الكنيسة في زمان الحب.. كيف تحول زواج الكهنة إلى صداع في رأس الفاتيكان؟

بعد نهاية قداس يوم الأحد، وقف الكاهن "دون ريكاردو شيكوبيلي" لإلقاء كلمة أمام المصلين الذين قدموا طلبا للمغفرة، ثم أتى إعلانه الصريح صادما للحاضرين. هذا الرجل الذي نذر حياته لخدمة الرب، وجد نفسه اليوم مضطرا لإنهاء كل مشاريعه القديمة. أما السبب فهو علاقة حب جمعته بامرأة قلبت حياته وكيانه وبعثرت أوراقه، وقد تحدث الكاهن الإيطالي عن قصة الحب تلك قائلا: "لا أستطيع أن أكون شخصا غير ذلك الشخص الذي كنت عليه، أن أكون مستقيما ومتسقا مع ذاتي، كنت هكذا وسأظل، لكن اليوم أريد أن أقول إن قلبي مُغرَم، وإنني أريد أن أعيش هذا الحب، وأرغب في عيشه دون حذفه من حياتي".

جاء هذا الإعلان بعد أن حامت الكثير من الشبهات حول "دون ريكاردو"، إذ شوهد الكاهن الإيطالي حسب صحيفة "كوريير ديلا سيرا" الإيطالية أكثر من مرة مع سيدة تسكن في المنطقة نفسها. وقع الرجل في الحب، وشهدت الجولات التي قام بها رفقة محبوبته على قصة حبهما، فأتت الاستقالة من الكنيسة حلا وحيدا، وقد أكد رئيسه المباشر تفهُّم قراره كونه اتخذه بحرية كاملة، متمنيا له السلام والسكينة في حياته الجديدة. تبدو القصة جميلة نوعا ما، أو آمنة إن اخترنا مصطلحات أدق، لأن قصة انسحاب دون ريكاردو ليست مُعتادة، بل هي استثناء في الحقيقة بين العديد من القصص المشابهة داخل الكنيسة، التي تبدأ بحب وتنتهي بمأساة.

Reverend Father Riccardo Ceccobelli, 42, revealed on Sunday, April 11, inside the San Felice church in Massa Martana, in Perugia, that he had fallen in love and wants to marry. pic.twitter.com/gFhJTA7uef

