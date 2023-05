ثمرة موز بـ150 ألف دولار.. لماذا يُقبل الأثرياء على شراء المقتنيات الفنية الغريبة؟

بينما كان الطالب الكوري "نوح هوين سو" يتجول في متحف سيول الوطني مساء يوم خميس، غلبه الجوع وتذكر أنه لم يتناول الفطور، نظر أمامه فوجد شريطا لاصقا يثبت ثمرة موز عادية على الحائط، أزال نوح الشريط اللاصق، أمسك ثمرة الموز وبدأ في تقشيرها بهدوء، والتهمها. كانت هذه أغلى ثمرة موز يمكن لأحد أن يتناولها على الإطلاق.

صدِّق أو لا تُصدِّق، هذه الموزة المعلقة قُدِّرت قيمتها في سوق الأعمال الفنية بين 120-150 ألف دولار، وتُصنَّف ضمن أعمال الفنان الإيطالي "ماوريتسيو كاتيلان" ويُطلق عليها اسم "كوميدي". حين فرغ نوح من أكل موزته، أعاد القشرة إلى موضعها الأول على الحائط، ونظر إلى الكاميرا في الفيديو الذي يصوره صديقه وعلى شفتيه ابتسامة بسيطة، في وقت لاحق استبدل القيمون على المتحف بقشرة الموز موزة جديدة طازجة، كما هو معتاد كل بضعة أيام (1) (2). لكن السؤال الذي يبقى معلقا كموزة كاتيلان هو: لماذا قد يبتاع أحدهم شيئا كهذا مسلما بكونه عملا فنيا ويدفع لقاءه مبلغا كبيرا من المال؟

يبدو أن هذا السؤال هو ما طرق ذهن فنان الأداء "ديفيد دايتونا" الذي كان أول مَن تناول موزة كاتيلان، في يوم سبت عام 2019، إذ ارتأى دايتونا أن الفن هو ما يدور حول الكوميديا والمآسي والعواطف، لذا لم يستسغ فكرة بيع موزة لا يتعدى ثمنها السنتات بهذا الثمن، في ثلاث صفقات متتالية بلغ سعر الأخيرة فيها 150 ألف دولار(3)(4). فخلال طواف دايتونا لـ67 دولة حول العالم في ثلاثة أعوام، رأى ملايين يقتاتون على الفتات ويموتون بسبب الحرمان من الطعام، فكان مجرد تصور بيع ثلاث ثمرات موز مقابل نصف مليون دولار من وجهة نظره ضربا من الجنون.

لكن "مسلسل الجنون" لم يكن بلغ ذروته بعد. فبعد ثلاثة أعوام على حادثة دايتونا، وجد كاتيلان نفسه طرفا في نزاع قضائي بسبب دعوة رُفعت ضده في محكمة اتحادية في ميامي بواسطة الفنان الأميركي جو مورفورد الذي زعم أن كاتيلان انتهك بموزته حقوق الطبع والنشر لعمله الفني "موز وبرتقال" الذي صنعه قبل عقدين (5).

وفيما كان كاتيلان ومورفورد يتقاتلان حول أحقية كلٍّ منهما بـ"الموزة"، جلس الفنان الأسترالي ماثيو جريفين يمضغ شطيرة برغر من ماكدونالدز، قبل أن ينظر بتمعن إليها نازعا قطعة من الخيار المملح غارقة بالكاتشب وملصقا إياها على سقف، ليزعم فيما بعد أنها لوحة فنية أطلق عليها اسم "بيكل" (Pickle) وعرضها في معرض أوكلاند النيوزيلندي، لتُباع بقرابة 10 آلاف دولار!

ربما تعمد جريفين بشريحة الخيار الخاصة به خلق لفتة استفزازية للتشكيك في ما له قيمة، تماما كشأن كاتيلان الذي كانت موزته وسيلة للسخرية من منظومة الفن، كاتيلان ابن الطبقة الكادحة الذي عُرف بثورته وجنوحه وأعماله التي لطالما أثارت الانتباه بغرابتها، مثل مرحاضه الذهبي الذي أطلق عليه اسم "أميركا".

استغرق كاتيلان لوضع موزته عاما بأكمله كما يزعم، ظل يفكر فيه مليا في نحت تمثال على شكل موزة، في كل مرة سافر فيها، ظل يحضر معه موزة ويعلقها في غرفته بالفندق بغية العثور على إلهام (8)، ليصنع عدة نماذج أولية منها قبل أن تواتيه الفكرة، لمَ لا يكتفي بوضعها هي فحسب؟ فهل يمكن أن تحمل ثمرة فاكهة دلالات عميقة؟

Zoe Leonard’s "Strange Fruit" is intended to decay while on view, made up of empty fruit skins sutured together & scattered across the gallery floor. The work was created in New York during the early days of the ongoing global AIDS crisis. https://t.co/PHnMr81Pei pic.twitter.com/Db1I5YeNKN

— Philadelphia Museum of Art (@philamuseum) August 25, 2022