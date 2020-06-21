عزلة أم حصار.. لماذا صار الجلوس في البيت بهذه الصعوبة؟

مع بداية الحظر الصحي المفروض على غالبية العالم، وسياسات التباعد الاجتماعي وحظر التجول وغلق المدن، خرجت أصوات متعددة تنادي باستغلال الفرصة، فعودة الإنسانية إلى البيت هي فرصة للراحة واكتشاف مساحات جديدة من الذات، وإعادة ترميم الجانب الحميمي من الحياة الذي ربما سحقته سرعة الحياة الحديثة وساعات العمل الطويلة. وخلال تلك الدعاوى تُسبَغ صفات شبه رومانسية من قِبل البعض على اللحظة التي تحياها البشرية الآن، بعيدا عن كونها حظرا إجباريا للوقاية من الإصابة بالفيروس إلى تخيُّلها كلحظة سكون وطمأنينة تقف خلالها الإنسانية مع ذاتها، ويُصوَّر انسحاب البشر إلى بيوتهم، حسب هذا المنظور، على أنه ربما يساهم في إعادة اكتشافهم لذواتهم وشركائهم، ويدفعهم إلى ترتيب شؤون عالمهم الخاص، والنظر لعلاقاتهم الاجتماعية والمهنية بصورة مغايرة، هذه الوقفة مع الذات قد تبدو مفيدة لاكتساب وعي أو تطوير مهارات ما، وفرصة لانطلاقة جديدة.

إلا أنه كعادة الواقع مع التصورات الرومانسية، لم تأتِ الاستجابة بالكيفية نفسها التي تخيلها أنصار الوقفة مع الذات، حيث يُشير عدد كبير من الإحصائيات إلى أنه رغم خطورة الفيروس وانتشاره فإن سكان العديد من الدول، خاصة من غير الأوروبية والأميركية، لم يحتملوا فكرة الجلوس في المنزل والاستمتاع بالجانب الحميمي من الحياة، بل حتى في الولايات المتحدة الأميركية خرج عدد من المظاهرات احتجاجا على إجراءات حظر التجول وإغلاق المدن.

متظاهر يحمل لافتة أثناء احتجاج يدعو إلى إعادة فتح ولاية كاليفورنيا، وسط تفشي فيروس كورونا (COVID-19) بالولايات المتحدة الأميركية

في بداية الأزمة كتب الفيلسوف العربي فتحي المسكيني مقالة تحت عنوان "عودة الإنسانية إلى البيت"، طرح المسكيني مفهوم البيت باعتباره الملجأ الذي يلجأ إليه الإنسان دائما عبر الأزمنة هربا من الأخطار، البيت بمنزلة الكهف الذي كان يأوي إليه الإنسان القديم هربا من أخطار العالم الخارجي، الكهف حيث الأمان والراحة والطمأنينة، ومع الهجوم الكاسح لفيروس كورونا المستجد لم يعد البيت بالنسبة للعديد من سكان العالم هو الملجأ والسكن، بل يتذمر الناس ويتحايلون ويحتجون بشكل علنيّ ضد البقاء في المنزل في ظل هذا الخطر، ما يطرح تساؤلا: ما الذي تغيَّر في علاقتنا بالبيت، ولماذا مجرد البقاء فيه مع انتشار الفيروس أصبح بهذه الصعوبة؟

مع تشبيه البيت بالكهف، يتداعى إلى الذاكرة صور للحياة في الحضارات القديمة والإنسان البسيط الذي يعيش على ما تنتجه الطبيعة غذاء ودواء بلا تحفظ بأريحية شبه تامة، هنا يتوفر للإنسان تحت مشاعية الموارد الحياتية سعة في العيش وفسحة في التصرف، وفي ظل هذا النمط من المشاع والتنظيم الاجتماعي-الاقتصادي كان بوسع الإنسان أن يختبئ من الحروب والأوبئة وأن ينعزل عنها في بيته دون خوف على قوت يومه وعلاجه.

في كتابه "دراستان في التراث وفي الحداثة"، يُوضِّح تيموثي ميتشيل أن جوهر الرأسمالية والحداثة كان في الاستيلاء على السلع الأساسية للحياة وإدخالها في نطاق الملكية الخاصة ومنظومة التجارة العالمية، ما يعني أن متطلبات الحياة الأساسية كالغذاء والدواء باتت رهينة لاستمرار التنظيم الاجتماعي-الاقتصادي الحديث، لأن قدرة الوصول للموارد الطبيعية أصبحت ملكية خاصة لأفراد ومؤسسات دون غيرها، فضلا عن خضوع السلع الأساسية من غذاء ودواء لقوانين السوق المحلي والعالمي، هنا يصبح على كل إنسان في العالم امتلاك القدر الكافي من القوة الشرائية التي تُتيح له القدرة على الدخول إلى السوق للحفاظ على مقومات الحياة الطبيعية.

في مقابلة لـ "ميدان" مع الحاج منير شعبان، صاحب أحد المقاهي الشعبية في الإسكندرية، يشتكي الحاج منير أن إجراءات التباعد الاجتماعي وغلق المقاهي كارثية عليه وعلى أسرته فضلا عن العاملين في المقهى وأسرهم، مردفا أنه وإن استطاع امتلاك مدخرات تكفيه وقت النوائب فإنها قد تنفد، والعاملون لديه لا يملكون إلا قوت يومهم الذي يستخرجونه يوميا من عملهم بالمقهى، وعليه فإن غلق المقهى "خراب بيوت" على حد تعبيره، هنا مجرد الجلوس في البيت يصبح مصيبة وكارثة لا تُطاق، وبعد أسابيع من قرار الغلق اتجه هو والعاملون لديه إلى تحويل المقهى بشكل مؤقت لمحل لبيع الخضراوات والفاكهة حتى يستطيع العاملون أن يعيشوا من ريعه حتى تنكشف الغمة، خاتما قوله: "القعدة في البيت من غير شغل حتى لو بسبب كورونا مش بتاعتنا أنا واللي زيي، في الزمن ده الجوع أخطر من كورونا"، بالاستمرار مع تيموثي ميتشيل لم يعد تدبير المنزل أمرا منزليا تماما، بل إن حياة الإنسان كلها خاضعة للسوق والقوة الشرائية التي يملكها الفرد داخل السوق، فقوتك الشرائية هي طوق نجاتك الوحيد حتى في ظل الكورونا وليس البقاء في المنزل.

بطبيعة الحال ليس النقد الموجه للرأسمالية وعدم عدالتها بالجديد، لكن يبدو أن مسألة الجلوس في المنزل صعبة كذلك على شرائح اجتماعية أوفر حظا في نصيبها من الثروة، ولكن التزامها بسياسات التباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل لا يختلف كثيرا عمّن هم مضطرون للعمل لتحصيل قوت يومهم ومعاشهم، فكل دعاوى التمتع بالخصوصية والحميمية وإعادة اكتشاف الذات داخل المنزل كان من المتوقع أن تقنع تلك الشرائح بالبقاء داخل المنزل مع انتشار الفيروس، إلا أنه كما تدل المؤشرات لم تقنع تلك الدعاوى أحدا. السؤال هنا: لماذا حين بحثنا عن السكينة والحميمية في المنزل وجدنا الملل والوحدة؟!

في الفلسفة السياسية ثمة تفريق تأسيسي بين الحيز الخاص والمجال العام، الحيز الخاص بطبيعة الحال المكان الأكثر رحابة وحميمية، أقرب للطبيعة حيث يُشبع الإنسان رغباته الوجدانية والعاطفية، بينما المجال العام هو المجتمع بقوانينه وهرميته وسلطته السياسية وتنافسه الاقتصادي، قبل أن يكون هو الحيز الذي يجتمع الأفراد فيه لإدارة حياتهم العامة، الأمر الذي من شأنه أن يُنتج هذا المجال العام ابتداء، وعلى أساس هذه التفرقة التأسيسية تنقسم الدول إلى دول ديمقراطية أو استبدادية أو شمولية، بحسب حنة أرندت فالدولة الشمولية هي التي تتأسس بتغييب الحدود والاختلافات بين المجالين، فيتم تصفية العام والخاص وتتمدد السلطة والقوانين حتى تُحاصر الناس داخل أعمق مساحات الحياة الخاصة للأفراد، حيث تتحكم القوانين لا في المجال العام فقط بل في المجال الخاص كذلك.

هنا يظهر كيف أتت عزلة كورونا على المجال الخاص، فالبيت أو العزلة هي اللحظة التي نطلب فيها الراحة من عالم صاخب ومتسارع في الخارج، وننزوي في أريحية تامة مع عائلاتنا وأنفسنا ونخوض تجاربنا الوجدانية والحميمية، بينما أتت سياسات الحظر الصحي بتصفية أو بتعطيل المجال العام ودفع الناس إلى بيوتهم بأوامر عمومية، وبالكيفية نفسها تتوالى الإرشادات والأوامر الصحية وحتى الاقتصادية على المعزولين في بيوتهم بكيفية التصرف والعيش في ظل هذه الأزمة.

هنا فقد البيت أو الحيز الخاص معناه، إذ أصبح الجلوس في البيت جزءا من إستراتيجية عامة، دفعت إليها السلطات السياسية والطبية، واختفت التفرقة بين العام والخاص، حتى أصبحنا ونحن معزولون في منازلنا نتلقى سيلا من الصور والأخبار والإحصائيات والتحليلات عن كورونا والأزمة الاقتصادية المترتبة عليه، حتى أصبح العالم هو البيت والبيت هو العالم، هذا الوضع وهذا النوع من العزلة تحديدا ما سمّته حنة أرندت بالشمولية.

يحكي المهندس الشاب أحمد جمال لـ "ميدان" كيف أنه كان متحمسا جدا للبقاء في المنزل بداية فترة الحظر، حيث أرهقته ساعات العمل الطويلة وزحام شبكة مواصلات القاهرة، وبدا البيت والحظر بمنزلة إجازة مفتوحة ليستريح فيها ويستجمع طاقته من جديد، إلا أنه مع نهاية الأسبوع الثاني يحكي أحمد تغير الوضع شارحا: "حاسس إن القعدة في البيت بقت تستنزفني، التعامل اليومي مع إجراءات التطهير والوقاية وقلق متابعة آخر أخبار انتشار الفيروس في القاهرة وفي الدواير المحيطة، مع تكليفات العمل من البيت وأوامر رؤسائي، حاسس إن البيت مبقاش هو البيت مع الحبسة دي، فبقيت بخرج أقابل أصحابي نضيع الوقت بأي طريقة".

تخرج التصريحات الحكومية المختلفة بالرهان على وعي الشعب بالالتزام بالحظر والبقاء في المنزل، بطبيعة الحال صحة وسلامة الأفراد والمجتمعات أولوية مطلقة ومُقدَّمة على أي طرح نظري أو تحليل سياسي، إلا أنه من الضروري كذلك الاشتباك مع الخطابات المثالية الأحادية التي قد تجعل وضعا شموليا كالذي تحياه المجتمعات اليوم في ظل انتشار فيروس كورونا وسياسات الحظر والتباعد الاجتماعي وضعا يمكن التصالح معه أو يحتوي على فرصة لاكتشافات جديدة عن الذات والعالم.

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