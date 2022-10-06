الزواج قبل الحداثة.. كيف تطور من علاقة غريزية إلى مؤسسة اقتصادية شاملة؟

الزواج مسألة قديمة قدم الإنسان على الأرض، فما خُلق آدم إلا ومعه حواء، وما خرج من الجنة إلا وكانت معه، فالزواج من هذه الرؤية يُعَدُّ أمرا فطريا غريزيا في أعماق الإنسان والتاريخ، لكن هل يمكن أن يتعدى هدف الزواج مفهوم الرغبة الفطرية إلى أسباب أخرى لا سيما الأسباب الاقتصادية؟

بعض من تلك الأسباب الكامنة خلف الزواج أخذت بتفكير المؤرخ الأميركي "وِل ديورانت" فجعلته يتساءل سؤالا جديرا بالتأمل، حيث قال: "إنه مما لا شك فيه أن الشهوة الجسدية ليست هي التي دفعت الناس إلى نظام الزواج؛ لأنك لا تجد في الكثرة الغالبة من الشعوب الفطرية (البدائية) إلا قليلا -ذلك إن وجدت شيئا على الإطلاق- من القيود المفروضة على العلاقات الجنسية قبل الزواج؛ ولأن الزواج بكل ما يُسبِّبه من مضايقات نفسية وبكل ما فيه من قيود، يستحيل عليه أن ينافس الشيوعية الجنسية في إشباعها للميول الجنسية عند الإنسان"[1]. بما يعني أن العيش خارج نطاق الأسرة وقيود الزواج أسهل من الزواج وما يصاحبه من تعقيدات، فلماذا اختاره الناس عبر العصور ليكون هو الأصل والأساس؟

كانت الإجابة التي خلص إليها "ول ديورانت" عن سؤاله الآنف هي أنه "لا بد أن يكون الدافع إلى الزواج وتطوره عوامل اقتصادية قوية الأثر، وأرجح الظن -وهنا ينبغي أن نتذكر مرة أخرى أننا لا نعرف من بدايات الأشياء إلا قليلا- أن هذه العوامل التي دفعت إلى نظام الزواج كانت مرتبطة بنشأة نظام المِلْكية"[2].

الزواج.. ادخار اقتصادي!

في عام 732هـ/1332م قُدِّر للمؤرخ الشامي "خليل بن أيبك الصفدي" أن يكون موجودا بالقاهرة ليشهد احتفالات زفاف "آنوك" الابن الأكبر وولي العهد للسلطان المملوكي الأقوى والأشهر "الناصر محمد بن قلاوون". وقد اصطحبت العروس -وكانت ابنة أحد كبار أمراء المماليك- جهازها، الذي تطلَّب حمله إلى القلعة جهود 800 من الحمَّالين و100 من البغال.

شاهد "الصفدي" مع كثيرين ممن اصطفّوا لمشاهدة هذا الموكب الكبير جميع أنواع الوسائد والمساند والكراسي والأواني الفضية والنحاسية والصواني والأطباق والسجاد وأواني الفخار والأغطية والفُرُش، بيد أن الأصناف الأكثر نفاسة مثل الملابس والمجوهرات دُسَّت بعناية داخل مئات من الدِّكَك، وهي صناديق خشبية متعددة الأغراض. وقد أبلغ أحد كُتَّاب الوفد المرافق لوالد العروس المؤرخ "الصفدي" أن الذهب وحده كان يزن نحو 80 قنطارا مصريا، وهو ما يُقدَّر بنحو ثمانمئة ألف دينار ذهبي، في حين ادعى مراقب آخر أن القيمة الإجمالية للمهر ناهزت المليون دينار (الدينار = 4.25 غرامات ذهب)[3].

يرى "يوسف رابوبورت" في كتابه "الزواج والمال والطلاق في المجتمع الإسلامي" أن تلك التقديرات رجمٌ بالغيب على كل حال، إذ ليس بين أيدينا تسجيل رسمي للقيمة النقدية لجهاز العروس، هذا في حين أن تسجيل هدية الزوج المقدمة إلى عروسه (وهي "الصداق" في العقد) كان أمرا واجبا وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وبعبارة أخرى بينما جرت العادة بتسجيل صداق الزوج، فإن جهاز العروس لم يُسجَّل في عقود الزواج الإسلامية[4]. أما الأمير مثله في ذلك مثل أي زوج آخر، فقد طُلب منه التعهُّد بهدية الزواج (الصداق) عند العقد على عروسه؛ فقد كان ولا يزال جزء من الصداق يُدفَع مُعجَّلا وجزء منه مؤخرا، وفي العقد أصدق ولي العهد "آنوك" عروسه 12 ألف دينار ذهبي، عجَّل منها 10 آلاف دينار قبل الدخول.

من خلال المقارنة بين قيمتَيْ الصداق الذي دفعه العريس وجهاز العروس، نجد أن هذا الصداق يبدو مدعاة للشفقة، فحتى مع افتراضنا المسبق بأن ثمة مبالغة شديدة من المؤرخين المعاصرين للحدث في تقييم جهاز العروس، فإن الفرق في القيمة بين صداق الزوج وجهاز العروس كان فرقا هائلا. ونخلص من ذلك إلى أن والد العروس تحمَّل في الغالب نصيب الأسد من هدايا الزواج، الأمر الذي مَثَّل عبئا ثقيلا على خزينة السلطان المملوكي حين زوَّج بناته الإحدى عشرة. فقد تكلَّف جهاز إحدى بنات السلطان نحو 800 ألف دينار ذهبي (186 مليون دولار أميركي بأسعار اليوم)، تنوعت بين الأغطية والمنسوجات والمجوهرات، كما نعرف أيضا أن واحدة من محظياته أعتقها لاحقا ثم زوَّجها وجهَّزها عند زواجها بشتى أصناف المجوهرات والأقمشة المطرَّزة بما قُدِّر بقيمة مئة ألف دينار، إذن فمن الجلي أن عجز موازنة السلطان كانت بسبب زواج أبنائه وبناته[5].

لم تكن المبالغة في جهاز العروس حكرا على الطبقة الحاكمة أو أثرياء التجار، بل كان سمة اجتماعية عند جميع الطبقات في المناطق الحضرية الفقيرة منها والغنية، وهو الأمر الذي انتقده الفقيه والمصلح الاجتماعي المعاصر آنذاك "ابن الحاج" في كتابه "المدخل"، حيث قال محذرا الزوج وطالبا منه أن "يمنعها مما عمَّت به البلوى في هذا الزمان حتى صار كأنه شعيرة بينهم، وهو أن الزوجة لا تدخل على زوجها في الغالب إلا بثلاث دكك، دكة فضة، ودكتَيْ نُحاس أبيض وأصفر". واعتبر "ابن الحاج" شمول جهاز العروس على أدوات الفضة والنحاس المبالغ فيها ضربا من الكراهة على النساء والتحريم على الرجال، فضلا عن وجوب إخراج "الزكاة عليه في كل سنة تمضي"[6].

يمكن أن يُستشف من ذلك أن زيجات العصر الوسيط الإسلامي كانت أشبه بعملية تدريجية لنقل الملكية تمر بعدة مراحل. ففي دراسة أجرتها "أماليا زومينيو" عن هدايا الزواج في شمال أفريقيا والأندلس في العصور الوسطى، لاحظت أن كل مرحلة من مراحل الزواج رافقها منح الهدايا، حيث تتعهد عائلة العروس بتسليم الجهاز إلى بيت الزوج قبل الدخول بعد مفاوضات حول قيمة هذه الهدايا، شريطة ألا تكتسب العروس ملكية جهازها، وذلك في وضع مؤقت حتى تَعتبر عائلة الزوجة زواج ابنتهم مستقرا[7].

ولذلك كان إذا جاء عقد القران ودفع المهر أو الصداق الذي لا زواج بدونه، دخل الأمر بين الطرفين في مساومات ومناقشات عديدة للوصول إلى صياغة تضمن راحة العروس وحفظ حقوقها، وبما يتوازى مع قيمة ما جاءت به من جهاز، ولا يزال الأمر على حاله إلى اليوم في بعض البلدان. ويبدو أن العريس كان يئن دائما من الصداق والمبالغة فيه، ففي "طيف الخيال" لمؤلفه "ابن دنيال"، تلك الحكايا الشعبية التي صوَّرت أوضاع طبقة العوام في مصر في عصرها الوسيط، نرى بطل قصته الأمير "وصال" يئن من تدبير الحال، وتجهيز المال للزواج، فهو "أعوز من زنبور، وأفلس من طنبور"، حيث أنشد يقول:

في منزل لم يبقَ غيري قاعدا *** فإذا رقدتُ رقدتُ غير مُمدّدِ لم يبقَ فيه سوى رسوم حصيرة *** ومخدة كانت لأم المهتدي هذا ولي ثوب تراه مُرقَّعا *** من كل لون مثل ريش الهُدهُدِ[8].

عادة ما يستغرق نقل ملكية جهاز العروس إلى ابنتهم بضع سنوات، وعندما يتيقَّن الوالدان بالقدر الكافي من ثبات حياة ابنتهم الجديدة واستقرارها مع زوجها، فإن العائلة تقرر أخيرا منح ابنتهم حقها في ملكية جهازها، وحتى يحين ذلك تُفضِّل العائلة الاحتفاظ بخيار استرداد الجهاز متى شاءت. ونتيجة لذلك فإن الغالبية العظمى من النزاعات حول ملكية الجهاز نشأت بين الأجيال (الآباء والأبناء) وليس بين الزوجين؛ إذ نلحظ في الأدبيات الشرعية في ذلك العهد أن المسألة لم تتمثَّل أبدا في سعي الزوج للاستيلاء على جهاز زوجته، وإنما في سعي الوالدين الحثيث لاسترداد هديتهما، وارتبط هذا الجانب من صراع الأجيال حول ملكية الجهاز ارتباطا حتميا بوظيفته في المجتمع المملوكي[9].

الزواج.. قانون اجتماعي!

يقول أحد الأمثال الفلسطينية: "ما بسد في العرض إلا الأرض"، أي لا يحمي شرف المرأة مثل الأرض. ففي ثلاثينيات القرن العشرين، أصدرت الباحثة الفنلندية "هيلما غرانكفست" موسوعتها الأنثروبولوجية بعنوان "أحوال الزواج في قرية فلسطينية"، وهي موسوعة مهمة حلَّلت موضوع الزواج وفق الأُطر التفسيرية الاجتماعية المحلية الفلسطينية وجوِّها الثقافي المحيط. وفي تناولها لقضية "المهر" في تلك الحقبة، اعتمدت "غرانكفست" على دليلين (امرأتين) من أهل قرية "أرطاس" بمنطقة بيت لحم في الضفة الغربية، كانا هما مصدر جمع المادة التي استعانت بها في دراستها، إذ كتبت: "قالت عليا ابنة إبراهيم عودة: كان مهر لطيفة عايش بستانا وقد ماتت، ولكن الأرض ما زالت تنتج المحاصيل. وكان مهر سارة ابنة إسماعيل سعد وزوجة خضر حسين أرضا تمتَّعوا بغلالها لسنوات عدة وهي تساوي الآن (في عام 1927م) 150 جنيها. وأصرَّت الأرملة زريفة أحمد أن تسجل قطعة الأرض التي كانت مهرا لها باسمها"[10].

وعلى هذا المنوال تستعرض "غرانكفست" أمثلة أخرى لنساء كان مهرهن قطعة من الأرض تضمن لهن الأمان والشرف الاجتماعي، وقد لاحظت الباحثة أن التفاوت في المهور لدى نساء تلك القرية لم يكن عشوائيا، وإنما وفق منظومة راسخة من القواعد والمبادئ والأحكام الاجتماعية. وكان الفرق واضحا بين مهر الفتاة ومهر الأرملة، وتعجبت عليا ابنة إبراهيم عودة (دليلة غرانكفست) من ذلك ذات مرة قائلة: "ما أزهد (فِيد/مهر) الأرملة، وما أغلى فيد الفتاة". والسبب في ذلك أنهم يرون أن للأرملة نصف قيمة مهر الفتاة، وفي عُرس إحدى الأرامل احتُفل بالخطبة والعرس بوليمة واحدة حيث الأرملة أقل شأنا عموما، فلها نصف المهر، ونصف الثياب، ونصف الاحتفال.

من الفروق الفردية التي كانت -ولا تزال ربما- تؤدي إلى التفاوت في المهور، هو جمال الفتاة وحُسن خِلقتها ومنبتها المميز، لكن الأهم من ذلك أن مهر الفتاة عَكَسَ وضعها الاجتماعي اللاحق بعد الزواج، حيث يقلَّ احترام الرجل لزوجته إذا ما دُفع لها مهر قليل، وفي ذلك قال زوج زريقة ابنة سعد إبراهيم لها: "سعرك سعر حمارة، ولا يهم إذا مِتِّ". والزوجة التي دُفع لأجلها مهر كبير كان لها بطبيعة الحال مكانة أكبر، فإذا ما تجشَّم الرجل الكثير للزواج منها يكون أشد حرصا عليها فيما بعد، ولأجل ذلك علّقت إحدى نساء القرية قائلة: "يقولون يوم العُرس في حالة كهذه: بارك الله في جَمَلَك! خوفا من أن يسقط الجمل الذي يحمل العروس أو أن يفقد توازنه فتتأذى هي"[11].

لم يقف الأمر عند العروس التي لم تفقد أحدا من والديها، وهم الذين يلتفّون حولها داعمين لها بالمال والجهد، بل تعداه إلى البنت اليتيمة، فقد سُئل العلامة ابن تيمية عن "يتيمة حضر مَن يرغب في تزويجها ولها أملاك؛ فهل يجوز للوصي أن يبيع من عقارها شيئا ويصرف ثمنه في جهاز وقماش لها وحُلي يصلح لمثلها أم لا؟ فأجاب: نعم، للولي أن يبيعَ من عقارها ما يُجهِّزها به، ويُجهِّزها الجهاز المعروف والحُلي المعروف"[13]. أي إن ابن تيمية لم يُفْتِ فقط بجواز بيع جزء من أملاك اليتيمة في تزويجها، وإنما أوضح أن جهازها يجب أن يكون مساويا للمعروف/العُرف، والمعروف في ذلك العصر أشار إليه الفقيه "ابن الحاج المصري المغربي" في كتابه "المدخل" باعتباره ضربا من ضروب المبالغة التي استوجبت الزكاة السنوية.

على النمط ذاته الذي سار عليه أمر الزواج في تلك القرية الفلسطينية، كان كل شيء يسير وفق "قانون" اجتماعي صارم وإن لم يكن مكتوبا، ففي القرية ذاتها كانت العروس إذا ذهبت إلى عشيرة أخرى فعلى العريس أن يدفع مهرا أكبر، ومبلغا آخر لابن عمها ليسمح لها بالذهاب، في عملية "برطيل" أو رشوة؛ لأن المرأة كانت في ذلك العرف أحق لابن عمها من غيره. وقد روت عليا عن إحدى قريباتها (الوحيدة التي تزوجت من عائلة أخرى في القرية) فقالت: "زوجة حسن محمد كانت من عشيرة أخرى، وكان عليه (أي العريس) أن يدفع أكثر من 110 جنيهات إسترلينية إضافة إلى النفقات الأخرى، وتلقى كلٌّ من علي سليمان (ابن عم العروس) ومحمد خليل (ابن عمها الثاني) 5 جنيهات إسترلينية. وكانت هذه رشوة (برطيل) فقد رفضوا الختم على عقد يامنة حتى قبضوا جنيهاتهم العشرة"[14]، في عملية زواج أشبه بالمتاجرة والمساومة.

وكما تجلَّت القواعد الحاكمة للزواج، ومقاصده الاقتصادية والاجتماعية مع الزوجة الواحدة، تجلَّت أيضا مع تعدد الزوجات منذ عصر النبوة، فلم يكن يضر الرجل أن يتزوج أربع نساء فضلا عن الإماء والجواري، وحتى القرن التاسع عشر الميلادي ذكر المؤرخون هذا الفعل باعتباره عرفا اجتماعيا، بل إن الميسور إذا تزوَّج امرأة واحدة عُدَّ في نظر المجتمع متفردا، فالفقيه "شمس الدين الأمشاطي" لم يتزوج على امرأته طوال حياته، وأحب عشرتها، الأمر الذي جعل عددا من أصدقائه الفقهاء والقضاة -وهم الطبقة المثقفة في المجتمع آنذاك في القرن التاسع الهجري- يحفِّزونه على الزواج "فامتنع الأمشاطي عنه.. وغبطها النساء (أي زوجته) بهذا"[15].

في بيت الزوجية أيضا صارت العادات القديمة التي رسختها الأيام في العقول قانونا اجتماعيا صارما يحكم العلاقة بين الرجل وزوجته أو زوجاته، وهذا ما لاحظه المؤرخ والرحالة البريطاني "إدوارد لين بول" حين كتب عن "عادات المصريين المحدثين وتقاليدهم" في الفترة بين عامي 1833-1835م قائلا: "تُخصَّص للنساء حجرات مختلفة لا يُسمح لأي ذكر بدخولها باستثناء رب العائلة وبعض الأطفال والأقارب، وتُعرف هذه الحجرات بالحريم، ويضم الحريم أولا الزوجة أو الزوجات والإماء ثانية وكذلك الجاريات الحبشيات وهن الخليلات".

على أن "بول" لاحظ أن تعدد الزوجات عند المصريين في القرن التاسع عشر كان قليلا، إذ قال: "وقليلون هم المصريون الذين يقترنون بأربع زوجات وفقا لما يسمح لهم به دينهم، ونادرا ما يتخذ الرجل لنفسه أكثر من زوجتين إلى جانب خليلاته "جواريه"، ويُفضِّل معظم الرجال الذين لا يتعدى عدد زوجاتهم الواحدة عدم الاحتفاظ بخليلات حفاظا على كيان الأسرة وراحتها، وقد يلجأ بعضهم إلى امتلاك جارية للاهتمام بالزوجة، كما يحتفظون بجارية سوداء أو بخادمة مصرية للقيام بأعمال التنظيف، ولا يحتفظ الرجل بزوجتين أو أكثر تحت سقف منزل واحد إلا نادرا، وإذا جمعهما فلا بد أن تكون حجراتهما متباعدة"[16].

وهكذا لم يكن الزواج من هذين المنظورين السابقين مجرد تنظيم تاريخي للعملية الجنسية في إطار شرعي منظم فحسب، بل تشكيلا وتقنينا لأوضاع اقتصادية واجتماعية سبقت ظهور القوانين العامة المنظمة للاقتصاد والاجتماع الحديث بقرون طويلة، ولا تزال تلك التقاليد الاقتصادية والقوانين الاجتماعية قادرة على إثبات نفسها بقوة إلى اليوم.

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المصادر

1- ول ديورانت: قصة الحضارة 1/70.

2- ديورانت: السابق ص40.

3- الصفدي: الوافي بالوفيات

4- يوسف رابوبورت: الزواج والمال والطلاق في المجتمع الإسلامي ص68.

5- أحمد عبد الرازق: المرأة في مصر المملوكية ص79.

6- ابن الحاج: المدخل 2/167.

7- رابوبورت: السابق ص82.

8- ابن دانيال: طيف الخيال ص132.

9- رابوبورت: السابق ص82، 83.

10- غرانكفست: أحوال الزواج في قرية فلسطينية ص185.

11- غرانكفست: السابق ص188.

12- سعيد الديوه جي: تقاليد الزواج في الموصل ص31.

13- مجموع الفتاوى 31/324.

14- غرانكفست: السابق ص190.

15- السخاوي: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع 12/84.

16- إدوارد لين بول: عادات المصريين المحدثين وتقاليدهم ص140.