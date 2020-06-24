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اشتهاء الغاز.. كيف يمكن لثروات المتوسط أن تشعل الحرب؟

تحرشات عسكرية في المتوسط.. وحشد للجيوش على الجبهة الليبية.. وتهديد ووعيد.. واتفاقات ثنائية وثلاثية ورباعية.. هل تنفجر أنبوبة الغاز المتوسطية في وجه الجميع؟
24/6/2020
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