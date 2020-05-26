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12:47
بالفيديو | كيف فرضت الدرونز احترام تركيا في الجو؟
حظرت أميركا تصديرَ هذا النوع من التكنولوجيا إليها أمدا طويلاً، فقامت هي بصناعة نسختها الخاصة والفعالة.. فكيف استطاعت تركيا أن تنافس عالميا في صناعة الدرونز المقاتلة؟
26/5/2020
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