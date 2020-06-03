شهيد العنصرية.. كيف غير مالكوم إكس مسار نضال السود في أميركا؟

"كنت على الدوام رجلا يحاول مواجهة الحقائق وتقبل واقع الحياة كما تكشف عنه المعارف والخبرات الجديدة". [مالكوم إكس]

في مساء الحادي والعشرين من فبراير/شباط 1956[1]، يتوجه الرجل الأربعيني إلى منصة قاعة المؤتمرات بنيويورك، ليصعد أمام الحضور وتبدأ محاضرته التي لم تكن هادئة إطلاقا. وفي منتصف المحاضرة تقريبا، كان رجلان في الصفّ التاسع يفتعلان شجارا من اللاشيء ليجذبا إليهما الحضور.

وما هي إلا لحظات حتى كان الحرس الشخصي للمُحاضِر يتوجّه لفض النزاع، سامحا لـ "توماس هاجان" بالاقتراب من الرجل الأسمر ذي العقد الرابع من العمر، شاهرا سلاحه قبل أن يرافقه اثنان آخران في مهمة الإجهاز على "مالكوم إكس" أو الحاج "مالك الشباز" كما كان يُسمّي نفسه في ذاك الحين.

لكن، وقبل ذلك المشهد بنحو أربعين عاما بأوماها في ولاية نبراسكا، كانت السيدة "لويز ليتل" تضع ولدها -ذا البشرة الفاتحة قليلا- في تمام التاسع عشر من مايو/أيار 1965، ليرافق أسرة ستكتمل بأب وأم وثمانية أبناء، كلهم من أصحاب البشرة السوداء، في مجتمع أميركي تعصف به العنصرية.

وقد كان الصغير "مالكوم" وأسرته يعانون من أبشع أنواع التفرقة والتمييز العنصري بحكم بشرتهم السمراء، حتى إن الناجح في بلدتهم كان ماسحا للأحذية أو بوابا في أحسن الظروف[2]. وفي أجواء كتلك كان "مالكوم" يواجه مصيرا مجهولا، لا يطلب منه أمثاله إلا البقاء آمنا على قيد الحياة. وهو ما لم يحدث على أي حال.

لأنك زنجي!

"إن حسن المعاملة لا تعني شيئا ما دام الرجل الأبيض لن ينظر إليّ كما ينظر إلى نفسه، وعندما تتوغل في أعماق نفسه تجد أنه ما زال مقتنعا بأنه أفضل مني". [مالكوم إكس]

السيد "إيريل ليتل"، قِس معمداني وأب لثمانية أبناء من بينهم "مالكوم"، غير إنه كان أسود البشرة بما يكفي ليقتل العنصريون البيض أربعة من أشقائه الستة، إلى جانب ما تعرض إليه من مضايقات، بصفته السياسية في الجمعية العالمية لتقدم الزنوج. تلك العنصرية التي دفعته إلى الانتقال بأسرته إلى لانسنغ بولاية ميتشيغن، التي ما لبثوا بها شهورا حتى أُحرِق منزلهم على يد منظمة "كوكلوكس" العنصرية[3]، لترحل الأسرة من جديد إلى ضواحي المدينة.

وما هي إلا سنوات ثلاث -تقريبا- حتى كان السيد "إيريل" طي التراب بعدما قتلته وحشية مجموعة عنصرية أخرى، وهو ما أنكرته السلطات لتزعم أنه مات دهسا في حادث غير مقصود[3]، حتى إنه اُتِهم بالانتحار لاحقا لتحمل يداه دماءه بدلا من قاتليه[4].

من هنا بدأ "مالكوم" سلسلة الاضطهاد العنصري القائم ضد لون بشرته، فقط لون بشرته ولا شيء غير ذاك؛ من بعدها تسارعت الأحداث، فبعد افتقاد الأب، كانت الأم -هي الأخرى- تفارق أبناءها إثر أزمة صحية أودعتها إحدى المصحات النفسية لفترة طويلة بعدما ثقلت عليها تكاليف الحياة إزاء رفض الهيئات الاجتماعية تقديم المعونة لها[5]، بالإضافة إلى طردها من العمل كخادمة لأسباب لا تختلف عن أسباب مقتل زوجها.

وبعد أربعة عشر عاما من مولده، وجد "مالكوم" -وإخوانه السبعة- أنفسهم بلا والدين بسبب بسيط يتمثّل في كونهم "زنوجا" ولا شيء آخر فوق ذاك. ذلك السبب الذي دفع السيد "ستراوسكي"، مدرّس "مالكوم" الذي تربطه به علاقة جيدة، ليخبره أن يتنازل عن حلمه بالمحاماة لأنه زنجيّ، وأن عليه العمل نجّارا -رغم تفوقه- أو أيا من الأعمال الأخرى التي تناسب الزنوج[1].

تهذيب.. تأديب.. إصلاح!

لا أمل إذن من الوظيفة، هكذا كانت نفس "مالكوم" تحدثه بعد إحباط مدرّسه له، فقرر تغيير المسار، تاركا مدرسته، ومتجها إلى أخته غير الشقيقة "إيلا" في بوسطن، حيث عمل ماسحا للأحذية[1]، بالإضافة إلى العديد من الأعمال البسيطة، إلى أن أخذته مظاهر الترف والإبهار في أحد مراقص المدينة الجديدة، فقرر تغيير مظهره الخشن لاستقبال حياة المجون.

ومن بوسطن إلى نيويورك، انتقل "مالكوم" إلى العمل بالسكك الحديدية كشاب ناهز عامه الحادي والعشرين[2]، وفي حي هارلم تحديدا، حيث تعرّف على مجتمعات السود، مارس الشاب الأسمر "شتّى أنواع الإجرام من سرقة وقوادة وتجارة المخدرات، بل وتظاهر بالجنون ليتجنب التجنيد الإجباري إبان الحرب العالمية الثانية"[1]، عن طريق تصريحه برغبته في إنشاء جيش زنجي، مما أدى إلى استبعاده من الجيش الأميركي[2].

تلك الرحلة الإجرامية التي انتهت أخيرا في قبضة الشرطة -هو ورفيقتان له- فكان نصيبه من العقاب عشر سنوات، في حين نالت رفيقتاه نصف تلك المدة لأنهما كانتا بيضاوين[5]، كما إن صداقته لفتاة بيضاء -في ذلك الوقت- كانت وحدها جريمة تستحق العقاب[6].

وفي سجن تشارلز تاون العتيق، كان "مالكوم" يعاني ألما قاسيا من قضبان السجن الذي لم يتحمل تقييده له، فكان يلاقي على مشاغبته وعناده حبسا انفراديا كان -لحسن الحظ- سببا في تحويل تفكيره إلى مسار جديد لكثرة تأمله في خلوته حينذاك.

وبعد عام تعرف "مالكوم" على زميل القضبان "بيمبي" الذي كان دائم الحديث عن الدين والعدل، الأمر الذي حرّك نفس اليافع الأسمر -المُلقَّب بالشيطان- إلى فكرة الإيمان بخالق هذا الكون، لينتقل بعد عام آخر إلى سجن كونكورد، فتصله رسالة أخيه "فيلبيرت" الذي أخبره باهتدائه إلى الدين الطبيعي للرجل الأسود، ونصحه ألا يدخن أو يتناول لحم الخنزير[7].

السجن الذي قضى فيه مالكوم إكس فترة عقوبته (مواقع التواصل الاجتماعي)

في رسالته أيضا، أخبر "فيلبيرت" أخاه أنهم جميعا -إخوته- قد اعتنقوا هذا الدين على يد أكثر الشخصيات محورية -فيما بعد- في حياة "إكس"، السيد "إليجا محمد"، وأنهم يتمنون لحاقه بهم. وكذا تحوّلت حياة السجين "مالكوم" من حياة الجريمة خارج السجن، والإجرام داخله، إلى اهتمامات أخرى.

فنقاشات صديقه "بيمبي" مع المساجين حول فكرة الدين، بالإضافة إلى رسائل إخوته المتحدثة عن إسلامهم، كان لها أبلغ الأثر في تحويل هذا الشيطان بداخله إلى جسد يشتعل بالبحث، فقرأ آلاف المجلدات والكتب، وأعلن إسلامه وانضمامه إلى "إليجا محمد"، "فتحسنت أخلاقه وسمت شخصيته وأصبح يشارك في الخطب والمناظرات داخل السجن للدعوة إلى الإسلام"[7].

مالكوم وإليجا (مواقع التواصل الاجتماعي)

مالكوم إكس

"إن إكس ترمز إلى ما كنت عليه وما قد أصبحت، كما يعني في الرياضيات المجهول وغير معلوم الأصل". [مالكوم إكس، بعد تغيير اسمه]

بعد فترة من رسالة "فيلبيرت" انتقل "مالكوم" إلى سجن ينورفلك المخفف، والمشهور بمحاضراته ومكتبته الضخمة التي تسع نحو 10 آلاف مجلد قديم ونادر، وفيه زاره أخوه "ويجالند" الذي انضم -هو الآخر- إلى حركة "أمة الإسلام"[2] تحت زعامة "إليجا محمد".

ذلك الرجل الذي جمع أجزاء مبعثرة من دين الإسلام وادّعى النبوة، مؤسسا دعوته العنصرية بشكل عكسي، "حيث كان مبنيا بالأساس للجنس الأسود من البشر معتبرا أن البيض ليسوا إلا شياطين تحكم الأرض وأن الله هو إله للسود وحسب"[5]. فنسب إلى الإسلام مفاهيم مغلوطة وأسس عنصرية منافية لأصله، وتحلّت جماعته بالأخلاق الحسنة والروح النضالية من أجل السود، وهو ما استثار في "مالكوم" شخصا غير الذي كان عليه.

ففي مكتبة السجن الضخمة، عكف "مالكوم" على القراءة النَهِمة، حتى إنه كان يقرأ حتى تُطفأ الأنوار، وفي زنزانته كان يقرأ على ضوء الممر حتى الصباح[5]، قرابة الخمس عشرة ساعة من القراءة اليومية، قرأ خلالها قصة الحضارة وتاريخ العالم، وما كتبه النمساوي "مندل" في علم الوراثة، إلى جانب دراسته للمعجم لإثراء حصيلته اللغوية.

كما قرأ عن معاناة السود والعبيد والهنود الحمر من الرجل الأبيض وتجارة الرقيق، فغيرت "القراءة مجرى حياته، وكان هدفه منها أن يحيا فكريا لأنه أدرك أن الأسود في أميركا يعيش أصم أبكم أعمى بسبب بعده عن القراءة أو التعلم"[5].

وبعد سنوات سبع، قررت السلطات تخفيض مدة الحبس والعفو عن "مالكوم" بعدما نجح في استقطاب أعداد كبيرة من المساجين إلى حركة "إليجا محمد"[7]، ليخرج بأفكار تستعدي كل ما هو أبيض، وتتحمس للنضال من أجل الزنوج، لتبدأ نشاطاته الفعلية مع حركة "إليجا" التي تدعو إلى تفوق الجنس الأسود وسيادته، وشيطنة كل ما هو أبيض.

مسجد رقم7 في هارلم بولاية نيويورك الذي كان مالكوم إكس إمامه وخطيبه (مواقع التواصل الاجتماعي)

فكانت عقيدة أعلن فيها "إليجا" نبوته، بالإضافة إلى مجموعة من التشريعات التي لا تتصل مع الإسلام من أي جانب، فقد كانت هذه الحركة "تنظر إلى الإسلام على أنه إرث روحي فقط سوف ينقذ السود من سيطرة البيض عليهم[8]، وبسبب قدراته الخطابية والثقافية تدرّج "مالكوم" في المنظمة سريعا حتى صار ذراع "إليجا" ونائبه الأول، والمتحدث الرسمي للحركة، "كما يعود الفضل إليه في زيادة أفراد المنظمة من 500 شخص إلى 300.000 في غضون تسعة أعوام[1]، من أبرزهم الملاكم الأسطوري "محمد علي كلاي".

ومن هنا، قرر "مالكوم" أن يكون "مالكوم" الذي صنعته أفكاره، لا ذلك الذي خضع لقولبة العنصريين البيض، فكان أول ما تمرّد به هو استبدال لقب عائلته "ليتل" الذي نعتهم به البيض بعد اجتلابهم من أفريقيا عبيدا[1]، واختار عوضا عن ذلك "إكس" الذي يرمز إلى إعادة تعريفه بذاته، تماما كالمجهول الرياضي "X" الذي يسعى إلى البحث عن قيمته.