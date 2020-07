صناعة مهترئة لشعب ممزق.. كيف قضى النظام على الحلم بوجود "سينما سورية"؟

تختصر كلمات الفوز طنجور كثيرا من حكايات صانعي أفلام سوريين لم يُسعفهم الوضع المتردي في سوريا ما بعد الثورة للبقاء، وربما لم يحملوا جميعهم "سوريا كلها جواتهم" كما أُتيح للفوز خلال سنوات طويلة قضاها في صناعة السينما قبل اندلاع الثورة، إلا أن أفلامهم التي غزت صالات السينما العالمية ما بعد 2011، وما زالت، قد نقلت سوريا كلها إلى العالم، ومعها نقلت حكايات مخرجين ومنتجين وصانعي أفلام سوريين لم يكن نظام الأسد ليمنحهم فرصة أو حرية تصويرها ونقلها بكل ما تحويه من ظلم قائم منذ عقود، وأوضاع اجتماعية واقتصادية منحدرة، وانتقاد علني ومبطّن للنظام القائم.

#memoryinkhaki won The Mayor's Prize in #yamagata_international_film_festival in #Japan pic.twitter.com/7YPfhYvibW

— Alfoz Tanjour (@AlfozTanjour) October 13, 2017