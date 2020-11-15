من الفقر للفشل للفن الرفيع.. كيف صار رينوار عالميا

كان ليوناردو خياطا متواضعا، يعيش في بلدة ليموج الفرنسية مع زوجته الطيبة التي تساعده في أعمال الحياكة، وكان الزوجان ينتظران مولودا جديدا، ورغم ضيق ذات اليد، حاول الأب والأم كلاهما حياكة أفضل الثياب من بقايا أقمشة عِدّة للمولود. وفي هذا البيت البسيط، وبين أحضان هذين الأبوين المتواضعين، وُلِد الصغير بيير-أوجست ليوناردو رينوار في الخامس والعشرين من فبراير/شباط عام 1841، الذي سيُصبح واحدا من أهم الرسّامين وأشهرهم في تاريخ فرنسا رغم ما سيُكابده من فقر وحرمان.(1)

عندما وصل بيير سن الرابعة، انتقلت الأسرة إلى العاصمة باريس بحثا عن مصدر دخل أفضل. ومع ذلك، لم يكن الوضع في العاصمة أفضل حالا من الريف، حيث اضطر بيير لترك المدرسة في سن الثالثة عشرة والبحث عن عمل لمساعدة أسرته. وبالفعل، عمل بيير طوال فترة مراهقته في مصنع بورسلين، الذي لحُسن حظ بيير كان يقع بالقُرب من متحف اللوفر.(2)

في تلك الفترة، كان بيير يمر بالمتحف ذهابا وإيابا مِن وإلى المصنع وقد فتنته تماما لوحات عمالقة رسامي عصر النهضة أمثال دافنشي وكارافاجيو. وبمرور الوقت بدأ بيير نقل بعض النقوشات من لوحات المتحف وسقفه إلى أواني البورسلين في المصنع، وقد وجد في ذلك متعة بالغة، خاصة أن صاحب المصنع أعجبته رسومات الفتى جدا. وبذلك انتظم بيير في التردد على المتحف ومساعدة أسرته في آن واحد، وذلك بفضل راتبه الصغير في مصنع البورسلين.(3)

أفلس مصنع البورسلين وصار بيير عاطلا بلا وظيفة في سن الحادية والعشرين بعد أن انضم لمدرسة الفنون الجميلة في باريس، وصار استمراره في المدرسة على المحك بعد أن خسر وظيفته، فسارع بيير لعرض خدماته على صالونات التحف الفنية ليكسب قوت يومه، وبالفعل استطاع دفع فواتيره ومصاريف الدراسة بفضل النقوشات والرسومات على التحف والحُلي النسائية.(4)

وفي وسط تلك الشدائد، تعرَّف رينوار على زميل له في المدرسة، الذي سيصبح فيما بعد صديقه ورفيق كفاحه الفني، هذا الشخص هو رائد المذهب الانطباعي الشهير كلود مونيه (14 نوفمبر/تشرين الثاني 1840 – 5 ديسمبر/كانون الأول 1926). فقد اجتمع بيير أوجست رينوار الريفي البسيط مع الأرستقراطي كلود مونيه في مدرسة الفنون في باريس، وقد أَلِفا بعضهما سريعا بفضل ميولهما المشتركة للرسم وفق مشاعرهما وانطباعاتهما دون التقييد بالأسلوب الأكاديمي المعروف منذ عصر النهضة.(5)

مع ذلك، ظل رينوار يُعاني من ضيق ذات اليد، فلم يكن لديه مرسم كزملائه في مدرسة الفنون، وبالكاد يستطيع تأمين المال اللازم لشراء مواد الرسم، وقد مَرَّت عليه الكثير من الأوقات التي ظن فيها أنه لا مستقبل له في الرسم بسبب فقره وبسبب أسلوبه الغريب في تشكيل عناصر اللوحات الذي لم يَرُق لأساتذته وزملائه، ما عدا مونيه بالطبع، في ذاك الوقت.(6)

كان افتقار رينوار لمَرسم يرسم فيه دافعا قويا للرسم بين أحضان الطبيعة، وقد راق الأمر لمونيه الذي انضم لصديقه على ضفاف نهر السين، وبدأ كلاهما في التعبير بحرية عن انطباعاتهم الخاصة ومشاعرهم اللحظية لمشاهد عابرة على سطح اللوحة، وقد خرجت اللوحات غير مألوفة ولا تشبه الاتجاه السائد في الرسم، وهو ما سيُعرف بعد ذلك باسم الانطباعية.(7)

اجتمع بيير أوجست رينوار (يمينا) الريفي البسيط مع الأرستقراطي كلود مونيه (يسارا) في مدرسة الفنون في باريس

كان إنتاج تلك الفترة غزيرا بحكم حركة الحياة على ضفاف نهر السين، وفي تلك الأثناء رسم مونيه لوحته الشهيرة "انطباع شروق الشمس"، عام 1872، التي ستكون السبب في تسمية هذا الأسلوب في الرسم باسم "المذهب الانطباعي". وعلى إثر ذلك، تشجّع رينوار ومونيه وغيرهم من الانطباعيين في إقامة أول معرض فني لهم بعد أن لاقى ذاك الأسلوب رواجا بين رسامين عدة.

وبالفعل، أُقيم المعرض الأول في أستوديو باريس للفنون في الرابع عشر من إبريل/نيسان عام 1874، وقد عُلِّقت جميع اللوحات على المستوى نفسه، وزار المعرض نحو 3500 شخص، لكن المذهب الطليعي الجديد لم يلقَ إعجاب الزوار الذين فضَّل معظمهم الرسم بالأساليب الأكاديمية المعروفة. وبذلك، خرج الرسامون المشاركون في المعرض مُكلَّلين بقسط وافر من الديون والفشل في آنٍ واحد.

وقد كانت لوحته الشهيرة "جورنوييه" (la grenouillère)، التي رسمها عام 1869، واحدة من تلك اللوحات، ويظهر فيها النمط الانطباعي في التعبير واضحا وصريحا، حيث نرى أن ضربات الفرشاة حادة ومتقطعة وكأن الصورة ضبابية بعض الشيء، وقد كانت العادة في المدارس الأكاديمية الكلاسيكية وحتى ظهور المذهب الواقعي أن تكون عناصر اللوحات مُمثَّلة تمثيلا دقيقا واضحا ومفهوما للعين.

رغم فشل المعرض الأول للانطباعية، فإن رينوار استمر في الرسم بأسلوبه الطليعي، بل وعمل على تطويره والذهاب به إلى أُفق جديد. وقد نُظِر لعمله ضمن المجموعة الانطباعية باعتباره الأكثر رفضا لقيود الانطباعية التقليدية من حيث الألوان الأقرب للتجريد فضلا عن أنه الأكثر حسية.(8)

ويظهر ذلك في لوحته "رقص في مولان دو لاغاليت"، بالفرنسية (Bal au moulin de la Galette)‏، حيث تُعتَبر اللوحة إحدى أكثر اللوحات الانطباعية حيوية وبهجة، وقد رسمها رينوار عام 1876 لحشد من الناس في حفلة في طاحونة مولان دو لاغاليت في مقاطعة موماغتر شمال باريس، وكان من عادة الباريسيين إقامة مثل تلك الحفلات في أواخر القرن التاسع عشر (9)، حيث يتأنّقون في ثيابهم ويقضون أوقاتهم في الرقص والشراب وتناول الغاليت، وهو نوع من الكعك الفرنسي الهش، وتعتبر اللوحة نموذجا للرسم الانطباعي حيث تُمثِّل لقطة في حياة واقعية، واللوحة ممتلئة بالضوء والألوان المبهجة والحركات العفوية.(10)

وبالمقارنة بين اللوحتين، نجد أن أسلوب رينوار في لوحته "رقص في مولان دو لاغاليت" يميل إلى تمثيل العناصر أوضح وأكثر واقعية مما هو متعارف من قواعد الانطباعية التي تظهر جلية في اللوحة الأولى، فالألوان انسيابية بشكل أكبر على النقيض من لوحة "جورنييه" التي تظهر فيها الألوان متقطعة. ويمكن القول إن "الرقص في مولان" كانت انطلاقة ثانية لرينوار بعد فشله الذريع في المعرض الأول للانطباعيين.

وبالفعل، لاقت اللوحة نجاحا وعلَّق عليها عدد من النُّقاد بشكل إيجابي في تلك الفترة، وكانت تلك نقطة انطلاق لرينوار على المستوى المادي أيضا، فقد بيعت اللوحة في ذاك الوقت بمبلغ جيد، وهو ما دفع رينوار لرسم صورة مصغرة منها، وقد بيعت هي الأخرى بمبلغ لا بأس به.(11)

بعد أن تمتع بحالة من اليُسر المادي، فكَّر رينوار في السفر خارج فرنسا بحثا عن مواضيع جديدة وآفاق جديدة للتعبير عما يجول بخاطره، فقد كان لديه شعور بالعوز للسفر والاطلاع منذ أن ترك المدرسة للعمل في مصنع البورسلين. وبالفعل، سافر رينوار للجزائر وإيطاليا، في عامَيْ 1881 و1882، فقد كان الأوروبيون مفتونين بالشرق، بلدان شمال أفريقيا والشرق الأوسط التي كانت مستعمرة في أوائل القرن التاسع عشر.(12)

وقد ظهر أثر السفر بشكل بالغ على أسلوبه في الرسم، خاصة بعد الاطلاع على متاحف إيطاليا، فقد بدأ يميل بشكل أكبر نحو التشكيل الواضح لعناصر اللوحة رافضا التجريد والانسيابية التي تُعَدُّ من سمات الانطباعية الصريحة. ذاك الاستياء من قواعد الانطباعية الصارمة أبحر برينوار بعيدا عن مجتمع الانطباعيين.(13)

ونرى الاختلاف البَيِّن بين الانطباعية الصريحة الصارمة والتحديث الذي طرأ على لوحات رينوار جليا عند مقارنة لوحتين مثل "انطباع شروق الشمس" لكلود مونيه التي رسمها عام 1872، واتخذت منها الانطباعية اسمها، مع لوحة رينوار "طفلة مع هرة" التي رسمها عام 1887، بعد عودة من الجزائر وإيطاليا ببضع سنوات.

وقد أتاح أسلوب رينوار الأقرب للواقعية فرصة أكبر في الانتشار وتحقيق الشهرة والكسب المادي بالنسبة له، حيث صارت لوحاته التي تتناول مواضيع اجتماعية أنموذجا في تصوير التفاعل المتلألئ للضوء واللون على الأسطح بمهارة وحرفية شديدة، وهو الهدف الأساسي للانطباعية، لكنه حافظ أيضا على البناء السليم لعناصر اللوحات بدون تمويه للألوان أو تجريد.(14)

وقد ظهرت لوحاته عن النساء شبه واضحة تماما من حيث العناصر، فالنساء في لوحاته ملامحهن معروفة ويمكن التعرف عليهن، كما أن فضاء اللوحات كان مدهونا بألوان انسيابية مع القليل من الضربات المتقطعة التي لطالما ميّزت النمط الانطباعي.

بعد ذلك، وجد رينوار معظم إلهامه في تصوير حياة المنزل والحديقة، خاصة أنه كان قد تزوج ونَعِمَ بقدر كبير من الاستقرار. وبدءا من تسعينيات القرن التاسع عشر، ركَّز رينوار بشكل حصري تقريبا على الشكل الأنثوي المُتمثِّل في زوجته وأطفاله بالتحديد.(15)

واتَّسمت لوحات تلك الفترة باستخدام درجات لونية أكثر دفئا وغرابة ومعالجة للمشاهد والمواضيع بأسلوب مميز وخاص، فقد عالج رينوار قماش اللوحة كنسيج يحاول عبره نقل مشاعره للمشاهد، فظهرت لوحاته أقرب للقطيفة المخملية بعد تلك المعالجة الخاصة للنسيج والألوان، وهذا بالتحديد ما جعل اللوحات أشبه بأعمال عصر النهضة رغم انطباعيتها.(16)

في أواخر أيامه، أُصيب رينوار بالتهاب حاد في المفاصل، وهو ما جعله مقيدا في حركته بكرسي دوار. ومع ذلك، واظب رينوار على الرسم وهو في الكرسي حتى وصل إلى مرحلة متأخرة اضطر فيها لربط فرش الرسم في يديه لعجزه عن الإمساك بها بدقة.(17)

قبل وفاته في الثالث من ديسمبر/كانون الثاني عام 1919، حقَّق رينوار أجمل أحلامه وأكثرها وردية واستحالة، فقد عُلِّقت لوحاته في متحف اللوفر بجانب عمالقة الرسامين الذين طالما حازوا على إعجابه وانبهاره في رحلته اليومية من المنزل لمصنع البورسلين وهو ابن الثالثة عشرة وحتى تخطى العشرين.(18)

اليوم يتمتّع الرسام الراحل باعتراف دولي وشعبية واسعة بسبب لوحاته التي بلغ عددها 1411 لوحة. ورغم المأساة التي عاشها والفقر الذي كابده حتى حقَّق هذا الحلم فإنه لم يكن ممتعضا مما عاناه، بالعكس، كان يرى أن الألم الذي عاشه والكفاح الذي خاضه هو ما وصل به إلى هذا القدر الرفيع من الإبداع.(19)

"في النهاية، يمضي الألم ويبقى الجمال".20 (بيير أوجست رينوار)

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