حوادث وهجمات عنيفة.. تعرف على التاريخ الدموي لمادة نترات الأمونيوم

كان الانفجار بمرفأ بيروت هائلا حقا لدرجة أن أثره امتد لدائرة قُطرها كيلومترات عدة حول منطقة الانفجار، لكن على الرغم من ذلك، فإن ما حدث في بيروت لم يحمل بعض الصفات الأساسية المهمة للانفجارات النووية!
كان الانفجار بمرفأ بيروت هائلا حقا لدرجة أن أثره امتد لدائرة قُطرها كيلومترات عدة حول منطقة الانفجار، لكن على الرغم من ذلك، فإن ما حدث في بيروت لم يحمل بعض الصفات الأساسية المهمة للانفجارات النووية!
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