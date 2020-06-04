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17:35

شاهد: حرب الـ 5G.. كيف ستحدد من يقود العالم؟

صراع عالمي يدور على الجيل الخامس من الإنترنت، المنافسة على أشدها، لا تبالي بوباء كورونا. الصين اتخذت خطوات استباقية، أما أميركا فلازالت في الخلف.  فلمن ستكون الكلمة الأخيرة؟
4/6/2020
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