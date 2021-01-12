لماذا يبدو الزمن وكأنه يمر بسرعة؟

لقد جمعت مئات القصص من أشخاص في كافة مسارات الحياة وصفوا لحظات مر فيها عليهم الزمن ببطء، وقد تنوعت أسبابها لكن من الممكن إحالتها إلى ست فئات رئيسة: أولا عندما يكون هناك معاناة جسيمة كالعذاب أو سعادة بالغة كإقامة علاقة (لا يطير الزمن دومًا عندما تكون سعيدا)، ثم هنالك العنف والخطر حيث غالبا ما أفاد جنود على سبيل المثال، أن مرور الزمن كان بطيئا عندما كانوا في مواجهة قتالية، وقد يكون مألوفا تباطؤ الوقت في حالات الانتظار والضجر، العزل الانفرادي في السجن هو مثال متطرف للأمر؛ لكن العمل على آلة الدفع في وظيفة بلا زبائن، سيكون له الوقع ذاته.

يقول البعض إن الدخول في حالة مشوهة من الوعي -كتلك التي تسببها المخدرات بكافة أنواعها- يتسبب أيضا في الإحساس ببطء مرور الزمن،ومن ثم في وسع مستويات التركيز المرتفعة والتأمل التأثير على مرور الزمن الذاتي؛ حيث يلاحظ عدد من الرياضيين على سبيل المثال، مرور الزمن ببطء عندما يكونون في "أوج المنافسة"، إلا أن الناس الذين يجهدون أنفسهم في التأمل يمكن أن يظهروا تأثيرات مماثلة كذلك.

وأخيرا ثمة الصدمة والجِّدة على سبيل المثال، يمكن أن يبطئ مرور الزمن الإدراكي عند قيامنا بشيء جديد كاكتساب مهارة أو الذهاب في إجازة إلى مكان مدهش.

للمفارقة إذن فإننا نلحظ مرور الزمن ببطء في أوضاع إما أن لا يحدث فيها شيء على الإطلاق، أو يحدث فيها الكثير، بكلمات أخرى في حالات إما أن يكون فيها تعقيد الموقف أعلى أو أقلّ من الطبيعي.

ما الذي قد يفسر هذه المفارقة؟

من منطلق الساعة أو الرزنامة فإن كل وحدة زمنية هي ثابتة كل دقيقة تحوي 60 ثانية؛ وكل يوم يحوي 24 ساعة، ومع ذلك فالوحدات الزمنية المعيارية تتباين فيما أسمّيه "كثافة التجربة الإنسانية"؛ ألا وهو حجم ما تحمله من معلومات موضوعية وذاتية.

على سبيل المثال ترتفع كثافة التجربة عندما يحدث العديد من الأمور، موضوعيا -كما هو الحال في مواجهة قتالية- ومع ذلك، كثافة التجربة قد تكون بذات الارتفاع عندما لا يحدث أي شيء تقريبا (كما هو الحال في العزل الانفرادي)، لأن هنالك ما يبدو وأنه مدة زمنية "ميتة" يملؤها في الواقع استغراقنا الذاتي في الذات والظرف الذي نحن فيه، كأن نستغرق في التفكير بتصرفاتنا أو الأمور التي تجري حولنا، نفكر في كمّ الضغط الناجم عن ظروفنا أو يشغلنا مدى بطء مرور الزمن.

وبالتالي فالإجابة عن هذه المفارقة تكمن في المدى الذي تبلغه جِدّة هذه الظروف، لأننا نولي اهتماما أكبر بالظروف الغريبة، وهو الأمر الذي يزيد على كثافة التجربة لكل وحدة زمنية معيارية؛ ويبدو الزمن بالتالي وكأنه يمر ببطء.