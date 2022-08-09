إنفوغراف: ما أخطر الدول في العالم؟ دولتان عربيتان على رأس القائمة

حروب وأزمات تزداد يوما بعد آخر، وتتمدد معها رقعة المخاطر السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتطال مساحة واسعة من الدول. في هذا الإنفوغراف، نعرض قائمة الدول الأخطر والأقل خطورة والأدنى خطرا بالعالم لعام 2022، والتي تعتمد على معايير تتعلق بالتهديد الذي يُشكِّله العنف السياسي مثل (الإرهاب والتمرد والاضطرابات ذات الدوافع السياسية والحرب)، والاضطرابات الاجتماعية مثل (العنف الطائفي والعِرقي)، والعنف والجرائم الصغيرة.

وفي هذا التقييم، أُخِذ بالاعتبار عند تصنيف كل بلد؛ متانة البنية التحتية للنقل، وفعالية خدمات الأمن والطوارئ، وقابلية البلد للتأثر بالكوارث الطبيعية، وقُيِّم تأثير السفر المرتبط بفيروس "كورونا" والأماكن التي تفرض قيودا صحية أكثر وتُقدِّم الخدمات الطبية الطارئة.