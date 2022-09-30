ابن عربشاه.. العالم الموسوعي الذي تسبب السفاح تيمورلنك في نبوغه

"لم يبقَ من العلوم فن إلا وكان لي فيه حظ وافر، ولا منصبٌ إلا وكان لي فيه نصيب؛ من التدريس، والخطابة، والإمامة، والكتابة، والوعظ، والتصنيف، والترجمة، وغير ذلك" – ابن عربشاه عن نفسه

في النصف الثاني من القرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميلادي، ظهرت على مسرح الأحداث في آسيا شخصية طاغية طموحة، أرادت أن تعيد مجد المغول الأقدمين ممن سيطروا على ولايات وممالك ودول في غضون سنوات قليلة، فكوَّنوا بذلك إمبراطوريات شاسعة. إنه "تيمورلنك"، أو تيمور الأعرج، الشخصية التاريخية السفاكة للدماء، والمُبيدة للدول والمدن والحضارات. لقد كان تيمورلنك شخصية مركبة معقدة، مع ذكاء وفروسية وشجاعة لافتة، تعود أصوله إلى المغول، وقيل إلى الأوزبك، وقد ترقى في الوظائف حتى استطاع السيطرة على مدينة سمرقند في وسط آسيا، ومنها انطلق غازيا شتى بقاع العالم، وسيطر على دول عديدة، معيدا سيرة "جنكيز خان" و"هولاكو" من جديد.

راودت تيمورلنك، وهو يدك الحصون ويأسر الرجال ويقتل الفرسان، أحلام بأن تصير سمرقند عاصمة العالم في زمنه، فلم يدخل مدينة من كبريات مدن الإسلام إلا انتقى أنبغ رجالها ونسائها وصُناعها وأرسلهم إلى سمرقند كي يُبدعوا فيها فتصير أيقونة الحضارات والأمم في عصره. وشاء الله أن يدخل دمشق التي عاشت مرحلة من أسوأ ما مرَّ عليها في خضم حرب أهلية بين قيادات الممالك وأمرائها الذين استغلوا صغر سن الملك الناصر "فرج بن برقوق" بعد وفاة والده السلطان المخضرم "الظاهر برقوق".

في هذه الأثناء، تحسَّس "ابن عربشاه" خطواته الأولى في مناكب الحياة بمدينته دمشق، فرغم كل ما اعتراها من اضطراب وتوتر سياسي وعسكري، نعمت دمشق بتفوق حضاري علمي وديني وثقافي في ظل حكم المماليك. فمن هو "ابن عربشاه"؟ وكيف عاصر اقتحام تيمورلنك لمدينته دمشق؟ وكيف كانت رحلة أسْره إلى سمرقند، وأثر هذا الأسر على حياته العلمية ونبوغه فيما بعد؟

تيمورلنك في دمشق

وُلد شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عربشاه بمدينة دمشق في 25 من ذي القعدة عام 791هـ/نوفمبر 1389م. ورغم أننا لا نعرف على وجه الدقة ماضي والده وأُسرته، فقد كشف في بعض من مؤلفاته أن أصوله عربية أصيلة، يعود بعضها إلى الأنصار في المدينة النبوية، وبعضها الآخر إلى الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه. وقد أُرسل ابن عربشاه في سن الطفولة لحفظ القرآن الكريم وتعلم الخط والقراءة، وظل على هذه الحال حتى دهم دمشق تيمورلنك عام 803هـ/فبراير 1401م بعشرات الآلاف من جنوده، فخرَّبوا المدينة، وقتلوا الآلاف من أهلها، وأسروا آلافا أخرى، وخرجوا منها بعد 80 يوما، "فهلك فيها بالعقوبة ومن الجوع خلق لا يدخل عددهم تحت حصر"(1).

كان ابن عربشاه فتى صغيرا في الثانية عشرة من عمره، حين شهد تلك المأساة التي سبَّبتها الجحافل التيمورية في بلاد الشام من التقتيل والتخريب، وكان خراب دمشق مُروِّعا، ساق المؤرخون عنه روايات كثيرة بيَّنت لنا الأسباب الحقيقية التي جعلت ابن عربشاه شديد الحنق والكراهية لتيمورلنك طوال حياته. وقد كتب ابن عربشاه عن ذلك بنفسه في كتابه "عجائب المقدور في نوائب تيمور"، وهو التأليف العربي الأشهر في سيرة هذا السلطان الداهية، وكتب عنه أيضا في كتابه الآخر "التأليف الطاهر في شيم الملك الظاهر".

لم يكتفِ تيمورلنك بتدمير دمشق وقتل عدد كبير من أهلها، بل أصرَّ على تهجير أكبر عدد من سكانها أسرى إلى عاصمة مُلكه في سمرقند، "وأخذ من دمشق أرباب الفضل وأهل الصنائع، وكل ماهر في فن من الفنون بارع، من النساجين والخياطين، والحجَّارين والنجَّارين، والبياطرة والخيمية، والنقاشين والقوَّاسين والبازدارية، وفي الجملة أهل أي فن كان…، وفرَّق هؤلاء الطوائف على رءوس الجند، وأمرهم أن يوصلوهم له إلى سمرقند" كما وصف ابن عربشاه في مؤلفاته(2). وكان ابن عربشاه وأمه وإخوته من الأسرى، فوصلوا سمرقند بعد رحلة قاسية مات فيها الآلاف من الجوع والتعب عام 804هـ/1401م. وظل ابن عربشاه في سمرقند وبلاد ما وراء النهر والدشت جنوبي روسيا لمدة 7 أو 8 سنوات كاملة، جوَّد فيها القرآن العظيم، وتعلَّم القراءات والحديث والمنطق والوعظ والشريعة والنحو والفقه على المذهب الحنفي، ثم زار جنوب روسيا وجزيرة القرم، والتقى بملوكها وأمرائها من بقايا المغول المسلمين(3).

في بلاط العثمانيين

ولما مات تيمور، وتفتحت الآفاق أمام ابن عربشاه، وصار مُلِّمّا بالعديد من اللغات والمعارف، قرَّر أن يرحل إلى دولة العثمانيين في آسيا الصغرى/الأناضول سنة 814هـ/1411م، فجاز البحر الأسود، واستقر به المقام أخيرا في بلاد العثمانيين. وكان أول نزوله ومكوثه في مدينة "تُوقاد (توكات)"، وهي مدينة شمال الأناضول غير بعيدة عن ساحل البحر الأسود، وبها درس المعقولات على مولانا "علي الرومي القرماني"، ثم اتجه غربا إلى مدينة "أدِرنه"، عاصمة العثمانيين آنذاك قبل فتح إسطنبول، فالتقى بالشيخ اللغوي "برهان الدين حيدر الخوافي"، فقرأ عليه كتاب "مفتاح العلوم" لـ"يوسف بن محمد السكاكي"، وأخذ عنه العربية أيضا، وكان "الخوافي" علامة في المعاني والبيان والعربية، وهنالك "قرأ غير ذلك من العلوم العقلية والنقلية"(4).

التقى ابن عربشاه بالسلطان العثماني "محمد الأول بن بايزيد"، الذي رأى إلمامه بالعلوم الشرعية واللغوية والأدبية، مع تمكنه من عدد من اللغات مثل الفارسية والمغولية بجوار العربية، فانتهز هذه الفرصة الذهبية في رجل جمع هذه الثقافة وهو لا يزال في مقتبل الشباب، وأسند إليه بعض الوظائف، وربما كان الالتقاء بالسلطان العثماني سنة 816هـ/1413م أو بُعيدها، لأنها السنة التي تمكن فيها من توحيد دولة العثمانيين بعد هزيمته لإخوته الثلاثة، "سليمان" و"موسى" و"مصطفى"(5). قرر السلطان "محمد الأول بن بايزيد" أن يُعين ابن عربشاه في وظيفتين مهمتين، هما: تدريس أبنائه -ومنهم الأمير "مراد الثاني" الذي صار سلطانا فيما بعد، وهو والد السلطان "محمد الفاتح"- وكذلك العمل في ديوان إنشائه(6)، وديوان الإنشاء في ذلك الوقت بمثابة وزارة الخارجية في وقتنا الحاضر.

كان ابن عربشاه جديرا بموقعه في ديوان الإنشاء العثماني؛ فهو مترجم حاذق كتب الرسائل السلطانية باللغات الفارسية والمغولية والعربية، مع تمكنه في اللغة التركية. فكتب بالفارسية إلى أمير تركمان الشاة السوداء (قره قويونلو) في غربي إيران وأذربيجان، وباللغة التركية إلى أمراء الدشت الأتراك (القبيلة الذهبية) جنوب روسيا وخانياتها وسلطانها، وبالمغولية لـ"شاه روخ بن تيمورلنك"، وباللغة العربية إلى السلطان المملوكي "المؤيد شيخ" في مصر(7).

وكذلك ترجم ابن عربشاه لمكتبة السلطان "محمد الأول" العديد من المؤلفات العربية والفارسية الأدبية، مثل كتاب "جامع الحكايات ولامع الروايات" من اللغة الفارسية إلى التركية في 6 مجلدات، وهو كتاب في الأدب الفارسي، وترجم تفسير الإمام "أبي الليث نصر بن محمد السمرقندي" من العربية إلى التركية، كما ترجم "تعبير القادري" الذي ألفه "نصر بن يعقوب البغدادي" لخليفة العباسيين "القادر بالله"، من اللغة العربية إلى التركية أيضا في قالب النظم الشعري(8).

العودة إلى الديار

شعر ابن عربشاه بعد كل هذه الرحلة بالحنين إلى وطنه، فقرر أن يترك أراضي العثمانيين بعد 10 سنوات من مقامه بها، وذلك عقب وفاة السلطان "محمد الأول بن بايزيد" عام 824هـ/1421م، فاتجه -كما كتب- إلى "الوطن القديم، فدخلتُ حلبَ المحروسة يوم الجمعة عيد الأضحى سنة أربع وعشرين (وثمانمائة)، فأقمتُ بها نحوا من أربعة أشهر"(9). وبعد هذه الرحلة الطويلة من التهجير القسري أولا، وطلب العلم والعمل ثانيا، التي استمرت لمدة 22 سنة، قرر العودة إلى موطن ولادته ومنشئه الأول دمشق، فدخلها في ربيع الآخر 825هـ/1422م، واستكمل مسيرته في طلب العلم. وحين قدِمَ الشيخ "علاء الدين محمد بن محمد بن محمد البخاري" الحنفي من الحج إلى مدينة دمشق في المحرم 832هـ/1429م واستقر بها، لازمه ابن عربشاه وانقطع إليه، وكان "العلاء البخاري" علّامة في التصوف والمعاني والبيان والأصول والفقه وغيرها، فأخذ عنه هذه العلوم.

نفهم من كتاب ابن عربشاه الأشهر "عجائب المقدور في نوائب تيمور" أنه ربما لم يلازم الشيخ "العلاء البخاري" ملازمة تامة، فقد ارتحل إلى بلاد الروم حيث مقر الدولة العثمانية عام 839هـ/1436م لمهمة لم يكشف عن تفاصيلها، ولربما كانت رحلة من رحلاته العلمية(10). وفي العام التالي، أتى ابن عربشاه إلى القاهرة، واجتمع بالعلامة المؤرخ "تقي الدين المقريزي" كما حكى المقريزي بنفسه: "قدم علينا القاهرة في سنة أربعين، وزارني مرارا عديدة، وأوقفني على كتاب سماه [أمور تيمور] يتضمن مبدأ أمر الأمير تيمورلنك ومنشأه وترقيه حتى تغلب على الممالك إلى أن هلك". وقد أُعجب المقريزي بكتاب "عجائب المقدور" ولخَّصه(11).

عاد ابن عربشاه إلى القاهرة مُجددا بعد عام، فتعدَّدت لقاءاته بعلماء مصر ومؤرخيها وفضلائها، فالتقى بكل من المقريزي والبقاعي وابن حجر العسقلاني مرارا، وقال السخاوي: "وكثر اجتماعهما، وطرح شيخنا عليه من الأسئلة التي فيها من الفكاهة والمداعبة مما تعرف منه الملاءة والقدرة على التخلص منه"(12). وقد تقلَّد ابن عربشاه وظائف عدة، كلها من وظائف أهل العمامة من الفقهاء في عصره، فقال عن نفسه: "لم يبقَ من العلوم فن إلا وكان لي فيه حظ وافر، ولا منصبٌ إلا وكان لي فيه نصيب؛ من التدريس، والخطابة، والإمامة، والكتابة، والوعظ، والتصنيف، والترجمة، وغير ذلك"(13).

علاقته بـ"الظاهر جقمق" ووفاته

كان السلطان المملوكي "الظاهر سيف الدين جَقْمق" قبل ارتقائه لمنصب سلطنة المماليك وبعدَه مُحِبا وشغوفا بحضور مجالس العلماء والمناظرات، يُجل كبارهم وشيوخهم لا سيَّما المتصوفة منهم، وكان الشيخ "علاء الدين البخاري" من جملة العلماء والزهاد الكبار الذين حرص "جقمق" على حضور مجالسهم في القاهرة، ثم في دمشق لما رحل عنها، وللاحترام الكبير الذي أبداه "جقمق" تجاه "العلاء البخاري"؛ فإنه عيَّن بعضا من تلامذته في الوظائف العلمية والدينية المختلفة بعد سلطنته (14).

كان أول لقاء جمع ابن عربشاه بالسلطان "جقمق" قبل سلطنته عام 836هـ/1433م في منطقة "بَرْزة" بغوطة دمشق بعد رجوعه من "آمد" في ديار بكر مع السلطان "الأشرف برسْباي"، حيث كان جقمق إذ ذاك "أمير آخور كبير"، أي قائد الإسطبلات المملوكية. وكتب ابن عربشاه قائلا: "كنا إذ ذاك نترددُ إلى شيخنا المرحومِ الشيخ علاءِ الدين البخاري –تغمده الله تعالى برضوانه– وكان شيخُنا المشار إليه كثيرا ما يُثني على مولانا السلطان ويمده بالخواطر العلية، والأدعية الزكية"(15).

قليلا ما أثنى "البخاري" على أحد من ذوي المناصب من الأمراء المماليك، وكان "جقمق" من هؤلاء الذين أثنى عليهم أمام تلامذته، وأصبح هذا الثناء كما يقول ابن عربشاه: "ودعاؤُه لمولانا السلطان -نصره الله تعالى- من أقوى الدواعي والبواعثِ على المثولِ بين أياديه الشريفةِ"(16). وحدث أول لقاء جمع بين ابن عربشاه و"جقمق" بعد سلطنته في القاهرة سنة 843هـ/1439م، حيث استمر طلوعه إلى قلعة الجبل لمدة شهر، وقال: "فإني لم أتشرف بتقبيل الأرض والمثول بين يدي المواقف الشريفة إلا مدة يسيرة نحوا من ثلاثين يوما؛ وذلك في شهري رجب وشعبان المبارك سنة ثلاث وأربعين"(17).

آثر ابن عربشاه المكوث في مصر في ظل هذه الحظوة التي وجدها في كنف السلطان "جقمق"، وسط كوكبة من كبار العلماء والأدباء والمؤرخين المصريين والشوام آنذاك، ولكنه وقع في خصومة مع أحد الشيوخ الذي شكاه إلى السلطان، لذا أمر "جقمق" بسجن ابن عربشاه مع أرباب الجرائم في سنوات شيخوخته، ثم خرج ابن عربشاه -فيما يبدو- إثر شفاعة أحد المقربين من الظاهر، إلا أن السجن أثّر فيه تأثيرا سيئا للغاية، فخرج منه مريضا "من القهر حتى مات بعد اثني عشر يوما"(18). وكان موته متزامنا مع انخفاض منسوب النيل، وانشغال الناس بالاستسقاء؛ وذلك في الخانقاه الصلاحية بالقاهرة يوم الاثنين 15 من رجب 854هـ/أغسطس 1450م، وعمره 62 سنة و6 أشهر و20 يوما.

ترك ابن عربشاه أكثر من 20 مؤلفا كبيرا وصغيرا، أشهرها "عجائب المقدور في نوائب تيمور"، ويكاد يكون الكتاب العربي الوحيد الذي أرَّخ عن قرب ومشاهدة لحياة تيمورلنك وغزواته وصفاته وأدق تفاصيل حياته، وكتابه "التأليف الطاهر في شيم الملك الظاهر" الذي أرَّخ فيه لشمائل السلطان المملوكي "الظاهر جقمق" وصفاته، وكتابه الأدبي الشهير الذي سار فيه على سيرة "كليلة ودمنة" "جامع الحكايات ولامع الروايات"، ومصنفات أخرى في التاريخ والعقيدة والأدب والنحو والفقه الحنفي وغيرها.

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المصادر:

1- المقريزي: السلوك ج3 ق3/1051.

2- ابن عربشاه: عجائب المقدور ص293، 294.

3- ابن عربشاه: عجائب المقدور ص472.

4- التميمي: الطبقات السنية 2/56.

5- زامباور: معجم الأنساب والأسرات الحاكمة، ص239.

6- التميمي: السابق 2/56.

7- السخاوي: الضوء اللامع 2/127.

8- ابن تغري بردي: المنهل الصافي 2/143.

9- ابن تغري بردي: المنهل الصافي 2/143.

10- ابن عربشاه: عجائب المقدور ص227.

11- المقريزي: السابق 1/288.

12- السخاوي: الضوء اللامع 2/128.

13- التميمي: الطبقات السنية 2/56.

14- ابن إياس: بدائع الزهور 2/204.

15- ابن عربشاه: التأليف الطاهر ق22 ظ.

16- السابق ق26.

17- السابق ق216 ظ.

18- السخاوي: الضوء اللامع 2/129.