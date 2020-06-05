تجول وأنت ببيتك.. إصدارات أدبية حديثة سوف تؤنس عزلتك

"أعطتني القراءة عذرا مقبولا لعزلتي، بل ربما أعطتني مغزى لتلك العزلة المفروضة عليَّ" (ألبرتو مانجويل، تاريخ القراءة)

كانت الأيام تمضي بنا بإيقاع يتراوح بين الرتابة والتسارع، نشكو من عدم وجود الوقت الكافي للقراءة، نشكو من الملل، من المهام التي تُثقلنا. والآن، وبينما يجتاح الوباء العالم، ونحن حبيسو المنازل، نشتاق إلى أيامنا الرتيبة المملة، للسير في الشوارع بلا هدف، للزحام وقت الذروة، لأصوات تلاميذ المدارس في ذهابهم وعودتهم. ربما في هذه الفترة يختبئ الوقت المناسب لقراءة كل الكتب التي لم نجد لها وقتا. ومع اجتياح أخبار الفيروس لكل وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، ازدادت مبيعات نوعية معينة من الروايات التي تدور حول الأوبئة والأمراض التي تجتاح العالم مثل رواية "العمى" لساراماغو، ورواية "الطاعون" ﻷلبير كامو، لكنها ليست موضع حديثنا اليوم، فربما تكون قد اكتفيت من القراءة عن الأوبئة.

سنستعرض هنا مجموعة من الإصدارات الأدبية المهمة التي صدرت مؤخرا. "خليك بالبيت"، فبقاؤك بالبيت يحميك ويحمي أحبتك، ويمنح فرصة أكبر للأنظمة الطبية للقيام بمهامها، وبإمكانك طلب أغلب الكتب الموجودة لتصلك إلى المنزل، فأغلب دور النشر والمكتبات تعرض خدمات الشحن المجاني، أو الخصومات على الكتب لتشجيع زبائنها على طلب الكتب أثناء الوجود في المنزل. ساهم في مساعدة المكتبات المحلية في مدينتك ودور النشر، وابقَ في بيتك واختر من بين هذه القائمة للإصدارات الأدبية الصادرة حديثا:

1970: صنع الله إبراهيم (رواية) – دار الثقافة الجديدة

تتميّز أعمال الكاتب الكبير صنع الله إبراهيم بالتشابك بين السرد التخيُّلي والتوثيق. تؤرخ أحدث رواياته للعام 1970، وهو عام رحيل الرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر، باستخدام تقنية اليوميات السردية، وتأتي الرواية بعد طول انتظار من قُرّاءه، حيث صدرت الرواية السابقة للكاتب "برلين 69" عام 2014، أي منذ نحو 6 سنوات. إذا كنت من محبي روايات صنع الله إبراهيم وأسلوبه السردي المميز، فسوف تنغمس في قراءة هذه الرواية، وربما تتساءل هل يجمع كاتبنا الكبير الآن مواد رواية قادمة عن الوباء؟

العابرة: إبراهيم عبد المجيد (رواية) – دار المتوسط للنشر والتوزيع

الروائي إبراهيم عبد المجيد من مواليد 1942 بالإسكندرية، من أشهر أعماله الروائية "لا أحد ينام في الإسكندرية"، و"عتبات البهجة"، و"بيت الياسمين". تدور أحداث الرواية حول موضوع "العبور الجنسي"، وهي من الأعمال الأدبية العربية النادرة التي تناقش هذا الموضوع، وتستعرض رحلة تحوُّل الشخصية الرئيسية والبحث عن الهوية في رحلتها من كونها "لمياء" إلى "حمزة" متوازية مع أزمة عبور الوطن وتحوُّلاته.

في أثر عنايات الزيات: إيمان مرسال – الكتب خان

تسعى الشاعرة إيمان مرسال خلف ما سمّته "نداهة" عنايات الزيات، الكاتبة التي لم يصدر لها سوى رواية واحدة بعنوان "الحب والصمت" نُشرت عام 1967، وانتحرت قبلها عام 1963 في عمر 25 سنة، أي قبل أكثر من نصف قرن. في سرد يجمع بين التوثيق واليوميات والبحث عن أرشيف الروائية المنتحرة، تأخذ مرسال القارئ من خلاله في أسئلة أخرى حول المجتمع والأرشيف الشخصي والعام وغيرها من الأسئلة.

ستأخذك الكتابة البديعة في رحلة بحث طويلة ما بين الأرشيف الشخصي، والانتحار، والاستشراق، والمرض النفسي، وقوانين الزواج، أمور قد تبدو في ظاهرها متباعدة لكن إيمان مرسال تنجح في إيجاد هذا الخيط الشفيف والقوي الذي يربط بينها. كتاب لن تتركه من يدك حتى تصل إلى الصفحة الأخيرة.

النوم عند قدمي الجبل: حمور زيادة (مجموعة قصصية) – دار العين للطبع والنشر

"كيف يعيش للطاعة مَن لم يعرف المعصية؟ وكيف يأتى إنسان إلى ربه وليس معه معصية أو كبيرة؟ هذا تحقير لرحمة الله وعفوه. لا يجوز". (حمور زيادة، النوم عند قدمي الجبل)

مجموعة قصصية مميزة للكاتب السوداني حمور زيادة صدرت عام 2014، أُعيد إصدارها في طبعة جديدة. وقد حاز الفيلم السوداني "ستموت في العشرين" والمقتبس عن إحدى قصص المجموعة على جائزة مهرجان فينيسيا 76، والنجمة الذهبية في مهرجان الجونة السينمائي 2019.

العالق في يوم أحد: عبد الله ناصر (مجموعة قصصية) – التنوير للطباعة والنشر والتوزيع

"لا يزال عالقا في الأحد، بينما انتقل العالم كله إلى يوم الاثنين. يخشى أكثر أن تختلط عليه الآحاد فلا يعود قادرا على تمييز الأحد الذي يعقبه الاثنين، فتدوم الآحاد الملعونة أسبوعا آخر".

مجموعة قصصية مميزة تضم مجموعة من القصص القصيرة جدا التي لا تتجاوز الصفحتين، وتحمل صوتا سرديا مميزا. صدر للكاتب أيضا مجموعة "فن التخلي". إذا كنت ترغب في قراءة قصص قصيرة لا تستغرق وقتا وتحمل أفكارا متميزة ومختلفة فهذه هي المجموعة التي تبحث عنها.

ما لا يمكن إصلاحه: هيثم الورداني (مجموعة قصصية) – دار الكرمة

"هناك أشياء تنتهي، وتذوي، وتَعطب. تُعطِّل حياتنا ولا ننجح في إصلاحها مهما حاولنا. ربما يفتح لنا قبول هذا الفساد والانهيار طريقا لرؤية الإمكانيات الغائبة، التي قد تتكشَّف واحدة إثر أخرى وراء هذا العَطَب أو «ما لا يمكن إصلاحه»".

مجموعة قصصية جديدة للكاتب هيثم الورداني والذي يُعَدُّ واحدا من أبرز كُتّاب جيل التسعينيات، من أبرز أعماله: "كتاب النوم"، "كيف تختفي"، "جماعة الأدب الناقص". كعادة هيثم الورداني تبلغ اللغة المميزة والغنية في قصص هذه المجموعة وتتضافر أيضا مع السرد المتماسك.

رغوة سوداء: حجي جابر (رواية) – التنوير للطباعة والنشر والتوزيع

يسرد لنا الكاتب حكاية داويت/داوود/ديفيد الذي يلجأ للكذب واختراع شخصية جديدة مغيرا اسمه وتاريخه حتى يستطيع الخروج مع يهود الفلاشا من إريتريا إلى إسرائيل، حيث يبدأ في معاناة جديدة يكتشفها مع المهاجرين سمر البشرة الذين هاجروا إلى أرض الميعاد خلف وهم الحياة الأفضل، فينتقل إلى كذبة جديدة باسم جديد. فازت الرواية بجائزة كتارا للرواية العربية، كما رُشِّحت ضمن القائمة الطويلة لقائمة البوكر العربية.

أطياف كاميليا: نورا ناجي (رواية) – دار الشروق

"لا تصدقي الصور ولا تأخذي الحياة من على السطح، خلف كل صورة قصة لم تروَ، وصراعات لا تنتهي، الصورة ثابتة وليست سيلا متدفقا من الأحداث مثل المسلسلات في التلفزيون، لذا فهي كاذبة، تمنحنا لمحة واحدة عن الواقع، إن كنتِ تريدين الحقيقة فخذي عشرات الصور في دقيقة واحدة، وشاهدي تبدل الابتسامة إلى حزن، والنور إلى ظلام، والحب إلى كراهية، والقرب إلى بعد". ( نورا ناجي، أطياف كاميليا)

في عالم روائي يستعيد زمن التسعينيات وأوائل الألفية تختفي كاميليا، تذوب داخل المرآة وتختفي، تاركة الغموض يلف كل شيء. وبعد سنوات عديدة تعثر كاميليا الصغيرة "ابنة أخيها" وحاملة اسمها وملامحها على أوراق عمتها، ومن خلالها تستكشف الحقيقة وراء الاختفاء الغامض للعمة. تستخدم الرواية تكنيك الأصوات المتعددة لتُقدِّم لنا الحكاية من وجهات نظر متعددة، تتداخل وجهات النظر، تتقاطع أحيانا وتتناقض في أحيان أخرى دون أحكام سابقة.

لا تخبر الحصان: ممدوح عزام (رواية) – سرد وممدوح عدوان للنشر والتوزيع

"الحقيقة أن الخيبة هي التي كانت تُملي عليها الكلام، أكثر من الرغبة في تذكيره بالوعود المهدورة. ففي كل السنوات التي أمضتها هنا، كانت تخشى من ضمور روحها في ذلك الانتظار المبهم، الذي تتقد بداخله نيران الظنون التي لم يكن سالم نفسه يقصر في تغذيتها بحطب غيابه الطويل دون أخبار، وفي كل المرات التي كان يعدها فيها بالمجيء، كان يخلف وعوده، ويدنس انتظارها بالكذب، أو التسويف، أو الذرائع التي يتكئ فيها على أوامر رؤسائه الذين يمنعون عنه الإجازات".

يعود سالم إلى أسرته في دير القرن بعد 20 عاما من الخدمة في خيالة الدرك، جالبا معه رفيقه طوال تلك السنوات "الحصان" ليصبح جزءا من العائلة، وتدور الحكاية بين الأبناء الخمسة والأم الذين تتباين مشاعرهم حول هذا الضيف الجديد.

ترشيحات الأعمال المترجمة:

البطل بألف وجه: جوزيف كامبل

ترجمة محمد جمال

منشورات تكوين

هذا الكتاب ليس كتابا أدبيا بالمعنى المباشر، لكنه كتاب مهم لكل مهتم بالأدب. نُشر لأول مرة عام 1949، ومنذ ذلك الوقت يُقرأ ويُترجم إلى لغات كثيرة وتُعاد طباعته. يطرح الكاتب نظريته حول رحلة البطل النموذجي في الأساطير العالمية المختلفة، كيف تتشابه هذه الأساطير فيما بينها، وكيف يتشابه مصير البطل فيها.

متاهة الأرواح: كارلوس زافون

ترجمة: معاوية عبد المجيد

منشورات الجمل

"الكاتب لا ينسى أول مرة يحصل فيها على نقود أو ثناء مقابل قصة ألّفها. لا ينسى أبدا أول مرة يشعر فيها بسم الغرور العذب يسري في دمائه؛ فيحسب أنه قادر على إخفاء انعدام موهبته عن الجميع، وأن حلمه الأدبي سيُؤمّن له سقفا فوق رأسه، وطبقا ساخنا في آخر النهار، وأشد ما يرغب فيه على الإطلاق: أن يرى اسمه مطبوعا على غلاف ورقي بائس، سيُعمّر أكثر منه بلا شك. الكاتب محكوم بعدم نسيان تلك اللحظة، ﻷنها تتلاشى في أوانها ويصبح لروحه ثمن ما".

الجزء الرابع من رباعية كارلوس زافون "مقبرة الكتب المنسية" بعد الأجزاء الثلاثة الأولى: "ظل الريح"، "لعبة الملاك"، "سجين السماء". يُشكِّل هذا الكتاب جزءا من سلسلة روائية متشابكة داخل العوالم الأدبية لمقبرة الكتب المنسية. ترتبط الروايات الأربع ببعض عبر شخصيات ومواضيع متصلة فيما بينها، حتى لو كانت كل رواية منهم تُقدِّم حكاية مستقلة بذاتها. لذا، بإمكانك أن تقرأها بشكل منفصل أو بغض النظر عن تسلسلها. إذا كنت من محبي الكتب والمكتبات فستأسرك هذه الرواية حتما في عوالمها. لقد بيعت ملايين النسخ من هذه الرواية، ونُشرت في أكثر من 40 دولة، وتُرجمت إلى أكثر من 30 لغة مختلفة، ولاقت حفاوة نقدية منقطعة النظير. هذه الرواية سوف تأخذك في عوالمها، وتشغلك عن كل ما يحدث من حولك.

نمط غير شائع: توم هانكس

ترجمة: مجدي عبد المجيد خاطر

دار روايات

بعد أن أمتع ملايين المشاهدين وخطف عقولهم على شاشة السينما بأفلامه المميزة، يعود الفنان توم هانكس ليخطف قلوب القُرّاء في مجموعة قصصية تتناول عبر 17 قصة العديد من الموضوعات حول العلاقات والعائلة وغيرها.

لن ننسى أبدا: ميشيل بوسي

ترجمة عبد المجيد سباطة

المركز الثقافي العربي

الرواية هي الرواية الثالثة التي تُترجم للعربية للكاتب بعد ترجمة روايتيه "نيلوفر الأسود" و"فتاة الرحلة 5403″، وهو من أشهر كُتّاب روايات الإثارة والجريمة المعاصرين. وقد اختار الكاتب في هذه الرواية أن يكون بطله الجديد عربيا، ليكشف عن الأفكار السابقة السائدة في المجتمعات الغربية.

حكاية الجارية: مارجريت آتوود

ترجمة: أحمد العلي

تصدر في طبعة خاصة – دار الكرمة

تدور أحداث الرواية في المستقبل في "جمهورية جلعاد" التي نشأت بعد وقوع حرب أهلية أدّت إلى ثورة دينية جذرية متطرفة، ويتتبع حكاية "أوف ريد" التي أُجبرت على أن تصبح جارية، تُجبر على الحمل من مرؤوسيها بعد انتشار العقم، وجمع جميع النساء القادرات على الإنجاب ليصبحن خادمات لدى عائلات القادة. جدير بالذكر أن أحداث الرواية قد اقتُبست في مسلسل "حكاية أَمَة" (The Handmaid’s Tale) والذي عُرض عام 2017 وحقّق نجاحا واسعا.

سن الأسد: فولفجانج بورشرت

ترجمة: سمير جريس

دار سرد وممدوح عدوان

"نحن جيلٌ بلا وداع"

من هذا المنطلق يكتب بورشرت قصصه، معبرا عن مأساة جيله، جيل سيق إلى الحرب دون أن يودّعه أحد. وما بين القصف وهدير المدافع كتب قصصه التي جاءت مُعبِّرة عما تُخلِّفه الحروب في النفوس، دون أن يعلو فيها صوت الحرب.

بيتر هاندكه.. الحاصل على جائزة نوبل للآداب عام 2019:

هناك عدد من العناوين التي تُرجمت إلى العربية لأديب نوبل النمساوي بيتر هاندكه، ومن بينها:

حزن غير محتمل

ترجمة هبة شريف

دار العربي للنشر والتوزيع

الرواية تُعَدُّ بمنزلة نعي طويل لوالدة الكاتب، حيث يسرد حكايتها منذ أن كانت طفلة صغيرة تعيش في الريف، وكيف تحوّلت إلى امرأة ناضجة هاجرت إلى المدينة لتعيش حياة حرة، لكنها مع نهاية أيامها وانهياراتها تكتب إلى ابنها سعيا لإيجاد طريقة للعودة إلى ما كانت.

دون جوان يحكي عن نفسه

ترجمة سمير جريس

دار سرد وممدوح عدوان للنشر

يستدعي هندكه أسطورة شخصية دون جوان في تأويل جديد، يزرعه في فرنسا، ويسرد حكايته للراوي الذي يعيش في نزل صغير شبه مهجور.

عن التعب

ترجمة رضوى إمام

دار صفصافة

"أضفَى شعوري بالتعب شكلا وتسلسلا للأحداث المنفصلة التى تدور من حولي. شعرت بها جميعا وهي تتسلل إلى داخل أعماقي، حيث شكّل كلٌّ منها جزءا من الحكاية، التي سرعان ما تناغمت عناصرها، وأحكمت بنيتها".

كتاب "عن التعب" لبيتر هاندكه يرصد تجاربه مع التعب، ويُحلِّلها، ليكشف لنا ما لم نعرفه من قبل "عن التعب" بشتى أنواعه، الطيب والخبيث، التعب المصحوب بالشعور بالذنب، وذلك الذي يتخلّله التمرد والغضب، وكذلك التعب الذي يُفرِّق بين الرجل والمرأة.

وماذا عنكم؟ ما الكتب التي تقرؤها في منزلك الآن؟