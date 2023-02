من مدينة الصين المحرمة إلى معابد اليونان.. كيف نجحت مباني القدماء في مقاومة الزلازل؟

هناك مقولة (1) أميركية شهيرة تقول: "الزلازل لا تقتل البشر، المباني هي التي تقتلهم"، وبقليل من التأمل ستعرف أن هذا هو ما يحدث بالفعل، لو كنت واقفا في أرض زراعية أو صحراوية خالية من المباني، فلربما لن يصيبك الزلزال بسوء، لكن الكوارث تحدث حينما تنهار تلك المباني الثقيلة على رؤوس أصحابها. ولذلك، وعلى مر العصور، كانت هناك علاقة وطيدة بين الزلازل والمعمار، حيث سعى البشر عبر السنوات إلى استكشاف الطرق المثلى لتشييد المباني من أجل تجنب، أو على الأقل تخفيف، الكوارث عند سقوطها.

لا تعد هذه العلاقة وليدة العصر الحديث، فقد عرفت الحضارات القديمة الزلازل، وإن لم تفهم أسبابها الجيولوجية، وحاولت التغلب عليها ونقل المعرفة للأجيال القادمة، سواء عمدا أو دون عمد، ولم تتوقف علاقة الحضارات القديمة بالبناء والزلازل على السعي لتجنب الخسائر، بل يظن العلماء أن بعض الحضارات قد غيرت طريقة بنائها سعيا لاستغلال بعض آثار الزلازل لصالحها.

وفي وقتنا الحالي، يبذل الجيولوجيون والمهندسون المعماريون جهودا لتطوير فلسفة بناء تحمي البشر قدر الإمكان من مخاطر هجمات الزلازل، لأنه رغم كل هذا التطور العلمي الذي وصلت إليه البشرية لا يزال من الصعب التنبؤ بمكان الزلازل القادمة وقوتها، ولذلك يجب أن نكون مستعدين دائما.

تتعدد الأخبار القادمة من الصين حول المباني المقاومة للهزات الأرضية، ما يجعل بكين أحد الرواد العالميين في هذا المجال. ولكن هذا التطور الذي وصلت إليه الصين في بناء مبانٍ مقاومة للزلازل قد تصل إلى 100 طابق لم يحدث بين يوم وليلة، بل هو نتاج إرث طويل من تناقل المعلومات وتطوير فلسفة البناء لدى الصينيين بدأ من المدينة المحرمة.

تعرف المدينة المحرمة(3) بصمودها في وجه أكثر من 200 زلزال على مدار أكثر من 600 عام، وهو ما يجعلها أحد أبرز المعالم التاريخية في العاصمة الصينية بكين، وتحتوي المدينة على قصر كبير سكنه 24 إمبراطورا على مدار 6 قرون، ويحوي القصر قرابة مليون قطعة أثرية. كما تتضمن مباني تعتبر من أكثر المباني مقاومة للزلازل، فقد دفعت هجمات الزلازل على تلك المنطقة سكانها إلى تطوير فلسفة البناء لديهم لمقاومة للهزات الأرضية القوية، وهي فلسفة جرى تطويرها وتوارثها عبر الأجيال.

بَنَت العمارة الصينية التقليدية منازل ومنشآت يمكنها الصمود نظريا في وجه زلازل تصل شدتها إلى 10.1 درجة على مقياس ريختر، وهو أعلى من أعلى رقم مسجل في تاريخ الزلازل وهو 9.1 على المقياس(4). في الواقع، العلماء مقتنعون أنه لا يمكن أصلا أن يكون هناك زلزال طبيعي بمقياس 10 درجات، ومع ذلك، قام فريق من المهندسين بالفعل بتجريب هزات تصل قوتها إلى 10 درجات على مبان مصممة بطريقة المدينة المحرمة، ولم تقع

في التجربة السابق ذكرها (4)، اكتشف المعماريون أن واحدا من أهم عوامل صمود مباني الصين القديمة هو تقنية البناء التي يطلق عليها "دوجونج" (Dougong)، وتعني حرفيا غطاء أو كتلة، وهو عبارة عن عنصر هيكلي يتضمنه المبنى ويتكون من أقواس خشبية.

تلك الأشكال لا يُستخدم في بنائها مسامير أو غراء، وترتكز فكرتها على أن تنقل الأقواس المتشابكة الوزن إلى أعمدة رأسية؛ ما يقلل الضغط على الحزم الأفقية. من وجهة نظر الميكانيكا الإنشائية، فإن هيكل الدوجونج من أكثر الأشكال المعمارية المقاومة للزلازل، وقد ساعد هذا التشكيل الخشبي العديد من المباني على الصمود أمام مئات الزلازل المدمرة، ويعود الفضل في ابتكار هذا الشكل الخشبي -الذي يجب أن يُبنى على يد نجارين محترفين- إلى مهندسي الصين القدماء(5).

في كتابه "الخشب والمفاصل الخشبية: تقاليد البناء في أوروبا واليابان والصين"(6)، يوضح المؤرخ "كلاوس زويرجر" أن أنظمة البناء في الثقافة الصينية القديمة اعتمدت على النسبة والتناسب، وهذا أمر لم يكتشفوه في يوم وليلة، بل احتاج إلى آلاف السنين من الملاحظات للوصول إلى الأبعاد المناسبة من الناحية الهيكلية، وقد مكنتهم هذه الأبعاد من تشييد أبنية لا تفتقر للشكل الجمالي، وتقاوم الهزات الأرضية العنيفة في الوقت نفسه.

لم تتخلَّ الصين حتى وقتنا الحالي عن هذا التراث المعماري في البناء، بل صدّرته للثقافات المجاورة أيضا، وهناك الكثير من المصممين المعاصرين يعتمدون على هذه التقنية في إنتاج أعمال معمارية مذهلة وقوية في الوقت نفسه، ومن أشهر هؤلاء المعماريين الياباني "كينجو كوما"(7)، ومن أشهر مبانيه الحديثة التي بُنيت بتلك التقنية الصينية القديمة في المعمار والمقاومة للزلازل متحف "Yusuhara Wooden Bridge" ومطعم "Café Kureon".

ومن آسيا إلى أميركا الجنوبية، حيث نجد حضارة يقول الخبراء الأثريون ومهندسو العمارة إن "الهندسة المعمارية هي أكبر إنجازاتها"(8)، وهي حضارة الإنكا. ويشير هؤلاء الخبراء تحديدا إلى مبنى "Machu Picchu" (ماتشو بيتشو)، وهو قلعة حجرية موجودة أعلى جبال الإنديز في بيرو، بُنيت في القرن الخامس عشر.

شُيدت مباني الإنكا باستخدام أحجار متلاصقة بدقة عالية دون غراء أو أسمنت أو مسامير، معتمدين في البناء على قوة الجاذبية التي ستلصق الأحجار بعضها ببعض، ومع ذلك، فإن تلك الأحجار التي لا يربطها أي رابط مادي، لا يمكنك أن تمرر بينها أي شيء، حتى لو كان في سماكة بطاقة ائتمانية"(9).

وعلى الرغم من أن منطقة بيرو من المناطق التي تتعرض للزلازل بكثرة، فإن تلك الأحجار التي تلتصق ببعضها بعضا بفعل الجاذبية قد صمدت أمام زلزال ضخم في عام 1746 يُعرف باسم "ليما وكالاو" بقوة 8.8 على المقياس. وقتها تمايل البناء ولم يتهدم، ويرجع ذلك إلى التقنية والنسب التي وضعت بها الأحجار المتناسقة مع بعضها بعضا على أن تهتز أثناء الزلازل في تناغم ثم تستقر مرة أخرى بفعل الجاذبية في مكانها، وحتى الآن يعتبر هذا المكان قِبلة لجميع مهندسي المعمار في محاولة لفهم تلك التقنية البسيطة والمعقدة في الوقت نفسه في البناء، والتي لديها القدرة على الصمود أمام أقوى الزلازل التي ضربت الأرض، حيث إن بعضهم قضى أكثر من 40 عاما في دراسة هذا المعمار(8).

لذلك، لعلنا لا نستغرب إطلاق اسم "ماتشو بيتشو العصر الحديث" على مبنى جامعي بُني في بيرو عام 2016 وحصل على الجائزة الأولى من المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين باعتباره أفضل تصميم جديد في العالم. ربما لم يُصمَّم ويُبنَ المبنى بنفس طريقة حضارة الإنكا القديمة، ولكن لُجِئ في بنائه إلى بعض التفاصيل التي استطاع مهندسو المعمار فك ألغازها في هذا البناء الصامد(10).

بشكل عام، من المرجح أننا لم نصل بعد إلى القدرة المعمارية الكافية لبناء مبانٍ مرنة إلى هذه الدرجة، ولكن المعمار الحديث توصل إلى وسائل تجعل المباني أكثر مرونة أثناء الزلازل، وذلك عبر بناء دعامات تشبه الزنبرك "السوستة"، وهو ما يجعل حركة المبنى أكثر مرونة عند وقوع الزلزال.

هناك أيضا طريقة أخرى في البناء قد تقلل من وطأة اهتزاز المبنى عند وقوع الزلزال وتجعل حركته أكثر مرونة وأقل عنفا، ويُطلق عليها اسم "Damper" أي "المخمدات"، وهي من أنظمة التخميد الزلزالي، وتُستخدم في المباني العالية لمقاومة أحمال الزلازل، وطُبقت تلك التقنية للمرة الأولى في عام 1950 في بناء مبنى التجارة العالمي، وانتشر استخدامها منذ عام 1980. والمخمد يشبه مساعد السيارة عند الاصطدام بمطب أثناء القيادة، وموجود بداخله سائل له لزوجة يساعد في امتصاص الصدمات(12).

"لا تبنوا بيوتكم هنا" هي عبارة نُقشت باللغة اليابانية على لوح حجري طوله 10 أقدام بقرية صغيرة على الساحل الشمالي الشرقي لليابان، وهي عبارة تركها الأسلاف منذ قرون بعيدة، يُحذِّرون فيها الأجيال القادمة من بناء بيوتهم في تلك النقطة، لأنها معرضة لحدوث تسونامي(11). ولذلك، أدرك اليابانيون منذ قرون طويلة أن الطريق الذي تشيد فيه الأبنية له نفس أهمية الطريقة التي يشيد بها البناء، وهذا الدرس الذي تعلمه البشر، ربما بالطريقة القاسية، ولكن كان له دور مهم في تشكيل وتغيير فلسفة البناء في عصرنا الحديث.

