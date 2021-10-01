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12:22
جيش المرتزقة الإسرائيلي.. هل تمزق تل أبيب أفريقيا؟
ما الذي يفعله ضباط عسكريون إسرائيليون سابقون في أفريقيا، وكيف يلعبون دورا خطيرا في صناعة المرتزقة هناك؟
1/10/2021
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