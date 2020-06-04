أحدها يمتد لـ 7 ساعات.. إليك قائمة بأطول الأفلام السينمائية

هل أنت من محبي السينما؟ ما الذي تفعله حينما تشاهد فيلما طويلا؟ هل تستمتع به حتى النهاية؟ أم تتململ في مقعدك منتظرا أن ينتهي؟ الزمن نسبي، وقد يُشعرك فيلم ممل بثقل الساعات وطولها، بينما تمر الساعات مسرعة إذا كنت مستمتعا بما تراه أمامك على الشاشة. على مدار تاريخ السينما ظهرت العديد من الأفلام الطويلة، ربما يكون آخرها وأطولها حتى الآن فيلم "أومبيونسي" (Ambiancé) والذي كان من المقرر عرضه في 31 ديسمبر/كانون الأول 2020 للمخرج السويدي أندريس ويبرج والذي تبلغ مدة عرضه 720 ساعة، أي شهرا كاملا! وقد أطلق مقطعا دعائيا للفيلم (تريلر) تبلغ مدته أكثر من 7 ساعات! (1)

لكن هذا لم يكن أول فيلم يمكن قياس مدة تشغيله بالأيام لا بالساعات، فقد عرفت السينما العديد من الأفلام الطويلة جدا مثل "موديرن تايمز فوريفر"(Modern Times Forever) والذي تبلغ مدة عرضه 240 ساعة، أي عشرة أيام، و"سينماتون" (Cinématon) (1984) وتبلغ مدة عرضه 150 ساعة، والقائمة تطول. لكن أغلب هذه الأفلام تجريبية، فقد صُنعت لتُعرَض في المهرجانات السينمائية وللمتخصصين لا لجمهور السينما العادي. على الجانب الآخر هناك مجموعة من الأفلام السينمائية الطويلة (نسبيا)، وهو ما سيكون مناسبا لقضاء ساعات الفراغ الطويلة خلال العزل المنزلي.

7 ساعات و19 دقيقة

إخراج: بيلا تار

تتميز أفلام المخرج المجري بيلا تار بأساليبها البصرية المعنية بالتفاصيل الدقيقة، واللقطات المسهبة، وزوايا التصوير الفريدة، إن الصورة هنا ليست أقل بطولة من القصة المكتوبة، وكل لقطة تصلح ﻷن تكون عملا فنيا بذاتها. إذا كنت من محبي سينما تاركوفيسكي، فبالتأكيد ستُحب أفلام بيلا تار. أما إذا كنت من محبي الأفلام الهوليوودية التجارية فربما لا يعجبك هذا الفيلم، وقد لا تستمتع بمشاهدة 7 ساعات بالأبيض والأسود من اللقطات الطويلة الغنية بالتفاصيل.

تبدو اللقطات المطولة هنا كأنها محاكاة لشعور الضجر المسيطر على هذا المجتمع/القرية المحرومة من الحياة. في قرية صغيرة ومتهالكة في المجر، تبدو الحياة وقد توقفت، وقد بدأت أمطار الخريف. مجموعة من المزارعين يتوقعون الحصول على مبلغ من المال والرحيل عن القرية، لكن الطمع والخداع يسيطر عليهم، وهو ما يؤدي إلى فشلهم في تنفيذ خططهم.

يعني عنوان الفيلم "تانجو الشيطان"، وهو مقسم إلى 12 مقطعا، في محاكاة لرقصة التانجو (6 خطوات للأمام، و6 خطوات للخلف) تتشابك المقاطع لكنها تُقدِّم وجهات نظر مختلفة للأبطال، وترسم صورة متكاملة لشخصيات مركبة ومشاعر شديدة التعقيد.

6 ساعات و6 دقائق

إخراج ماركو توليو جيوردانا

استُوحي عنوان الفيلم من قصيدة للشاعر الإيطالي بيير باولو بازوليني. الفيلم ملحمة عائلية تدور أحداثها في إيطاليا منذ عام 1966 حتى مطلع الألفية، يتتبع الفيلم حياة الشقيقين ماثيو ونيكولا كاراتي، منذ ريعان شبابهما في منتصف الستينيات وحتى بداية الألفية، مستعرضا ما مرّ به جيل ما بعد الحرب العالمية الثانية من أحداث سياسية واجتماعية، وتداخلاتها مع حياة الشقيقين، فنرى فيضانات فلورنسا، والإرهاب اليساري في السبيعينيات، وفوز إيطاليا بكأس العالم في الثمانينيات، والانفتاح الاقتصادي في التسعينيات. نتأمل اللحظات الإنسانية التي يمر بها الشقيقان، وآمال الشباب العريضة وانكساراتها مرة بعد أخرى أمام خيبات الحياة المتوالية.

كان من المخطط عند تصوير الفيلم أن يُعرض كمسلسل تلفزيوني، لكن مع عرضه بمهرجان "كان" عام 2003 والإشادة التي حاز عليها وقتها، تقرّر عرضه على شاشات السينما في جزأين عام 2003، ثم عُرِض بنسخته الكاملة على شاشات التلفزيون الإيطالي.

4 ساعات و32 دقيقة

إخراج: راؤول رويز

الفيلم مأخوذ عن رواية صدرت عام 1854 تحت العنوان نفسه للكاتب البرتغالي كاميلو كاستيلو برانكو. يستغل المخرج في هذا الفيلم السخاء الزمني لعرض ملحمة متشابكة من القصص، في فيلم غني بتقنيات السرد المتعددة يتنقل بين الرواة ببراعة، وكذلك بين القصص المتشابكة، تدور أحداث الفيلم في أواخر القرن الثامن عشر، ويبدأ بالتركيز على جواو الشاب اليتيم مجهول الأب الذي نشأ في لشبونة، ومحاولاته للبحث عن ماضيه، وعلاقته بالقس دينيش، الذي يساعده ليكتشف حقيقة والدته الكونتيسة الجميلة أنجيلا دي ليما التي حُبِست في قصر والدها ومُنِعت من الزواج بوالد جواو، وتدريجيا ينتقل الفيلم لاستعراض حياة الكاهن دينيس وماضيه الغامض.

4 ساعات و10 دقائق

إخراج: لاف دياز

لا يمكن أن تخلو قائمة للأفلام الطويلة من فيلم واحد على الأقل من أفلام المخرج الفلبيني لاف دياز. اشتهر دياز بأفلامه الطويلة، والتي تنحو منحى سياسيا اجتماعيا. وتتميز سينما دياز بحركات الكاميرا القليلة، واللقطات الثابتة تقريبا، إذ نادرا ما يستخدم اللقطات المقربة، مُفضِّلا اللقطات البعيدة.

يدور الفيلم حول ثلاثة أشخاص تنقلب حياتهم رأسا على عقب، يُقتل مقرض أموال على يد طالب قانون، ويُتهم شخص آخر بالقتل، ليدخل إلى السجن تاركا زوجته تقاتل يائسة لإعالة الأسرة. يتميز الفيلم بلقطاته المعبرة لأحياء الفلبين الفقيرة، وقصته مستوحاة بشكل واضح من الجريمة والعقاب لديستوفسكي، لكنه أكثر قتامة.

حاز الفيلم على العديد من الجوائز، ونال إشادة نقدية. وعلى الرغم من طوله فإنه يُكافئ المشاهد بأربع ساعات من المتعة البصرية. إذا أردت دخول عالم لاف دياز نُرشِّح هذا الفيلم ليكون عتبة دخولك إلى عالمه، فعلى الرغم من طوله فإنه أقصر أفلام لاف دياز والتي يصل بعضها إلى 10 ساعات.

3 ساعات و49 دقيقة

إخراج سيرجيو ليون

الفيلم هو آخر أفلام سيرجيو ليون مخرج الأفلام الشهيرة "الطيب والشرس والقبيح"، و"حدث ذات مرة في الغرب". طبقا لموقع "IMDB" فقد وصل طول الفيلم إلى نحو ثماني إلى عشر ساعات عند اكتمال التصوير، وهو ما قلّصه المخرج سيرجيو ليون إلى نحو ست ساعات على أن يُعرض على جزأين كل جزء مدته ثلاث ساعات. لكنّ المنتجين رفضوا هذه الفكرة، مما اضطره لتقليص الفيلم إلى ثلاث ساعات وتسع وأربعين دقيقة. وعندما عُرِض الفيلم في السينما تقلّص زمن العرض إلى ساعتين و24 دقيقة، مما أدّى إلى عدم نجاحه وقتها، كما لم يتلقَّ أي ترشيحات للأوسكار. لكن عندما صدر أخيرا بنسخته الكاملة (3 ساعات و49 دقيقة) على شرائط الفيديو وأقراص الديفيدي لاقى نجاحا منقطع النظير على المستويين التجاري والنقدي، حتى إن أحد النقاد عندما شاهد نسخة السينما وصف الفيلم بأنه أسوأ أفلام عام 1984، وعندما أعاد مشاهدته في نسخته الأطول وصف الناقد نفسه الفيلم باعتباره أفضل أفلام الثمانينيات. لكن طبقا للمخرج سيرجيو ليوني فحتى هذه النسخة فقدت الكثير من المشاهد الأساسية في غرفة المونتاج، مشاهد كانت لتُفسِّر الكثير من العلاقات في الفيلم.

يدور الفيلم حول مجموعة من الأصدقاء، نشأ البطل نودلز في حي اليهود بنيويورك، وفي ظل الفقر والتشرد، يُكوِّن عصابة مع صديقه ماكس بمشاركة بعض أصدقائهم الذين انفصلوا عن عصابة أخرى. يقتل رجل العصابة (باجزي) أحد أصدقائهم، فيقتله نودلز، ليقضي عشر سنوات في السجن. يصحبنا المخرج عبر حياة أبطاله لنشاهد على مدار ثمانية وأربعين عاما ما يشبه الملحمة.

3 ساعات و8 دقائق

إخراج: إنجمار برجمان

كان برجمان ينوي أن يكون هذا الفيلم فيلمه الأخير والأطول، حيث استوحى قصته من سيرته الشخصية. أُنتِج هذا العمل في البداية ليكون مسلسلا تلفزيونيا قصيرا بطول 5 ساعات و12 دقيقة، ولاحقا تم تقليص هذه النسخة إلى 3 ساعات و30 دقيقة للعرض السينمائي وهي النسخة التي عُرضت أولا، ثم عُرِضت النسخة التلفزيونية كفيلم كامل.(2) حصل الفيلم على عدة جوائز من بينها أوسكار أفضل فيلم أجنبي، وأوسكار أفضل تصوير سينمائي، وأوسكار أفضل تصميم أزياء، كما حاز على جائزة النقاد بمهرجان فينيسيا.

يستعرض الفيلم الطفلين فاني وألكساندر بعد وفاة والدهما الذي كان يعمل بالمسرح، وزواج والدتهما من أسقف قاس حوّل حياة ألكساندر إلى جحيم، وحتى بعد هرب الطفلين من المنزل ووفاة زوج الأم فإنه يظل يزور ألكساندر في أحلامه، وكأنه لا يستطيع الخلاص منه إلى الأبد. يُعَدُّ هذا الفيلم أشبه بسيرة شخصية لعلاقة برجمان بشقيقته وأبيه.

أفلام طويلة في السينما العربية:

ربما لا نمتلك في مكتبة السينما العربية عددا كبيرا من الأفلام الطويلة، لكنْ هناك عدد من الأفلام المهمة من بينها:

إخراج: يسري نصر الله

مدة الفيلم: فيلم من جزأين (1- الرحيل، 2- العودة) 4 ساعات و38 دقيقة

"الناس ليسوا سوى خيالات ذكرياتهم" ( إلياس خوري، "باب الشمس")

الفيلم من إخراج يسري نصر عن رواية الروائي اللبناني إلياس خوري. يكمن تاريخ الأمة في ذكريات أهلها، وعبر جزأين يتناول الفيلم قضية الصراع العربي الإسرائيلي في رحلة مدهشة عبر ذكريات البطل يونس في غيبوبته. يتناول الجزء الأول قضية تهجير الفلسطينيين في 1948 من خلال قصة المقاتل الفلسطيني يونس الذي يذهب للمقاومة بينما تتمسك زوجته نهيلة بالبقاء في الجليل، ليتسلل من لبنان لمقابلتها في مغارة "باب الشمس"، بينما الجزء الثاني يُركِّز أكثر على حرب لبنان ووضع الفلسطينيين المعقد هناك. الفيلم بمنزلة ملحمة شعرية تروي تاريخ النضال والمقاومة عبر حكايات أبطالها شديدة الرهافة والإنسانية، وعبر سيمفونية متناغمة من العناصر سواء التمثيل أو الإخراج أو الديكور والأزياء والموسيقى.

إخراج: مصطفى العقاد

3 ساعات و27 دقيقة

أنتج الفيلم في نسختين؛ واحدة عربية، وأخرى إنجليزية من بطولة أنطوني كوين، وأيرين باباس. إذا كنت من هواة الأفلام التاريخية، فهذا الفيلم واحد من أشهر الأفلام العربية التاريخية، بتكلفة إنتاجية ضخمة تصل إلى 10 ملايين دولار، وتُرجِم إلى أكثر من اثنتي عشرة لغة. يبدأ الفيلم في مكة حيث يبدأ الرسول محمد -صلى الله عليه وسلم- في الدعوة إلى الإسلام، ويتناول الصراع بين المسلمين وسادة مكة من الكفار، مرورا بالهجرة إلى الحبشة ثم إلى يثرب ونهاية بفتح مكة.

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