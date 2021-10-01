Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي

logo

12:22

جيش المرتزقة الإسرائيلي.. هل تمزق تل أبيب أفريقيا؟

ما الذي يفعله ضباط عسكريون إسرائيليون سابقون في أفريقيا، وكيف يلعبون دورا خطيرا في صناعة المرتزقة هناك؟
1/10/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

تواصل المفاوضات بالمغرب للتوافق على صيغة بشأن الانتخابات الليبية

02:50
(الجزيرة)

نجاح الجهود في لم شمل طفل أفغاني بأسرته التي فقدها في كابل

03:04
(الجزيرة)

جرحى مدنيون في قصف لقوات النظام السوري على ريف إدلب

01:31
(الجزيرة)

انتهاء الدعاية الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس الشورى القطري

03:38
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

تواصل المفاوضات بالمغرب للتوافق على صيغة بشأن الانتخابات الليبية

02:50
(الجزيرة)

نجاح الجهود في لم شمل طفل أفغاني بأسرته التي فقدها في كابل

03:04
(الجزيرة)

جرحى مدنيون في قصف لقوات النظام السوري على ريف إدلب

01:31
(الجزيرة)

انتهاء الدعاية الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس الشورى القطري

03:38
المزيد من فيديو

تواصل المفاوضات بالمغرب للتوافق على صيغة بشأن الانتخابات الليبية

(الجزيرة)

نجاح الجهود في لم شمل طفل أفغاني بأسرته التي فقدها في كابل

(الجزيرة)

جرحى مدنيون في قصف لقوات النظام السوري على ريف إدلب

(الجزيرة)

انتهاء الدعاية الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس الشورى القطري

(الجزيرة)
الأكثر قراءة
logo

قضية لافارج.. لماذا تورطت شركة فرنسية في تمويل تنظيم الدولة الإسلامية؟

اكتشاف غرفة داخل كهف جبل طارق بقيت معزولة عن العالم 40 ألف سنة

عثر على الغرفة في كهف &#34;فانغارد&#34; وهي جزء من مجمع كهف &#34;غورام&#34; (موقع حكومة جبل طارق)

أيهما أفضل القهوة الفاتحة أم الداكنة؟

مركز أبحاث أميركي: 4 تكتيكات اتبعها النظام السوري لدعم تنظيم الدولة

مسلحون لتنظيم الدولة في مدينة دير الزور شمالي شرقي سوريا (الجزيرة-أرشيف)