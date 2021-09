ثورة سوتشو إمام.. كيف سحق الأتراكُ الفرنسيين في شوارع مرعش؟

بعد الانقلاب على السلطان عبد الحميد الثاني عام 1909، وارتقاء جماعة الاتحاد والترقي، وفي القلب منها جمعية تركيا الفتاة، إلى سدة الحكم في الدولة العثمانية مع مجموعة من السلاطين الضعفاء الذين لم يبلغوا مكانة السلطان عبد الحميد ولا حتى اقتربوا منها، دخل العثمانيون في دوامة من الصراعات التي خطَّطت لها وافتعلتها الإمبراطوريات الأوروبية الصاعدة وعلى رأسها فرنسا وبريطانيا وروسيا.

لقد استطاعت هذه القوى أن تُمزِّق اللحمة الداخلية بين أهم مكونات الدولة العثمانية وهم العرب والأتراك، وقرَّبت الأرمن وجعلتهم ذراعا لها، كما اقترب أشراف الحجاز بزعامة الشريف حسين وأبنائه وعلى رأسهم الأمير فيصل إلى الإنجليز، وصاروا أئمة الثورة ضد السياسة العثمانية الجديدة التي كان لها أخطاؤها، في حين انخرط العثمانيون بزعامة الثلاثي أنور باشا وجمال باشا وطلعت باشا في الحرب الإيطالية ثم حروب البلقان التي فقدت فيها الدولة العثمانية أقساما شاسعة من البلقان، ثم دخلوا الحرب العالمية الأولى (1914-1918)، وهم لا ناقة لهم فيها ولا جمل، متورطين في صراع بين الألمان والنمساويين وحلفائهم من المجر والبلغاريين من جانب، وبين البريطانيين والفرنسيين والإيطاليين والروس والأميركيين من جانب آخر.

صراع كان في بدايته غير متكافئ، فما بالنا بنهايته. لقد سمح هذا الثلاثي الذي استولى على الحكم العثماني، ومعهم السلطان والصدر الأعظم (رئيس الوزراء) اللذان لا رأي لهما ولا مكانة، سمحوا بدخول سفينتين حربيتين ألمانيتين عام 1914 إلى مضيق البوسفور، وبدأت هذه السفن في قصف الموانئ الروسية على البحر الأسود، وكما يصف المؤرخ التركي "كمال بَيديللي" فإن "هذه الحادثة وقعت دون علم الحكومة بما في ذلك السلطان والصدر الأعظم، وقد قوبلت بالحيرة والدهشة، أما دول الحلفاء فقد ردَّت على الدولة العثمانية بإعلان الحرب"[1].

وهكذا دخل العثمانيون الحرب بلا رؤية ولا هدف سوى تحالفهم السري مع الألمان والنمساويين، واضطرت الجيوش العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى للقتال على جبهات متعددة؛ في روسيا والعراق وفلسطين وسوريا وسيناء بمصر وفي الحجاز ومضيق الدردنيل وغيرها، واستخدمت الدولة قواتها بالشكل الذي يتفق وآراء الألمان بوجه عام ويخدم أهدافهم الحربية ويُخفِّف عنهم الضغط في جبهات الحرب[2]. وقد أدرك الحلفاء منذ بداية تلك الحرب أن الدولة العثمانية ستنتهي بالتقسيم، وأن الأجدر فعله أن يتفق الحلفاء على رسم الخطوط الأولية، وأن توزَّع الأنصبة في كعكة الشرق الأوسط إبان تلك الحرب، ضمن ما عُرف باتفاقية "سايكس – بيكو" عام 1916.

انتهت الحرب نهاية كارثية، وأدرك العثمانيون بقيادة الثلاثي "طلعت – أنور – جمال" أنهم لم يخسروا الأقطار العربية التابعة للدولة العثمانية في العراق والشام ومصر والحجاز والجزيرة العربية فحسب، بل وأصبحت أراضي الأناضول والرومللي والعاصمة إسطنبول تحت مرمى مدافع الحلفاء وطائراتهم، وهنا ابتدأت مرحلة جديدة في تاريخ الأناضول التي تعرَّضت أقسام شاسعة منها في الشرق والغرب والجنوب إلى الاحتلال الأرمني والروسي والفرنسي والبريطاني واليوناني والإيطالي، مرحلة عُرفت في التاريخ التركي الحديث بـ"حرب الاستقلال". ولم يبزغ في تلك الحرب نشاط مصطفى كمال (أتاتورك) قائد لواء هذه الحرب ورفاقه العسكريين فقط، بل شاركه فيها، وربما تقدَّم عليه في أغلبها، أبناء الأناضول من الحرفيين والصُّناع والزراع والأئمة والموظفين والصوفيين وغيرهم، وقد كتبوا في كل زاوية من زواياها قصة ملهمة.

كانت قصة مدينة مرعش في جنوب وسط الأناضول واحدة من هذه القصص الثورية الملهمة في تاريخ مقاومة الأتراك للاحتلال الفرنسي، إذ بزغ نجم رجالات المقاومة في تلك المدينة وعلى رأسهم رجل اسمه "سوتشو إمام"، الذي ثار على الإهانة الفرنسية لحُرمات الأتراك ومقدساتهم، فكيف إذن دخل الفرنسيون إلى مدينة مرعش والبستان؟ وكيف انتفض سوتشو ورجاله؟ وإلى ماذا انتهت ثورتهم؟ ذلك ما سنراه في سطورنا التالية.

توفي السلطان محمد رشاد في 3 يوليو/تموز 1918، وقد تولى من بعده السلطان الأخير من سلاطين العثمانيين (1918-1922)، محمد وحيد الدين الذي سادت النكسات والبلايا في عهده، فقد رأى بأم عينيه طائرات العدو تُحلِّق في سماء إسطنبول وتُلقي عليها القنابل، وسقطت جبهات فلسطين وسوريا والعراق، فسيطر البريطانيون على بغداد في مارس/آذار 1917، والقدس في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، ودمشق في أكتوبر/تشرين الأول 1918، كما سيطر الفرنسيون على بيروت وطرابلس الشام والإسكندرونة في أكتوبر/تشرين الأول عام 1917[3].

أمام هذه المصائب انسحب الثلاثي الحاكم زعماء تركيا الفتاة طلعت وأنور وجمال، وهربوا إلى وجهات مختلفة، وانتهت مع رحيلهم سيطرة جمعية الاتحاد والترقي، وتقلَّد وزارة الدولة العثمانية أحمد عزت باشا الذي لم يكن مؤيدا لدخول الحرب العالمية الأولى، لذا فإنه أرسل وفدا إلى البريطانيين الذين اتخذوا من اليونان وجزر بحر إيجه قواعد أمامية متقدِّمة لمهاجمة العثمانيين في الجبهة الغربية بصحبة حلفائهم اليونان، والتقى الجانبان على ظهر إحدى القطع البحرية قُرب جزيرة "مودروس" اليونانية ليُطلع البريطانيون العثمانيين على الشروط الأربعة والعشرين للهدنة.

