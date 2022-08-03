من الذهب إلى الشوكولاتة.. 10 كتب ستقدم لك التاريخ بصورة مختلفة وممتعة

تُمثِّل القراءة في التاريخ تحديدا تحديا كبيرا بالنسبة إلى الهواة؛ فمن أحد جوانبه، نعرف أن التاريخ يؤثر بعمق في فهمنا لمجريات الأمور من حولنا، وذواتنا على حدٍّ سواء، لكن على جانب آخر، فإن الكثيرين يواجهون مشكلة في قراءة كتبه، التي تبدو مملة إلى حدٍّ كبير في بعض الأحيان، ومع عدد قليل من الترشيحات المبسَّطة في هذا النطاق، فإن الكثيرين يتجنَّبون القراءة التاريخية إلا فيما ندر.

لهذا السبب، آثرنا في "ميدان" أن نُرشِّح مجموعة من الكتب المبسَّطة التي تتميز في معظمها بعلامة واحدة، وهي أنها تمركز الحكاية التاريخية حول شيء بعينه، ليكن المال مثلا أو الشاي أو الذهب، ثم تنطلق بحكاية التاريخ إلى جوانب معرفية متنوعة، من الأنثروبولوجيا والاقتصاد، إلى العلوم البحتة كالفيزياء والكيمياء، وحتى الطب والهندسة وغيرها، بحسب المادة التي يناقشها الكتاب، هذا النوع من الكتابة التاريخية متعددة النطاقات (Multidisciplinary) ليس دافعا للملل فحسب، بل ضروري كذلك لفهم التاريخ في سياقات أخرى متنوعة، متكاملة معا وتُعطي صورة كُلية كنظرة طائر مُحلِّق.

لنبدأ من النحلة

لنبدأ مثلا مع كتاب "النحلة.. التاريخ الطبيعي والثقافي" لـ "كلير برستون"، أستاذة دراسات عصر النهضة من جامعة كوين ماري البريطانية، وهو نموذج مثالي لما نقصده، فالكتاب يتتبَّع دور النحل في تاريخ الفن والسياسة والفكر الاجتماعي، وتجده يتنقل ببراعة بين الدراسات العلمية والأدبية والنصوص التاريخية، لينقل لك صورة متكاملة عن تاريخ هذه الحشرة التي حظيت بالإعجاب دائما بوصفها أحد ملوك التنظيم، كيف ظهرت النحلة في السينما؟ وكيف استخدمها الشعراء على مر التاريخ؟ وكيف ظهرت في كتب البيولوجيا والهندسة والطب البديل؟ الكثير من الحكايات ستتعلَّم عنها في هذا الكتاب الممتع.

إلى الذبابة

تصدر سلسلة "الحيوانات" التي تُقدِّم التاريخ الطبيعي والثقافي عن دار نشر "كلمة" بدعم من هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث، اطلع كاتب التقرير على عدد من كتبها الممتعة حقا مثل "الحصان.. التاريخ الطبيعي والثقافي" لـ "إلين ووكر"، و"البومة.. التاريخ الطبيعي والثقافي" لـ "ديزموند موريس"، و"الغراب.. التاريخ الطبيعي والثقافي" لـ "بوريا ساكس"، و"الكلب.. التاريخ الطبيعي والثقافي" لـ "سوزان مكهوج"، و"القطة.. التاريخ الطبيعي والثقافي" لـ "كاثرين روجرز"، و"الذبابة.. التاريخ الطبيعي والثقافي" لـ "ستيفن كونر"، وجميعها يعمل بالطريقة نفسها.

الذبابة مثلا هي إحدى الحشرات القليلة جدا التي يبغضها الجميع تقريبا على مستوى العالم، حتى إنها حُرمت عطف الكنيسة في العصور الوسطى، واستُحضرت في روايات وأفلام الرعب وكأنها الجوكر، وبالتالي فإننا نتوقَّع أننا لن نكون في مواجهة كتاب عن جوانب الذبابة الأدبية والعلمية والفنية فقط، لكننا سنخوض في رحلة أشبه ما تكون بمسرحية درامية متنوعة الجوانب، كل كتب هذه السلسلة تحمل الإمتاع نفسه تقريبا.

البارود

عندما صنع الكيميائيون الصينيون أول انفجار من صنع الإنسان في وقت ما من القرن العاشر الميلادي، لم يتوقَّع أحد الإمكانات الثورية الكاملة لهذا المسحوق الأسود الخطير. ولكن مع انتشار خواصها المتفجرة من آسيا إلى أوروبا، مهَّدت تلك المادة السحرية لنهاية الإقطاع وصعود الدولة القومية، وشحذت عجلات الثورة الصناعية. في هذا الكتاب، يُقدِّم الروائي والصحفي جاك كيلي عرضا تقنيا وعلميا وتاريخيا وسياسيا لـ "نبتة الشيطان" التي غزت العالم وغيَّرت وجهه، وفي أثناء ذلك كان لها نصيب من الخرافة مثلما كان لها نصيب من العلم.

القمر

أما كتاب "القمر.. في التاريخ والأساطير وأثره على النساء" فهو لا شك رحلة مثيرة جدا للانتباه في تاريخ طويل جدا بدأ من الخرافة وحتى عكسها تماما، حينما هبط أول إنسان على سطح القمر. مؤلِّف الكتاب، وهو بيرند برونر، كاتِب مقالات ومؤلِّف ألماني، يسبح خلال كتابه في المخيلة الإنسانية للقمر على مدى التاريخ، سواء في جانب الخرافة أو الفن، أو حتى الدراسات الفلكية. لكن الخرافة لا شك هي أكثر الأشياء إثارة في تاريخ القمر، خاصة بالنسبة للنساء، وصل الأمر إلى تصورات تقول إن القمر قد يكون مسؤولا عن حمل إحداهن، وقيل إنه قد يسقط هذا الحمل إذا جاء الخسوف، وكانت الكثير من المجتمعات (منها العربية) تمنع الفتيات العذراوات أو الحوامل من الخروج للشارع في حالة خسوف القمر، وما زالت بعض الخرافات منتشرة إلى الآن، كالقول إن أقسام الطوارئ تزدحم في ليلة البدر.

الدَّيْن

ديفيد غريبر، أستاذ الأنثروبولوجيا بكلية لندن للاقتصاد، قرَّر -في مغامرة ثرية- أن يحكي تاريخ العالم كاملا من خلال فكرة الائتمان، يتنقل الكاتب في تاريخ الاقتراض خلال 5000 سنة مضت، والمميز أنه يعرض لذلك التاريخ من جانب إنساني، تتدخَّل فيه السيكولوجيا والأنثروبولوجيا والتاريخ والاقتصاد والسياسة معا لصنع عمل متميز وسهل الفهم وعميق في الوقت ذاته، إنه واحد من أشهر الكتب في هذا النطاق.

البكاء

في كتابه "تاريخ البكاء.. تاريخ الدموع الطبيعي والثقافي"، يُقدِّم توم لوتز، أستاذ الكتابة الإبداعية الأميركي، للبكاء بالطريقة نفسها، فيتطرَّق إلى نطاقات الفلسفة والأدب والنقد والاجتماع والأنثروبولوجيا الخاصة بالبكاء والدموع وعلاقة الإنسان بهذه الحالة العاطفية الكثيفة. يتطرَّق الكتاب بالطبع لثقافات الحِداد، ولا تنتهي صفحاته قبل غوص عميق في دموع الأدب والفن والسينما، ليصنع لنا في النهاية صورة متكاملة عن دموعنا، وكيف أن الأمر ليس مجرد مجموعة من القطرات التي تذرفها العيون.

اليشم السائل

في الطب والسياسة والخرافة والفنون والثقافة والدين جميعا يمكنك أن تجد أثرا للشاي، إلى الآن يحمل هذا المشروب أهمية شديدة، وتلتفت الأنظار إلى كل دراسة تصدر حوله، قدَّسه الشعراء وقدَّرته الممارسات الروحية على مدى قرون طويلة، وفي تاريخه تجد قصص خيانة وعنف وتهريب وتجارة مخدرات وجاسوسية دولية وعبودية وثورة. وهنا يظهر كتاب "اليشم السائل" لـ "بياترس هوهنجر"، وهو عرض تاريخي قصصي ثري يستكشف الشاي في كل جوانبه الاجتماعية والثقافية.

التوابل

أما فريد كزارا، وهو مؤلِّف وأستاذ مساعد في مادتَيْ جغرافيا العالم وتاريخه في كلية سانت ماري الأميركية، فيكشف لنا في كتابه "التوابل.. التاريخ الكوني" عما يتعلَّق بالتوابل من تاريخ مثير جدا للانتباه، فبسببها قامت اقتصادات وخفتت أخرى، واشتعلت حروب قتلت مئات الآلاف من البشر، كما أنها -كما يوضِّح في كتابه- فتحت أبواب العولمة بسبب التبادل التجاري الذي قام فقط بسببها، إلى جانب ذلك فقد غزت التوابل الأساطير والحكايات الشعبية وعوالم الطب كذلك. في كتابه، يُركِّز المؤلِّف على خمسة توابل رئيسية، هي القرفة والفلفل الأسود وكبش القرنفل وجوزة الطيب والفلفل الحار.

ثم الشوكولاتة

سارة موس وأليكساندر باندوتش، وكلاهما يعمل في نطاق الدراسات الثقافية، استخدما الطريق نفسه في كتاب شبيه يتبع السلسلة نفسها هو "الشوكولاتة.. التاريخ الكوني" للحديث عن ذلك الشيء الذي أثار انتباه البشر منذ اكتشاف حبوب الكاكاو بواسطة الإسبان في أميركا الجنوبية، إنها الشوكولاتة، التي عُدَّت المادة الأكثر سحرا وتحريضا على الإدمان، وارتبطت بالحب والجنس والخطيئة والدم والتضحيات!

الذهب

في كتاب "الذهب.. التنافس على أكثر معادن العالم إغراء"، يغوص ماثيو هارت، الصحفي الأميركي الشهير، في تاريخ الذهب عبر العصور، ويخوض في جوانبه الاقتصادية والجيولوجية والجيوسياسية، وفي هذا السياق فإنه يسعى إلى تسليط الضوء على علاقة البشر بهذا المعدن اللامع النفيس، الذي تزهق في سبيله الأنفس، ويُقدِّمه الحبيب لمحبوبته رمزا للإخلاص، وكيف تحوَّل من رمز للقداسة إلى وسيط للتبادل ثم إلى أصل احتياطي وسلعة استثمارية؟ كيف بدأت ثورة الذهب وما الذي أدى إلى كل تلك التحولات؟ يجيبك هارت عن هذه الأسئلة بأسلوب ممتع لا يخلو من الرصانة.

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حسنا، انتهت رحلتنا مع كتب التاريخ العابرة للنطاقات، اختر منها ما تحب وابدأ معه رحلتك الخاصة، وربما في المرة القادمة التي تحتسي فيها فنجانا من الشاي، أو تتأملين خاتم الزفاف في يد إحداهن، أو فقط تستشعر طعم الفلفل الحار في الحساء، تتذكَّر أن لكل تلك الأشياء تاريخا طويلا ومعقدا وثريا، تظهر فيه التجربة الإنسانية وتنوعاتها بصورة مدهشة حقا.