع شرطا رئيسيا لديمومة العلاقات قبل الرأسمالية وتعزيزها، وفي حين كانت البطالة ونقص استغلال قوة العمل ظواهر مستشرية، كان مالكو الأراضي يتحججون بشح العمل ليحاولوا -بنجاح- تشريع قوانين تمنع الفلاحين من ترك مقاطعات أسيادهم. باختصار، مثَّل وجود شريحة واسعة من العاطلين عن العمل الشرط الذي لا غنى عنه لإعادة إنتاج نظام المحاصصة".

داخل نمط العلاقات الاجتماعية الاستغلالية المعتمد على انتشار البطالة بوصفها أساسا لتماسك مجمل العلاقات الاجتماعية، والتآكل المستمر لحصة الفلاحين، استقرت البُنى قبل الرأسمالية بعيدا عن قوانين السوق والنقود، مفضلة المعايير العينية على المعايير النقدية. ومهما كانت علاقة الفلاح بالسوق، فإن وضعيته الاجتماعية الطبقية تبقيه تحت وطأة الديون، من مالك الأرض إلى البقال والمرابين. كما أن المالك لم يكن يفكر في الاستثمار النقدي؛ لأن السوق نفسه "كان صغيرا إلى حد لا يشجع أحدا على المخاطرة لزيادة أرباحه، ولم توجد مصلحة اجتماعية للفئات الأرستقراطية في توسيع السوق المحلية"، لذلك، لم يكن من الممكن نعت هذا النظام الزراعي التقليدي بالرأسمالية.

هذه المنظومة الاجتماعية هي التي سادت حتى مجيء الاستعمار وبعد قدومه، وهي التي حددت كيفية الاستجابة للشرط الاستعماري الجديد الذي دمج المنطقة فجأة في السوق العالمية والعالم الحديث. ويقول الخفاجي: "إن البنى والصراعات الطبقية في المجتمعات الأوروبية المختلفة حددت الطرق التي أثرت فيها التجارة الخارجية أو التغيرات السكانية أو الابتكارات التكنولوجية مسار تلك المجتمعات، وليس العكس. فليس بوسع التجارة أو السكان أو الابتكارات بحد ذاتها أن تنبئنا بأي شيء فيما يتعلَّق بكيفية استجابة المجتمع لها، بل إن التراكب الاجتماعي هو الذي يحدد الطريقة التي تؤثر بها تلك العوامل عليه". وهنا تحديدا يلخص الكاتب رؤيته حيال جذور تأخُّرنا عن التحول الرأسمالي، وما يعنيه من تحول سياسي يؤدي إلى قيام دولة حديثة تجمع الضرائب، وتخدم وتمثل من تجمع منهم الضرائب، بدلا من التغني بالخصوصية الثقافية أو ما فعله بنا الاستعمار كما تفعل مدرسة التبعية والتخلف.

الفلاحون الغاضبون.. ثورات بلا اتجاه

يشرح الخفاجي أن تلك الهجرات الريفية لم تكن اندماجا مع سُكان المدن، بل إن العلاقة بين المهاجرين الريفيين وسُكان المدن كانت علاقة كراهية وعداء سياسي صريح.

أغلقت التركيبة الاجتماعية ما قبل الرأسمالية إذن سبل العبور إلى الرأسمالية والأسواق الحرة، رغم أن الخفاجي لا ينكر أن قوى الاستعمار أدّت دورا شديد الأهمية في إحباط عمليات التصنيع عبر إصرارها على فتح الأسواق المحلية لمنتجاتها، ما جعل الصناعات المحلية الناشئة تحت رحمة المنافسة الشرسة مع السلع الأرخص ثمنا والأفضل جودة التي أنتجتها البلدان الغربية. وكما يؤكد "سمير أمين" و"مهدي عامل"، كانت تلك الدائرة الخانقة الكارثية هي الدافع وراء ما أسماه الكاتب تنامي ظاهرة المهاجرين الريفيين الّذين اكتسحوا ضواحي المدن منذ عشرينيات القرن الماضي، وكان لهم دور بارز في إنتاج التغيرات الاجتماعية الّتي عرفتها المنطقة، وعلى رأسها الثورات القومية في النصف الثاني من القرن.

بنهاية القرن التاسع عشر، كان الفلاحون في المشرق العربي قد حوصروا تماما بعدما جرى تقنين منظومة الاستغلال الأرستقراطية الزراعية التي سيطرت على الحياة السياسية، ويؤكد الخفاجي "إن العلاقات الاجتماعية في المجال الزراعي حددت أداء ووظائف المجتمع كله، حيث هيمن كبار ملاك الأراضي الزراعية على الحياة الاقتصادية لبلدان المشرق، وفي غياب مصادر الدخل المستقلة للحكومات لعب كبار الملاك دورا شديد الأهمية في تشكيل العلاقة بين الدولة والمجتمع، فعلى سبيل المثال، في برلمانات ما قبل يوليو/تموز 1952 في مصر كان كبار ملاك الأراضي يحوزون ما بين 37.85% إلى 53.8% من أعضائها، وفي تشكيل الحكومات وصلت نسبتهم في بعض الفترات إلى 100% من الوزراء"، ومع الثراء الفاحش لكبار الملاك والأعيان واحتكارهم لكل الثروة المحلية تقريبا، وازدياد قهر الفلاحين، بدأت موجات هجرة واسعة من الريف الطارد باتجاه المدن في ظل وضع اقتصادي مغلق بإحكام، وهو ما تسبب في النهاية في اتساع المدن المشرقية وتحوّلها إلى أحزمة للبؤس والبطالة.

يشرح الخفاجي أن تلك الهجرات الريفية لم تكن اندماجا مع سُكان المدن، بل إن العلاقة بين المهاجرين الريفيين وسُكان المدن كانت علاقة كراهية وعداء سياسي صريح، فقد اعتبر الريفيون سُكان المدن محض أعوان للاستعمار، أو -على الأقل- جزءا من منظومة الفساد والإفقار والإذلال، ومن ثَم رأوا ضرورة التخلُّص منهم. وقد شكَّلت تلك البداية الأولى لترييف المدينة في المشرق العربي، إذ "تمفصلت المظالم الّتي شعر بها المهاجرون في خطاب سياسي مفرط في قوميته وفي تقديسه للدولة كمخلص من تلك الشرور"، لا سيما وهم يرون فئة قليلة مُسيطرة اقتصاديا وسياسيا، وموالية للغرب حد التماهي مع ثقافته ونمط حياته. وكان هؤلاء الريفيون الغاضبون، أو الجيل الثاني من أبناء الفلاحين، هم النواة والمحرك الأساسي وراء تغيير المجال السياسي والاجتماعي لبلدانهم عبر حضورهم الكثيف في أجهزة الدولة الإدارية والقوات المسلحة، حيث كان الالتحاق بأجهزة الدولة هو السبيل الوحيد للترقي الاجتماعي والطبقي.

في هذا السياق، يُلقي عصام الخفاجي الضوء على نقطة مهمة: "في العادة تلجأ الطبقات الحاكمة، التي تفقد الشرعية الأخلاقية/الأيديولوجية أو حتى الوظيفية، إلى الذراع الأخرى للسيطرة، أي القسر السافر عبر قوى الأمن أو القوى النظامية المسلحة. لكن توسع القوات المسلحة في ظل النظم قبل الثورية، الذي هدف بالطبع إلى تعزيز تلك النظم، قاد إلى آثار معاكسة". فحينما شكَّلت دول غرب أوروبا الجيوش النظامية الدائمة قبل الانتقال إلى الحداثة، فإنها جندت القادة في الغالب من أوساط صغار النبلاء والنبلاء المفلسين وأبناء الطبقات الأرستقراطية المُتمَيزة. ولم تكن تلك حال دول المشرق بسبب الإدارة الاستعمارية، وعليه، بكل بساطة، لم تكن للمدافعين عن الأمن العام والنظام السياسي من ضباط الجيش وموظفي البيروقراطية في منطقتنا مصلحة في القيام بذلك، باستثناء حفنة من القادة الكبار المنحدرين من عوائل الطبقات العليا أو ممن اندمجوا في النخب الحاكمة، وكانت غالبية الضباط، ناهيك بضباط الصف والجنود، مغتربين عن النخب الحاكمة، بل ومعادين لها، بسبب خلفيتهم المَحلية أو مواقعهم الاجتماعية أو مستويات وأنماط معيشتهم، أو كل ذلك.

رغم الاختلافات الموجودة بين هؤلاء الفلاحين القادمين إلى المدينة، فقد كان هناك اتفاق على تغيير الأوضاع جذريا، خاصة سلطة كبار ملاك الأرض، لكن دون ذلك لم يكن هناك اتفاق حول طبيعة السياسات الاجتماعية والاقتصادية والأيديولوجية المُزمع تنفيذها، ولا طبيعة العقد الاجتماعي وشكل الدولة والمجتمع الذي تتجه إليه الثورات أو الانقلابات العسكرية التي جرت. ومع ذلك، يرى الكاتب أن تلك الانقلابات الّتي حدثت تستحق أن تُسمَّى ثورات؛ لأن عواملها أخذت تتبلور وتتطوّر في سياق التحولات الاجتماعية المرتبطة بصعود الفلاحين وسيطرتهم، الذين شكَّلوا في مجملهم الطبقة الوسطى الجديدة والقاعدة الاجتماعية للنظم الثورية العسكرية في مصر والشام والعراق، و"أن هذه الحركات الانقلابية، سواء كان موقف المرء منها هو التأييد أو الإدانة، قد اقتلعت بشكل جذري نظام الملكية المستند إلى كبار ملاك الأرض ورأس المال التجاري، وقامت بعملية استبدال شاملة للطبقة السياسية الحاكمة، واستحدثت ممارسات ومعايير اجتماعية وثقافية واقتصادية لم تكن معروفة من قبل".

كانت تلك العوامل المجتمعة، من غياب السوق المحلية الحرة المفتوحة والرأسمالية المحلية، وصعود الطبقة الوسطى الريفية وهيْمنتها على المدن الرئيسة في المشرق العربي، وتشظي الشرائح والطبقات المجتمعية القديمة، مربط الفرس "في بروز الدولة المسيطرة على الاقتصاد، والمنظِّمة للنشاط الاجتماعي مباشرة بعيدا عن أي توسُّط محلي كطريق وحيد للحداثة والتقدم، وقد أدى ذلك إلى تبلور صنمية الدولة الّتي تلبست قناع القومية"، رغم أن التغييرات الثورية الّتي قام بها الثوار الريفيون لم تتجاوز بعض المشاريع المحدودة كالإصلاح الزراعي، دون حضور لتصور سياسي واضح لمسألة التصنيع والتحديث، كما يوضح الخفاجي.

بيد أن تصنيم الدولة بدأ يزداد شيئا فشيئا بعدما اكتشف قادة الدول ضعف المقاومة الفعالة والمنظمة لنشاطهم من جانب السكان، وغياب أي كوابح للسُلطة الثورية؛ ما حول نظامهم السياسي إلى استبداد مطلق في سنوات قليلة. وباستثناء الإصلاح الزراعي، لم يدر في أذهان القادة الانتقاليين إجراء أي تغييرات جذرية في المجالين الاجتماعي والاقتصادي، حيث هدفت الإصلاحات الزراعية إلى فرض سقف لمساحة الأرض التي يملكها الفرد، ومن ثم توزيع الأرض المصادرة على الفلاحين المُعدمين. أما دعواتهم الحماسية إلى التصنيع وتشجيع الصناعة المحلية، فتُرجِمت بتشريع قوانين تمنح الصناعات المحلية مزيدا من الإعفاءات والمكافآت وفرض الضرائب على السلع المستوردة، لا أكثر، دون التحرُّك بسياسات فعَّالة لبناء اقتصاد صناعي حديث.

بعبارة أخرى، لم يكن ثمة مُخَطَّط مسبق لدى الثوريين الانتقاليين، الذين أشرنا إلى تركيبهم الحضري، لتكوين نظام اجتماعي جديد بالمعنى الثوري، ومن ثم بات حكمهم الانتقالي بلا وجهة حقيقية ينتقل إليها، إذ تبنوا وهم إمكانية فصل طبقة الصناعيين الوطنيين عن التجار وملاك الأرض بهدف إطلاق برامج التحديث، لكن التغييرات السياسية والإصلاحات الزراعية كانت كافية لدق ناقوس الخطر في أوساط الكثير من أعضاء الطبقات الحاكمة ممن قرروا المغادرة أو نقل أصولهم السائلة إلى الغرب ولبنان ودول أخرى مجاورة. وقد صب ذلك كله في مصلحة الطغمة الجديدة التي لم تواجه مقاومة مُنظمة من جانب الطبقات الدنيا، ضعيفة التنظيم والموارد، أو الطبقات المسيطرة، التي جرى طردها وتصفيتها؛ ما فتح الباب للاستبداد السياسي الضاري الذي تُعاني منه دول المشرق حتى اليوم.

يلخص الكاتب قوله موضحا جذور الأزمة: "تنزع الدولة في حالة صعودها فوق مجتمع مُذَرر، أي لا يحتوى على تشكيلات اجتماعية يمكن أن تجبر الدولة على العمل من خلال المجتمع لا من فوقه، إلى إنتاج أشكال عضوية من القومية؛ لأنها الفاعل الوحيد أو الرئيس المتصدر للعمل باسم أمة غير متمايزة وغير منتظمة ترغب في أن تعبر عن نفسها سياسيا. فبناء إجماع أو خطاب تتوحد من خلاله غالبية الفاعلين الرئيسيين يمر عبر قمع كل أشكال المعارضة والسخط. غير أن هذا الخطاب العضوي لا يستطيع أن يديم نظاما في المدى البعيد".

عند تلك النقطة تحديدا يكون أمام الدولة والمجتمع طريقان لا ثالث لهما، فإما أن تؤدي الحداثة في النهاية إلى انفتاح سبل التطور الرأسمالي وتتوسع فوائد هذا الانفتاح على قطاعات متزايدة من السكان؛ ما يؤدي إلى تبلور صيغة للحكم أكثر عدالة اقتصاديا وأقل سُلطوية وأكثر ديمقراطية وتمثيلا لمصالح القوى الاجتماعية سياسيا، والبديل أن يتسبب العجز عن الوصول إلى هذه النتيجة في نزع مشروعية الحداثة كليا، وعند تلك النقطة سوف تمضي الدولة في طريقها مستقلة بشكل كلي عن المجتمع لتؤدي دورا سُلطويا استبداديا لفترات زمنية أطول، في غياب آليات رأسمالية فاعلة سَيَرتد المجتمع في النهاية إلى التذرُر، وستؤدي الضغوط التي تستنزف موارد الدولة إلى إخراج الناس من دائرة النشاط الاقتصادي؛ ما يجمع عليهم الفقر والاستبداد السياسي معا، في ثنائية قاتلة تجعل شبح الفوضى والحرب الأهلية يُخَيّم طوال الوقت على المشرق العربي.

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