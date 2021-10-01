12:22

جيش المرتزقة الإسرائيلي.. هل تمزق تل أبيب أفريقيا؟

ما الذي يفعله ضباط عسكريون إسرائيليون سابقون في أفريقيا، وكيف يلعبون دورا خطيرا في صناعة المرتزقة هناك؟