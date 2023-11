"احتلال التاريخ".. 4 خرافات تروجها إسرائيل عن نفسها

بهذه الجملة استهل الأكاديمي العراقي خزعل الماجدي، المُتخصص في علم وتاريخ الأديان والحضارات القديمة، محاضرة بعنوان "الشعوب التي سكنت فلسطين" ⑴ نُشرت على قناته الرسمية بموقع "يوتيوب". ويشير فيها الماجدي إلى أن هدف إسرائيل لم يكن احتلال الأرض فقط، بل تزييف التاريخ بما يخدم مصالحها الاستعمارية، ولهذا ظهر تيار "علم الآثار التوراتي" -المصنف أحد فروع علم الآثار الزائف، الذي يهدف للكشف عن أدلة تثبت وجود يهود في فلسطين الفترة التي تلت خروج بني إسرائيل من مصر، وبالتالي تفسير الآثار الفلسطينية بما يخدم الرواية التوراتية.

أما المؤرخ المصري الدكتور خالد فهمي، أستاذ التاريخ في جامعة تافتس الأميركية، فيقول إن الأمر لا يتوقف عند تزييف تاريخ الأرض، بل تتشعب تلك المرويات ⑵ الكاذبة لتشمل التاريخ الحديث والمعاصر، بما في ذلك تاريخ نكبة 1948 وحرب يونيو 1967 وحرب أكتوبر 1973، وهذه السردية الزائفة تُدرَّس لأبنائهم في المدارس الإسرائيلية وتساهم في صنع هويتهم، باعتبارها التاريخ المعترف به من قبل دولة إسرائيل.

نستعرض في هذا التقرير 4 سرديات رئيسية يقدم من خلالها الاحتلال الإسرائيلي روايته الزائفة للتاريخ والجغرافيا.

You’re Being Lied To About Israel And Palestine

pic.twitter.com/yqZDZM8eL8

— Ben Shapiro (@benshapiro) October 15, 2023