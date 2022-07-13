شاهد | ما هي أكثر الدول العربية إصدارا لأحكام الإعدام؟

الإعدام شنقا أو رميا بالرصاص أو بقطع الرأس، تلك هي الطرق التي تستخدمها الدول لإنهاء حياة بعض الأشخاص عقابا لهم على ما ارتكبوه من جرائم. تقتل الدول كل يوم أعدادا كبيرة من مواطنيها بسبب جرائم مختلفة، مثل ترويج المخدرات أو الإرهاب أو القتل العمد، وأحيانا تستخدم بعض الدول عقوبة الإعدام في مواجهة الجرائم السياسية المصنفة تحت إطار الخيانة أو العمالة.

بنظرة أكثر تفصيلا، كثيرا ما تنطوي عقوبات الإعدام على انتهاكات واضحة. تقوم بعض الدول بإعدام أشخاص تقل أعمارهم عن 18 عاما، فيما تستخدم عقوبة الإعدام ضد أشخاص لديهم إعاقات عقلية. وفي كثير من الأحيان، تنتج العقوبة عن محاكمات جائرة تنتهك القانون والمعايير الدولية. وقد يقضي المحكوم عليهم بالإعدام سنوات في انتظار تنفيذ حكم الإعدام، ولا يعرفون متى سيُعدَمون، وإذا ما كانوا سيرون عائلاتهم للمرة الأخيرة أم لا.

حسب منظمة العفو الدولية "أمنستي" في تقريرها السنوي عن حالات الإعدام حول العالم، تصدرت مصر والسعودية قائمة الدول العربية الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام في عام 2021. وذكر التقرير أن "عدد أحكام الإعدام المنفذة في عام 2021 بلغت 579 في 18 دولة، بزيادة قدرها 20% عن الإجمالي المسجل لعام 2020، حيث تم تسجيل 483 حالة إعدام".

وحسب التقرير: "احتلت مصر المرتبة الأولى عربيا في تطبيق أحكام الإعدام بما لا يقل عن 83 حالة إعدام، تلتها السعودية بـ65 حالة إعدام". كما حلت سوريا في المرتبة الثالثة بما لا يقل عن 24 حالة، بعدها الصومال بأكثر من 21، ثم العراق بأكثر من 17، فاليمن بأكثر من 14، وعمان بما لا يقل عن حالة واحدة".

يرصد فيديو البيانات الآتي الدول العربية الأكثر إصدارا لأحكام الإعدام منذ عام 1994 وحتى عام 2020، حيث نرى أن العراق قد تصدر البلاد العربية في هذا الصدد منذ تنصيب الحكومة الانتقالية بالعراق عام 2006، ولاحقا، تصاعد صدور أحكام الإعدام بسوريا قبل نشوب الثورة بعام، أي عام 2010، ومنذئذ -وحسب تقرير خاص لمنظمة العفو الدولية عن الإعدام داخل السجون السورية- ظلت أحكام الإعدام بسوريا في تصاعد مهول، تلتها مصر التي نلاحظ تصاعد صدور أحكام الإعدام بها منذ عام 2014، بينما تراجع العراق إلى المركز الثالث بالتزامن مع ظهور تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام، فظهور ميليشيا الحشد الشعبي قبل أن يصعد إلى المرتبة الثانية مجددا، فيما حلت المملكة العربية السعودية رابعا في قائمة الدول العربية الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام.