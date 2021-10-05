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05:53

لعشّاق القهوة.. لماذا سيختفي مشروبك المفضل قريبا؟

القهوة، أحد أكثر المشروبات انتشارا حول العالم، أصبحت اليوم مهددة بالاختفاء.. فما الذي يحدث بالضبط، ولماذا شارفت القهوة على الانقراض، وهل تصبح مشروبا للأغنياء فقط؟
5/10/2021
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